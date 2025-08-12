Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски по инициатива на украинския държавен глава, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция във Facebook, предава БТА.
Двамата лидери са обсъдили двустранни, регионални и международни въпроси.
Ердоган е изразил удовлетворение от напредъка в преговорите между Украйна и Русия, които се провеждат в Истанбул, и е заявил надежда, че следващият кръг ще доведе до значими резултати за прекратяване на огъня и постигане на траен мир.
Турският президент е подчертал готовността на страната си да бъде домакин на среща между лидерите на Русия и Украйна. Той е изразил увереност, че сформирането на работни групи по военни, политически и хуманитарни въпроси ще подпомогне този процес.
Ердоган е потвърдил, че Турция продължава да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна.
До коментар #1 від "Дон Корлеоне":"Бойците от „Азов" изпаднаха в истерия. Бившият началник на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува", а Покровск и Мирноград са почти обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад", заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро можем да освободим цялата ДНР, пишат руски кореспонденти.
До коментар #4 от "Пиночет":Статия от 3 септември 2024 г. в "Епицентър"
Богдан Кротевич, шеф на „Азов“: Фронтът се разпада, руснаците настъпват към Славянск и Краматорск
3 септ. 2024 | 21:47
Според него ситуацията на Източния фронт е "критична и продължава да се влошава", а украинските сили губят територия толкова бързо, сякаш им е дадена заповед за отстъпление.
Ако ситуацията на руско-украинския фронт не се промени, то след Покровск руснаците ще стигнат до Славянск и Краматорск - това казва в интервю пред британския в. "Таймс" Богдан Кротевич, началник щаба на националистическия батальон "Азов".
