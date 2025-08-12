Новини
В телефонен разговор Ердоган и Зеленски обсъдиха мирните преговори и сигурността

12 Август, 2025 17:28, обновена 12 Август, 2025 17:45

В телефонен разговор Ердоган и Зеленски обсъдиха мирните преговори и сигурността - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски по инициатива на украинския държавен глава, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция във Facebook, предава БТА.

Двамата лидери са обсъдили двустранни, регионални и международни въпроси.

Ердоган е изразил удовлетворение от напредъка в преговорите между Украйна и Русия, които се провеждат в Истанбул, и е заявил надежда, че следващият кръг ще доведе до значими резултати за прекратяване на огъня и постигане на траен мир.

Турският президент е подчертал готовността на страната си да бъде домакин на среща между лидерите на Русия и Украйна. Той е изразил увереност, че сформирането на работни групи по военни, политически и хуманитарни въпроси ще подпомогне този процес.

Ердоган е потвърдил, че Турция продължава да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна.


Турция
