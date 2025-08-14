По модела на Западния бряг на река Йордан! Вашингтон и Москва обсъждат окупация в Украйна

Русия и САЩ обсъждат контрола на Москва над загубените от Украйна територии по модела на Западния бряг на река Йордан — част от Палестина, пише The Times. В такъв случай загубените територии ще бъдат под военно-политически и икономически контрол на Русия.

Според източник на вестника, близък до Съвета за национална сигурност на САЩ, тази идея е била обсъдена преди няколко седмици по време на преговорите между специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и руското ръководство.

Уиткоф, както пише изданието, я подкрепя. Според Вашингтон, това ще позволи да се заобиколи Конституцията на Украйна и да се отстъпят територии без провеждането на референдум. Въпреки че украинският президент Владимир Зеленски отказва да признае загубените територии за руски, такъв модел може да помогне за постигането на прекратяване на огъня, отбелязва Times.

Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели нарече публикацията на Times "напълно невярна".

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Владимир Зеленски ще трябва да "подпише нещо". Той твърдеше, че мирното споразумение ще включва "някакъв обмен на територии". "Ще има обмен на земи в полза на Украйна. Но ще има и лоши неща за двете страни. Ще променим фронтовите линии", каза Тръмп.

Както писа The Wall Street Journal след пътуването на Уиткоф до Москва миналата седмица и срещата му с руския президент Владимир Путин, последният е предал чрез посланик "мащабно предложение" за прекратяване на огъня в Украйна.

Според вестника, в него се говори за отказ на Киев от Донбас в замяна на прекратяване на огъня. По-късно изданието Axios съобщи, че Уиткоф, разказвайки за срещата с Путин на европейските лидери, е заявил, че Москва ще се съгласи на прекратяване на огъня, ако Киев ѝ отстъпи ДНР и ЛНР, както и Крим.

По-късно посланикът казал на високопоставени европейски и украински служители, че Путин е съгласен да "замрази" настоящите позиции на руските войски в Запорожкия и Херсонския области.

Русия настоява за международно признаване на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожска и Херсонска области и пълно изтегляне на украинските войски от последните четири региона. Москва изключва възможността за териториални отстъпки към Киев.

На 1 август руският президент Владимир Путин заяви, че условията на Москва за уреждане на конфликта не са се променили от миналото лято. През юни 2024 г. Путин изброи редица условия за мирни преговори, сред които изтегляне на украинските войски от територията на републиките Донбас, Запорожска и Херсонска области, както и признаване на тях и на Крим като част от Русия.

Палестина се състои от две части - сектор Газа и Западния бряг на река Йордан, разделени от територията на Израел и без общи граници. Де факто държавата Палестина съществува във формата на Палестинската национална администрация (ПНА), която има ограничена вътрешна автономия и контролира само част от Западния бряг. Израел контролира част от територията на Западния бряг и сектора Газа, сухоземните граници, териториалните води и въздушното пространство на страната, Палестина няма собствени официални въоръжени сили (техните функции изпълнява полицията), валута и емисионен център (в обращение са израелският шекел и йорданският динар, широко се използва щатският долар).

След сключването на споразуменията в Осло през 1993-1995 г. на Западния бряг беше установен тристепенен контрол, при който ПНА контролира около 40% от територията, а израелските власти - 60%.

През 2013 г. Махмуд Абас издаде указ, който замени формулировката "ПНА" с "Държава Палестина", а самият той стана президент на тази държава.