По модела на Западния бряг на река Йордан! Вашингтон и Москва обсъждат окупация в Украйна

Русия и САЩ обсъждат контрола на Москва над загубените от Украйна територии по модела на Западния бряг на река Йордан — част от Палестина, пише The Times. В такъв случай загубените територии ще бъдат под военно-политически и икономически контрол на Русия.
Според източник на вестника, близък до Съвета за национална сигурност на САЩ, тази идея е била обсъдена преди няколко седмици по време на преговорите между специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и руското ръководство.
Уиткоф, както пише изданието, я подкрепя. Според Вашингтон, това ще позволи да се заобиколи Конституцията на Украйна и да се отстъпят територии без провеждането на референдум. Въпреки че украинският президент Владимир Зеленски отказва да признае загубените територии за руски, такъв модел може да помогне за постигането на прекратяване на огъня, отбелязва Times.
Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели нарече публикацията на Times "напълно невярна".
Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Владимир Зеленски ще трябва да "подпише нещо". Той твърдеше, че мирното споразумение ще включва "някакъв обмен на територии". "Ще има обмен на земи в полза на Украйна. Но ще има и лоши неща за двете страни. Ще променим фронтовите линии", каза Тръмп.
Както писа The Wall Street Journal след пътуването на Уиткоф до Москва миналата седмица и срещата му с руския президент Владимир Путин, последният е предал чрез посланик "мащабно предложение" за прекратяване на огъня в Украйна.
Според вестника, в него се говори за отказ на Киев от Донбас в замяна на прекратяване на огъня. По-късно изданието Axios съобщи, че Уиткоф, разказвайки за срещата с Путин на европейските лидери, е заявил, че Москва ще се съгласи на прекратяване на огъня, ако Киев ѝ отстъпи ДНР и ЛНР, както и Крим.
По-късно посланикът казал на високопоставени европейски и украински служители, че Путин е съгласен да "замрази" настоящите позиции на руските войски в Запорожкия и Херсонския области.
Русия настоява за международно признаване на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожска и Херсонска области и пълно изтегляне на украинските войски от последните четири региона. Москва изключва възможността за териториални отстъпки към Киев.
На 1 август руският президент Владимир Путин заяви, че условията на Москва за уреждане на конфликта не са се променили от миналото лято. През юни 2024 г. Путин изброи редица условия за мирни преговори, сред които изтегляне на украинските войски от територията на републиките Донбас, Запорожска и Херсонска области, както и признаване на тях и на Крим като част от Русия.
Палестина се състои от две части - сектор Газа и Западния бряг на река Йордан, разделени от територията на Израел и без общи граници. Де факто държавата Палестина съществува във формата на Палестинската национална администрация (ПНА), която има ограничена вътрешна автономия и контролира само част от Западния бряг. Израел контролира част от територията на Западния бряг и сектора Газа, сухоземните граници, териториалните води и въздушното пространство на страната, Палестина няма собствени официални въоръжени сили (техните функции изпълнява полицията), валута и емисионен център (в обращение са израелският шекел и йорданският динар, широко се използва щатският долар).
След сключването на споразуменията в Осло през 1993-1995 г. на Западния бряг беше установен тристепенен контрол, при който ПНА контролира около 40% от територията, а израелските власти - 60%.
През 2013 г. Махмуд Абас издаде указ, който замени формулировката "ПНА" с "Държава Палестина", а самият той стана президент на тази държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС само ще плаща!
Коментиран от #5
15:18 14.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
15:19 14.08.2025
3 Вашето мнение
15:20 14.08.2025
4 Познавам украинците добре
Коментиран от #47, #60
15:21 14.08.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "ЕС само ще плаща!":кво ще плаща ЕС бе , тъ пун гер , копей? и да плаща и да не плаща теб кво те огрява?ЕС колко ти слага на масата , да си платиш яденето?питай там тикви , шишита кой взима ЕС кинти по програми
Коментиран от #70
15:22 14.08.2025
6 Трол
15:22 14.08.2025
7 Гротексно
Смешници, сър!
Коментиран от #15, #43
15:22 14.08.2025
8 Вашето мнение
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кво да излезе, като ти и софия прайд ще ходите да громите Русия. Сега сериозно, смяташ ли, че еврюпии...рунгелите могат да помогнат на украйна, когато Путин и тръмп си стиснат ръцете.
Коментиран от #12
15:22 14.08.2025
9 Украинците вече почти са готови
15:23 14.08.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
На западния бряг на Черно море сега даже нова САЩинска база изниква на наша територия🤔❗
15:24 14.08.2025
11 Мхмхмхм
Кой разбрал, разбрал.
15:24 14.08.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Вашето мнение":Тоя е йододефицитен,той смята по своему.
Коментиран от #14, #18
15:24 14.08.2025
13 Световен мир
Коментиран от #16, #23
15:25 14.08.2025
14 Срам и падение
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма как да сте българи. Нямате българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажете защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С български имоти! Нещо да кажете? И вие сте от тези среди на руските пришълци? Ако сте от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнемат възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажете?
Коментиран от #25, #30, #34, #37, #63, #65
15:26 14.08.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Гротексно":Ххахахохоххо,ей ,ако беше така тръмпета до Сега да е направил над Уклайна зона без полети.А той 6 месяца навива Путин да се срешнат
15:27 14.08.2025
16 кой свят....
До коментар #13 от "Световен мир":Джендърския.
Коментиран от #19
15:27 14.08.2025
17 Атина Палада
Русия не иска цяла Украйна..Даже и Донбас не й беше нужен,затова някога предложи да стане автономна Република в границите на Украйна (Минските споразумения) .Обаче колективния Запад искаха война .Получиха я ! Сега Русия ще подреди Украйна така,както устройва Русия.А именно..да направи Украйна невраждебна към Русия.И това не е с поставяне на про руско правителство,защото правителствата падат.Днес е про руско,утре не е !
За да я направи невраждебна ,трябва да я направи безинтересна за Западния свят..А безинтересна ще я направи като й отреже достъпа по море...Тогава Украйна става безинтересна на западняците...И каквото и правителство да има в остатъчна Украйна,дори и прозападно,то Запада няма да се интересува от нея..И така ,нещастна остатъчна Украйна няма да бъде враждебна към Русия,защото няма да има кой да я черпи с курабийки:)
Затова един високопоставен от администрацията на Тръмп каза за Одеска област и още една съседна област на Одеска да станат нещо като автономия ,но под контрола на Русия...Край на остатъчна Украйна до излаз на море...
И мачът свърши!
15:27 14.08.2025
18 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ганя гледа тъпо!
Коментиран от #27, #31
15:27 14.08.2025
19 стига се нспъва
До коментар #16 от "кой свят....":От теб нищо не зависи.
15:28 14.08.2025
20 БРАВО
Коментиран от #51, #66
15:28 14.08.2025
21 минаващ
15:28 14.08.2025
22 Гена крокодила
15:28 14.08.2025
23 стига се напъва
До коментар #13 от "Световен мир":От теб нищо не зависи.
15:29 14.08.2025
24 НИКО
15:31 14.08.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Срам и падение":Колко българи е убила или изгонила Русия ,я напиши.
Не сте българи вие които пак сте с Германия ,с която България загуби 2 войни.
Не сте българи вие ,които не казвате на 3 март от кого ни е освободила Русия
Не сте българи вие ,които сте заедно с Англия и Франция ,на които може да " благодарим " за Ньоския договор и всички други пишман договори по които България загуби население,територии и излаз на Беломорието.Ясно ли е?Фессссс
Коментиран от #28, #45
15:32 14.08.2025
26 Ми естествено...
Коментиран от #33
15:32 14.08.2025
27 Да, ама не
До коментар #18 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":Мокрите мечти на руските подлоги!
15:33 14.08.2025
28 Образцов пример
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За напълно промито с руска пропаганда съзнание..
15:35 14.08.2025
29 мошЕто
15:35 14.08.2025
30 Наташките вече искат автономия
До коментар #14 от "Срам и падение":и вписване в Конституцията, защото имали 400 000 имота по морето!
Коментиран от #69
15:35 14.08.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":Камчия е българска- споко
Коментиран от #42
15:36 14.08.2025
32 Хахахаха
15:37 14.08.2025
33 Поука
До коментар #26 от "Ми естествено...":На англосаксите вяра да нямаш.
15:37 14.08.2025
34 Руските шпиони имат 120 000
До коментар #14 от "Срам и падение":" нулеви" фирми в България, които не развиват никаква дейност!
15:37 14.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахахаха
Коментиран от #61
15:38 14.08.2025
37 Абе братчет
До коментар #14 от "Срам и падение":В Поморие виси огромен надпис:
М А Л А Я. Р О С С И Я !
Коментиран от #40, #56
15:39 14.08.2025
38 ЖЕКО
15:39 14.08.2025
39 Луганск
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #53
15:40 14.08.2025
40 Хахахаха
До коментар #37 от "Абе братчет":Откога чакам рашата да ви асвабади, както асвабади Донбас! Путинизма се лекува само с руски мир.
15:41 14.08.2025
41 Русия попиля НАТО
ЕС няма нужда да отменя нищо. Европейският съюз ще бъде унищожен като управляващ орган. След това историците ще назоват причината: не успяха да приемат поредния пакет антируски санкции... и се разпаднаха!😁
15:41 14.08.2025
42 Още един неграмотен русофил
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Камчия е продадена като Аляска!
Продаде я руският еничар Тиквонии Велики!
Той хариза на путин и 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!
Коментиран от #59
15:41 14.08.2025
43 Ужассс
До коментар #7 от "Гротексно":Пак има интернет в Карлуково и достъп на неадекватните до него.
15:41 14.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ммм...даа
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Изпитвам неистова ярост когато слушам българи, които непрекъснато и по различни поводи и начини де отричат от историята ни, от миналото ни( каквото и да е било, Велико или трагично), с днешна дата величаят западните упадъчни нрави и политика на ново заробване. Не понасям хората, които се отказват от рода си и се прекланят пред чужди интереси. За 35 г. ,,демокрация" отидохме на дъното. И да, не съм русофил, а българин!
Коментиран от #52
15:43 14.08.2025
46 Само дето
15:44 14.08.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Познавам украинците добре":Така е .За това - со кротце ,со благо,со малко кютек- ще станат руснаци.Който не иска- в Канада и Европа.И без Това всичката измет е в Ес.Прав им път.
15:45 14.08.2025
48 ДО ВСИЧКИ СОРОСИ КОЗЯЦИ И ЕВРОГЕИЦИ
Коментиран от #54
15:46 14.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 стоян георгиев
15:46 14.08.2025
51 Бря, бря
До коментар #20 от "БРАВО":Какви розови сънища??? Гъби ли си ял, или бели пътечки си чертал?
15:46 14.08.2025
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Ммм...даа":И в какво се изразява отричането ми от историята?Точно аз я припомням.Ама не Ви харесва
Коментиран от #58
15:48 14.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Как пък един боклукк
До коментар #48 от "ДО ВСИЧКИ СОРОСИ КОЗЯЦИ И ЕВРОГЕИЦИ":не замина за великата матушка?
Коментиран от #64
15:48 14.08.2025
55 "по модела на Западния бряг на река
15:50 14.08.2025
56 Братчеде
До коментар #37 от "Абе братчет":И без надписи се вижда , че ставаме "Малката Индия" . Да идват руснаци и укри , че съвсем почерняхме от вас - гласоподавателите на Пеевски и Нови начало .
15:50 14.08.2025
57 Архимандрисандрит Бибиян
15:51 14.08.2025
58 Ммм...даа
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Всъщност това е подкрепа за вас!
Коментиран от #62
15:52 14.08.2025
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Още един неграмотен русофил":малииииий,много си йододефицитен.Путин га даваше тръба за България ,вие нещяхте.Сега по колко на Ден плакате на турците?Путин га искаше втора централа да Ви направи само за 10 млрд - скъпо Ви си видя .Дойдоха американците и Ви забраниха строежа.Сега Ви разрешиха ,ама парите са като за тях- минимум двойни
15:54 14.08.2025
60 Може и да е така
До коментар #4 от "Познавам украинците добре":но ако има до тогава украинци. Всъщност бусовизацита те опровергава.
Зеленски вече остъргва дъното на тенджерата с матряла.
15:55 14.08.2025
61 Атина Палада
До коментар #36 от "Хахахаха":Раша не искаше да воюва .Раша предложи някога Донбас ,който даваше 90% от БВП на Украйна да стане автономна Република в границите на Украйна.Т.е. онези 90% щяха да продължат да пълнят бюджета на Украйна.(Минските споразумения).Обаче Западналия колектив,казаха-Не,искаме война ..Е,навоюваха се:) Сега САЩ се измъкват по чорапки а ние европейците ще плащаме репарациите .
15:55 14.08.2025
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "Ммм...даа":Благодаря.Малко странно е написано,за това така отговорих.Леко двусмислено
15:55 14.08.2025
63 Братчеде
До коментар #14 от "Срам и падение":И без надписи се вижда , че ставаме "Малката Индия" . Да идват руснаци и укри , че съвсем почерняхме от вас - гласоподавателите на Пеевски и Нови начало .
15:56 14.08.2025
64 ЖЕКО
До коментар #54 от "Как пък един боклукк":БОКЛУЦИТЕ ХОДЯТ В ЕВРОПА ЯВНО ТАМ Е ТЯХНАТА СРЕДА МЕЖДУ БОКЛУЦИТЕ
16:03 14.08.2025
65 Верно ли
До коментар #14 от "Срам и падение":Лелеееее, и това откъде си го изсмука? Украинците да бяха мирно седяли, не биха чудо видяли. След като руснаците буквално им направиха и подариха държава, те решиха, че ще изтребват рускоговорящото население в източните части. А относно европейците - гледай в тубата клипче на Курц някой си за Франкфурт, по модела на Канада, промотиран от глобалистите - улици, пълни с наркомани, дупчещи се направо на улицата и замерващи с бутилки преминаващите! Ей това ти е отредено на теб в западната "цивилизация"!!! Щастлив живот ти пожелавам!
16:06 14.08.2025
66 Верно ли
До коментар #20 от "БРАВО":Хахахаха, и това ли измислихте розовочораепстите? Докато Путин пукнел... То вие ще пукнете преди него ми се струва обаче!
16:08 14.08.2025
67 Психиатър
16:08 14.08.2025
68 Курдо Коленков
16:09 14.08.2025
69 Верно ли
До коментар #30 от "Наташките вече искат автономия":Хахахах, това да не са тия имоти с отпадналата необходимост, дето нашите думани ще продават, за да скърпят менте бюджета, дето ококорения изобрети, да ни набута под контрола на ЕЦБ???
16:10 14.08.2025
70 Люцко!
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Горкото девойче, толкова е умно!
16:13 14.08.2025
71 Дика
16:17 14.08.2025