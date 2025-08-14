Новини
  Тема: Украйна

По модела на Западния бряг на река Йордан! Вашингтон и Москва обсъждат окупация в Украйна

14 Август, 2025 15:17

На 1 август руският президент Владимир Путин заяви, че условията на Москва за уреждане на конфликта не са се променили от миналото лято

По модела на Западния бряг на река Йордан! Вашингтон и Москва обсъждат окупация в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия и САЩ обсъждат контрола на Москва над загубените от Украйна територии по модела на Западния бряг на река Йордан — част от Палестина, пише The Times. В такъв случай загубените територии ще бъдат под военно-политически и икономически контрол на Русия.

Според източник на вестника, близък до Съвета за национална сигурност на САЩ, тази идея е била обсъдена преди няколко седмици по време на преговорите между специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и руското ръководство.

Уиткоф, както пише изданието, я подкрепя. Според Вашингтон, това ще позволи да се заобиколи Конституцията на Украйна и да се отстъпят територии без провеждането на референдум. Въпреки че украинският президент Владимир Зеленски отказва да признае загубените територии за руски, такъв модел може да помогне за постигането на прекратяване на огъня, отбелязва Times.

Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели нарече публикацията на Times "напълно невярна".

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Владимир Зеленски ще трябва да "подпише нещо". Той твърдеше, че мирното споразумение ще включва "някакъв обмен на територии". "Ще има обмен на земи в полза на Украйна. Но ще има и лоши неща за двете страни. Ще променим фронтовите линии", каза Тръмп.

Както писа The Wall Street Journal след пътуването на Уиткоф до Москва миналата седмица и срещата му с руския президент Владимир Путин, последният е предал чрез посланик "мащабно предложение" за прекратяване на огъня в Украйна.

Според вестника, в него се говори за отказ на Киев от Донбас в замяна на прекратяване на огъня. По-късно изданието Axios съобщи, че Уиткоф, разказвайки за срещата с Путин на европейските лидери, е заявил, че Москва ще се съгласи на прекратяване на огъня, ако Киев ѝ отстъпи ДНР и ЛНР, както и Крим.

По-късно посланикът казал на високопоставени европейски и украински служители, че Путин е съгласен да "замрази" настоящите позиции на руските войски в Запорожкия и Херсонския области.

Русия настоява за международно признаване на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожска и Херсонска области и пълно изтегляне на украинските войски от последните четири региона. Москва изключва възможността за териториални отстъпки към Киев.

На 1 август руският президент Владимир Путин заяви, че условията на Москва за уреждане на конфликта не са се променили от миналото лято. През юни 2024 г. Путин изброи редица условия за мирни преговори, сред които изтегляне на украинските войски от територията на републиките Донбас, Запорожска и Херсонска области, както и признаване на тях и на Крим като част от Русия.

Палестина се състои от две части - сектор Газа и Западния бряг на река Йордан, разделени от територията на Израел и без общи граници. Де факто държавата Палестина съществува във формата на Палестинската национална администрация (ПНА), която има ограничена вътрешна автономия и контролира само част от Западния бряг. Израел контролира част от територията на Западния бряг и сектора Газа, сухоземните граници, териториалните води и въздушното пространство на страната, Палестина няма собствени официални въоръжени сили (техните функции изпълнява полицията), валута и емисионен център (в обращение са израелският шекел и йорданският динар, широко се използва щатският долар).

След сключването на споразуменията в Осло през 1993-1995 г. на Западния бряг беше установен тристепенен контрол, при който ПНА контролира около 40% от територията, а израелските власти - 60%.

През 2013 г. Махмуд Абас издаде указ, който замени формулировката "ПНА" с "Държава Палестина", а самият той стана президент на тази държава.


САЩ
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Оценка 2.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕС само ще плаща!

    22 6 Отговор
    Правилно, всеки ще си вземе своето!

    Коментиран от #5

    15:18 14.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 23 Отговор
    мислите ли , че ще излезе нещо ползотворно , от срещата на двама ИЗКуфеляци ?

    Коментиран от #8

    15:19 14.08.2025

  • 3 Вашето мнение

    22 8 Отговор
    Тръмп нееднократно е заявявал, че го е гнус от т.нар. евролидери и не ще да ги вижда. След кански мъки все пак те се домогнаха до телефонен разговор с него и днес са още по-ошашавени. Съдбата на украйна и тяхното бъдеще вече е решено. НЕНУЖНИ СА.

    15:20 14.08.2025

  • 4 Познавам украинците добре

    8 15 Отговор
    Тази война няма да свърши поне 200 години, демек никога!

    Коментиран от #47, #60

    15:21 14.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "ЕС само ще плаща!":

    кво ще плаща ЕС бе , тъ пун гер , копей? и да плаща и да не плаща теб кво те огрява?ЕС колко ти слага на масата , да си платиш яденето?питай там тикви , шишита кой взима ЕС кинти по програми

    Коментиран от #70

    15:22 14.08.2025

  • 6 Трол

    21 3 Отговор
    Украйна ще бъде разделена по модела на вълци, които ядат агне.

    15:22 14.08.2025

  • 7 Гротексно

    9 21 Отговор
    След като се разбра, че Московията не може да стъпи и на малкия пръст на САЩ, прави жалки отчаяни опити, барем стане втори Израел в Украйна.
    Смешници, сър!

    Коментиран от #15, #43

    15:22 14.08.2025

  • 8 Вашето мнение

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кво да излезе, като ти и софия прайд ще ходите да громите Русия. Сега сериозно, смяташ ли, че еврюпии...рунгелите могат да помогнат на украйна, когато Путин и тръмп си стиснат ръцете.

    Коментиран от #12

    15:22 14.08.2025

  • 9 Украинците вече почти са готови

    6 24 Отговор
    с балистични ракети украинско производство!

    15:23 14.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 3 Отговор
    Те така и Черно море си разделиха❗
    На западния бряг на Черно море сега даже нова САЩинска база изниква на наша територия🤔❗

    15:24 14.08.2025

  • 11 Мхмхмхм

    14 3 Отговор
    Днепър.
    Кой разбрал, разбрал.

    15:24 14.08.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Тоя е йододефицитен,той смята по своему.

    Коментиран от #14, #18

    15:24 14.08.2025

  • 13 Световен мир

    8 19 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #16, #23

    15:25 14.08.2025

  • 14 Срам и падение

    8 20 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма как да сте българи. Нямате българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажете защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С български имоти! Нещо да кажете? И вие сте от тези среди на руските пришълци? Ако сте от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнемат възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажете?

    Коментиран от #25, #30, #34, #37, #63, #65

    15:26 14.08.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гротексно":

    Ххахахохоххо,ей ,ако беше така тръмпета до Сега да е направил над Уклайна зона без полети.А той 6 месяца навива Путин да се срешнат

    15:27 14.08.2025

  • 16 кой свят....

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "Световен мир":

    Джендърския.

    Коментиран от #19

    15:27 14.08.2025

  • 17 Атина Палада

    15 6 Отговор
    Джурналята само гадаят а е толкова простичко:))
    Русия не иска цяла Украйна..Даже и Донбас не й беше нужен,затова някога предложи да стане автономна Република в границите на Украйна (Минските споразумения) .Обаче колективния Запад искаха война .Получиха я ! Сега Русия ще подреди Украйна така,както устройва Русия.А именно..да направи Украйна невраждебна към Русия.И това не е с поставяне на про руско правителство,защото правителствата падат.Днес е про руско,утре не е !
    За да я направи невраждебна ,трябва да я направи безинтересна за Западния свят..А безинтересна ще я направи като й отреже достъпа по море...Тогава Украйна става безинтересна на западняците...И каквото и правителство да има в остатъчна Украйна,дори и прозападно,то Запада няма да се интересува от нея..И така ,нещастна остатъчна Украйна няма да бъде враждебна към Русия,защото няма да има кой да я черпи с курабийки:)
    Затова един високопоставен от администрацията на Тръмп каза за Одеска област и още една съседна област на Одеска да станат нещо като автономия ,но под контрола на Русия...Край на остатъчна Украйна до излаз на море...
    И мачът свърши!

    15:27 14.08.2025

  • 18 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ганя гледа тъпо!

    Коментиран от #27, #31

    15:27 14.08.2025

  • 19 стига се нспъва

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "кой свят....":

    От теб нищо не зависи.

    15:28 14.08.2025

  • 20 БРАВО

    7 13 Отговор
    Едно временно Примирие докато Путин Пукне и после с нормален президент Русия връща всичко и плаща репарации !

    Коментиран от #51, #66

    15:28 14.08.2025

  • 21 минаващ

    11 4 Отговор
    Нали ви казах - Путин няма да отстъпи от решенията си ! СВО-то ще продължи до последния жив укрин !

    15:28 14.08.2025

  • 22 Гена крокодила

    10 4 Отговор
    И Одеса! Искам си Одесата!

    15:28 14.08.2025

  • 23 стига се напъва

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Световен мир":

    От теб нищо не зависи.

    15:29 14.08.2025

  • 24 НИКО

    12 3 Отговор
    ДА ГОВОРИМ ЗА ЗАПАДНИЯ БРЯГ НА ДНЕПЪР А ЕВРОГАВРОШЧЕТА, И ДА ГЛЕДАТЕ ОДЕСА ОТ 100 КИЛОМЕТРА.АКО НЕ ЗАПОЧВАМЕ С ГОЛЕМИТЕ БОМБИ А И НЯМА КЪДЕ ДА СЕ КРИЯТ БАНДЕРИТЕ ВЕЧЕ

    15:31 14.08.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 5 Отговор

    До коментар #14 от "Срам и падение":

    Колко българи е убила или изгонила Русия ,я напиши.
    Не сте българи вие които пак сте с Германия ,с която България загуби 2 войни.
    Не сте българи вие ,които не казвате на 3 март от кого ни е освободила Русия
    Не сте българи вие ,които сте заедно с Англия и Франция ,на които може да " благодарим " за Ньоския договор и всички други пишман договори по които България загуби население,територии и излаз на Беломорието.Ясно ли е?Фессссс

    Коментиран от #28, #45

    15:32 14.08.2025

  • 26 Ми естествено...

    14 3 Отговор
    Ще я разпарчатосат. Не им пука ни за Украйна, ни за украинците, ни за руснаците. Само изключително промит мозък трябва да си, за да не си разбрал истината не само за тази война. Никой няма да защити Украйна. Тя е употребена, а сега ще я раздърпат, ама...

    Коментиран от #33

    15:32 14.08.2025

  • 27 Да, ама не

    3 16 Отговор

    До коментар #18 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":

    Мокрите мечти на руските подлоги!

    15:33 14.08.2025

  • 28 Образцов пример

    4 13 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За напълно промито с руска пропаганда съзнание..

    15:35 14.08.2025

  • 29 мошЕто

    14 2 Отговор
    Съвсем накратко -укрията няма да я бъде !

    15:35 14.08.2025

  • 30 Наташките вече искат автономия

    4 12 Отговор

    До коментар #14 от "Срам и падение":

    и вписване в Конституцията, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #69

    15:35 14.08.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #18 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":

    Камчия е българска- споко

    Коментиран от #42

    15:36 14.08.2025

  • 32 Хахахаха

    4 11 Отговор
    Е па незнам, копейките все твърдят, че на рашата територия не и трябва! А тя май за територията воюва, не за хората! Щот все още никой не е асвабадила.

    15:37 14.08.2025

  • 33 Поука

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ми естествено...":

    На англосаксите вяра да нямаш.

    15:37 14.08.2025

  • 34 Руските шпиони имат 120 000

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Срам и падение":

    " нулеви" фирми в България, които не развиват никаква дейност!

    15:37 14.08.2025

  • 36 Хахахаха

    6 7 Отговор
    Копейки, сега вижте територията на раша и вижте за колко километра повече воюва 4 години! За това ли отидоха зян 1 млн алкохолици?

    Коментиран от #61

    15:38 14.08.2025

  • 37 Абе братчет

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Срам и падение":

    В Поморие виси огромен надпис:
    М А Л А Я. Р О С С И Я !

    Коментиран от #40, #56

    15:39 14.08.2025

  • 38 ЖЕКО

    6 4 Отговор
    МНОГО КРОТКИ ДНЕС ЕВРОГАВРОШЧЕТАТА И КОЗЯЦИ И СОРОСИ, ЧАКАТ ДА ВИДЯТ КОЛКО ЩЕ ОТХАПЕ РУСИЯ ОТ УКРАИНА И ПАК ЩЕ ЗАПОЧНАТ С ТЕХНИТЕ ЕВРОГЕИСКИ ГЛУПОСТИ

    15:39 14.08.2025

  • 39 Луганск

    7 4 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #53

    15:40 14.08.2025

  • 40 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Абе братчет":

    Откога чакам рашата да ви асвабади, както асвабади Донбас! Путинизма се лекува само с руски мир.

    15:41 14.08.2025

  • 41 Русия попиля НАТО

    6 5 Отговор
    А Европейският съюз не възнамерява да смекчи антируските санкции в случай на прекратяване на огъня като част от уреждането на конфликта в Украйна, заяви представител на Европейската комисия.

    ЕС няма нужда да отменя нищо. Европейският съюз ще бъде унищожен като управляващ орган. След това историците ще назоват причината: не успяха да приемат поредния пакет антируски санкции... и се разпаднаха!😁

    15:41 14.08.2025

  • 42 Още един неграмотен русофил

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Камчия е продадена като Аляска!
    Продаде я руският еничар Тиквонии Велики!
    Той хариза на путин и 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!

    Коментиран от #59

    15:41 14.08.2025

  • 43 Ужассс

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гротексно":

    Пак има интернет в Карлуково и достъп на неадекватните до него.

    15:41 14.08.2025

  • 45 Ммм...даа

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Изпитвам неистова ярост когато слушам българи, които непрекъснато и по различни поводи и начини де отричат от историята ни, от миналото ни( каквото и да е било, Велико или трагично), с днешна дата величаят западните упадъчни нрави и политика на ново заробване. Не понасям хората, които се отказват от рода си и се прекланят пред чужди интереси. За 35 г. ,,демокрация" отидохме на дъното. И да, не съм русофил, а българин!

    Коментиран от #52

    15:43 14.08.2025

  • 46 Само дето

    2 2 Отговор
    Израел НЕ "контролира" част от територията на Западния бряг и сектора Гааза а ги е ОКУПИРАЛ ! И трябва да се отбележи че ООП беше базирана в Гааза от 1995 до 2004 г., преди да се премести в Рамала на Западния бряг по разбираеми причини ..

    15:44 14.08.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Познавам украинците добре":

    Така е .За това - со кротце ,со благо,со малко кютек- ще станат руснаци.Който не иска- в Канада и Европа.И без Това всичката измет е в Ес.Прав им път.

    15:45 14.08.2025

  • 48 ДО ВСИЧКИ СОРОСИ КОЗЯЦИ И ЕВРОГЕИЦИ

    7 5 Отговор
    ВЛАКА ЗА КИИЕВ ТРЪГВА ОТ 3 ЧЕЛЕН КОЛОВОЗ НА ГАРА СОФИЯ, МОЛЯ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАЩИТАВАТ УКРОБАНДЕРИЯ ДА БЪДАТ ТОЧНИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ, И ДАНО ТАМ ДА СИ ОСТАНАТ ДА НЕ СЕ ВЪРНАТ

    Коментиран от #54

    15:46 14.08.2025

  • 50 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Сбогом 404, няма да ни липсваш 😂😂😂

    15:46 14.08.2025

  • 51 Бря, бря

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "БРАВО":

    Какви розови сънища??? Гъби ли си ял, или бели пътечки си чертал?

    15:46 14.08.2025

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ммм...даа":

    И в какво се изразява отричането ми от историята?Точно аз я припомням.Ама не Ви харесва

    Коментиран от #58

    15:48 14.08.2025

  • 54 Как пък един боклукк

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "ДО ВСИЧКИ СОРОСИ КОЗЯЦИ И ЕВРОГЕИЦИ":

    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #64

    15:48 14.08.2025

  • 55 "по модела на Западния бряг на река

    3 0 Отговор
    Йордан" просто е абсурдно Русия да го е предложила. Пълни глупости. Едното е чиста окупация а другото е с референдуми

    15:50 14.08.2025

  • 56 Братчеде

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе братчет":

    И без надписи се вижда , че ставаме "Малката Индия" . Да идват руснаци и укри , че съвсем почерняхме от вас - гласоподавателите на Пеевски и Нови начало .

    15:50 14.08.2025

  • 57 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Пияниците засилиха пропагандата! В Ютуп ги нема полунормалните татароменгянски блогери,вместо них се бутат филми озвочени с ии!

    15:51 14.08.2025

  • 58 Ммм...даа

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всъщност това е подкрепа за вас!

    Коментиран от #62

    15:52 14.08.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Още един неграмотен русофил":

    малииииий,много си йододефицитен.Путин га даваше тръба за България ,вие нещяхте.Сега по колко на Ден плакате на турците?Путин га искаше втора централа да Ви направи само за 10 млрд - скъпо Ви си видя .Дойдоха американците и Ви забраниха строежа.Сега Ви разрешиха ,ама парите са като за тях- минимум двойни

    15:54 14.08.2025

  • 60 Може и да е така

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Познавам украинците добре":

    но ако има до тогава украинци. Всъщност бусовизацита те опровергава.
    Зеленски вече остъргва дъното на тенджерата с матряла.

    15:55 14.08.2025

  • 61 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Раша не искаше да воюва .Раша предложи някога Донбас ,който даваше 90% от БВП на Украйна да стане автономна Република в границите на Украйна.Т.е. онези 90% щяха да продължат да пълнят бюджета на Украйна.(Минските споразумения).Обаче Западналия колектив,казаха-Не,искаме война ..Е,навоюваха се:) Сега САЩ се измъкват по чорапки а ние европейците ще плащаме репарациите .

    15:55 14.08.2025

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ммм...даа":

    Благодаря.Малко странно е написано,за това така отговорих.Леко двусмислено

    15:55 14.08.2025

  • 63 Братчеде

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Срам и падение":

    И без надписи се вижда , че ставаме "Малката Индия" . Да идват руснаци и укри , че съвсем почерняхме от вас - гласоподавателите на Пеевски и Нови начало .

    15:56 14.08.2025

  • 64 ЖЕКО

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Как пък един боклукк":

    БОКЛУЦИТЕ ХОДЯТ В ЕВРОПА ЯВНО ТАМ Е ТЯХНАТА СРЕДА МЕЖДУ БОКЛУЦИТЕ

    16:03 14.08.2025

  • 65 Верно ли

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Срам и падение":

    Лелеееее, и това откъде си го изсмука? Украинците да бяха мирно седяли, не биха чудо видяли. След като руснаците буквално им направиха и подариха държава, те решиха, че ще изтребват рускоговорящото население в източните части. А относно европейците - гледай в тубата клипче на Курц някой си за Франкфурт, по модела на Канада, промотиран от глобалистите - улици, пълни с наркомани, дупчещи се направо на улицата и замерващи с бутилки преминаващите! Ей това ти е отредено на теб в западната "цивилизация"!!! Щастлив живот ти пожелавам!

    16:06 14.08.2025

  • 66 Верно ли

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "БРАВО":

    Хахахаха, и това ли измислихте розовочораепстите? Докато Путин пукнел... То вие ще пукнете преди него ми се струва обаче!

    16:08 14.08.2025

  • 67 Психиатър

    5 4 Отговор
    Путлер нали твърдеше, че Русия е достатъчно голяма и няма нужда да си увеличава територията.... Защо сега изведнъж поиска Донбас и Крим?

    16:08 14.08.2025

  • 68 Курдо Коленков

    2 4 Отговор
    Той и фигурантът твърдеше, че Крим е руски.

    16:09 14.08.2025

  • 69 Верно ли

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Наташките вече искат автономия":

    Хахахах, това да не са тия имоти с отпадналата необходимост, дето нашите думани ще продават, за да скърпят менте бюджета, дето ококорения изобрети, да ни набута под контрола на ЕЦБ???

    16:10 14.08.2025

  • 70 Люцко!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Горкото девойче, толкова е умно!

    16:13 14.08.2025

  • 71 Дика

    1 0 Отговор
    Няма как да има международно признаване при нарушено международно право.

    16:17 14.08.2025