Официално! Тръмп vs. Путин, петък, Аляска, военна база "Елмендорф-Ричардсън"

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат дългоочакваната си среща в американска военна база в Анкоридж, Аляска, в петък, съобщи американската телевизия Ей Би Си Нюз, като се позова на служител на Белия дом, пише БТА.

Срещата в съвместната военна база "Елмендорф-Ричардсън" ще бъде първата през втория мандат на Тръмп, а по време на разговора американският президент ще се стреми да договори край на войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Телевизия Си Ен Ен първа съобщи мястото на срещата, което руснаците изтъкват заради историческото му значение - Съединените щати са закупили Аляска от Руската империя преди 158 години.

Държавният секретар Марко Рубио днес описа предстоящата среща като "проучвателна" и заяви, че тя "не е отстъпка" пред Путин.

"Ще разберем много бързо по време на тази среща дали има някакъв шанс за успех или не", добави той.

В отговор на въпрос дали Зеленски е поканен, в понеделник Тръмп заяви, че той "няма да бъде част" от срещата.

"Бих казал, че може да отиде, но той е ходил на много срещи. Знаете ли, той е там от три години и половина – нищо не се е случило", каза Тръмп.

Американският президент, вицепрезидентът му Джей Ди Ванс и европейски лидери ще проведат днес следобед виртуален разговор. Зеленски и украинските власти няколко пъти казаха, че няма да предадат територия, която е незаконно анексирана от Русия.

Миналата седмица Тръмп каза, че Украйна и Русия най-вероятно "ще разменят" части от територия като част от мирно споразумение.

"Всъщност не е никак лесно. Много е сложно", заяви тогава Тръмп.

По време на предизборната си кампания той многократно подчерта, че ще сложи край на войната в рамките на първите 24 часа от втория си мандат. На президентски дебат през септември миналата година Тръмп дори каза, че може да разреши конфликта, "преди дори да стана президент".