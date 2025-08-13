Новини
Свят »
САЩ »
Официално! Тръмп vs. Путин, петък, Аляска, военна база "Елмендорф-Ричардсън"
  Тема: Украйна

Официално! Тръмп vs. Путин, петък, Аляска, военна база "Елмендорф-Ричардсън"

13 Август, 2025 14:48 1 114 39

  • аляска-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия най-вероятно ще разменят части от територия като част от мирно споразумение

Официално! Тръмп vs. Путин, петък, Аляска, военна база "Елмендорф-Ричардсън" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат дългоочакваната си среща в американска военна база в Анкоридж, Аляска, в петък, съобщи американската телевизия Ей Би Си Нюз, като се позова на служител на Белия дом, пише БТА.

Срещата в съвместната военна база "Елмендорф-Ричардсън" ще бъде първата през втория мандат на Тръмп, а по време на разговора американският президент ще се стреми да договори край на войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Телевизия Си Ен Ен първа съобщи мястото на срещата, което руснаците изтъкват заради историческото му значение - Съединените щати са закупили Аляска от Руската империя преди 158 години.

Държавният секретар Марко Рубио днес описа предстоящата среща като "проучвателна" и заяви, че тя "не е отстъпка" пред Путин.

"Ще разберем много бързо по време на тази среща дали има някакъв шанс за успех или не", добави той.

В отговор на въпрос дали Зеленски е поканен, в понеделник Тръмп заяви, че той "няма да бъде част" от срещата.

"Бих казал, че може да отиде, но той е ходил на много срещи. Знаете ли, той е там от три години и половина – нищо не се е случило", каза Тръмп.

Американският президент, вицепрезидентът му Джей Ди Ванс и европейски лидери ще проведат днес следобед виртуален разговор. Зеленски и украинските власти няколко пъти казаха, че няма да предадат територия, която е незаконно анексирана от Русия.

Миналата седмица Тръмп каза, че Украйна и Русия най-вероятно "ще разменят" части от територия като част от мирно споразумение.

"Всъщност не е никак лесно. Много е сложно", заяви тогава Тръмп.

По време на предизборната си кампания той многократно подчерта, че ще сложи край на войната в рамките на първите 24 часа от втория си мандат. На президентски дебат през септември миналата година Тръмп дори каза, че може да разреши конфликта, "преди дори да стана президент".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Тръмп и Путин ще си делят Европа и Арктика.

    14:49 13.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Покана за Путин на американска земя е пълна реабилитация пред света.

    Коментиран от #33

    14:50 13.08.2025

  • 3 Вашето мнение

    14 4 Отговор
    Салфетката, Белене, цвят на нацията.........История, кво да я правиш. Не воювайте с руснаци.....творчество.

    Коментиран от #5

    14:50 13.08.2025

  • 4 Ъхъъъъ

    10 6 Отговор
    Рижко дали ще си позволи да говори на Путин както говореше на зеления Аааа.

    14:50 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    14 3 Отговор
    Ще предават ли срещата на живо по националните ни телевизии от мястото на събитието?

    Коментиран от #36

    14:53 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вашето мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Руснакът":

    Ми ходи да ги риташ бе. Тука от дивана е лесно.

    14:53 13.08.2025

  • 9 ТОДОР СТОЯНОВ

    10 1 Отговор
    В КОЛКО ЧАСА И ПО КОЯ ТЕЛЕВИЗИЯ ЩЕ ГО ДАВАТ МАЧА!?ЩЕ СИ ВЗЕМА ЕДНО ШИШЕ МАСТИКА, ЩЕ СИ ИЗПЪРЖА СВИНСКИ ДРОБ, ЕДНА ШОПСКА САЛАТКА, ЕДИН ХУБАВ ТАРАТОР С ОРЕХЧЕТА И СЯДАМ ДА ГЛЕДАМ...ЗАЛАГАНИЯ...???НЯКОЙ ПРИЕМА ЛИ???

    14:54 13.08.2025

  • 10 Филип

    7 13 Отговор
    Русия печели винаги, когато получава помощ... В момента САЩ, Унгария, КНР, КНДР и всички купуващи земни ресурси от Путинизма й помагат, но въпреки това, войната срещу демокрацията в света буксува... Както някога Рейгън предвиди, всеки който върви срещу демокрацията е обречен на крах и край...

    Коментиран от #15

    14:54 13.08.2025

  • 11 Иван

    13 0 Отговор
    Какво стана с Боко, нали се хвалеше, че е любимец на Тръмп?

    14:55 13.08.2025

  • 12 ХА ХА ХА

    16 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ФАКТИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ДУПЯТ И НА РУСИЯ ....анатоли ТРЯБВАШЕ ДА ПИШЕ ДИКТАТОРЪТ ПУТИН .....ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ СЪС ТРЪМП....... ! А КЪДЕ Е МАРА ....ЗАЩО И ЗАБРАНИХТЕ ДА ПИШЕ , ДА НЕ НАПУСНА ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ ?

    14:55 13.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    5 10 Отговор
    Проблема се казва ИЛ-96 300ПУ и 4000км полет.
    За руския "късмет" няма да говорим, но вероятноста да няма среща е 81.9% 😁

    14:55 13.08.2025

  • 14 Абсолютна пародия и театър

    6 11 Отговор
    Двама изкуф.ели старци с абсолютна грешна и болна представа за съвременния свят ще се опитат да решават съдбата на милиарди хора, които до момента са животозастрашаващо засегнати от техните решения и действия

    Коментиран от #20

    14:56 13.08.2025

  • 15 Оксана

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "Филип":

    Миличко, ми то Русия размаза саш на байдън и сега Тръмп иска да спаси каквото е останало.

    14:56 13.08.2025

  • 16 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Поне ще договорят Разпадането на Европейският райх

    14:56 13.08.2025

  • 17 Данчо

    5 1 Отговор
    От петък ли почваме да отброяваме 24ч до края на войната?

    14:57 13.08.2025

  • 18 Българин

    14 7 Отговор
    Не вярвах,че ще доживея! Тръмп подписва официално капитулацията, България се връща за вечно към бртска Русия! Всички тея, дето рушаха паметници и горяха знамена, спукана им е работата! Р
    Русия ни освободи за трети път!!!

    Коментиран от #26

    14:57 13.08.2025

  • 19 Осведомени

    7 1 Отговор
    Осведомени обещават че двамата президенти си носят по една опаковка салфетки

    14:57 13.08.2025

  • 20 Вашето мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Абсолютна пародия и театър":

    За радост на човечеството и двамата не се интересуват от прайдове.

    Коментиран от #29, #30

    14:57 13.08.2025

  • 21 Айде

    3 4 Отговор
    Нищо и 1/2! Среща на двама луди!

    14:58 13.08.2025

  • 22 БОЗА

    12 2 Отговор
    Днес в Берлин са се събрали от Мерц до френското петле, урсула,храбрия натовец рюте,англичанчестия и естествено зеленясълия да правят в 14 часа видеоконферентна връзка с бай Дончо у щатите...последни напъни и истории преди Аляска... ;-)))

    14:58 13.08.2025

  • 23 Факти закривайте бардака !!!!!!

    6 3 Отговор
    Никой не вярва на лъжите ви !!!!!!!!

    15:00 13.08.2025

  • 24 шаа

    4 1 Отговор
    подвеждащо заглавие, не се учудвам. срещата няма да е Тръмп vs. Путин, понеже ситуацията отдавна не е такава, а ще е Тръмп Путин. те ще решават каква част от масрафа ще поеме европа, и каква - еугленски. благодарение на продажните ни политици, ние сме откъм страната на европа.

    15:06 13.08.2025

  • 25 Дон Корлеоне

    0 2 Отговор
    Хаяско за първи път ще види военна база.

    15:06 13.08.2025

  • 26 ВЗРИВЯВАЙ

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    АЛЬОША

    Коментиран от #31

    15:07 13.08.2025

  • 27 Гориил

    3 0 Отговор
    Срещата във военновъздушната база Елмендорф е балансирано и разумно решение на страните. Лудите природозащитници и транссексуални могат да хвърлят боя върху костюма на Путин или да стрелят по ухото на Тръмп.

    15:08 13.08.2025

  • 28 Суха съчка

    2 0 Отговор
    Историята се повтаря като фарс . Тръмп =Чембърлейн.

    15:08 13.08.2025

  • 29 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Друго какво те интересува?

    15:09 13.08.2025

  • 30 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах че мнението на утайка като теб няма никакво значение?

    15:10 13.08.2025

  • 31 Копейките на сапун!

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Преди това разчекнати!

    Коментиран от #37

    15:11 13.08.2025

  • 32 Тръмпи

    2 3 Отговор
    Набий му канчето до раменете на блатното джудже с високите токчета! КОМПЛЕКСИ БРАТО. ЯКИ ДЖУДЖЕВСКИ КОМПЛЕКСИ!

    15:12 13.08.2025

  • 33 Точно обратното е.

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Путин се е молил за среща. Той е в безизходица, защото вече е сигурен, че Русия нищо съществено не може да направи, камо ли постигане на целите - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. На практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп да го измъкне жив по някакъв начин от тази патова ситуация

    15:19 13.08.2025

  • 34 Иван

    1 0 Отговор
    Новата Ялта ..ще си поделят света

    15:29 13.08.2025

  • 35 QПЕЙКИ,

    0 1 Отговор
    ЧИЯ Е ...АЛЯСКА .А..
    И ТЕЗИ ОТ КГБФСБ ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ
    ТРИ И ПОЛОВИНА....
    АМИ ВЖ. ЦЕЛИЯ ПЪТ НА пу.ин
    МИНАВА НАД ТЕРИТОРИЯТА НА БВШ.СССР...
    ЩО ...ЩТО Е ПО СИГУРНО ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ
    ЛИКВИДИРАН ...КАКТО ГОТВАЧА МУ.💥

    15:30 13.08.2025

  • 36 РИТОРИЧНО

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    ВОСЪЧНИТЕ СТАТУИ В МУЗЕЯ НА МАДАМ
    ГОВОРЯТ ЛИ....

    15:33 13.08.2025

  • 37 ЛОУУРЪН АРАБСКИ

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Копейките на сапун!":

    МЕЖДУ ДА КОНЯ....😱

    15:35 13.08.2025

  • 38 Световна война

    0 2 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    15:36 13.08.2025

  • 39 Готвят ареста на Путин

    1 0 Отговор
    Защото те много обичат сензациите първо и второ самите те много обичат да лъжат. Аз не им вярвам. Русия и Путин вярват ли им ?

    15:41 13.08.2025