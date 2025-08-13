Официално! Тръмп vs. Путин, петък, Аляска, военна база "Елмендорф-Ричардсън"

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат дългоочакваната си среща в американска военна база в Анкоридж, Аляска, в петък, съобщи американската телевизия Ей Би Си Нюз, като се позова на служител на Белия дом, пише БТА.
Срещата в съвместната военна база "Елмендорф-Ричардсън" ще бъде първата през втория мандат на Тръмп, а по време на разговора американският президент ще се стреми да договори край на войната в Украйна.
Телевизия Си Ен Ен първа съобщи мястото на срещата, което руснаците изтъкват заради историческото му значение - Съединените щати са закупили Аляска от Руската империя преди 158 години.
Държавният секретар Марко Рубио днес описа предстоящата среща като "проучвателна" и заяви, че тя "не е отстъпка" пред Путин.
"Ще разберем много бързо по време на тази среща дали има някакъв шанс за успех или не", добави той.
В отговор на въпрос дали Зеленски е поканен, в понеделник Тръмп заяви, че той "няма да бъде част" от срещата.
"Бих казал, че може да отиде, но той е ходил на много срещи. Знаете ли, той е там от три години и половина – нищо не се е случило", каза Тръмп.
Американският президент, вицепрезидентът му Джей Ди Ванс и европейски лидери ще проведат днес следобед виртуален разговор. Зеленски и украинските власти няколко пъти казаха, че няма да предадат територия, която е незаконно анексирана от Русия.
Миналата седмица Тръмп каза, че Украйна и Русия най-вероятно "ще разменят" части от територия като част от мирно споразумение.
"Всъщност не е никак лесно. Много е сложно", заяви тогава Тръмп.
По време на предизборната си кампания той многократно подчерта, че ще сложи край на войната в рамките на първите 24 часа от втория си мандат. На президентски дебат през септември миналата година Тръмп дори каза, че може да разреши конфликта, "преди дори да стана президент".
1 Последния Софиянец
14:49 13.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #33
14:50 13.08.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #5
14:50 13.08.2025
4 Ъхъъъъ
14:50 13.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
Коментиран от #36
14:53 13.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вашето мнение
До коментар #5 от "Руснакът":Ми ходи да ги риташ бе. Тука от дивана е лесно.
14:53 13.08.2025
9 ТОДОР СТОЯНОВ
14:54 13.08.2025
10 Филип
Коментиран от #15
14:54 13.08.2025
11 Иван
14:55 13.08.2025
12 ХА ХА ХА
14:55 13.08.2025
13 Злобното Джуджи
За руския "късмет" няма да говорим, но вероятноста да няма среща е 81.9% 😁
14:55 13.08.2025
14 Абсолютна пародия и театър
Коментиран от #20
14:56 13.08.2025
15 Оксана
До коментар #10 от "Филип":Миличко, ми то Русия размаза саш на байдън и сега Тръмп иска да спаси каквото е останало.
14:56 13.08.2025
16 Сатана Z
14:56 13.08.2025
17 Данчо
14:57 13.08.2025
18 Българин
Русия ни освободи за трети път!!!
Коментиран от #26
14:57 13.08.2025
19 Осведомени
14:57 13.08.2025
20 Вашето мнение
До коментар #14 от "Абсолютна пародия и театър":За радост на човечеството и двамата не се интересуват от прайдове.
Коментиран от #29, #30
14:57 13.08.2025
21 Айде
14:58 13.08.2025
22 БОЗА
14:58 13.08.2025
23 Факти закривайте бардака !!!!!!
15:00 13.08.2025
24 шаа
15:06 13.08.2025
25 Дон Корлеоне
15:06 13.08.2025
26 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #18 от "Българин":АЛЬОША
Коментиран от #31
15:07 13.08.2025
27 Гориил
15:08 13.08.2025
28 Суха съчка
15:08 13.08.2025
29 Копейкотрошач
До коментар #20 от "Вашето мнение":Друго какво те интересува?
15:09 13.08.2025
30 Геро
До коментар #20 от "Вашето мнение":Нали ти казах че мнението на утайка като теб няма никакво значение?
15:10 13.08.2025
31 Копейките на сапун!
До коментар #26 от "ВЗРИВЯВАЙ":Преди това разчекнати!
Коментиран от #37
15:11 13.08.2025
32 Тръмпи
15:12 13.08.2025
33 Точно обратното е.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Путин се е молил за среща. Той е в безизходица, защото вече е сигурен, че Русия нищо съществено не може да направи, камо ли постигане на целите - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. На практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп да го измъкне жив по някакъв начин от тази патова ситуация
15:19 13.08.2025
34 Иван
15:29 13.08.2025
35 QПЕЙКИ,
И ТЕЗИ ОТ КГБФСБ ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ
ТРИ И ПОЛОВИНА....
АМИ ВЖ. ЦЕЛИЯ ПЪТ НА пу.ин
МИНАВА НАД ТЕРИТОРИЯТА НА БВШ.СССР...
ЩО ...ЩТО Е ПО СИГУРНО ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ
ЛИКВИДИРАН ...КАКТО ГОТВАЧА МУ.💥
15:30 13.08.2025
36 РИТОРИЧНО
До коментар #6 от "Трол":ВОСЪЧНИТЕ СТАТУИ В МУЗЕЯ НА МАДАМ
ГОВОРЯТ ЛИ....
15:33 13.08.2025
37 ЛОУУРЪН АРАБСКИ
До коментар #31 от "Копейките на сапун!":МЕЖДУ ДА КОНЯ....😱
15:35 13.08.2025
38 Световна война
15:36 13.08.2025
39 Готвят ареста на Путин
15:41 13.08.2025