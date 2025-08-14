Говори Кремъл: Не правете прогнози за срещата в Аляска между Путин и Тръмп! Ще видим как ще протече разговорът

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ще видим как ще протече разговорът. Би било голяма грешка да се опитваме да изпреварваме нещата и да се опитваме да прогнозираме резултата", каза Песков.
Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че на този етап президентите на Русия и САЩ обсъждат конфликта в Украйна помежду си, докато мнението на Киев може да бъде взето предвид по-късно.
"В момента става дума за руско-американската среща в Анкъридж", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.
1 Определено
19:20 14.08.2025
2 доктор
Коментиран от #6
19:21 14.08.2025
3 дони съчмата
19:22 14.08.2025
4 Данко Харсъзина
Победа будет за нами.
Коментиран от #11, #19
19:22 14.08.2025
5 ХАГА
19:22 14.08.2025
6 Путин
До коментар #2 от "доктор":Голяма работа - има още 140 милиона ахахахха
Коментиран от #26
19:23 14.08.2025
7 Страхлив бакшиш с кафеви линии
19:24 14.08.2025
8 Данко Харсъзина
19:24 14.08.2025
9 Атина Палада
Миналата седмица,когато Уиткоф летя до Москва за среща с Путин,уж заради Украйна де:))Срещата им е продължила 3(часа) Кой вярва,че цели 3 часа ще говорят за Украйна.. Тръмп отдавна каза,че за Украйна решението е на Русия!
19:24 14.08.2025
10 Само факти
На 12 май 1997 г. Русия и Чечня подписват „Хасавюртските споразумения“, с които Москва официално признава прекратяването на Първата чеченска война (1994–1996) и обещава политическо уреждане - без повече кръвопролития.
В Първата чеченска война според различните източници - Русия убива между 30 000 и 100 000 души. Около 35% от цялото население на Чечня е разселени - изгонено от домовете им.
Само три години по-късно, през 1999 г., Кремъл започва Втората чеченска война. До началото на 2000 г. столицата Грозни е напълно унищожена. Според ООН градът е „най-разрушеното място на Земята“ – с до 80% от сградите сринати, хиляди убити цивилни и още над 200 000 бежанци.
Историята показва: мирните договори с Русия са само пауза - преди още унищожения.
Русия трябва да бъде сломена веднъж и за винаги!
Коментиран от #22
19:25 14.08.2025
11 Копейкин Костя
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Това заклинание, както и, че крепостните са на Дунава, го слушаме вече четвърта година, ушанка.
Изтърка се, измислете нещо ново.... 😀
19:25 14.08.2025
12 Днес
19:25 14.08.2025
13 Петрова
Не защото отказа помощ, за да спаси моряците, не когато се подигра с вдовиците и майките им.
Разбрах го ясно, когато при интервюто му с Лари Кинг бе попитан "Какво се случи с подводницата "Курск"?
Путин се усмихна дебилно и най-спокойно ухилен отговори:
- Она утонула.
Това същество е тотално лишено от емпатия, от способност да изпитва състрадание или вина спрямо други човешки създания.
Това е психопат.
И всеки сериозен психиатър ще го потвърди.
Коментиран от #18
19:27 14.08.2025
14 Русия ясно е заявила своите условия
бай дончо ще вика посмали
за да угоди на зелки и брюкселски зелки
Едва ли утре ще се споразумеят
Коментиран от #17
19:27 14.08.2025
15 Швейк
Коментиран от #21
19:28 14.08.2025
16 Ф хх
19:29 14.08.2025
17 Българин
До коментар #14 от "Русия ясно е заявила своите условия":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
19:29 14.08.2025
18 Петрова що праиш тука ако си жена
До коментар #13 от "Петрова":наистина
а не коч
а не си цъкаш в сайтовете за лапнишарани
19:30 14.08.2025
19 Неутрално
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Смърт за Москва.
19:31 14.08.2025
20 РФ е един огромен КЕН eф !
19:31 14.08.2025
21 Атина Палада
До коментар #15 от "Швейк":Защо Тръмп да е куку бре? ТръмпИ си е пич..:)))
Подлуди целият свят :))а наша Урсула го чака на голф игрището с наведена глава да подписва капитулацията на БрУсел:)))
19:31 14.08.2025
22 Като драскаш за Чечня
До коментар #10 от "Само факти":знаеш ли причините за конфликта? Хайде се запознай и после ползвай нещо за глупава пропаганда.
19:33 14.08.2025
23 И Киев е Руски
19:33 14.08.2025
24 Тео
19:34 14.08.2025
25 Миндю Шпагата
19:36 14.08.2025
26 Тъпанарос
До коментар #6 от "Путин":С Крим и ДНР и ЛНР са вече 150 милиона .
Ама нали с математиката си скаран .
Коментиран от #27
19:36 14.08.2025
27 Копейка
До коментар #26 от "Тъпанарос":А на нас тук каква ни е далаверата?
19:37 14.08.2025