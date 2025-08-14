Говори Кремъл: Не правете прогнози за срещата в Аляска между Путин и Тръмп! Ще видим как ще протече разговорът

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще видим как ще протече разговорът. Би било голяма грешка да се опитваме да изпреварваме нещата и да се опитваме да прогнозираме резултата", каза Песков.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че на този етап президентите на Русия и САЩ обсъждат конфликта в Украйна помежду си, докато мнението на Киев може да бъде взето предвид по-късно.

"В момента става дума за руско-американската среща в Анкъридж", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.