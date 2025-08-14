Новини
Говори Кремъл: Не правете прогнози за срещата в Аляска между Путин и Тръмп! Ще видим как ще протече разговорът
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Не правете прогнози за срещата в Аляска между Путин и Тръмп! Ще видим как ще протече разговорът

14 Август, 2025 19:18

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • дмитрий песков

Дмитрий Песков също така отбеляза, че на този етап президентите на Русия и САЩ обсъждат конфликта в Украйна помежду си, докато мнението на Киев може да бъде взето предвид по-късно

Говори Кремъл: Не правете прогнози за срещата в Аляска между Путин и Тръмп! Ще видим как ще протече разговорът - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще видим как ще протече разговорът. Би било голяма грешка да се опитваме да изпреварваме нещата и да се опитваме да прогнозираме резултата", каза Песков.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че на този етап президентите на Русия и САЩ обсъждат конфликта в Украйна помежду си, докато мнението на Киев може да бъде взето предвид по-късно.

"В момента става дума за руско-американската среща в Анкъридж", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Определено

    3 2 Отговор
    Те и двамата са не прогнозируеми!

    19:20 14.08.2025

  • 2 доктор

    7 5 Отговор
    ВСУ изпариха един милион руски говеда.За това,ли ще говорят?

    Коментиран от #6

    19:21 14.08.2025

  • 3 дони съчмата

    4 0 Отговор
    аз съм един циркаджия бизнесмен и два пъти едно и съшо не казвам

    19:22 14.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор
    Говорит Москва.
    Победа будет за нами.

    Коментиран от #11, #19

    19:22 14.08.2025

  • 5 ХАГА

    5 2 Отговор
    Опозореният бакшиш ще бъде арестуван и ще преговаря в хага със съдията по делото

    19:22 14.08.2025

  • 6 Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "доктор":

    Голяма работа - има още 140 милиона ахахахха

    Коментиран от #26

    19:23 14.08.2025

  • 7 Страхлив бакшиш с кафеви линии

    3 2 Отговор
    Пуслер отива на крака при дъщерите си в САЩ АХАХАХАХ

    19:24 14.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Бай Дончо и Путин ще бият Зеленски и Урсулица със сопи. Макарон ще си го бие бабата.

    19:24 14.08.2025

  • 9 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Само н.аивник може да вярва,че срещата между Путин и Тръмп се провежда заради Украйна!
    Миналата седмица,когато Уиткоф летя до Москва за среща с Путин,уж заради Украйна де:))Срещата им е продължила 3(часа) Кой вярва,че цели 3 часа ще говорят за Украйна.. Тръмп отдавна каза,че за Украйна решението е на Русия!

    19:24 14.08.2025

  • 10 Само факти

    3 3 Отговор
    Историческите уроци трябва да се учат внимателно и да се помнят. Както неведнъж е ставало ясно - договорите и споразуменията с русия не струват и хартията, на която са написани.

    На 12 май 1997 г. Русия и Чечня подписват „Хасавюртските споразумения“, с които Москва официално признава прекратяването на Първата чеченска война (1994–1996) и обещава политическо уреждане - без повече кръвопролития.
    В Първата чеченска война според различните източници - Русия убива между 30 000 и 100 000 души. Около 35% от цялото население на Чечня е разселени - изгонено от домовете им.
    Само три години по-късно, през 1999 г., Кремъл започва Втората чеченска война. До началото на 2000 г. столицата Грозни е напълно унищожена. Според ООН градът е „най-разрушеното място на Земята“ – с до 80% от сградите сринати, хиляди убити цивилни и още над 200 000 бежанци.
    Историята показва: мирните договори с Русия са само пауза - преди още унищожения.
    Русия трябва да бъде сломена веднъж и за винаги!

    Коментиран от #22

    19:25 14.08.2025

  • 11 Копейкин Костя

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Това заклинание, както и, че крепостните са на Дунава, го слушаме вече четвърта година, ушанка.
    Изтърка се, измислете нещо ново.... 😀

    19:25 14.08.2025

  • 12 Днес

    3 0 Отговор
    Си пуснах фиш от тотото, ако спечеля ще ви кажа моята прогноза, иначе боб, кафе, все вършат работа

    19:25 14.08.2025

  • 13 Петрова

    4 4 Отговор
    Разбрах, че Путин е психопат още през август 2000 г. когато потъна атомната подводница Курск.
    Не защото отказа помощ, за да спаси моряците, не когато се подигра с вдовиците и майките им.
    Разбрах го ясно, когато при интервюто му с Лари Кинг бе попитан "Какво се случи с подводницата "Курск"?
    Путин се усмихна дебилно и най-спокойно ухилен отговори:
    - Она утонула.
    Това същество е тотално лишено от емпатия, от способност да изпитва състрадание или вина спрямо други човешки създания.
    Това е психопат.
    И всеки сериозен психиатър ще го потвърди.

    Коментиран от #18

    19:27 14.08.2025

  • 14 Русия ясно е заявила своите условия

    2 3 Отговор
    което са завоювали остава тяхно и др
    бай дончо ще вика посмали
    за да угоди на зелки и брюкселски зелки

    Едва ли утре ще се споразумеят

    Коментиран от #17

    19:27 14.08.2025

  • 15 Швейк

    4 1 Отговор
    Прогнозирам , че това ще бъде поредният дипломатически провалил между плешивия бункерджия и рижавото куку .

    Коментиран от #21

    19:28 14.08.2025

  • 16 Ф хх

    2 1 Отговор
    Срещнеш ли копейка или комунист-на място!!

    19:29 14.08.2025

  • 17 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Русия ясно е заявила своите условия":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    19:29 14.08.2025

  • 18 Петрова що праиш тука ако си жена

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Петрова":

    наистина
    а не коч
    а не си цъкаш в сайтовете за лапнишарани

    19:30 14.08.2025

  • 19 Неутрално

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Смърт за Москва.

    19:31 14.08.2025

  • 20 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 1 Отговор
    Гoведо, пък говори ?! 🥳

    19:31 14.08.2025

  • 21 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Швейк":

    Защо Тръмп да е куку бре? ТръмпИ си е пич..:)))
    Подлуди целият свят :))а наша Урсула го чака на голф игрището с наведена глава да подписва капитулацията на БрУсел:)))

    19:31 14.08.2025

  • 22 Като драскаш за Чечня

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само факти":

    знаеш ли причините за конфликта? Хайде се запознай и после ползвай нещо за глупава пропаганда.

    19:33 14.08.2025

  • 23 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Путин си седи в бункера и до сега е изпарил два милиона укронацисти и е върнал 30 процента руска територия.А представа си нямат какво ще се случи с Покрайна ако вземе че излезе от бункера

    19:33 14.08.2025

  • 24 Тео

    0 1 Отговор
    Русия ще си върне Покрайнината🇷🇺

    19:34 14.08.2025

  • 25 Миндю Шпагата

    0 1 Отговор
    Путин да ми говори на шпагата . и да и да гълта бяло

    19:36 14.08.2025

  • 26 Тъпанарос

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    С Крим и ДНР и ЛНР са вече 150 милиона .
    Ама нали с математиката си скаран .

    Коментиран от #27

    19:36 14.08.2025

  • 27 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тъпанарос":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    19:37 14.08.2025

