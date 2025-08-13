Новини
Свят »
САЩ »
Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп поставя мира в Европа като приоритет

Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп поставя мира в Европа като приоритет

13 Август, 2025 19:56 557 19

  • джей ди ванс-
  • европа-
  • мир-
  • доналд тръмп

JD Ванс обяви мисията на администрацията пред американски войници във Великобритания

Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп поставя мира в Европа като приоритет - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Доналд Тръмп му е казал наскоро, че основната му мисия е да възстанови мира в Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ванс направи изявлението, обръщайки се към американски войници на военна база в Англия.

„Току-що говорих с него, точно преди да се кача на подиума. Той каза много просто, че като администрация ще направим възстановяването на мира в Европа наша мисия“, каза Ванс.

Това се случи след виртуална среща между Тръмп, европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски, два дни преди разговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    5 12 Отговор
    Томахавките са готови за Матушка

    Коментиран от #16

    19:57 13.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    унижението на Хаяско ще е епично

    19:57 13.08.2025

  • 3 Америка никога не е имала

    10 7 Отговор
    по смешен президент! Кланя се на мизерният жужак!

    19:57 13.08.2025

  • 4 Бат Вальо -Истинския

    4 12 Отговор
    да докараш руския цар в купената от американците територия за шепа долари е голям позор за Русия

    Коментиран от #13

    19:58 13.08.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    4 14 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    19:59 13.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    5 9 Отговор
    Бе ква е тая мишка дето ще ми казва кво иска?
    Първо - войната трябва тихичко, но постоянно да върви.
    Целта е постоянното ангажиране и изтощаване на Русия.
    Второ - Украйна трябна да си плаща оръжието със суровини, жито и злато.
    Трето - трябва да се спрат всякакви пари за про-руските Унгария и Словакия.
    Четвърто - повече власт на Урсула, тая германка пипа здраво 👍

    20:02 13.08.2025

  • 7 нннн

    10 1 Отговор
    Невероятно! Американците искат мир,.а европейците искат война в Европа.

    20:03 13.08.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    2 7 Отговор
    Киро Сводникъъ, Мартин Петрушев и други ютюбери от седмица активно промотират живота в Русия в Москва и Петербург. Съвсем случайно...Някои от тях са на терен! Е как са взели виза, като сме със забрана и вражеска държава!? Ето кои са 4000-хилядниците! Спонсорирани от тьотката в пасоля.

    Коментиран от #11, #14

    20:03 13.08.2025

  • 9 Путин в Аляска ще узнае истината,

    4 10 Отговор
    че вече 1 200 000 рушляка са Груз 200!
    Той все още нищо не знае!

    20:04 13.08.2025

  • 10 Отрезвяващ

    2 2 Отговор
    Критерий за лицемерие.

    20:05 13.08.2025

  • 11 Как пък един боклукк

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    не остана във великата матушка!

    20:06 13.08.2025

  • 12 Баба ти от Украина

    2 7 Отговор
    Чудя се защо се срещат въобще Путлер и Тръмп като се вижда че няма нищо да направят Не бъде ли смачкан Путлер войната няма да свърши

    20:07 13.08.2025

  • 13 Айде

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Вальо -Истинския":

    Да живее България!
    Да живее Русия!
    СЛАВА!

    Коментиран от #18

    20:07 13.08.2025

  • 14 Дрът русофил

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    По времето на СССР, много бг цигани работеха там! Рускините мечтаеха да дойдат на топло в България. Хванаха ги тези цигани, омъжиха се за тях, народиха деца. Те са сега днешните русофили!

    20:08 13.08.2025

  • 15 Ами

    1 0 Отговор
    да. После няма пак САЩ да ги възстановяват както след Втората световна война. По-добре сега да се действа.

    20:09 13.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 4 Отговор
    Бакшища с ботокса ще бъде арестуван в Аляската‼️

    20:13 13.08.2025

  • 18 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Айде":

    Ще живеете на кладбището заровени❗❗

    Коментиран от #19

    20:17 13.08.2025

  • 19 ????

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    България ?
    Много си просс. Сам се кълнеш.А клетвите се сбъдват.

    20:26 13.08.2025