Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп поставя мира в Европа като приоритет

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Доналд Тръмп му е казал наскоро, че основната му мисия е да възстанови мира в Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Ванс направи изявлението, обръщайки се към американски войници на военна база в Англия.
„Току-що говорих с него, точно преди да се кача на подиума. Той каза много просто, че като администрация ще направим възстановяването на мира в Европа наша мисия“, каза Ванс.
Това се случи след виртуална среща между Тръмп, европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски, два дни преди разговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.
