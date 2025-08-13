Новини
Тръмп: Възможна бърза втора среща с Путин и Зеленски след Аляска

13 Август, 2025 20:23 441 10

Американският президент обмисля нова тристранна среща, но я обвързва с резултатите от разговорите в петък.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „много вероятно“ да се проведе бърза втора среща между него, руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски след срещата на върха в Аляска в петък, предаде Sky News, цитирана от Фокус.

„Има много добри шансове да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото на първата ще разбера къде сме и какво правим“, посочи Тръмп, отговаряйки на въпроси в Центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

Той уточни, че подобна среща няма да се състои, ако сметне, че не е уместно: „Ако не получим отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща.“

По-рано беше съобщено, че администрацията на Тръмп търси място за провеждането на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица.


  • 1 Бърза

    7 0 Отговор
    Среща, разбирам. Зелето да си пие магнезия, че да заприлича на капитулация.

    20:26 13.08.2025

  • 2 Eленски

    5 0 Отговор
    Е никой

    20:26 13.08.2025

  • 3 Ххх

    3 0 Отговор
    Тръмпича ще се вози на москвича

    20:26 13.08.2025

  • 4 Шопо

    8 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:26 13.08.2025

  • 5 Луганск

    10 0 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    20:26 13.08.2025

  • 6 Отрезвяващ

    6 0 Отговор
    Пак бързат,като пърле пред майка.

    20:27 13.08.2025

  • 7 Мдаа де

    6 0 Отговор
    Ще сервират на ЗеленияНацист решението на Путин и Тръмп .

    20:28 13.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    1 6 Отговор
    Не, няма да има среща Зеленски и Путин по простата причина че Путин загуби ВСИЧКО от уж клоун.
    Клоун който вече Четири Года и6e матушката на Матушката, клоун който стана втори по богатство след Мъск, клоун който прочисти Украйна от руснаци като ги прати на фронта. Какво стори Путин за Русия - она Утанула 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    20:28 13.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    СЕКЮРИТИ АЛЕРТ
    ....
    АМЕРИКАНСКИЯ МИ СОФТУЕР ПРОИЗВЕДЕН ОТ МОСАД В ИЗРАЕЛ
    МИ КАЗВА ЧЕ ДИР БГ И ФАКТИ СЕ ОПИТВАТ
    ДА МИ ИНСТАЛИРАТ МАЛИШИЪС ДЖАВА СКРИПТ
    .....
    И ПОНЕЖЕ СОФТУЕРА МИ Е АМЕРИКАНСКИ, ЯВНО
    НЕ Е АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН ПОНЕЖЕ АКО БЕШЕ
    АМЕРИКАНСКИ ЩЕШЕ ДА ГО ПУСНЕ ДА МИНЕ
    ....
    УКРАИНЦИТЕ МИНИРАТ БГ НЕТ

    20:31 13.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    путин нанеси Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    20:36 13.08.2025