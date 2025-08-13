Тръмп: Възможна бърза втора среща с Путин и Зеленски след Аляска

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „много вероятно“ да се проведе бърза втора среща между него, руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски след срещата на върха в Аляска в петък, предаде Sky News, цитирана от Фокус.

„Има много добри шансове да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото на първата ще разбера къде сме и какво правим“, посочи Тръмп, отговаряйки на въпроси в Центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

Той уточни, че подобна среща няма да се състои, ако сметне, че не е уместно: „Ако не получим отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща.“

По-рано беше съобщено, че администрацията на Тръмп търси място за провеждането на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица.