Тръмп: Възможна бърза втора среща с Путин и Зеленски след Аляска

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „много вероятно“ да се проведе бърза втора среща между него, руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски след срещата на върха в Аляска в петък, предаде Sky News, цитирана от Фокус.
„Има много добри шансове да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото на първата ще разбера къде сме и какво правим“, посочи Тръмп, отговаряйки на въпроси в Центъра „Кенеди“ във Вашингтон.
Той уточни, че подобна среща няма да се състои, ако сметне, че не е уместно: „Ако не получим отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща.“
По-рано беше съобщено, че администрацията на Тръмп търси място за провеждането на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица.
1 Бърза
20:26 13.08.2025
2 Eленски
20:26 13.08.2025
3 Ххх
20:26 13.08.2025
4 Шопо
20:26 13.08.2025
5 Луганск
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
20:26 13.08.2025
6 Отрезвяващ
20:27 13.08.2025
7 Мдаа де
20:28 13.08.2025
8 Злобното Джуджи
Клоун който вече Четири Года и6e матушката на Матушката, клоун който стана втори по богатство след Мъск, клоун който прочисти Украйна от руснаци като ги прати на фронта. Какво стори Путин за Русия - она Утанула 🤣🤣🤣
Коментиран от #10
20:28 13.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
АМЕРИКАНСКИЯ МИ СОФТУЕР ПРОИЗВЕДЕН ОТ МОСАД В ИЗРАЕЛ
МИ КАЗВА ЧЕ ДИР БГ И ФАКТИ СЕ ОПИТВАТ
ДА МИ ИНСТАЛИРАТ МАЛИШИЪС ДЖАВА СКРИПТ
.....
И ПОНЕЖЕ СОФТУЕРА МИ Е АМЕРИКАНСКИ, ЯВНО
НЕ Е АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН ПОНЕЖЕ АКО БЕШЕ
АМЕРИКАНСКИ ЩЕШЕ ДА ГО ПУСНЕ ДА МИНЕ
....
УКРАИНЦИТЕ МИНИРАТ БГ НЕТ
20:31 13.08.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":путин нанеси Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
20:36 13.08.2025