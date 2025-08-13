Държавният дълг на САЩ премина 37 трилиона долара

Държавният дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли 37 трилиона долара, сочат данни на Министерството на финансите. Към 11 август общата сума възлиза на 37 004 817 625 842,56 долара, предава NBC News, цитирана от Фокус.
През април Министерството на финансите обяви повишаване на тавана на държавния дълг, което осигури възможност за увеличаването му за следващите две години.
Стойността на дълга на САЩ за първи път надхвърли 35 трилиона долара през юли 2024 г. Според Бюджетното управление на Конгреса на САЩ, до 2034 г. дългът може да достигне 50,7 трилиона долара, или 122% от БВП на страната. Съотношението дълг към БВП надхвърли 100% през 2013 г. и оттогава не е спадало под тази граница.
1 Евгений Онанегин
22:58 13.08.2025
2 Честито
22:58 13.08.2025
3 Да одат
22:59 13.08.2025
4 Онзи
22:59 13.08.2025
5 Е сега схванахте ли Тръмпича
за да му плащаме дълговете.
23:00 13.08.2025
6 И това
23:01 13.08.2025
7 За ФАЩ е ясно
колко е ?
23:01 13.08.2025
8 Мдаа!
23:02 13.08.2025
9 Така ще е
едното милиардче на фредерикеШмерц нема а мой а покрие липсата на 36999 милиарда
23:03 13.08.2025
10 Читател
23:04 13.08.2025
11 Един
23:07 13.08.2025
12 ха, ха, ха...
Всичко е нагаждане, лъжи и манипулации! Не съществува в математиката такава цифра, с която да може да бъде изразен държавния дълг на САЩ.
23:09 13.08.2025
13 Лесна работа
23:10 13.08.2025
14 Механик
Интересното е що такива като него не са в САЩ, ами още пишат тука? Те може същите работи да ги пишат и от там, ама явно не им дават визи. Вероятно САЩ не ги смята за надеждни. И с право, понеже тия продават сега България, а утре като ги натисне глад ще продадат и САЩ/
23:12 13.08.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:13 13.08.2025
16 Някой си там
23:14 13.08.2025
17 Витанов
Коментиран от #19
23:14 13.08.2025
18 Путиян
23:16 13.08.2025
19 Отто
До коментар #17 от "Витанов":Те си плащат вноските!
Коментиран от #26
23:17 13.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 123456
23:18 13.08.2025
22 Шопо
Коментиран от #25
23:18 13.08.2025
23 Фалит
23:19 13.08.2025
24 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #29
23:20 13.08.2025
25 Сакън
До коментар #22 от "Шопо":Тя тая песен беше актуална преди две поколения.
Вече не ни трябва да ги стигаме.
23:22 13.08.2025
26 Не се връща
До коментар #19 от "Отто":С нов дълг си плащат вноските. Дори ще бъде замразен за 100 години, ще бъде забранено 100 години да се връща, само ще се олихвява.
23:23 13.08.2025
27 юхм
Коментиран от #32, #33
23:25 13.08.2025
28 Ха сега де...
23:26 13.08.2025
29 иван костов
До коментар #24 от "Бат Венце Сикаджията":За ограниченият мозък и познания по ВСИЧКО, е трудно да разбере процесите, които протичат! Съсредоточи се върху тв форматите, там ти е силата!
Коментиран от #31
23:27 13.08.2025
30 Коментар
23:27 13.08.2025
31 Бат Венце Сикаджията
До коментар #29 от "иван костов":Е хубаво това, ама телевизията не гледам, а откак се помня се говори за дългове и нищо ново под слънцето. Франция си е Франция, Германия си е Германия, Британия си е Британия, САЩ си е САЩ и долара си е долар. Какви процеси бълнуваш?
23:32 13.08.2025
32 Фашистите САЩ
До коментар #27 от "юхм":Долари, ама на частния Федерален резерв на евреите.
23:32 13.08.2025
33 Няма такова нещо
До коментар #27 от "юхм":Как са техни като са купили с тях стоки и услуги и боновете са в банките на кредиторите? Ценните книжа вървяха докато другите страни не знаеха на кой какво са задлъжнели, но днес се знае и никой не иска съкровищни бонове за 10 или 25 години с фиксирана ниска лихва.
Коментиран от #34
23:32 13.08.2025
34 юмз
До коментар #33 от "Няма такова нещо":Аз купувам пералня като тегля кредит който е в моя валута която сам съм напечатил и дължа на банката същата моя валута.
Всъщност не аз дължа пари а банката ми дължи моята валута която аз съм произвел напечатал.
23:35 13.08.2025
35 А па ние
23:39 13.08.2025
36 Кравария
23:44 13.08.2025