Новини
Свят »
САЩ »
Държавният дълг на САЩ премина 37 трилиона долара

Държавният дълг на САЩ премина 37 трилиона долара

13 Август, 2025 22:54, обновена 13 Август, 2025 23:08 736 36

  • държавен дълг-
  • сащ

Прогнозите сочат, че до 2034 г. дългът може да достигне над 50 трилиона долара, надхвърляйки БВП на страната

Държавният дълг на САЩ премина 37 трилиона долара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли 37 трилиона долара, сочат данни на Министерството на финансите. Към 11 август общата сума възлиза на 37 004 817 625 842,56 долара, предава NBC News, цитирана от Фокус.

През април Министерството на финансите обяви повишаване на тавана на държавния дълг, което осигури възможност за увеличаването му за следващите две години.

Стойността на дълга на САЩ за първи път надхвърли 35 трилиона долара през юли 2024 г. Според Бюджетното управление на Конгреса на САЩ, до 2034 г. дългът може да достигне 50,7 трилиона долара, или 122% от БВП на страната. Съотношението дълг към БВП надхвърли 100% през 2013 г. и оттогава не е спадало под тази граница.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгений Онанегин

    16 4 Отговор
    Да бягаме братя в русия.

    22:58 13.08.2025

  • 2 Честито

    18 2 Отговор
    Да спят под мостовете, в кашони с бЕло по носа и с пера в г....

    22:58 13.08.2025

  • 3 Да одат

    11 2 Отговор
    в Русия.

    22:59 13.08.2025

  • 4 Онзи

    11 3 Отговор
    И какво следва ако ме го върне, ще се разпродават щати ли?

    22:59 13.08.2025

  • 5 Е сега схванахте ли Тръмпича

    21 2 Отговор
    защо притисна ЕС..
    за да му плащаме дълговете.

    23:00 13.08.2025

  • 6 И това

    20 0 Отговор
    било най- силната и мощна държава. Мухаха.

    23:01 13.08.2025

  • 7 За ФАЩ е ясно

    14 1 Отговор
    А на страните от временното явление ЕС
    колко е ?

    23:01 13.08.2025

  • 8 Мдаа!

    19 1 Отговор
    Важното, е че имат 900 военни бази по света , които много им помагат, да не би някой да им открадне дългът!

    23:02 13.08.2025

  • 9 Така ще е

    12 0 Отговор
    Докато Версията свърши.........

    едното милиардче на фредерикеШмерц нема а мой а покрие липсата на 36999 милиарда

    23:03 13.08.2025

  • 10 Читател

    13 3 Отговор
    Писах го и под друга статия дано да да проклети навеки сатанисти нацисти от САЩ.Най лошото нещо на този свят.Амин

    23:04 13.08.2025

  • 11 Един

    13 1 Отговор
    ги напечатал и дал кредит на другия. Кати цяло владеят света с истинско оръжие и фалшиви пари. Целият свят признава долара от страх.

    23:07 13.08.2025

  • 12 ха, ха, ха...

    6 3 Отговор
    "Държавният дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли 37 трилиона долара, сочат данни на Министерството на финансите."

    Всичко е нагаждане, лъжи и манипулации! Не съществува в математиката такава цифра, с която да може да бъде изразен държавния дълг на САЩ.

    23:09 13.08.2025

  • 13 Лесна работа

    9 0 Отговор
    Да продадат Восточна Европа на Путин и готово.

    23:10 13.08.2025

  • 14 Механик

    7 1 Отговор
    И как така не се е появил онзи, ВЪЗПАЛЕНИЕ укро-трол, да ни обяснява как всички бягат към САЩ понеже там всичко е супер?
    Интересното е що такива като него не са в САЩ, ами още пишат тука? Те може същите работи да ги пишат и от там, ама явно не им дават визи. Вероятно САЩ не ги смята за надеждни. И с право, понеже тия продават сега България, а утре като ги натисне глад ще продадат и САЩ/

    23:12 13.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    Кой щял да фалира?

    23:13 13.08.2025

  • 16 Някой си там

    3 0 Отговор
    Ураааааа...

    23:14 13.08.2025

  • 17 Витанов

    5 0 Отговор
    Такъв дълг е проблем на който го е дал. САЩ няма как да го върнат, освен да ви вкарат във война, във пандемия или да ви вкарат в евро зоната.

    Коментиран от #19

    23:14 13.08.2025

  • 18 Путиян

    1 5 Отговор
    Защо на тях им отпускат, на мене, не

    23:16 13.08.2025

  • 19 Отто

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Витанов":

    Те си плащат вноските!

    Коментиран от #26

    23:17 13.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 123456

    2 0 Отговор
    ъъъ, тва пари ли са , аре пускай принтерите ....

    23:18 13.08.2025

  • 22 Шопо

    2 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем американците ?

    Коментиран от #25

    23:18 13.08.2025

  • 23 Фалит

    5 0 Отговор
    Така, 2024г., бвп на САЩ е малко над 29 трилиона, а вече 37 трилиона дълг, е честито 130 % дълг. Утива на спиране на печатницата.

    23:19 13.08.2025

  • 24 Бат Венце Сикаджията

    1 6 Отговор
    Това с този дълг и изобщо тези неща с тези дългове ги слушам откакто се помня, вече 39 години, като вадя тези през които не се помня. Е какво се променя? Нищо. САЩ си е САЩ, долара си е долар, на моменти пада, после се качва и какво от това? Айде стига сте дъвкали тази тема. То ако реално гледаме на нещата, то целия свят отдавна е фалирал, ама живота си продължава.

    Коментиран от #29

    23:20 13.08.2025

  • 25 Сакън

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Тя тая песен беше актуална преди две поколения.
    Вече не ни трябва да ги стигаме.

    23:22 13.08.2025

  • 26 Не се връща

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Отто":

    С нов дълг си плащат вноските. Дори ще бъде замразен за 100 години, ще бъде забранено 100 години да се връща, само ще се олихвява.

    23:23 13.08.2025

  • 27 юхм

    3 4 Отговор
    И как така дължат долари като доларите са техни Все едно българия да дължи левове

    Коментиран от #32, #33

    23:25 13.08.2025

  • 28 Ха сега де...

    2 2 Отговор
    Що за математици? Не е важно дали си взел на заем 100, 1000 или 100 000. Важното е като ти каже някой от кредиторите: "Дай си ми парите!", да можеш без проблеми да бръкнеш в дълбокия си джоб и без никакви шикалкавения да ги извадиш, и да му ги дадеш. Всичко друго е клюкарски и кръчмарски лакърдии.

    23:26 13.08.2025

  • 29 иван костов

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бат Венце Сикаджията":

    За ограниченият мозък и познания по ВСИЧКО, е трудно да разбере процесите, които протичат! Съсредоточи се върху тв форматите, там ти е силата!

    Коментиран от #31

    23:27 13.08.2025

  • 30 Коментар

    6 0 Отговор
    Каква нежна формулировка "премина", все едно ви е преминал грипа. Ако рублата мръдне с една копейка ще напишат "Рублата се срена",

    23:27 13.08.2025

  • 31 Бат Венце Сикаджията

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "иван костов":

    Е хубаво това, ама телевизията не гледам, а откак се помня се говори за дългове и нищо ново под слънцето. Франция си е Франция, Германия си е Германия, Британия си е Британия, САЩ си е САЩ и долара си е долар. Какви процеси бълнуваш?

    23:32 13.08.2025

  • 32 Фашистите САЩ

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "юхм":

    Долари, ама на частния Федерален резерв на евреите.

    23:32 13.08.2025

  • 33 Няма такова нещо

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "юхм":

    Как са техни като са купили с тях стоки и услуги и боновете са в банките на кредиторите? Ценните книжа вървяха докато другите страни не знаеха на кой какво са задлъжнели, но днес се знае и никой не иска съкровищни бонове за 10 или 25 години с фиксирана ниска лихва.

    Коментиран от #34

    23:32 13.08.2025

  • 34 юмз

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Няма такова нещо":

    Аз купувам пералня като тегля кредит който е в моя валута която сам съм напечатил и дължа на банката същата моя валута.
    Всъщност не аз дължа пари а банката ми дължи моята валута която аз съм произвел напечатал.

    23:35 13.08.2025

  • 35 А па ние

    2 0 Отговор
    А ние вече имаме евро стотинки! Отказваме се от 160 милиарда лева за евро стотинки!

    23:39 13.08.2025

  • 36 Кравария

    0 0 Отговор
    отича в канала!

    23:44 13.08.2025