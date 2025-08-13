Държавният дълг на САЩ премина 37 трилиона долара

Държавният дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли 37 трилиона долара, сочат данни на Министерството на финансите. Към 11 август общата сума възлиза на 37 004 817 625 842,56 долара, предава NBC News, цитирана от Фокус.

През април Министерството на финансите обяви повишаване на тавана на държавния дълг, което осигури възможност за увеличаването му за следващите две години.

Стойността на дълга на САЩ за първи път надхвърли 35 трилиона долара през юли 2024 г. Според Бюджетното управление на Конгреса на САЩ, до 2034 г. дългът може да достигне 50,7 трилиона долара, или 122% от БВП на страната. Съотношението дълг към БВП надхвърли 100% през 2013 г. и оттогава не е спадало под тази граница.