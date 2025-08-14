Новини
Полският президент и премиер се включиха в международни видеоконференции за Украйна
  Тема: Украйна

Полският президент и премиер се включиха в международни видеоконференции за Украйна

14 Август, 2025 14:26 435 19

Дискусиите преди срещата на американския и руския президент се фокусираха върху европейската позиция и подготовката за мирни преговори

Полският президент и премиер се включиха в международни видеоконференции за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки и премиерът Доналд Туск проведоха отделни дискусии за Украйна с европейските лидери и американския президент Доналд Тръмп вчера, съобщи говорител на полското правителство, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предава БТА.

Първата видеоконференция, в която участва и Туск, включваше европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски, като основният фокус бе върху европейската позиция преди срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин.

Още новини от Украйна

Втората видеоконференция, представлявана от Навроцки, обедини европейските лидери, Тръмп и Зеленски, с цел американският президент да бъде подробно информиран за европейската позиция.

Очаква се Тръмп да се срещне утре с Путин в Анкоридж, Аляска, за обсъждане на войната в Украйна и възможните мирни преговори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    3 13 Отговор
    Слава Украине!

    14:27 14.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Кучетата си лаят а фронта си върви на Запад.

    14:28 14.08.2025

  • 3 Вашето мнение

    16 2 Отговор
    Тръмп не веднъж е казвал, че се гнуси от т.нар. евролидери и не иска да ги среща на живо.

    Коментиран от #4

    14:28 14.08.2025

  • 4 Вашето мнение

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Туск е един от най гнусните, между другото. добре, че поляците си избраха читав президент.

    Коментиран от #7

    14:29 14.08.2025

  • 5 Българин

    8 2 Отговор
    Най-много,да се натаковате от напъни и пак няма да стане вашата!

    14:30 14.08.2025

  • 6 Руснята утече

    4 7 Отговор
    у каналя.

    Коментиран от #13

    14:31 14.08.2025

  • 7 Геро

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах че мнението на пумияр като теб няма никакво значение?!

    14:33 14.08.2025

  • 8 Нещо...

    4 3 Отговор
    ....много са се стреснали дже.нД.ърята...скоро ще почнат и радиоконференции да дЖасат ...у паниката, дето ги обхванала и на хиперзвукови конференции могат да се явят чрез приложението " Орешник".

    14:34 14.08.2025

  • 9 Абе с кой са тея

    2 2 Отговор
    международни видеоконференции за Украйна ?

    14:34 14.08.2025

  • 10 Трол

    3 3 Отговор
    Украйна ще бъде второстепенна тема на срещата утре.

    14:35 14.08.2025

  • 11 Ниското IQ

    1 1 Отговор
    Ся не мога да проумея, ако Русия трябва да връща Крим на държава дет не я е имало като е станал руски, ние трябва ли да връщаме Пиринския край на северномакедонците както реват. Аз пък не ща !

    Коментиран от #18

    14:36 14.08.2025

  • 12 Европеец

    2 1 Отговор
    Хубаво е, че има европейска позиция. Не е ясно обаче доколко е единна и с какво право част от европейските лидери представят цяла Европа. Позитивното е, че все по-често се прокрадват думите "мирни преговори", може би вятърът на промяната започва плахо да подухва.

    14:36 14.08.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руснята утече":

    Точен сте господине 👌👌👌.Това обяснява факта че нито един боклукк не замина за руският рай.Благодаря за вниманието!

    14:36 14.08.2025

  • 14 Дискусиите "преди"

    2 0 Отговор
    Са същите като Дискусиите "още по преди" Тоест абсолютно нищо

    14:37 14.08.2025

  • 15 дончичо

    0 0 Отговор
    обедини европейските лидери, ТръмпІ и Зеленски, с цел американският президент да бъде подробно информиран за европейската позиция.
    ВАпрось
    Кой е америчкиот Президенте

    14:37 14.08.2025

  • 16 Нека да си дискутират хората

    2 0 Отговор
    Други проблеми в ЕС и ЕК очевидно няма за тях

    14:38 14.08.2025

  • 17 наблюдател

    1 1 Отговор
    Зеленият просяк да не обикаля насам-натам.Нека го изстрелят за Марс!Първо -той сам си е забранил преговори и второ -имаше една 2022година ....

    14:38 14.08.2025

  • 18 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ниското IQ":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.То пък кой,ли ги обича? Даже майките им ги мразят.

    14:39 14.08.2025

  • 19 Спукаха се от дискусии

    0 0 Отговор
    За нещо което абсолютно не зависи от тях

    14:40 14.08.2025

