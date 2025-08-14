Полският президент и премиер се включиха в международни видеоконференции за Украйна

Полският президент Карол Навроцки и премиерът Доналд Туск проведоха отделни дискусии за Украйна с европейските лидери и американския президент Доналд Тръмп вчера, съобщи говорител на полското правителство, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предава БТА.
Първата видеоконференция, в която участва и Туск, включваше европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски, като основният фокус бе върху европейската позиция преди срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин.
Втората видеоконференция, представлявана от Навроцки, обедини европейските лидери, Тръмп и Зеленски, с цел американският президент да бъде подробно информиран за европейската позиция.
Очаква се Тръмп да се срещне утре с Путин в Анкоридж, Аляска, за обсъждане на войната в Украйна и възможните мирни преговори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
14:27 14.08.2025
2 Последния Софиянец
14:28 14.08.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #4
14:28 14.08.2025
4 Вашето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Туск е един от най гнусните, между другото. добре, че поляците си избраха читав президент.
Коментиран от #7
14:29 14.08.2025
5 Българин
14:30 14.08.2025
6 Руснята утече
Коментиран от #13
14:31 14.08.2025
7 Геро
До коментар #4 от "Вашето мнение":Нали ти казах че мнението на пумияр като теб няма никакво значение?!
14:33 14.08.2025
8 Нещо...
14:34 14.08.2025
9 Абе с кой са тея
14:34 14.08.2025
10 Трол
14:35 14.08.2025
11 Ниското IQ
Коментиран от #18
14:36 14.08.2025
12 Европеец
14:36 14.08.2025
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "Руснята утече":Точен сте господине 👌👌👌.Това обяснява факта че нито един боклукк не замина за руският рай.Благодаря за вниманието!
14:36 14.08.2025
14 Дискусиите "преди"
14:37 14.08.2025
15 дончичо
ВАпрось
Кой е америчкиот Президенте
14:37 14.08.2025
16 Нека да си дискутират хората
14:38 14.08.2025
17 наблюдател
14:38 14.08.2025
18 Българин
До коментар #11 от "Ниското IQ":Ние българите мразим руснаците по принцип.То пък кой,ли ги обича? Даже майките им ги мразят.
14:39 14.08.2025
19 Спукаха се от дискусии
14:40 14.08.2025