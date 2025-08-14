Полският президент и премиер се включиха в международни видеоконференции за Украйна

Полският президент Карол Навроцки и премиерът Доналд Туск проведоха отделни дискусии за Украйна с европейските лидери и американския президент Доналд Тръмп вчера, съобщи говорител на полското правителство, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предава БТА.

Първата видеоконференция, в която участва и Туск, включваше европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски, като основният фокус бе върху европейската позиция преди срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин.

Втората видеоконференция, представлявана от Навроцки, обедини европейските лидери, Тръмп и Зеленски, с цел американският президент да бъде подробно информиран за европейската позиция.

Очаква се Тръмп да се срещне утре с Путин в Анкоридж, Аляска, за обсъждане на войната в Украйна и възможните мирни преговори.