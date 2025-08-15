Bloomberg: Изборът на Аляска за срещата между Тръмп и Путин е сложно предизвикателство за американските Тайни служби

Решението за провеждане на среща на лидерите на Русия и Съединените щати в Аляска е било сложно предизвикателство за американските Тайни служби, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях подготовката за срещата на върха може да се сравни с „пълномащабен спринт, вместен в една седмица“. И въпреки че провеждането на среща на американска земя позволява на Тайните служби да преместят всички необходими ресурси без ограничения, географското местоположение на Аляска „само по себе си се превърнало в известно предизвикателство“. Стотици агенти на Тайните служби трябвало да бъдат изпратени в Анкъридж, като им били осигурени транспорт и настаняване. Пазарът на коли под наем в Анкъридж е малък, така че агентите трябвало да прехвърлят транспорт до града от други части на щата и дори от страната.

Освен това, докато гарантират сигурността в Аляска, Тайните служби се подготвят за седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН, която ще се проведе в Ню Йорк през септември, отбелязва агенцията.

Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Анкъридж, Аляска, на 15 август. Това ще бъдат първите лични разговори между двамата държавни глави от юни 2021 г., когато Путин се срещна с тогавашния президент на САЩ Джо Байдън в Женева. Путин ще бъде първият руски лидер, посетил Аляска, която беше продадена на САЩ през 1867 г. за 7,2 милиона долара.

Тайните служби, които действат през последните години под егидата на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, осигуряват предимно сигурността на висшето ръководство на страната и чуждестранните лидери на американска земя. До 2003 г. тази специална служба, която има статут на федерална правоохранителна агенция, беше част от Министерството на финансите на САЩ. Това се обясняваше с факта, че е основана през 1865 г. за борба с фалшифицирането на националната валута на САЩ, но впоследствие функциите ѝ се разширяват значително.