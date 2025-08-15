Bloomberg: Изборът на Аляска за срещата между Тръмп и Путин е сложно предизвикателство за американските Тайни служби

Решението за провеждане на среща на лидерите на Русия и Съединените щати в Аляска е било сложно предизвикателство за американските Тайни служби, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Според тях подготовката за срещата на върха може да се сравни с „пълномащабен спринт, вместен в една седмица“. И въпреки че провеждането на среща на американска земя позволява на Тайните служби да преместят всички необходими ресурси без ограничения, географското местоположение на Аляска „само по себе си се превърнало в известно предизвикателство“. Стотици агенти на Тайните служби трябвало да бъдат изпратени в Анкъридж, като им били осигурени транспорт и настаняване. Пазарът на коли под наем в Анкъридж е малък, така че агентите трябвало да прехвърлят транспорт до града от други части на щата и дори от страната.
Освен това, докато гарантират сигурността в Аляска, Тайните служби се подготвят за седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН, която ще се проведе в Ню Йорк през септември, отбелязва агенцията.
Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Анкъридж, Аляска, на 15 август. Това ще бъдат първите лични разговори между двамата държавни глави от юни 2021 г., когато Путин се срещна с тогавашния президент на САЩ Джо Байдън в Женева. Путин ще бъде първият руски лидер, посетил Аляска, която беше продадена на САЩ през 1867 г. за 7,2 милиона долара.
Тайните служби, които действат през последните години под егидата на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, осигуряват предимно сигурността на висшето ръководство на страната и чуждестранните лидери на американска земя. До 2003 г. тази специална служба, която има статут на федерална правоохранителна агенция, беше част от Министерството на финансите на САЩ. Това се обясняваше с факта, че е основана през 1865 г. за борба с фалшифицирането на националната валута на САЩ, но впоследствие функциите ѝ се разширяват значително.
1 Лопата Орешник
Коментиран от #4
05:04 15.08.2025
2 Тръмп
05:05 15.08.2025
3 И все пак
Коментиран от #6
05:06 15.08.2025
4 Хъъъйъъъ
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Днес цял ден ще празнословят.
05:08 15.08.2025
5 Асгард
05:09 15.08.2025
6 И все пак
До коментар #3 от "И все пак":укрите и тройник няма да закарат. Трудно се намира друг такъв глупав другиран шут за имитация. Пък и никой не го ще.
05:12 15.08.2025
7 Източник пожелал анонимност
Коментиран от #9
05:25 15.08.2025
8 ТРЪМП ще разруши ВЕЛИКА Америка
До 2014г отношенията между Украйна и Русия бяха на разбирателство и сътрудничество и повече от приятелски като между два братски народа, Но комплексирания психопатПутин реши да се прави на “велик завоевател“ пред света и в началото на 2014г нахлу и окупира Крим от позиция на силата, като наруши Международното право с което събуди гнива и националната съпротива на украинците за да потърсят помоща на запада , а “неспазването на минските споразумения отУкрайна“ бе само за оправдание пред руския народ и повод за днешната завоевателна война....!!!
Пълен позор, срам и падение за Америка и подигравка към САЩ от страна на Тръмп е да се срещне на американска земя и да организира „великолепно„ посрещане на един международен военен престъпник който иска да унищожи величието на САЩ и Тръмп да унижава Америка за да разговаря с един агресор , окупатор и доказан терорист и военнопрестъпник, виновен за Смъртта на над 1 милион невинни жертви и обявен за арест от МНС за военни престъпления и Тръмп да е готов да премахне санкциите и да се договори с Путин за вдигането им и да си сътрудничи с него , за да се прави на миротворец...
Кремъл ще използва срещата в Аляска, за да излезе от изолация и за суперпропаганда да се представи Русия като някаква световна сила, равна на САЩ, и да се позиционира Путин като равен на американския президент Доналд Тръмп.
05:29 15.08.2025
9 Източник пожелал анонимност
До коментар #7 от "Източник пожелал анонимност":И да разсея медийната мъгла:
Предложението за "размяната" означава- украинците се изтеглят от Донбас, а руснаците се отказват останалата част на Запорожие и Херсон.
Оправданието на Зеленскк че му пречела Конституцията не минава. Та Украйна спази ли Конституцията с която не създадена като държава??
Целите области Запорожие и Херсон също са вече в Конституцията на Русия, но ще направи отстъпка.
Освен това ще върне териториите от Харков, Суми и Днипро.
Коментиран от #11
05:43 15.08.2025
10 Историк
05:48 15.08.2025
11 Източник пожелал анонимност
До коментар #9 от "Източник пожелал анонимност":Условието ще е Донбас и Крим да бъдат признати де-юре.
А частите от Запорожие и Херсон признати де-факто!
Но по-важни от тееиториите ще са другите неща
05:51 15.08.2025