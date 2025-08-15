Новини
Bloomberg: Изборът на Аляска за срещата между Тръмп и Путин е сложно предизвикателство за американските Тайни служби

Bloomberg: Изборът на Аляска за срещата между Тръмп и Путин е сложно предизвикателство за американските Тайни служби

15 Август, 2025 04:51, обновена 15 Август, 2025 05:00

Наложило се стотици агенти да бъдат изпратени в Анкъридж

Bloomberg: Изборът на Аляска за срещата между Тръмп и Путин е сложно предизвикателство за американските Тайни служби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението за провеждане на среща на лидерите на Русия и Съединените щати в Аляска е било сложно предизвикателство за американските Тайни служби, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях подготовката за срещата на върха може да се сравни с „пълномащабен спринт, вместен в една седмица“. И въпреки че провеждането на среща на американска земя позволява на Тайните служби да преместят всички необходими ресурси без ограничения, географското местоположение на Аляска „само по себе си се превърнало в известно предизвикателство“. Стотици агенти на Тайните служби трябвало да бъдат изпратени в Анкъридж, като им били осигурени транспорт и настаняване. Пазарът на коли под наем в Анкъридж е малък, така че агентите трябвало да прехвърлят транспорт до града от други части на щата и дори от страната.

Освен това, докато гарантират сигурността в Аляска, Тайните служби се подготвят за седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН, която ще се проведе в Ню Йорк през септември, отбелязва агенцията.

Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Анкъридж, Аляска, на 15 август. Това ще бъдат първите лични разговори между двамата държавни глави от юни 2021 г., когато Путин се срещна с тогавашния президент на САЩ Джо Байдън в Женева. Путин ще бъде първият руски лидер, посетил Аляска, която беше продадена на САЩ през 1867 г. за 7,2 милиона долара.

Тайните служби, които действат през последните години под егидата на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, осигуряват предимно сигурността на висшето ръководство на страната и чуждестранните лидери на американска земя. До 2003 г. тази специална служба, която има статут на федерална правоохранителна агенция, беше част от Министерството на финансите на САЩ. Това се обясняваше с факта, че е основана през 1865 г. за борба с фалшифицирането на националната валута на САЩ, но впоследствие функциите ѝ се разширяват значително.


Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    11 0 Отговор
    Пълен пасквил! Няма по лесно място! Рядко населена земя, ниски сгради, широки пространства за наблюдение, военна база, изолирана среда! Това ли им е предизвикателство, че трябвало няколко стотици агенти да летят? Вие в пет сутринта нормални ли сте да пълните ефира с боза?

    Коментиран от #4

    05:04 15.08.2025

  • 2 Тръмп

    1 0 Отговор
    е нищожен,да направи сделка,като Аляска !Даже за Белоградчишките скали не става !

    05:05 15.08.2025

  • 3 И все пак

    2 7 Отговор
    ще закарат двойник !

    Коментиран от #6

    05:06 15.08.2025

  • 4 Хъъъйъъъ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Днес цял ден ще празнословят.

    05:08 15.08.2025

  • 5 Асгард

    6 0 Отговор
    Ако там е сложно, пробвайте на Тайм Скуеър, неможачи! Сигурно ще е по простичко,а? Със сигурност ще е спокойно ако се разтъпчат по Червения площ!

    05:09 15.08.2025

  • 6 И все пак

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "И все пак":

    укрите и тройник няма да закарат. Трудно се намира друг такъв глупав другиран шут за имитация. Пък и никой не го ще.

    05:12 15.08.2025

  • 7 Източник пожелал анонимност

    3 0 Отговор
    Пунтин ще обясни ситуацията на Тръмп, защото на Тръмп му дават нарочно грешна информация, а и той се информира само от телевизията.

    Коментиран от #9

    05:25 15.08.2025

  • 8 ТРЪМП ще разруши ВЕЛИКА Америка

    1 4 Отговор
    НЕ Обама или Джо Байдън започнаха войната, А завоевателния реваншизъм на Путин !
    До 2014г отношенията между Украйна и Русия бяха на разбирателство и сътрудничество и повече от приятелски като между два братски народа, Но комплексирания психопатПутин реши да се прави на “велик завоевател“ пред света и в началото на 2014г нахлу и окупира Крим от позиция на силата, като наруши Международното право с което събуди гнива и националната съпротива на украинците за да потърсят помоща на запада , а “неспазването на минските споразумения отУкрайна“ бе само за оправдание пред руския народ и повод за днешната завоевателна война....!!!
    Пълен позор, срам и падение за Америка и подигравка към САЩ от страна на Тръмп е да се срещне на американска земя и да организира „великолепно„ посрещане на един международен военен престъпник който иска да унищожи величието на САЩ и Тръмп да унижава Америка за да разговаря с един агресор , окупатор и доказан терорист и военнопрестъпник, виновен за Смъртта на над 1 милион невинни жертви и обявен за арест от МНС за военни престъпления и Тръмп да е готов да премахне санкциите и да се договори с Путин за вдигането им и да си сътрудничи с него , за да се прави на миротворец...

    Кремъл ще използва срещата в Аляска, за да излезе от изолация и за суперпропаганда да се представи Русия като някаква световна сила, равна на САЩ, и да се позиционира Путин като равен на американския президент Доналд Тръмп.

    05:29 15.08.2025

  • 9 Източник пожелал анонимност

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Източник пожелал анонимност":

    И да разсея медийната мъгла:
    Предложението за "размяната" означава- украинците се изтеглят от Донбас, а руснаците се отказват останалата част на Запорожие и Херсон.
    Оправданието на Зеленскк че му пречела Конституцията не минава. Та Украйна спази ли Конституцията с която не създадена като държава??
    Целите области Запорожие и Херсон също са вече в Конституцията на Русия, но ще направи отстъпка.
    Освен това ще върне териториите от Харков, Суми и Днипро.

    Коментиран от #11

    05:43 15.08.2025

  • 10 Историк

    2 0 Отговор
    Светът сега е разделен на Тръмп и Путин, не на САЩ и Русия. Този факт показва настъпващия световен авторитаризъм, което вече е падение, защото няма силна икономически авторитарна държава. Китай все пак е Китай, не е Си Дзин Пин. Преди 80 години никой не е преговарял с Хитлер, а всички заедно са го победили. Уроците на историята не са научени и последиците са тежки ,защото се разреши на военнопрестъпника Путин да постави света на военни релси, всички се въоръжават, за да се пазят от него и огромни средства вместо за развитието на държавите се пренасочват за война. Цивилизацията винаги е побеждавала варварството и затова светът съществува. Сега чакаме да видим какво ще стане. Разрухата не е развитие, а унищожение и е страшно,когато двама всевластни злодеи се обединят, когато престане да съществува международното право и правила, настъпва световния хаос.

    05:48 15.08.2025

  • 11 Източник пожелал анонимност

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Източник пожелал анонимност":

    Условието ще е Донбас и Крим да бъдат признати де-юре.
    А частите от Запорожие и Херсон признати де-факто!
    Но по-важни от тееиториите ще са другите неща

    05:51 15.08.2025