Ким Чен-ун: С Русия сме в един окоп и винаги от правилната страна на историята

В речта си по случай 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров, председателят на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун заяви, че Народната република, заедно с Руската федерация, се противопоставя на неонацизма. Думите му са цитирани от Корейската централна информационна агенция.
„Днес руско-корейските приятелски отношения се превръщат в безпрецедентен военен съюз, тези отношения се укрепват още повече в съвместната борба за защита на международната справедливост, сигурност и суверенитет, в съвместната борба срещу възраждането на неонацизма“, каза Ким Чен Ун. Руският президент Владимир Путин по-рано похвали участието на Корейската народна армия в освобождението на Курска област.
„Нашите страни винаги са били на правилната страна на историята, а сега се противопоставяме на хегемонията и отправяме искания от името на човечеството, стремящо се към справедливост“, добави Ким Чен-wн. „КНДР и Русия сега правят история в името на справедливостта, намирайки се в един окоп в борбата за международен мир и стабилност, за достойнството и суверенитета на страната“, заключи лидерът на страната.
На 15 август КНДР отбелязва 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японско колониално управление. По случай празника в Пхенян пристигна делегация, водена от председателя на Държавната дума на Руската федерация Вячеслав Володин. Той нарече празника общ за Руската федерация и КНДР, тъй като преди 80 години Червената армия и корейците заедно са постигнали освобождението на полуострова.
Председателят на партия „Единна Русия“ Дмитрий Медведев отправи поздравления до председателя на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун във връзка с годишнината.
„Днес нашите народи стоят рамо до рамо срещу външни разрушителни сили и полагат целенасочени усилия за изграждане на справедлив световен ред“, отбеляза Медведев. Той посочи участието на Корейската народна армия в освобождението на Курската област като пример за „силата на братските връзки“.
„Уверен съм, че заедно ще постигнем още по-голям успех в укрепването на нашето всестранно стратегическо партньорство“, добави Медведев. Той изрази надежда, че сътрудничеството между „Единна Русия“ и Корейската работническа партия ще допринесе значително за постигането на общите цели. Медведев пожела на Ким Чен-ун успех и добро здраве, а на корейския народ – просперитет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кимчо
Коментиран от #5
05:24 15.08.2025
2 Берлин
Коментиран от #6
05:38 15.08.2025
3 Историк
05:47 15.08.2025
4 Право е дебелото джyдже 👍
05:52 15.08.2025
5 Явно много са те били по кривата
До коментар #1 от "Кимчо":кратуна, като малък, а копейко слабoyмна? ?
05:55 15.08.2025
6 Косача
До коментар #2 от "Берлин":На снимката виждам два ypoдa , които не заслужават да живеят и една секунда на този свят
06:04 15.08.2025
7 Тиква
06:13 15.08.2025
8 Бен Гън
06:15 15.08.2025
9 Боруна Лом
06:19 15.08.2025
10 Симпатизант
06:20 15.08.2025
11 хихи
и сега пак: на масата сме, в менюто и от страната на Булката...
06:21 15.08.2025