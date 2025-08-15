Новини
Ким Чен-ун: С Русия сме в един окоп и винаги от правилната страна на историята

Северна Корея отбелязва 80 години от освобождението си от японците

Ким Чен-ун: С Русия сме в един окоп и винаги от правилната страна на историята - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В речта си по случай 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров, председателят на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун заяви, че Народната република, заедно с Руската федерация, се противопоставя на неонацизма. Думите му са цитирани от Корейската централна информационна агенция.

„Днес руско-корейските приятелски отношения се превръщат в безпрецедентен военен съюз, тези отношения се укрепват още повече в съвместната борба за защита на международната справедливост, сигурност и суверенитет, в съвместната борба срещу възраждането на неонацизма“, каза Ким Чен Ун. Руският президент Владимир Путин по-рано похвали участието на Корейската народна армия в освобождението на Курска област.

„Нашите страни винаги са били на правилната страна на историята, а сега се противопоставяме на хегемонията и отправяме искания от името на човечеството, стремящо се към справедливост“, добави Ким Чен-wн. „КНДР и Русия сега правят история в името на справедливостта, намирайки се в един окоп в борбата за международен мир и стабилност, за достойнството и суверенитета на страната“, заключи лидерът на страната.

На 15 август КНДР отбелязва 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японско колониално управление. По случай празника в Пхенян пристигна делегация, водена от председателя на Държавната дума на Руската федерация Вячеслав Володин. Той нарече празника общ за Руската федерация и КНДР, тъй като преди 80 години Червената армия и корейците заедно са постигнали освобождението на полуострова.

Председателят на партия „Единна Русия“ Дмитрий Медведев отправи поздравления до председателя на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун във връзка с годишнината.

„Днес нашите народи стоят рамо до рамо срещу външни разрушителни сили и полагат целенасочени усилия за изграждане на справедлив световен ред“, отбеляза Медведев. Той посочи участието на Корейската народна армия в освобождението на Курската област като пример за „силата на братските връзки“.

„Уверен съм, че заедно ще постигнем още по-голям успех в укрепването на нашето всестранно стратегическо партньорство“, добави Медведев. Той изрази надежда, че сътрудничеството между „Единна Русия“ и Корейската работническа партия ще допринесе значително за постигането на общите цели. Медведев пожела на Ким Чен-ун успех и добро здраве, а на корейския народ – просперитет.


Северна Корея
  • 1 Кимчо

    15 33 Отговор
    Човека- ракета е голям пич.

    Коментиран от #5

    05:24 15.08.2025

  • 2 Берлин

    9 31 Отговор
    Хе хе,Ким на страната на победителите, наистина Пич,ряпа да ядат евроатлантиците.

    Коментиран от #6

    05:38 15.08.2025

  • 3 Историк

    23 12 Отговор
    Правилно е, че са в окоп и е хубаво да си останат там изолирани ,на тъмно и дълбоко в земята. Светът обаче не е окоп.

    05:47 15.08.2025

  • 4 Право е дебелото джyдже 👍

    23 12 Отговор
    Хунтите в РФ и Северна Корея са винаги заедно вЛaйнaтa до шия...

    05:52 15.08.2025

  • 5 Явно много са те били по кривата

    22 12 Отговор

    До коментар #1 от "Кимчо":

    кратуна, като малък, а копейко слабoyмна? ?

    05:55 15.08.2025

  • 6 Косача

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Берлин":

    На снимката виждам два ypoдa , които не заслужават да живеят и една секунда на този свят

    06:04 15.08.2025

  • 7 Тиква

    5 2 Отговор
    В живота същото, силен и умен търси същия, хитър и нагъл при същия, Корея при силния и умния, България при уСрула, фашистите и бандероФашаги.

    06:13 15.08.2025

  • 8 Бен Гън

    3 0 Отговор
    За жалост ние все сме на грешната. 1-вата и 2-рата национални катастрофи го доказват убедително.

    06:15 15.08.2025

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ПРАВ СИ КИМЕ! БИИ ФАШАГИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!

    06:19 15.08.2025

  • 10 Симпатизант

    3 0 Отговор
    Съвършенно вярно. Не бих могъл да го изразя по-добре = Правилната страна на Историята!

    06:20 15.08.2025

  • 11 хихи

    1 0 Отговор
    А Българя винги е от страната на Булката.....
    и сега пак: на масата сме, в менюто и от страната на Булката...

    06:21 15.08.2025

