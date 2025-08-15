В речта си по случай 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров, председателят на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун заяви, че Народната република, заедно с Руската федерация, се противопоставя на неонацизма. Думите му са цитирани от Корейската централна информационна агенция.

„Днес руско-корейските приятелски отношения се превръщат в безпрецедентен военен съюз, тези отношения се укрепват още повече в съвместната борба за защита на международната справедливост, сигурност и суверенитет, в съвместната борба срещу възраждането на неонацизма“, каза Ким Чен Ун. Руският президент Владимир Путин по-рано похвали участието на Корейската народна армия в освобождението на Курска област.

„Нашите страни винаги са били на правилната страна на историята, а сега се противопоставяме на хегемонията и отправяме искания от името на човечеството, стремящо се към справедливост“, добави Ким Чен-wн. „КНДР и Русия сега правят история в името на справедливостта, намирайки се в един окоп в борбата за международен мир и стабилност, за достойнството и суверенитета на страната“, заключи лидерът на страната.

На 15 август КНДР отбелязва 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японско колониално управление. По случай празника в Пхенян пристигна делегация, водена от председателя на Държавната дума на Руската федерация Вячеслав Володин. Той нарече празника общ за Руската федерация и КНДР, тъй като преди 80 години Червената армия и корейците заедно са постигнали освобождението на полуострова.

Председателят на партия „Единна Русия“ Дмитрий Медведев отправи поздравления до председателя на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун във връзка с годишнината.

„Днес нашите народи стоят рамо до рамо срещу външни разрушителни сили и полагат целенасочени усилия за изграждане на справедлив световен ред“, отбеляза Медведев. Той посочи участието на Корейската народна армия в освобождението на Курската област като пример за „силата на братските връзки“.

„Уверен съм, че заедно ще постигнем още по-голям успех в укрепването на нашето всестранно стратегическо партньорство“, добави Медведев. Той изрази надежда, че сътрудничеството между „Единна Русия“ и Корейската работническа партия ще допринесе значително за постигането на общите цели. Медведев пожела на Ким Чен-ун успех и добро здраве, а на корейския народ – просперитет.