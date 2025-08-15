Украйна удари ключов руски логистичен пункт в Астраханска област

Украинският Генерален щаб съобщи, че на 14 август украинските сили са нанесли удар по важен логистичен пункт в Астраханска област, използван от Русия за доставки на военни стоки от Иран, информира Би Би Си, предава News.bg.

Според съобщението, целта е бил плавателният съд „Порт Оля 4“, натоварен с компоненти за безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ и боеприпаси, доставени от Иран. Генералният щаб подчертава, че пристанището в село Оля има критично значение за снабдяването на руските въоръжени сили.

Руският военен министър и регионалните власти засега не са потвърдили информацията за ударите в Астраханска област. В сутрешния бюлетин на руското министерство на отбраната се споменава единствено свален безпилотен апарат над съседна Калмикия.

Украйна заявява, че операциите имат за цел да ограничат логистичните възможности на руската армия и да отслабят позициите ѝ в конфликта.