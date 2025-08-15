Новини
Украйна удари ключов руски логистичен пункт в Астраханска област
Украйна удари ключов руски логистичен пункт в Астраханска област

15 Август, 2025 09:56 740 42

Киев твърди, че е поразен плавателен съд с ирански дронове и боеприпаси

Украйна удари ключов руски логистичен пункт в Астраханска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският Генерален щаб съобщи, че на 14 август украинските сили са нанесли удар по важен логистичен пункт в Астраханска област, използван от Русия за доставки на военни стоки от Иран, информира Би Би Си, предава News.bg.

Според съобщението, целта е бил плавателният съд „Порт Оля 4“, натоварен с компоненти за безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ и боеприпаси, доставени от Иран. Генералният щаб подчертава, че пристанището в село Оля има критично значение за снабдяването на руските въоръжени сили.

Руският военен министър и регионалните власти засега не са потвърдили информацията за ударите в Астраханска област. В сутрешния бюлетин на руското министерство на отбраната се споменава единствено свален безпилотен апарат над съседна Калмикия.

Украйна заявява, че операциите имат за цел да ограничат логистичните възможности на руската армия и да отслабят позициите ѝ в конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    19 4 Отговор
    Епа супер ! Значи украинците печелят войната , и Тръмп може да се връща !!! А...?! А...!?

    Коментиран от #14, #39

    09:58 15.08.2025

  • 2 сериозен

    21 4 Отговор
    Като прочетох кой твърди, и спрях с четенето ...Укрите все поразяват и все поразени остават ....

    09:58 15.08.2025

  • 3 Ама..

    7 1 Отговор
    Вярно ли

    09:58 15.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    4 6 Отговор
    Два дня и все 😄😄😄

    Коментиран от #11

    09:59 15.08.2025

  • 5 минаващ

    11 2 Отговор
    Когато урките направят нещо , винаги е стратегически важно ...Ако руснаците го направят - няма никакво стратегическо значение ....

    Коментиран от #15

    10:00 15.08.2025

  • 6 важен логистичен пункт в Астраханска

    7 1 Отговор
    област - рибарското корабче „Порт Оля 4“ в Каспийско море ....хахахаха....

    10:00 15.08.2025

  • 7 Рязанский сахар

    3 7 Отговор
    Съсипаха си руснаците държавата с това СВО. И за какво? За да влезел Путин в историята. Той влезе като първия президент на РФ взел властта чрез терористични актове.

    Коментиран от #17

    10:00 15.08.2025

  • 8 Тауруси в действие!

    3 6 Отговор
    Наред са Томахавките!

    Коментиран от #13

    10:00 15.08.2025

  • 9 Механик

    4 7 Отговор
    Благи вести.Пак.

    10:00 15.08.2025

  • 10 Затова

    4 2 Отговор
    яде и бой !

    10:01 15.08.2025

  • 11 оли ,

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    И днес от рано те е напекло !

    Коментиран от #38

    10:01 15.08.2025

  • 12 Той всъщност Покровск също както и

    4 1 Отговор
    Торецк и Бахмут и Мариупол няма каквото и да е било стратегическо значение, защото ВСУ ще се оттегли на предварително подготвени по-изгодни позиции.

    Коментиран от #21

    10:01 15.08.2025

  • 13 Украинските балистики

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тауруси в действие!":

    са почти готови!
    Изцяло украинско производство!

    Коментиран от #20

    10:02 15.08.2025

  • 14 Руснак без крак

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    10:02 15.08.2025

  • 15 Ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "минаващ":

    Няма... това СВО е пълен провал. Пълен. Абсолютен. На Русия дори в БРИКС вече се смеят и оттам ще я изгонят.

    Коментиран от #18

    10:02 15.08.2025

  • 16 Ама

    10 0 Отговор
    за кораба с 60 айбрамса и над 300 тона оръжие от Австралия,потопен до Одеса,траят?!

    Коментиран от #19

    10:02 15.08.2025

  • 17 Ти какво очакваш?

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Рязанский сахар":

    Милиционер- таксист стана Цар!

    10:03 15.08.2025

  • 18 сериозен

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    Те и на теб в селото ти се смеят , ама за това нищо не казваш ....

    Коментиран от #35

    10:03 15.08.2025

  • 19 гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ама":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #27

    10:03 15.08.2025

  • 20 Хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Украинските балистики":

    лошото е , че фабриките се изпариха...

    10:04 15.08.2025

  • 21 Донбас

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Той всъщност Покровск също както и":

    Те са сринати до основи. Какво значение имат вече? По-важно е, че се подготвя изселване на половин милион жители на Донецк. Явно Донецк загуби стратегическо значение за Москва и сега го ютилизират.

    10:04 15.08.2025

  • 22 В съседна Калмикия

    4 0 Отговор
    "Стратегически" склад за картофи са се опитали украинците да ударят но пак не им се е получило.

    10:04 15.08.2025

  • 23 Обзалагам се, че съвсем скоро

    3 0 Отговор
    ще се окаже, че Покровск не в имал ама каквото и да се било стратегическо значение и затова ВСУ са се оттеглили на предварително подготвени по-изгодни позиции.Просто не е имал стратегическо значение още повече каквото и да е било.

    Коментиран от #29

    10:06 15.08.2025

  • 24 Демилитаризация по план

    0 3 Отговор
    Всеки ден горят по 2-3 фабрики рафинерии в руzия. Украинците безпощадно ги пляскат.

    Коментиран от #33

    10:07 15.08.2025

  • 25 Цял СССР срещу Украйна

    2 5 Отговор
    Истината е, че на 24.02.2022 Украйна беше нападната от ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ Руска Федерация, Донецка Народна Република, Луганска Народна Република и Беларус. Армиите на четири държави при вероломно нападение не успяха да съкрушат духа на Украйна и претърпяха поражение със стотици хиляди убити и милион инвалидизирани.

    Коментиран от #30

    10:07 15.08.2025

  • 27 Аз само на

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "гайтанджиева":

    укрофейкове вярвам.

    10:08 15.08.2025

  • 28 Инна

    3 1 Отговор
    Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи за предполагаемо нападение срещу плавателен съд в пристанище Оля в Астраханска област на Русия. Нито местните жители, нито сателитните снимки обаче потвърждават факта на нападението, което показва опит от украинската страна да разпространява пропагандна информация. Според регионалните власти и местните жители, в района на пристанище Оля, разположено на Волга, не са регистрирани инциденти, свързани с нападения или разрушения. Сателитните снимки също не разкриха следи от повреди или активност, както твърди Генералният щаб на ВСУ. Експерти нарекоха подобни твърдения част от информационна война, насочена към дестабилизиране на ситуацията.

    10:08 15.08.2025

  • 29 Азов

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Обзалагам се, че съвсем скоро":

    Последно пробилите украинската отбранителна линия в Покровск, за коите се писа много, бяха хванати от полк Азов в чувал и ликвидирани.

    Коментиран от #32

    10:09 15.08.2025

  • 30 Град Козлодуй

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Цял СССР срещу Украйна":

    Господине от руснак войник не става.Тоеа го знае всяко хлапе

    10:09 15.08.2025

  • 31 С тези украински провокации

    3 0 Отговор
    Най много още някой азербайджански самолет да падне. И после пак врясъци да има

    10:09 15.08.2025

  • 32 Дайджест

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Азов":

    Азов режат руски тикви.

    10:10 15.08.2025

  • 33 мошЕто

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Демилитаризация по план":

    И затова руснаците ги бият , както циганин не бие кучето си !

    Коментиран от #40

    10:11 15.08.2025

  • 34 Официално от генщабаа на ЗСУ

    1 3 Отговор
    Морското пристанище Оля остана изумен

    Като част от намаляването на възможностите на врага за нанасяне на въздушни удари, на 14 август подразделения на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна, във взаимодействие с други компоненти на Силите за отбрана, нанесоха огнево нападение на морското пристанище "Оля" (Астраханска област на Федерацията).

    Това съоръжение се използва от руския агресор като важна логистична точка за доставка на военни стоки от Иран.

    По наличната информация е ударен корабът "Port Olya 4", натоварен с комплектуващи от типа "Shahed" и боеприпаси от Иран.

    Резултатите от впечатленията се изясняват.

    Силите за отбрана продължават да предприемат мерки за подкопаване на военния потенциал на руските окупатори и да принудят Русия да прекрати въоръжената

    Следва продължение!
    Слава на Украйна!

    10:11 15.08.2025

  • 35 От село

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "сериозен":

    Какво значение има дали ми се смеят? Аз не съм президент на Руската федерация и не целувам малки момченца по коремчето пред камера. А после да говоря, че на Запад били ЛГБТ и с гнили традиционни ценности.

    Коментиран от #37

    10:11 15.08.2025

  • 36 Чудесна новина

    2 1 Отговор
    Слава на Украйна!

    10:11 15.08.2025

  • 37 сериозен

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "От село":

    Няма и да станеш Президент , дори и на селкома ! Затова се иска пипе , а ти такива атрибути нямаш !

    10:13 15.08.2025

  • 38 Злобното Джуджи

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "оли ,":

    ".. И днес от рано те е напекло !..."

    Напекло ги двудневните роднини на Достоевски 😁👍

    10:15 15.08.2025

  • 39 Не бре!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Зеленский ще покани Тръмп в Донецк за мирни преговори.

    10:15 15.08.2025

  • 40 Слава Украине

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "мошЕто":

    Украйна смаза Русия, Иран, Северна Корея и Китай. Няма аналог в човешката история една държава да победи 4 големи и злобни диктатури. Слава на Украйна и нейните защитници, които направиха за смях четирите омразни диктаторски режима. Затова Украйна е втора държава и майка за всички свободолюбиви и хуманни хора по света

    Коментиран от #42

    10:15 15.08.2025

  • 41 грУй ,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "А где":

    Тъй и не разбра - как къде - в задния ти двор !

    10:15 15.08.2025

  • 42 мошЕто

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Слава Украине":

    Тия ги разправяй в хоремага - тука никой няма да те отрази по ред причини , но не са за пред хора ... !

    10:17 15.08.2025

