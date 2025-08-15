Украйна удари ключов руски логистичен пункт в Астраханска област

Украинският Генерален щаб съобщи, че на 14 август украинските сили са нанесли удар по важен логистичен пункт в Астраханска област, използван от Русия за доставки на военни стоки от Иран, информира Би Би Си, предава News.bg.
Според съобщението, целта е бил плавателният съд „Порт Оля 4“, натоварен с компоненти за безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ и боеприпаси, доставени от Иран. Генералният щаб подчертава, че пристанището в село Оля има критично значение за снабдяването на руските въоръжени сили.
Руският военен министър и регионалните власти засега не са потвърдили информацията за ударите в Астраханска област. В сутрешния бюлетин на руското министерство на отбраната се споменава единствено свален безпилотен апарат над съседна Калмикия.
Украйна заявява, че операциите имат за цел да ограничат логистичните възможности на руската армия и да отслабят позициите ѝ в конфликта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #14, #39
09:58 15.08.2025
2 сериозен
09:58 15.08.2025
3 Ама..
09:58 15.08.2025
4 Злобното Джуджи
Коментиран от #11
09:59 15.08.2025
5 минаващ
Коментиран от #15
10:00 15.08.2025
6 важен логистичен пункт в Астраханска
10:00 15.08.2025
7 Рязанский сахар
Коментиран от #17
10:00 15.08.2025
8 Тауруси в действие!
Коментиран от #13
10:00 15.08.2025
9 Механик
10:00 15.08.2025
10 Затова
10:01 15.08.2025
11 оли ,
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":И днес от рано те е напекло !
Коментиран от #38
10:01 15.08.2025
12 Той всъщност Покровск също както и
Коментиран от #21
10:01 15.08.2025
13 Украинските балистики
До коментар #8 от "Тауруси в действие!":са почти готови!
Изцяло украинско производство!
Коментиран от #20
10:02 15.08.2025
14 Руснак без крак
До коментар #1 от "Пич":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
10:02 15.08.2025
15 Ха ха
До коментар #5 от "минаващ":Няма... това СВО е пълен провал. Пълен. Абсолютен. На Русия дори в БРИКС вече се смеят и оттам ще я изгонят.
Коментиран от #18
10:02 15.08.2025
16 Ама
Коментиран от #19
10:02 15.08.2025
17 Ти какво очакваш?
До коментар #7 от "Рязанский сахар":Милиционер- таксист стана Цар!
10:03 15.08.2025
18 сериозен
До коментар #15 от "Ха ха":Те и на теб в селото ти се смеят , ама за това нищо не казваш ....
Коментиран от #35
10:03 15.08.2025
19 гайтанджиева
До коментар #16 от "Ама":Това са руски фейкове.
Коментиран от #27
10:03 15.08.2025
20 Хихи
До коментар #13 от "Украинските балистики":лошото е , че фабриките се изпариха...
10:04 15.08.2025
21 Донбас
До коментар #12 от "Той всъщност Покровск също както и":Те са сринати до основи. Какво значение имат вече? По-важно е, че се подготвя изселване на половин милион жители на Донецк. Явно Донецк загуби стратегическо значение за Москва и сега го ютилизират.
10:04 15.08.2025
22 В съседна Калмикия
10:04 15.08.2025
23 Обзалагам се, че съвсем скоро
Коментиран от #29
10:06 15.08.2025
24 Демилитаризация по план
Коментиран от #33
10:07 15.08.2025
25 Цял СССР срещу Украйна
Коментиран от #30
10:07 15.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Аз само на
До коментар #19 от "гайтанджиева":укрофейкове вярвам.
10:08 15.08.2025
28 Инна
10:08 15.08.2025
29 Азов
До коментар #23 от "Обзалагам се, че съвсем скоро":Последно пробилите украинската отбранителна линия в Покровск, за коите се писа много, бяха хванати от полк Азов в чувал и ликвидирани.
Коментиран от #32
10:09 15.08.2025
30 Град Козлодуй
До коментар #25 от "Цял СССР срещу Украйна":Господине от руснак войник не става.Тоеа го знае всяко хлапе
10:09 15.08.2025
31 С тези украински провокации
10:09 15.08.2025
32 Дайджест
До коментар #29 от "Азов":Азов режат руски тикви.
10:10 15.08.2025
33 мошЕто
До коментар #24 от "Демилитаризация по план":И затова руснаците ги бият , както циганин не бие кучето си !
Коментиран от #40
10:11 15.08.2025
34 Официално от генщабаа на ЗСУ
Като част от намаляването на възможностите на врага за нанасяне на въздушни удари, на 14 август подразделения на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна, във взаимодействие с други компоненти на Силите за отбрана, нанесоха огнево нападение на морското пристанище "Оля" (Астраханска област на Федерацията).
Това съоръжение се използва от руския агресор като важна логистична точка за доставка на военни стоки от Иран.
По наличната информация е ударен корабът "Port Olya 4", натоварен с комплектуващи от типа "Shahed" и боеприпаси от Иран.
Резултатите от впечатленията се изясняват.
Силите за отбрана продължават да предприемат мерки за подкопаване на военния потенциал на руските окупатори и да принудят Русия да прекрати въоръжената
Следва продължение!
Слава на Украйна!
10:11 15.08.2025
35 От село
До коментар #18 от "сериозен":Какво значение има дали ми се смеят? Аз не съм президент на Руската федерация и не целувам малки момченца по коремчето пред камера. А после да говоря, че на Запад били ЛГБТ и с гнили традиционни ценности.
Коментиран от #37
10:11 15.08.2025
36 Чудесна новина
10:11 15.08.2025
37 сериозен
До коментар #35 от "От село":Няма и да станеш Президент , дори и на селкома ! Затова се иска пипе , а ти такива атрибути нямаш !
10:13 15.08.2025
38 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "оли ,":".. И днес от рано те е напекло !..."
Напекло ги двудневните роднини на Достоевски 😁👍
10:15 15.08.2025
39 Не бре!
До коментар #1 от "Пич":Зеленский ще покани Тръмп в Донецк за мирни преговори.
10:15 15.08.2025
40 Слава Украине
До коментар #33 от "мошЕто":Украйна смаза Русия, Иран, Северна Корея и Китай. Няма аналог в човешката история една държава да победи 4 големи и злобни диктатури. Слава на Украйна и нейните защитници, които направиха за смях четирите омразни диктаторски режима. Затова Украйна е втора държава и майка за всички свободолюбиви и хуманни хора по света
Коментиран от #42
10:15 15.08.2025
41 грУй ,
До коментар #26 от "А где":Тъй и не разбра - как къде - в задния ти двор !
10:15 15.08.2025
42 мошЕто
До коментар #40 от "Слава Украине":Тия ги разправяй в хоремага - тука никой няма да те отрази по ред причини , но не са за пред хора ... !
10:17 15.08.2025