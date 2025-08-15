Новини
Белгия обмисля бързо признаване на палестинска държава

15 Август, 2025

Външният министър Максим Прево предупреждава за риск от загуба на доверие в подкрепата за решението с две държави

Белгия обмисля бързо признаване на палестинска държава - 1
Снимкa: БГНЕС
Белгийският външен министър Максим Прево заяви пред парламента, че страната трябва възможно най-скоро да признае палестинска държава, като предупреди, че всяко забавяне може да подкопае доверието в позицията на Белгия относно решението с две държави, съобщи агенция Белга, предава БТА.

Той обяви, че Белгия възнамерява да последва примера на Франция, чиито президент Еманюел Макрон планира да обяви признаването на палестинска държава по време на Общото събрание на ООН следващия месец.

„Ако Белгия не постигне напредък към признаването на палестинска държава през септември, скоро след това може вече да няма какво да признаваме“, предупреди Прево. „Също така, Белгия ще загуби цялото доверие, когато говори за решението за две държави“, добави той.

Министърът подчерта, че подобен акт не бива да се тълкува като награда за „Хамас“. „Признаването е бонус за Държавата Палестина, а не за ‘Хамас’. Това ще подкрепи усилията за мир“, посочи той.

В правителството обаче липсва консенсус по въпроса, като две партии от управляващата коалиция, сред които „Нов фламандски алианс“, подхождат предпазливо. Прево заяви, че ще работи за мобилизиране на партньорите си, за да осигури подкрепа за признаването.

Той призова Белгия да обяви за персона нон грата двама израелски министри и да обмисли забрана за внос на стоки от окупираните територии. Мерки, които според него биха срещнали по-малка съпротива в парламента.

Правителството ще обсъди през следващите седмици позицията си по ситуацията в Газа, включително признаването на палестинска държава и евентуални санкции срещу Израел. „От съществено значение е да продължим да действаме, за да гарантираме спазването на международното право и да поддържаме репутацията на Белгия като защитник на правата на човека. Това не е идеологически дебат, а въпрос на върховенство на закона“, заключи Прево.


Израел
  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    България е признала Палестина още 1988 г.

    Коментиран от #3

    10:54 15.08.2025

  • 2 Факти

    2 4 Отговор
    Ислямът покори и Белгия.

    11:01 15.08.2025

  • 3 Факти

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България е признала Палестина 6 дни след Русия. Ясно е, че сме го направили по нареджане от Москва и това не е наше суверенно действие.

    Коментиран от #7

    11:09 15.08.2025

  • 4 Гошо

    0 1 Отговор
    И къде ще е , какви са ѝ границите

    11:17 15.08.2025

  • 5 Горките палестинци

    0 1 Отговор
    Путин ги подлъга да нападнат Израел за да отвлече вниманието на света от Украйна!

    Коментиран от #6

    11:19 15.08.2025

  • 6 зле

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Горките палестинци":

    сега в аляска ще разменят палесина за донбаск навярно или?

    11:24 15.08.2025

  • 7 Стига с тази Русия ве...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Направили сме го, защото Палестина (Палиштина) е по името на нашите предци пеласги (палишту, палишти - палити), къде някакъв еврейски козар метър и 50 бил победил с прашка 2 метровия пеласгиец Голиат, добре обучен войн, изобразяван като пеласгиец. Оттогава не ни обичат тези евреи, тъй като пък преди това мизийците (мешуеш - месеч), сиреч българите, ги гонят от Египет към Левант където срещат другите българи - палишту. Луди сме ги правили тези евреи.

    11:46 15.08.2025

  • 8 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Газа ще е прекрасен крайбрежен курорт с перголи направени от платовете на чалмите на Мъчениците на Алах. В момента разчистването на бунището и неблагодарните чалми е в необратим ход Талибаните ще живеят щастливо в съседните талибански държави. Звездите ми го говорят.

    12:02 15.08.2025