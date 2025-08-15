Белгия обмисля бързо признаване на палестинска държава

Белгийският външен министър Максим Прево заяви пред парламента, че страната трябва възможно най-скоро да признае палестинска държава, като предупреди, че всяко забавяне може да подкопае доверието в позицията на Белгия относно решението с две държави, съобщи агенция Белга, предава БТА.

Той обяви, че Белгия възнамерява да последва примера на Франция, чиито президент Еманюел Макрон планира да обяви признаването на палестинска държава по време на Общото събрание на ООН следващия месец.

„Ако Белгия не постигне напредък към признаването на палестинска държава през септември, скоро след това може вече да няма какво да признаваме“, предупреди Прево. „Също така, Белгия ще загуби цялото доверие, когато говори за решението за две държави“, добави той.

Министърът подчерта, че подобен акт не бива да се тълкува като награда за „Хамас“. „Признаването е бонус за Държавата Палестина, а не за ‘Хамас’. Това ще подкрепи усилията за мир“, посочи той.

В правителството обаче липсва консенсус по въпроса, като две партии от управляващата коалиция, сред които „Нов фламандски алианс“, подхождат предпазливо. Прево заяви, че ще работи за мобилизиране на партньорите си, за да осигури подкрепа за признаването.

Той призова Белгия да обяви за персона нон грата двама израелски министри и да обмисли забрана за внос на стоки от окупираните територии. Мерки, които според него биха срещнали по-малка съпротива в парламента.

Правителството ще обсъди през следващите седмици позицията си по ситуацията в Газа, включително признаването на палестинска държава и евентуални санкции срещу Израел. „От съществено значение е да продължим да действаме, за да гарантираме спазването на международното право и да поддържаме репутацията на Белгия като защитник на правата на човека. Това не е идеологически дебат, а въпрос на върховенство на закона“, заключи Прево.