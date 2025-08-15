Москва: Може да има тристранна среща с украинците след Аляска! Самолетът на Путин навлезе във въздушното пространство на САЩ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща за Украйна след срещата на върха в Аляска, посветена на конфликта, при условие че разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп дадат положителен резултат, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс, цитирана от БТА.
Срещата между Путин и Тръмп трябва да бъде продуктивна, за да може след това да се обсъди възможността за тристранна среща на върха с участието на украинския президент Володимир Зеленски, поясни Песков, цитиран от ТАСС.
Той предполжи, че разговорите между президентите на Русия и САЩ може да продължат общо 6-7 часа, и уточни, че съветници на двамата президенти ще участват в онези от срещите, които се е очаквало да бъдат на четири очи между Путин и Тръмп.
По данни на Flightradar, самолетът на президента на Руската федерация Владимир Путин е навлязъл във въздушното пространство на САЩ, а полетът му се следи от над 146 хиляди души.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи по-рано, че самолетът, на борда на който се намира Путин, трябва да кацне в Анкъридж точно в 11:00 часа местно време (22:00 часа московско време). На летището той ще бъде посрещнат лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.
На 15 август президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще проведат среща на върха в Аляска. За място на преговорите е избрана обединената военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж.
Очаква се срещата да започне около 22:00 часа московско време (съвпада с българското) с разговор на четири очи, на който освен държавните глави ще присъстват и техните помощници и преводачи. Основната тема на преговорите е търсенето на дългосрочно мирно разрешение на украинската криза.
В състава на руската делегация влизат министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов, посланикът на РФ в САЩ Александър Дарчиев и специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.
От страна на Съединените щати на срещата ще присъстват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията на САЩ Говард Лутник, директорът на ЦРУ Джон Ретклиф, ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началниците на щабовете на въоръжените сили на САЩ Ден Кейн.
Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви преди срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, на която ще обсъдят въпроса за Украйна, че руската делегация е в "бойко настроение", предаде ТАСС.
Путин и Тръмп ще обсъдят цялостния спектър от отношенията между САЩ и Русия, а не само Украйна, и разговорите им ще бъдат с цел възстановяване на връзките, каза Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Положителен резултат за Русия
Без Зелю, с друг. Наркоса е незаконен, просрочен.
Коментиран от #5
19:25 15.08.2025
2 Много ясно
19:25 15.08.2025
3 az СВО Победа80
Коментиран от #40
19:26 15.08.2025
4 Суровикин
19:27 15.08.2025
5 Даже и САЩ го потвърдиха
До коментар #1 от "Положителен резултат за Русия":"Той , Зеленски не може да подпише нищо, защото пълномощията му не са потвърдени и мандатът му е изтекъл".
Коментиран от #15
19:27 15.08.2025
6 РЕАЛИСТ
19:28 15.08.2025
7 Последния Софиянец
19:28 15.08.2025
8 Закономерно 😁
Коментиран от #10, #13, #52, #62
19:28 15.08.2025
9 Чъргубиля Мостич
Коментиран от #49
19:29 15.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дедо
19:30 15.08.2025
12 Всички разбрахме,
Коментиран от #24
19:31 15.08.2025
13 Зеленски ги направи
До коментар #8 от "Закономерно 😁":смешни и рашистите и американците. 🤣
Коментиран от #17, #55
19:31 15.08.2025
14 СТРАТЕГ
19:32 15.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Само
19:34 15.08.2025
17 НЕДОРАЗВИТ СИ
До коментар #13 от "Зеленски ги направи":И как точно ги прави смешни?? Като го ребрят без смазка.
19:34 15.08.2025
18 Въобще
Коментиран от #23, #28, #38
19:34 15.08.2025
19 Бай Ганьо
19:34 15.08.2025
20 Механик
19:35 15.08.2025
21 Копейките са развълнувани
Коментиран от #27
19:36 15.08.2025
22 Бай Ганьо
Коментиран от #45
19:37 15.08.2025
23 Лъжеш като дърта копейка
До коментар #18 от "Въобще":Сметки без кръчмар
Коментиран от #32
19:38 15.08.2025
24 Синоптик
До коментар #12 от "Всички разбрахме,":Украйна не е лъжица за устата на Путлер, а черпак... Раша отива при крайцера.
19:38 15.08.2025
25 Канят се
Господ наказва САЩ !
19:38 15.08.2025
26 граф Монте Кристо
19:38 15.08.2025
27 Гледам
До коментар #21 от "Копейките са развълнувани":За 6 месеца инфлацията в България е 5,4% а на храните над 12%....колко ли ще е до края за нас които сме част от най богатия съюз....и колко е в русия?!
Коментиран от #34
19:39 15.08.2025
28 Имаш кофти халюцинации!
До коментар #18 от "Въобще":Трябва ти час при психиатър. 🤔😁
Коментиран от #33
19:40 15.08.2025
29 Европа и Украйна
ЗАРЕЖЕТЕ Рижо, не става!
19:40 15.08.2025
30 Мишел
19:40 15.08.2025
31 Атина Палада
Коментиран от #64
19:40 15.08.2025
32 Гледам
До коментар #23 от "Лъжеш като дърта копейка":Доста факти си изложил за да ме обориш.....но щом ти липсват явно съм прав. Тръмп има проблем с Китай и без проблем ще жертва Украйна за да отдалечи поне малко русия от Китай....а и Тръмп вече има договор за ресурсите на Украйна....повече не може и да получи....ако не се разбърза може да загуби още от ресурсите
Коментиран от #36, #39, #41
19:42 15.08.2025
33 Атина Палада
До коментар #28 от "Имаш кофти халюцинации!":Напротив.Неговият коментар е съвсем логичен .Предвид,че Тръмп се мъчи да изкара САЩ от Украйна? Халюцинации имаш ти:)))
19:43 15.08.2025
34 В Русия верно са много зле, но не
До коментар #27 от "Гледам":страдай за тях. Кремъл ще падне, ще се оправят. Там няма свобода на словото, затова не можеш да четеш за инфлациите по света от техните новини. Така никга няма да си в час. Както сега не си.
Коментиран от #37, #61
19:43 15.08.2025
35 ПОЗНАВАЧ
19:45 15.08.2025
36 Пак лъжеш
До коментар #32 от "Гледам":Просто Раша вече няма ресурси да превземе Украйна. А Тръмп вече не го бръснат за слива.
Ако напишеш, че скоро Русия ще е китайска, може да ти повярвам с по-голяма вероятност.
Могучая е мит, фентъзи.
19:47 15.08.2025
37 Чакам
До коментар #34 от "В Русия верно са много зле, но не":Да кажеш и че в България няма инфлация която изяжда доходите и пенсиите и че има растеж на инвестициите и производството....щото да плюеш е лесно
19:48 15.08.2025
38 Моряка
До коментар #18 от "Въобще":Желязна логика!Но Одеса върви с Николаев.Чудесни руски градове,много бирички съм изпил по сенчестите им пешеходни улици.Пък и съм обещал на Стоянчо да го водя на биричка "Черниговское светлое "по Дерибасовска в Одеса.Ако не това лято,следващото.Поне Зеленото с пранги и мистирия да възтанови съборените руски паметници.Пък и до тогава виж ,че Стоянчо прогледал и станал русофил.
19:48 15.08.2025
39 Баце, забравяш, че
До коментар #32 от "Гледам":съдбата на Украйна не зависи само от Тръмп, а най-малко от Путлер. Щом целува Корана, ще целува и задници.
Коментиран от #43
19:50 15.08.2025
40 Хахахаха
До коментар #3 от "az СВО Победа80":Време е да го свалят.
19:50 15.08.2025
41 Атина Палада
До коментар #32 от "Гледам":Тръмп отдавна разбра,че не може да отдалечи Русия от Китай! Не твърдя,че Русия и Китай се обичат..Твърдя,че заедно са силни...Взаимоизгода!
На Тръмп проблема му е Англия и неговите опоненти ,т.н.дълбока държава..
От остатъчна Украйна няма нищо кой знае какво да вземе Тръмп.Но виж в областите,които Русия прибира -има! И точно това му беше предложил Путин -Бизнес! Съвместен бизнес ( руско американски компании съвместно да разработват находищата ..В Донбас и далечния Изток.От своя страна Тръмп предложи също съвместно да се разработват и в Аляска,където имало природни ресурси...
Сиреч ....честен бизнес ,без изтърбушване на дадена държава и изсмукване на ресурсите й,както правеха до сега Западния свят! Затова Брюксел са пощръклели..САЩ са на ръба и това ги устройва,защото за друго- война,кражба нямат сили...
Коментиран от #44, #59
19:52 15.08.2025
42 Пр.ости копейки
Скоро ще ги пратим при любимеца им, защото им готвим закон за забрана на проруските партии.
19:52 15.08.2025
43 Бе то
До коментар #39 от "Баце, забравяш, че":Сигурно и Хитлер е смятал че от руснаците нищо не зависи...явно се надяваш ЕС да започне война срещу Русия и да и нанесе поражение
Коментиран от #46
19:55 15.08.2025
44 Може ли да пишеш такива тАпни
До коментар #41 от "Атина Палада":Мислех те за по-умно дженди. Китай си е самодостатъчен. Нищо досега не е дал на Русия, каквото е обещал, само я ползва като изгодна бензиностанция. Рашките му продават на безценица. А Китай си пласира боклуците в Русия. Толкоз.
Коментиран от #47, #68
19:56 15.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 А бе, ти си истинска копейка,
До коментар #43 от "Бе то":ква война, кви 5 лева? ЕС не е като руските убийци-мародери да напада чужди държави. Май пълниш гащите от страх. Бегай в Раша да те пази.
Коментиран от #51
19:59 15.08.2025
47 Странно
До коментар #44 от "Може ли да пишеш такива тАпни":Викаш Китай продавал боклуци...що ли Америка иска да наложи мита на вноса от Китай....и какви боклуци от Китай купува Америка за да има търговски дефицит от 500 млрд?!?
Коментиран от #54
19:59 15.08.2025
48 Чукча писател
20:04 15.08.2025
49 На теб имунната ти система е....
До коментар #9 от "Чъргубиля Мостич":достатъчно силна да си смениш памперса, да си изпиеш хаповете и да си легнеш.
20:05 15.08.2025
50 Промяна
20:06 15.08.2025
51 Аха
До коментар #46 от "А бе, ти си истинска копейка,":Викаш Кадафи не бе нападнат от Америка и от европейските и съюзници....които унищожиха богатата Либия хвърляйки я в гражданска война....а кой нападна Сърбия и откъсна Косово....много ти е къса демократичната ти памет
Коментиран от #60
20:06 15.08.2025
52 Хахахаха
До коментар #8 от "Закономерно 😁":А бе ти да не би да шмъркаш заедно със Наркомански,защото гледайки тая помия друго не ми идва на акъла.
20:09 15.08.2025
53 На снимката горе
20:11 15.08.2025
54 А ве, копей, сефте ли
До коментар #47 от "Странно":чуваш, че там е фраш с "Чайна таун", фраш с китайци и стоките влизат по стотици начини. Това е опит да се овладее поне част от китайското, на което му изтърваха края. А в Раша боклуците влизат легално.
Коментиран от #58
20:12 15.08.2025
55 Хахахаха
До коментар #13 от "Зеленски ги направи":И на коя по ред пътечка бело се случи това.
20:12 15.08.2025
56 Свободен
Коментиран от #65
20:13 15.08.2025
57 Факт
Путин направи този символичен жест в навечерието на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.
Мемориалът "Героите на АлСиб" е построен близо до старото летище в Магадан в чест на сътрудничеството между СССР и САЩ през Втората световна война и изобразява съветски и американски пилот, които са стиснали ръце на фона на вертикално монтирано самолетно крило.
Путин ще пристигне навреме в Анкоридж за срещата с Тръмп
От 1942 до 1945 г. между Аляска и Сибир е действал въздушен маршрут, по който на СССР са били доставени 7928 американски самолета по програмата "Заем-наем".
20:16 15.08.2025
58 Въпроса е
До коментар #54 от "А ве, копей, сефте ли":Че твърдиш че Китай произвежда боклуци които явно американците купуват щом се опитват да ограничат вноса им?! Толкова ли са глупави богатите американци да купуват китайски боклуци за стотици милиарди!! И как точно нелегално се внасят такива количества....боклуци
Коментиран от #67
20:16 15.08.2025
59 😉........
До коментар #41 от "Атина Палада":Виж🤣, я стига, руснаци да разработват находища в Аляска ли🤣, невероятно забавна си🤣, и какво ще разработват руснаците?, с пари ли?, ами те ги нямат, с технологии ли?, те ги нямат, я дай по сериозно, и какво толкова ще спечели Путин от окупираните територии?, разрушени и обезлюдени градове и села, хиляди квадратни километра минирана земя която ще минат десителетия да я направят пригодена за работа, а колко трилиона евро или долари трябват на Русия да възстанови и засели тези земи, имат ли тези пари, от страни руската пропаганда изглежда лесна и бързо усвояваща се, но в действителност нищо не е така както се представя, това което може да се случи и ще се случи няма нищо общо с тукашните лакърдии и песнопеения, нали така Атина?
20:16 15.08.2025
60 Лъжа до лъжата,
До коментар #51 от "Аха":мила моя майно льо. Стига с тия руски промивки и хвала на луди диктатори. Докато там се мотаеха рашисти, ти беше драго. Забрави за българските медици, рашунгер нещастен, я бегай, не си у ред.
20:16 15.08.2025
61 Хахахаха
До коментар #34 от "В Русия верно са много зле, но не":Явно там дето живееш е много зле,щом си мислиш че в в Русия е много зле.
20:17 15.08.2025
62 Путин
До коментар #8 от "Закономерно 😁":хахаха,наркото няма такива мускули и пилците се броят на есен тъй че ще почакаме до утре да видим дали третият печели кило кока.
20:22 15.08.2025
63 Анатоли оди на автомивка да работиш
20:22 15.08.2025
64 😉........
До коментар #31 от "Атина Палада":Не спи, чакай... но ще останеш разочарована, това за което мечтаеш и проповядва няма да се случи, е да.. ще интерпретираш, ще гледаш нещо ако се измъкне от контекста🤣, и да се оваля в руски лъжи и интерпретации като маджун в пясък, поне вече тебе те опознах🤣😉.
20:22 15.08.2025
65 Бъзиктар
До коментар #56 от "Свободен":Иди го закопчай де.Ще си най-смелия в целия свят.Нали знаеш,че дори този ти коментар е прихванат от поне 10 служби по света и колибата ти е под наблюдение барабар с цялото село.
20:23 15.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Че кой не купува
До коментар #58 от "Въпроса е":евтини неща, и.ди.от? 20 чифта китайски кецове излизат по на сметка от 1 чифт маркови. Какво те топли това, не разбрах. Оправил си себе си, че хукнал с другите да се оправдава. Раша е нащастна държава, населена с мутанти и дълго няма да се оправи. Е и? Ще умреш ли за нея, мюслманската крепост, че си тръгнал да се напъваш тука. Че те руснаците толкова не я защитават бре. Много си съмнителен. Такива неща и за пари нв пишат.
20:23 15.08.2025
68 Атина Палада
До коментар #44 от "Може ли да пишеш такива тАпни":Не си прав.Китай пласира основно в САЩ..Затова има такъв търговски дефицит А погледни (достъпно е инфото ) стокообмена на Русия и Китай! Изненада! В ущърб на Китай! И Русия е третата поред страна на внос на газ за Китай.
Първи са Катар ,Австралия и тогава Русия.....Дали е на безценица...договорите са конфиденциални и няма как да зная...Аз до тях нямам достъп..Ти ако имаш,можеш да споделиш:)) Или ти го казаха по БТВ на какви цени продава Русия?:)))
20:24 15.08.2025