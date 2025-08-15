Путин кацна в Аляска! Двамата президенти преговорят за възможен край на руско-украинската война

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9", съобщи БТА.

Двамата се качиха заедно в черен кадилак.

Започнаха преговорите между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, предаде ТАСС.

Разговорът се провежда в едно от помещенията на военна база "Елмендорф-Ричардсън", в което са наредени държавните флагове на двете страни.

Заедно с двамата държавни ръководители на срещата присъстват американския държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф от страна на САЩ и министърът на външните работи Сергей Лавров и външнополитическия съветник в Кремъл Юрий Ушаков.

Двамата президенти се въздържаха от изявления за пресата в началото на преговорите и не отговориха на въпросите на представителите на медиите.

Доналд Тръмп заяви по-рано, че Владимир Путин "иска част“ от икономическия успех на Америка. Говорейки от борда на Air Force One по пътя към Аляска, американският президент заяви за руския си колега: "Путин иска част от това, защото страната му не е в добро икономическо състояние", пише Фокус.

По-рано вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие.



Тръмп добави, че няма да прави бизнес с Путин, докато не бъде сключено мирно споразумение.



"Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия, и това е добре“, посочи Тръмп. "Харесва ми, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не уредим войната".



Американският президент повтори по-ранните си коментари, като заяви, че Путин ще понесе "много тежки" последствия, ако не бъде сключено споразумение за прекратяване на боевете в Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс преди минути.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.

Руската агенция "Интерфакс" потвърди, че президентът на Русия Владимир Путин е кацнал в Аляска за срещата с американския си колега Доналд Тръмп.

Предвидено беше двамата лидери да се срещнат първо за кратко в самолета на Тръмп "Еър Форс 1", информира Асошиейтед прес.

На пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в град Анкоридж е поставен голямо пано с надпис "Аляска 2025" на фона на четири изтребителя. Опънат е и червен килим, описва АП.