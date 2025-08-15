Новини
Путин кацна в Аляска! Двамата президенти преговорят за възможен край на руско-украинската война
  Тема: Украйна

Путин кацна в Аляска! Двамата президенти преговорят за възможен край на руско-украинската война

15 Август, 2025 21:23, обновена 15 Август, 2025 22:54

Вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Аляска, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие

Путин кацна в Аляска! Двамата президенти преговорят за възможен край на руско-украинската война - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9", съобщи БТА.

Двамата се качиха заедно в черен кадилак.

Още новини от Украйна

Започнаха преговорите между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, предаде ТАСС.

Разговорът се провежда в едно от помещенията на военна база "Елмендорф-Ричардсън", в което са наредени държавните флагове на двете страни.

Заедно с двамата държавни ръководители на срещата присъстват американския държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф от страна на САЩ и министърът на външните работи Сергей Лавров и външнополитическия съветник в Кремъл Юрий Ушаков.

Двамата президенти се въздържаха от изявления за пресата в началото на преговорите и не отговориха на въпросите на представителите на медиите.

Доналд Тръмп заяви по-рано, че Владимир Путин "иска част“ от икономическия успех на Америка. Говорейки от борда на Air Force One по пътя към Аляска, американският президент заяви за руския си колега: "Путин иска част от това, защото страната му не е в добро икономическо състояние", пише Фокус.

По-рано вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие.

Тръмп добави, че няма да прави бизнес с Путин, докато не бъде сключено мирно споразумение.

"Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия, и това е добре“, посочи Тръмп. "Харесва ми, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не уредим войната".

Американският президент повтори по-ранните си коментари, като заяви, че Путин ще понесе "много тежки" последствия, ако не бъде сключено споразумение за прекратяване на боевете в Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс преди минути.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.

Руската агенция "Интерфакс" потвърди, че президентът на Русия Владимир Путин е кацнал в Аляска за срещата с американския си колега Доналд Тръмп.

Предвидено беше двамата лидери да се срещнат първо за кратко в самолета на Тръмп "Еър Форс 1", информира Асошиейтед прес.

На пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в град Анкоридж е поставен голямо пано с надпис "Аляска 2025" на фона на четири изтребителя. Опънат е и червен килим, описва АП.


САЩ
Оценка 3.8 от 44 гласа.
Оценка 3.8 от 44 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фактите

    63 35 Отговор
    Никой да не си мисли, че опитен дипломат, като Лавров ще сложи тази фланелка просто така. Той заявява желанието на съвременна русия, да възобнови влиянието на СССР.

    Прави го безскрупулно от страната на силния, защото знае, че президента на САЩ е подвластен... не очаквайте нищо добро от тази среща.

    ЕС и 27-те котки в чувал трябва да се стегнат и да поемат нещата в свои ръце. Не да разчитат на това, какво ще се разберат оранжевия клoун и бункерния плъx.

    Коментиран от #4, #6, #9, #46

    21:24 15.08.2025

  • 3 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    21 61 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #26, #87

    21:25 15.08.2025

  • 4 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    25 54 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #71, #78

    21:26 15.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 23 Отговор
    А ПУТИН ПЪК ЗВЪНЯ НА КОЛЕГИТЕ СИ ОТ БРИКС
    ПРЕД СРЕЩАТА
    И СЕ РАЗБРАХА ДА ПОКАНЯТ САЩ В БРИКС
    ....
    ИНАЧЕ САЩ СТАВАТ РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
    С 5-6 КЛИЕНТИ ОТ ЕС , ТУРЦИЯ , ИЗРАЕЛ , МАЛКОБРИТАНИЯ, КАНАДА ЯПОНИЯ

    21:26 15.08.2025

  • 6 ФАКТ Е

    15 37 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    15-ти август.Голяма Богородица.

    Православната и Католическата църква
    почитат смъртта, или успението на майката на Исус Христос – Дева Мария.
    В България празника е известен още като Голяма Богородица

    Лъжа е, че в османската империя е имало насилствена ислямизация!

    Според преданията на всички Евангелисти,
    при разпъването му на кръста,
    Исус Христос поверява майка си Дева Мария на любимият си ученик
    апостол Йоан, наричан още Йоан Богослов.
    Апостол Йоан и Дева Мария отиват в Ефес, в днешна Турция.
    За да бъде далеч от човешките клюки,
    свети Иван построява в планината къща на Дева Мария,
    заразена и до днес, като туристическа дестинация.
    В малка стаичка, под стъклен похлулак е запазена сянка.
    Твърди се, че това е сянката на Дева Мария,
    която се е молила на синът си Бог Исус Христос, пред запалена свещ .
    Близко е и до курорта Куша дасъ.
    ИДИ и ВИЖ!
    В Ефес се намира и параклисът, в който е погребан свети Иван.
    ИДИ и ВИЖ!

    А комунистите в България, оскверниха гробът до Боянската църква на царица Елеонора.
    Гробът на Цар Борис Трети в Рилския манастир е празен.
    Комунистите са изхвърлили незнайно къде, тленните останки на Цар Борис Трети

    Лъжа е, че в османсата империя е имало насилствена ислямизация!
    Насилствена комунизация е имало в социалистическият концлагер НРБ!
    На ДС-ти ноември членуващите в БКП са били над милион!
    С членовете на техните семейства, комунисти са били повечето българи-
    Комунизирани на принципа на моркова и тоягата

    Коментиран от #12, #38, #47, #62, #170

    21:26 15.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    35 15 Отговор
    Путин води цял самолет с бизнесмени.Разговора ще е сериозен.

    Коментиран от #74

    21:28 15.08.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    44 8 Отговор
    От разговори за пари няма да остане време да се спомене Украйна.

    Коментиран от #16

    21:28 15.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    38 13 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ СИ МИНЕ НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА
    .....
    ШИШИ И РАПОНА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТ И ДА МИСЛЯТ КЪДЕ ЩЕ ИМИГРИРАТ:))

    Коментиран от #10

    21:30 15.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    29 7 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Лукойл повери своите бензиностанции в България на Бойко Борисов да им ги пази и управлява временно.

    Коментиран от #18

    21:33 15.08.2025

  • 11 Сатана Z

    35 19 Отговор
    Руският ботуш отново ще марширува по Цар Освободител,а цветът на нацията ще гледа стрийма на голям екран в Белене на вечерната проверка.

    21:33 15.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ Е":

    ТУРЦИТЕ И ЦЯЛ КАВКАЗ И СТЕДНА АЗИЯ И СА ВЗЕЛИ ИСЛЯМА ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ
    .....
    ПЪРВИЯ ТУРСКИ ХОДЖА Е ПОГРЕБАН ВЪВ ВЕЛИКИ БОЛГАР
    .....
    НО ДОКАТО СА ИМИГРИРАЛИ ОТ СТЕПИТЕ
    СА ИЗРОДИЛИ ИСЛЯМА В
    ОСМАНИЗЪМ - ФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ ПРОПОВЯДВАЩА ДОМИНАЦИЯТА НА ЕДНА РАСА
    .....
    ТАКА ЧЕ ОСМАНЛИИТЕ СА СИ УРОДИ И ДНЕШНИТЕ ИМ ПОЧИТАТЕЛИ ОТ СИВИТЕ ВЪЛЦИ
    .... И ТРЯБВА ДА СЕ РАЗСТРЕЛВАТ НА МЯСТО
    ..,....
    НА ХАН КУБРАТ СА МУ ВИКАЛИ КУРТ - ВЪЛКА
    .....
    НО ТОВА НЕ Е ПОПРЕЧИЛО НА ТУРЦИТЕ ДА ИЗБИВАТ
    БЪЛГАРИ ЗА ДА ДОМИНИРАТ

    Коментиран от #114

    21:34 15.08.2025

  • 13 ЛИЛИ

    32 15 Отговор
    ГОРКИТЕ СОРОСОИДИ ЩЕ ИЗПУКАТ ОТ ЗЛОБА

    Коментиран от #17, #22, #28

    21:35 15.08.2025

  • 14 Новини от последните секунди

    26 19 Отговор
    "Коалицията на желаещите" Германия -Великобритания -Франция +още 27 Европейски държави и Зеленски поставиха своите условия на Путин и Тръмп за мирно споразумение

    Коментиран от #19, #31, #44, #57, #174

    21:35 15.08.2025

  • 15 Том Форд

    21 53 Отговор
    Кремълският диктатор има последен шанс да използва Тръмп за да излезе от блатото в което нагази с тази безсмислена война.

    Коментиран от #23

    21:36 15.08.2025

  • 16 Ми така де

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Парите може вече да са дадени! Чакаме само цирка!

    21:37 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    ЛУКОЙЛ СА АЗЕРБАЙДЖАНСКИ ФЕСОВЕ
    ......
    ЕДИННА РУСИЯ ПАЗИ ЖИВ АЛИКПЕРОВ
    ЗАЩОТО Е ЕФИН ОТ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО ПОДКРЕПИХА
    ПРЕВРАТА СРЕЩУ ЕЛЦИН
    С ОРГАНИЗАТОР АНАТОЛИЙ СОБЧАК
    .....
    ЗАТОВА ДЪЩЕРЯ МУ СОБЧАК ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ЗА ПАНДЕЛАТА НЕ Я ВКАРВАТ .

    21:38 15.08.2025

  • 19 Даааа

    8 18 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Тези условия бяха прочетени преди малко в Лондон където Зеленски е на посещение и приет радушно от Британския премиер Киър Стармър

    21:40 15.08.2025

  • 20 Гост

    19 7 Отговор
    Сащ е абсолютна диктатура, напълно противното на това, за което загина най- великият президент на Сащ , който Забрани робството, и който беше убит за това от същите американски шамшали, дето не знаят къде се намират и днес..?! Няма бизнес, а елементарно признание, че Сащ е обикновена ферма на животни, толкова обилно хранени, че са забравили какво са всъщност…☺

    Коментиран от #25

    21:40 15.08.2025

  • 21 уКраинската баница

    31 10 Отговор
    Вече е нарязана.
    Тръмп и Путин ще се договарят
    за много по–значителни неща....

    21:40 15.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 По точно

    14 17 Отговор

    До коментар #15 от "Том Форд":

    Тръмп никога няма да забрави кой го направи президент на САЩ на два пъти. Всичко е безплатен цирк.

    Коментиран от #24, #41

    21:41 15.08.2025

  • 24 Никой нямаше да си прави труда

    21 2 Отговор

    До коментар #23 от "По точно":

    да се срещат, ако беше цирк.

    21:44 15.08.2025

  • 25 Така е

    7 12 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Само в такава велика и богата страна като САЩ при такава сложна избирателна система може да се излъчи такъв велик президент като Тръмп.

    21:45 15.08.2025

  • 26 Гост

    24 12 Отговор

    До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    "За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна"

    Сериозно ли бе, селски!? УНИАН ли ти го съобщи или друг "независим" източник!?
    А поименно можеш ли да изброиш 60000 "мъртви" руснаци за месец или... поне 6!?

    21:46 15.08.2025

  • 27 То на вас

    25 9 Отговор
    Все комунистите са ви виновни. Така ви научи западът а след това и тотално ви проми мозъците. Истината е че има управляващи които защитават интересите на хората и такива които защитават своите лични интереси...а ТИ КАКТО ИСКАШ ГИ НАРИЧАЙ...комунисти, империалисти.....все тая. Путин защитава интересите на Русия и поради тази причина хората се отзовават. Руснака може да оцелее и без алъш вериша на велика америка. Всяка държава има право да живее така както тя реши за себе си и ако други и пречат има пълното право да се защити! Туй е демокрацията!!!

    21:47 15.08.2025

  • 28 Откъде накъде

    6 18 Отговор

    До коментар #13 от "ЛИЛИ":

    Твоите така наречени соросоиди си лежат на плажовете и си пият коктейлчетата, а блатната гмеж гине по фронта. Каква злоба, какви пет лева?

    Коментиран от #43, #75

    21:48 15.08.2025

  • 29 Договарянето на мир

    14 3 Отговор
    За Украйна, само по себе си е бизнес!
    Договарянето е сделка, а сделката е какво? БИЗНЕС!
    Коментара т оставям за вас!

    21:49 15.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    26 7 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Коалицията на желаещите" Германия -Великобритания -Франция +още 27 Европейски държави и Зеленски поставиха своите условия на Путин...."

    Но нещо не са поканени на преговорите за капитулацията на незалежная...

    Коментиран от #90

    21:49 15.08.2025

  • 32 Ами

    22 4 Отговор
    Носят се слухове, че Китай предлага на Русия съвмесно ползване на Аляска.
    Офертата била 25% участие за Китай и 75% за Русия.
    Дали на Тръмп му е до окраина? Половин час не смее да слезе от самолета :)

    21:50 15.08.2025

  • 33 По-ясно не може да бъде

    7 27 Отговор
    Фактически Тръмп каза на путин да вдига белия байряк.

    Коментиран от #36, #42

    21:51 15.08.2025

  • 34 Ама

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "БАТ ВАСКО":

    как да те нарича човекът, индиец ли, индустанец ли, индианец ли? Ми то от векове сте си цигани.

    21:53 15.08.2025

  • 35 Пропуснахте важен елемент!

    9 0 Отговор
    Кога и къде Тръмп ще ходи до тоалетна ...!

    21:54 15.08.2025

  • 36 Гост

    23 6 Отговор

    До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":

    Не бе, покойния папа каза на зеления да вдига белия байрак, а тази вечер уговарят условията за капитулацията му, естествено без него... Прав е бил папата приживе!

    21:54 15.08.2025

  • 37 Гост

    16 2 Отговор
    Тръмп е много добър президент на държавата- пирамида, трябва да признае, че без останалите 10 милиарда човешки същества доларът е нищо и безразборното му печатане няма да възкреси Америка, а ще я унищожи...😂

    21:54 15.08.2025

  • 38 Соваж бейби

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ Е":

    Днес май си седял много на слънце или си без климатик или вентилатор в къщи .Твоя Исус и разни Мариики, Иоанци не са съществували това лъжа .Но общо с Турция има християнската секта която се е разпространила в Европа именно от Турция е намерила почва после малко преди император Константин да я наложи факт няма нищо с България и българите първо ,второ виж ги дори и по иконите в църквите как са облечени с пижами и бради а Марчето все жиджаб забулена

    21:55 15.08.2025

  • 39 Уса

    7 7 Отговор
    Лавров иска да напомни на Тръмп,колко велика е била Америка по времето на СССР.Какви чудесни западни стоки е имало в корекома и хората имаха планове и мечти...Сега всичко е една голема джендърия и простащина шоуто на фашизма

    21:55 15.08.2025

  • 40 Нека да пиша

    6 13 Отговор
    Тука що бункерния дядо Путин, кацна

    Коментиран от #50

    21:55 15.08.2025

  • 41 И още по-точно!

    21 6 Отговор

    До коментар #23 от "По точно":

    Тръмп,никога няма да забрави,че на два пъти Укрите организираха атентат срещу него...!

    Коментиран от #49

    21:56 15.08.2025

  • 42 Точно

    7 13 Отговор

    До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":

    Намека е - Путин вече уби и осакати 2 милиона руснаци твои сънародници. На теб явно не ти пука но аз не искам повече смърт било и на руски граждани. Толкова ли мразиш собствения си народ че ги убиват без жал. Аз преди месец казах- не умират наши хора но умират руснаци а и те са хора. Подписвай и спри убийствата на руснаци.

    21:57 15.08.2025

  • 43 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Откъде накъде":

    От кога в контейнера пиете "коктейлчета" или така казвате на всичко намерено вътре в течно състояние... Да, така се казва това, в което лежиш - не е "плаж", а контейнер!

    21:58 15.08.2025

  • 44 С една дума...!

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Мечтатели!

    21:59 15.08.2025

  • 45 Мишел

    11 6 Отговор
    За първите 6 месеца на тази година САЩ са внесли от Русия 50 % повече обогатен уран, руски нефт и нефтопродукти и други руски суровини, необходими за икономиката на САЩ . Подготвяли са се да наложат санкции на Русия, без да страдат от тях.

    Коментиран от #48

    22:00 15.08.2025

  • 46 Конят е с друга тениска 😁

    12 14 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    Много е наточен в нея...

    22:01 15.08.2025

  • 47 Гост

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ Е":

    Стига с тоя Борис 3-ти бе!? Факт е, че кум на собствената му сватба е бил сатрапа Мусолини с жена си, отделно е пръв съюзник на Хитлер...

    22:02 15.08.2025

  • 48 И ако може да споделиш

    20 4 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    И коя е тази "икономиката на САЩ"? Щото аз лично произведено в Америка от поне 10 години не съм виждал

    Коментиран от #82

    22:04 15.08.2025

  • 49 Уса

    17 4 Отговор

    До коментар #41 от "И още по-точно!":

    В момента тече разследване за общо 3 опита и съмненията несъмнено водят към Украйна и Урсулите.Друго разследване е в процес за наркокартелите,които тренират в украинските лагери за битки срещу военните на САЩ.Трето разследване е към режима на Украйна,който е снабдявал наркокартелите с оръжия и инструктори.Четвърто разследване е за парите за Украйна,но ще стане ясно,когато американската армия се сбие с наркокартелите.Къде ще бягат Зеленски и неговите бандери и азовци..?Мъск веднъж каза,че зеления анцуг,където и да се скрие ще бъде намерен

    22:08 15.08.2025

  • 50 ЩОТО!

    16 3 Отговор

    До коментар #40 от "Нека да пиша":

    Тръмп преговаря САМО с Путин!

    22:09 15.08.2025

  • 51 Нищо лично

    10 2 Отговор
    Просто бизнес...
    Всичко е.бизнес ,даже войната.

    22:11 15.08.2025

  • 52 Комедиант

    10 2 Отговор
    Срещата започна😁 После ще ви насоча вниманието към една подробност .😁

    Коментиран от #58, #109, #131

    22:11 15.08.2025

  • 53 Източна ромелия

    22 2 Отговор
    Факти защо не следите на живо посрещането на президент6а Путин от Президентъа Тръмп, как двяамата седнаха в една кола

    22:17 15.08.2025

  • 54 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Тръмп посрещна Путин с червен килим и му ръкопляска.Прегръдки и целувки.

    22:17 15.08.2025

  • 55 Конешенко

    5 5 Отговор
    Превзехме село в Аляска !

    22:18 15.08.2025

  • 56 Прочетох

    3 1 Отговор
    Първия абзац, и май стига толкова

    22:19 15.08.2025

  • 57 Тия

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Поканени ли са?!?

    22:22 15.08.2025

  • 58 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Комедиант":

    Килимчето на Тръмп беше малко по-късо от предвиденото :)

    22:23 15.08.2025

  • 59 Силиций

    8 4 Отговор
    Странна работа.САЩ не воюват с Русия ,а са на среща да уреждат мирен договор.На тази среща една от държавите,чиито жители също загиват във настоящата война я няма.Колко ли американски жители са загинали?Този мирен договор ,ако въобще се срещат за това всъщност,за кого е??

    Коментиран от #73

    22:23 15.08.2025

  • 60 Гост

    22 2 Отговор
    Даже се ръкуваха и Вовата се качи да се вози с бай Дони в неговата кола. Еми тва е , а Зеленски го изгониха позорно все едно е някъв голтак от Овалния. Май ще минава Украйна под ръководство на Русия.

    Коментиран от #61

    22:24 15.08.2025

  • 61 Последния Софиянец

    17 3 Отговор

    До коментар #60 от "Гост":

    Тръмп ръкопляскаше на идването на Путин и му козирува.

    22:26 15.08.2025

  • 62 Силиций

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ Е":

    Не използвайте евтини заместители на лекарствата,които са Ви изписани.Грижете се за здравето си.

    22:26 15.08.2025

  • 63 Яхуууууу

    15 3 Отговор
    идиоти тръмпи ръкопляска на путин като го посреща...... евроатлантическия планктон реве...усмивки, прегръдки........ ахахахахахаха. Де Били ревете , света се възстановява от идиотиите ви

    22:27 15.08.2025

  • 64 Асеновград

    2 10 Отговор
    Тия боклуци дано да измислят нещо читаво че да се спре тази ужасна война. Ама като ги знаем едва ли. Но дано дано. Дай Боже да се спре тая война.

    Коментиран от #79

    22:28 15.08.2025

  • 65 Аууууу

    16 3 Отговор
    Розовия планктон сега примира от мъка. Утре ще гледаме как ще се гърчи зеленясалия трол.

    22:29 15.08.2025

  • 66 Хаирлия да е

    2 15 Отговор
    Заявление на 1-ви корпус на НГУ „Азов“
    През последните три денонощия в отбранителния участък на Покровското направление, със силите и средствата на 1-ви корпус на НГУ „Азов“, заедно със съседни и подчинени подразделения, бе спряно настъплението на противника.
    В резултат на търсещо-ударни действия бяха прочистени следните населени места: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
    Вследствие на активните действия в оперативната зона на корпуса противникът понесе значителни загуби в жива сила:

    Безвъзвратни загуби – 271

    Санитарни загуби – 101

    Пленени – 13

    Противникът загуби значително количество техника и въоръжение.
    Унищожени и повредени са:

    1 танк

    2 бойни бронирани машини

    37 единици автомобилна и мото техника

    3 оръдия

    Провеждането на стабилизационни действия в Доброполското направление продължава.
    Успехът бе постигнат благодарение на сработените и координирани действия.
    Командването на корпуса благодари на всички подразделения, които вземат активно участие в това направление.

    Коментиран от #69, #98

    22:30 15.08.2025

  • 67 Николай Слатински

    6 4 Отговор
    Какво падение---от Рузвелт и Сталин до Тръмп и Путин...
    ... Хм, дасай.. у главата проста!

    22:31 15.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гългъл

    16 2 Отговор

    До коментар #66 от "Хаирлия да е":

    коте, гледай в ютуба как Тръмп порещна Путин, усмивки, ръкопляскане.......уважение от всякъде...... Ахахахахахахахахаха

    22:32 15.08.2025

  • 70 !!!?

    11 7 Отговор
    Срещнаха се...!!!?

    Коментиран от #84

    22:32 15.08.2025

  • 71 На кой

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Му пука за водкаджиите

    22:32 15.08.2025

  • 72 Промяна

    4 14 Отговор
    Тръмп посреща убиецът Путин защо ли Путин излезе он бункерът сигурно има защо

    Коментиран от #81

    22:32 15.08.2025

  • 73 Ами

    15 2 Отговор

    До коментар #59 от "Силиций":

    Мирният договор е за това, че САЩ официално ще излизат от конфликта с Русия.
    И ще възстановят отношенията си. Вероятно скоро ще договорят и условият.

    Коментиран от #80

    22:32 15.08.2025

  • 74 А колко

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Кашона с водка са взели ,в час ли си

    22:34 15.08.2025

  • 75 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Откъде накъде":

    По плажовете стават много инциденти с фатален край.

    22:34 15.08.2025

  • 76 6135

    4 3 Отговор
    Кацнаха, видехме!
    На Тръмп няма ли кой да му каже че:
    1) Сакото на костюма се закопчава
    2) Когато не е в униформа и и е с гола глава не се козирува

    22:36 15.08.2025

  • 77 Шаолин

    9 1 Отговор
    зеления и цялата евросган в момента се окъква от уважението на Тръмп към Путин..... мдам..... сладките ботчета са в шок. Путин и Тръм се ръкуват , усмихват уверено прияъелски..... АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА, планктона живи ли сте . Тръм ръкопляска на Путин при пристигането му .....

    Коментиран от #91

    22:36 15.08.2025

  • 78 кико

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    втората световна война загинаха 20 милиона руснаци но фашисте бяха спрени и сега фашистите щте загубят споко

    22:36 15.08.2025

  • 79 Злобното Джуджи

    2 9 Отговор

    До коментар #64 от "Асеновград":

    " .. че да се спре тази ужасна война..."

    Защо да е ужасна ? Руснаците умрат да воюват и умират в окопа, това ги прави счастливи. И за Европа е по-добре войната лекичко да върви. Докато има Украйна, руснаците нямат възможност за друга руска про3дотия.

    Коментиран от #139

    22:37 15.08.2025

  • 80 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ами":

    Надежди говежди.

    22:37 15.08.2025

  • 81 кокорчо

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    има щте има сделка

    22:38 15.08.2025

  • 82 Льо льо

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "И ако може да споделиш":

    Виж кои са американските компании и печалбите им.

    22:38 15.08.2025

  • 83 Нещо което естествено

    11 2 Отговор
    Никога не е правено за зеленият олигофрен. Червен килим е виждал ама вероятно само в спалнята на Макрон

    22:38 15.08.2025

  • 84 Единият

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "!!!?":

    е стъпил на столче !

    22:39 15.08.2025

  • 85 Метъра

    12 6 Отговор
    Тръмп е висок 190 сантиметра, а Путлер 165.☝️😁😂 Като гледате снимката има ли 25 сантиметра разлика?

    Коментиран от #92, #110

    22:39 15.08.2025

  • 86 Никой

    11 3 Отговор
    Украинците са много мързеливи - надминават и българите по ленност. То - са само - баровци всички.

    Нищо нямаше да стане прогресивно от цялата работа - Украйна трябва да бачкат.

    22:40 15.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Краснов

    2 4 Отговор
    Рапорт даден....

    22:41 15.08.2025

  • 89 Механик

    13 4 Отговор
    Хайде сега розавите понита на Галя, да ми обяснят как така Путин дето уж "отиваше да моли милост" се оказа посрещнат тържествено от Тръмп, който го чакаше на летището, както се чака СКЪП и УВАЖАВАН гост???

    Коментиран от #101, #106, #112

    22:41 15.08.2025

  • 90 Котьооо

    15 4 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Европа е прецакана официално ..... от Русия, Китаи и ЮСА. честито .
    Ама тръмпи как посрещна Путин..... усмивки, ръкопляскане,.... като равни.

    22:41 15.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 демократ

    5 6 Отговор

    До коментар #85 от "Метъра":

    това е двоиник нормално

    22:41 15.08.2025

  • 93 Биби

    14 3 Отговор
    Европа и Зеления шут умират от злоба точно в този момент,докато Тръмп пляскаше на император Путин. Това е най значимото историческо събитие от години. А, най голямата изненада престой.

    Коментиран от #132

    22:43 15.08.2025

  • 94 Голям !

    2 2 Отговор
    Праз !

    22:43 15.08.2025

  • 95 100%

    2 5 Отговор
    Двойник !

    22:44 15.08.2025

  • 96 Атина Палада

    9 3 Отговор
    Сега гледах на живо как Тръмп слизаше от самолета си,отправяйки се да посрещне Путин от руския самолет...Ръкуваха се ,после по някакви стълби слязоха качиха се в автомобил и потеглиха!
    Никакво съмнение...Тръмп беше страшно напрегнат .Докато Путин си беше напълно спокоен.

    Коментиран от #104

    22:44 15.08.2025

  • 97 ИЗВЪНАРЕДНО

    5 9 Отговор
    Руската делегация в Аляска е настанена да нощува в Спортна зала.

    Ха ха ха ха ха ха

    Гавра!

    22:44 15.08.2025

  • 98 Азиатец

    10 2 Отговор

    До коментар #66 от "Хаирлия да е":

    Погледни и други източници. Някъде мернах 600 обкръжени азовци. Май в Ютюб, каналът е английски. Има го и в арабски канали, но не разбирам езика. Предложение за предаване не са получили. А посочените от теб зачистени места дори на украински карти са под руски контрол. А и между другото, някаква Александровка, или нещо такова и още 2 - 3 са превзели.

    22:44 15.08.2025

  • 99 Вой на европуделите

    14 5 Отговор
    Тази снимка е кошмсра на Зелето и Урсузелките!
    Дай Боже мир!

    Коментиран от #117

    22:44 15.08.2025

  • 100 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Както се казва -започна се!СНН -главната антитръмповска медия- имаше пряко предаване от Анкоридж и от студиото и считам че това което показаха няма никак да се хареса на европейските лидери -от СНН са подходили много сериозно към събитието!Първо -предаването от Анкоридж беше поверено на сериозни журналисти от СНН а пропагандистите бяха видимо отстранени -водещ Джейк Тапър с помощници Джим Скиуто и Кристен Холмс с включвания на Фредерик Плейтген Ник Патън Уолш Кейтлан Колинс и Матю Чанс-в студиото за уравновесяване бяха поканени преди всичко обсебените от путинофобия и русофобия дърдорковци Джон Болтън Абигайл Филипс Джил Дохърти с водещ Андерсон Купър /син на Глория Вандербилд/но там беше и шефът на информацията Джон Кинг -да ги озаптява отвреме навреме!Самолетът на Путин кацна в 21ч55 мин наше време и след 7-8 мзин .Тръмп и Путин си стиснаха ръцете а Путин каза нещо на Тръмп без преводач за около 40-50 сек. След това двамата продължиха по червената пътека и продължиха да си разменят весели реплики!?Качиха се на една платформа където имаше съвсем кратка поздравителна церемония -около 30 сек.На слизане двамата отново си размениха реплики-съпроводени усмивки и жестове!Видимо между тях има добро разбирателство -освен това сега се разбира че Путин говори доста свободно английски!

    22:44 15.08.2025

  • 101 Хохохо

    0 4 Отговор

    До коментар #89 от "Механик":

    Не бъркай любезността с аргасването. И аз съм много любезен преди да аргасвам някоя.

    22:45 15.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Чемодан

    2 3 Отговор
    за Магадан !

    22:45 15.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Лешник

    1 4 Отговор
    Защо е без куфарче ?

    22:46 15.08.2025

  • 106 Бизнеса !

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Механик":

    Бизнеса !

    Си е Бизнес !

    Ти какво искаш ?

    Ти само Ще Плащаш !

    22:47 15.08.2025

  • 107 Бат Вальо

    13 3 Отговор
    Стига сте плямпали простотии ... големите седнаха на масата и си поделят света ... ние също сме на масата. но сме част от менюто и ще ни схрускат за мезе ...

    22:47 15.08.2025

  • 108 Факт

    4 8 Отговор
    Тръмп посрещна Путин на червения килим, журналист пита руския автократ дали ще спре да убива цивилни

    Коментиран от #121

    22:48 15.08.2025

  • 109 Ха-ха-ха, то се вижда ясно, че

    9 4 Отговор

    До коментар #52 от "Комедиант":

    коленете на Путлер стоят над нивото на коленете на Тръмп, което е абсурдно, ако имат 20 сантиметра разлика във височина.

    Коментиран от #154

    22:48 15.08.2025

  • 110 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #85 от "Метъра":

    Зеленски е 1,65 или 1,62 ли беше ,а не Путин.
    Путин е 1,70.

    Коментиран от #115, #134

    22:49 15.08.2025

  • 111 ФФФФ

    2 3 Отговор
    ТРЪМПИТО Е ПОЗОР ЗА АМЕРИКА ДРУГО НЯМА КАКВО ДА СЕ ДОБАВИ ЕДИН ДЕН КОГАТО ГИ НЯМА И ДВАМАТА СВЕТА ЩЕ Е ПО ДОБРО МЕСТО

    22:52 15.08.2025

  • 112 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #89 от "Механик":

    Припомни на понитата за срещата за преговори на Тръмп с ръководителя на ЕС - Урсула къде и как протече:)))

    22:52 15.08.2025

  • 113 Йоло

    4 5 Отговор
    Ако това е Путин,аз съм Клавдий !

    22:52 15.08.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Навсякъде Путлера го дават

    4 6 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    около 165 сантиметра. Зеленски е гигант в сравнение с бункерния гном.

    Коментиран от #125, #140

    22:52 15.08.2025

  • 116 Аниматор

    2 0 Отговор
    Шоу с ботове !

    22:53 15.08.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 az СВО Победа80

    10 6 Отговор
    Накратко:

    1. Темата на разговорите ще е възстановяване на руско-американските отношения.

    2. Бивша Украйна е част от разговорите, но не и основната тема.

    3. Тръмп и Путин ясно показват къде им е мястото на Брюксел и Лондон. Във всеки случай не при батковците, които вземат решенията... 🤣

    Коментиран от #129, #138

    22:54 15.08.2025

  • 119 Пунта Мара

    5 2 Отговор
    Преди години Тръмп и с ким Чен Ун се здрависваше и прегръщаше и от цялата работа произлезе едно голямо нищо.

    22:54 15.08.2025

  • 120 ХАРП

    4 1 Отговор
    Камчатка пак се разтресе....

    22:55 15.08.2025

  • 121 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #108 от "Факт":

    Влез в нета и ги гледай на живо от слизането от самолета ,до излизането с автомобил от летището дали ще видиш жив журналист там ..Камо ли да задава въпроси.....

    22:55 15.08.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 На снимката

    4 5 Отговор
    Джуджо е присвил колянце чиноподчинено, готов да падне и целува земята под Тръмп. Жалка картинка!

    Коментиран от #184

    22:56 15.08.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 София майна

    7 3 Отговор

    До коментар #115 от "Навсякъде Путлера го дават":

    Зеленчука е по нисък от Путин, чукни уикипедия. Мале побеснели сте днес розови понита.

    22:56 15.08.2025

  • 126 ИИ айти

    3 0 Отговор
    Технологиите много напреднаха...

    22:57 15.08.2025

  • 127 Ицо

    4 1 Отговор
    Ребря копейки!

    22:57 15.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Хахааа,

    5 3 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа80":

    проЗда копейка политическо порно сънува.

    22:58 15.08.2025

  • 130 Льотчик

    2 2 Отговор
    Путин ли кацна,или самолета с ,,Путин" ?

    22:58 15.08.2025

  • 131 Така е ,100% двойник...

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Комедиант":

    Изглежда висок около 180 сантиметра. 😂 Голяма излагация.

    22:59 15.08.2025

  • 132 ДЖИДЖИ

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Биби":

    Какъв Император

    Хахаха

    Дърт Сбръчкан КГБ Пропадняк
    Бил Император.

    След Романови вече няма Русия

    А една Кочина .

    22:59 15.08.2025

  • 133 az СВО Победа80

    5 4 Отговор
    Наблюдаваме как окончателно умира мита за "изолацията" на Русия!

    🤣🤣🤣

    22:59 15.08.2025

  • 134 не може да бъде

    6 11 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    Подмятанията с ръста на Путин отдавна са признак на ниска култура и неконтролирана злоба.!?Официално се знае че Путин е висок 169 /170 см но путинофобите и русофобите преиначават този факт -всъщност Путин е по-висок и от Зеленски г-жа Урсула да не говорим за Мелони.Ако се не лъжа и Макрон е висок 170 см!

    Коментиран от #144, #147, #149, #152

    22:59 15.08.2025

  • 135 Двама евреи

    4 2 Отговор
    се здрависват на фона на купчина чакъл.
    Нищо интересно.

    Коментиран от #148, #192

    22:59 15.08.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Гост

    3 4 Отговор
    Русия не дължи нищо, докато Америка е затънала в дългове към цялото човечество, ще се разберат, няма как..., кому е нужен свят, изпепелен от ядрена война...?😁 По-добре да крадеш, колкото можеш, отколкото да симулираш, че не си обикновен крадец, а самарянин, загрижил се за човечеството...

    23:00 15.08.2025

  • 138 Тихо пръдльо!

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа80":

    Не си компетентен в областа на геополитиката.

    23:00 15.08.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #115 от "Навсякъде Путлера го дават":

    Зеленски е по нисък от Путин.Дават го 1,62. А Путин 1,70..
    Сега тук по форумите какво си драскат форумците,не го взимам предвид...Говоря за официалните им данни ..Както примерно за Тръмп го дават официално 1,90...А Оланд преди Макарона ,го даваха 1,60 .За всички политици си има данните им..А по форумите кой кво си драска ....това е друго...

    Коментиран от #157

    23:01 15.08.2025

  • 141 Руските Журналя

    4 0 Отговор
    Реват .

    Настанени в спортна зала .

    Хахахахаха

    На Мусорите и това им е много

    Явно си искат Външните тоалетни

    23:01 15.08.2025

  • 142 На сакциите

    0 3 Отговор
    Дето ги размахваше допреди 2 седмици вече финансови стимули ли им казват?!?

    23:01 15.08.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Между другото

    1 3 Отговор

    До коментар #134 от "не може да бъде":

    И Пеле бе висок 170 см. Но това не попречи на спортния елит да го коронова за КРАЛ! Да не говорим за дон Диего и божествения Меси-я.

    23:03 15.08.2025

  • 145 по добре

    2 2 Отговор
    Да си стискат ръцете, отколкото да си мерят бомбите.
    Дано постигнат мир и стабилност в региона в дългосрочен план.
    Другите горещи точки по планетата са далече от успокояване. Поне тук да бъде решен проблемът.

    Нека са разумни и умерени за благото на целия свят.

    23:03 15.08.2025

  • 146 Нека да пиша

    7 3 Отговор
    Путин малкия мук..

    Коментиран от #160

    23:03 15.08.2025

  • 147 Между другото

    1 3 Отговор

    До коментар #134 от "не може да бъде":

    И Пеле бе висок 170 см. Но това не попречи на спортния елит да го коронова за КРАЛ! Да не говорим за дон Диего и божествения Меси-я.

    23:03 15.08.2025

  • 148 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Двама евреи":

    Толко маловажно, че чак го коментираш в петък вечер.

    Коментиран от #156

    23:04 15.08.2025

  • 149 Не вярвай на руските

    5 1 Отговор

    До коментар #134 от "не може да бъде":

    измишльотини. Там няма свобода на словото и си пишат какъвто ръст си искат.
    Ще се поболееш от мъка, че има смешен вид. Нямаш вина – не си раждал ти това изчадие адово. Споко, пич! Какво си се газирал такъв. За педофила ниският ръст е предимство.

    23:04 15.08.2025

  • 150 Аватара на Пуся

    4 2 Отговор
    Доста по висок от
    Бункерния СЪСЕЛ.

    Снимката е доста показателна

    Хахахаха

    Оригинала се крие в Бункера .

    Коментиран от #158

    23:05 15.08.2025

  • 151 Копейка

    1 0 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    23:05 15.08.2025

  • 152 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #134 от "не може да бъде":

    Да,знам,че е така .От злоба е това! За мен пък ръста на даден човек никога не ме е вълнувал..
    Мелони е 1,50..А Оланд беше 1,60.Зеленски е 1,62..

    23:05 15.08.2025

  • 153 Бат Вальо

    3 3 Отговор
    Загазихме, отново сме от страната на булката ...

    23:06 15.08.2025

  • 154 Елементарно Уотсън

    4 2 Отговор

    До коментар #109 от "Ха-ха-ха, то се вижда ясно, че":

    Путлер е с обувки на платформа 10 сантиметра само в задната част, където е петата му. Затова изглежда, че коленете му са над тези на Дончо.

    23:06 15.08.2025

  • 155 az СВО Победа80

    3 3 Отговор
    Накратко:

    Срещата между Путин и Тръмп показва, че дипломатическата линия на Руската федерация е била достатъчна, за да:

    1. Осигури директни преговори със Съединените щати без васали и сателити.

    2. Осигури преговори за Украйна без Украйна.

    3. Осигури пълния крах на стратегията за дипломатическа изолация на Русия.

    4. Осигури игнориране на „заповедта на МНС“

    Оттук и истерията на глобалистките медии и техните украински слуги , които сега реват от случващото се.

    Всъщност стабилната икономика, компетентната дипломация и успехите на Източния фронт осигуриха на Путин необходимите козове в точния момент, за да преговаря със Съединените щати 1 на 1.
    И всъщност тези фактори предоставят на Руската федерация възможността да отстоява твърдо и успешно позицията си за постигане на целите на СВО.

    Коментиран от #159, #162, #163

    23:07 15.08.2025

  • 156 Що да не?

    3 3 Отговор

    До коментар #148 от "Да бе":

    То си е моя работа. Ти си гледай рашистките клипове в Телеграм. Аз бъркам ли ти се, не.

    23:07 15.08.2025

  • 157 Атина Балама

    4 0 Отговор

    До коментар #140 от "Атина Палада":

    10 см ,имат ли значение за Путин ?

    Коментиран от #188

    23:07 15.08.2025

  • 158 Виж къде му е коляното на заглавната

    6 1 Отговор

    До коментар #150 от "Аватара на Пуся":

    снимка. ☝️🤣

    23:08 15.08.2025

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Механик

    2 6 Отговор
    Много внимателно изчетох всички коментари. Обикновено не го правя, а просто се подбъзиквам с аталнтичета, че да ги дразня и ВЪЗПАЛЯВАМ.
    Но поводът днес е сериозен и заслужава на него да се погледне сериозно.
    Знам, че атлантичетата не са особено умни, за това ше дам просто сравнение, за да могат да го разберат-
    "Дали си фен на ЦСКА или на ЛЕВСКИ, днес няма значение. Днес трябва да погледнеш сериозно на случващото се, защото днес се обасъжда ДАЛИ ИЗОБЩО ЩЕ ИМА ФУТБОЛ."
    Кой разбрал, разбрал. Ония дето викат "давай Тръмпе/Вова! Фъргай атома!", те няма да го разбера. Те по презумпция са неумни, а това ги прави безсмъртни. Те деца нямат и им е лесно., Аз имам и деца, и внуци и искам те да не умират в радиция и остъклена пустиня!

    23:09 15.08.2025

  • 162 Тихо пръдльо!

    4 1 Отговор

    До коментар #155 от "az СВО Победа80":

    Некомпетентен си.

    23:09 15.08.2025

  • 163 Оф, горкият ти!

    5 1 Отговор

    До коментар #155 от "az СВО Победа80":

    И теб те е хванала радиацията. Голямо бълнуване пада. Само не троши у вас, там не е евроцентрала – и не мажи употребявани тоалетни хартишки по стените си... Да звънна ли на 112 да те освестят малко? Опасен си за себе си и оклните.

    23:11 15.08.2025

  • 164 Дон Дони

    2 6 Отговор
    Путин не е Тръмп, Путин не е Макрон, Путин не е Зеленски нито Борисов нито Ердоган! Заложил е цели и ще ги постигне защото не е гащарнак!

    23:11 15.08.2025

  • 165 Време е

    0 4 Отговор
    САЩ и РФ да се думкат с ЯО !

    Коментиран от #171, #193

    23:11 15.08.2025

  • 166 Дон Дони

    5 5 Отговор
    Путин не е Тръмп, Путин не е Макрон, Путин не е Зеленски нито Борисов нито Ердоган! Заложил е цели и ще ги постигне защото не е гащарнак!

    Коментиран от #169

    23:11 15.08.2025

  • 167 Що така?

    7 3 Отговор
    Путин изглежда доста смачкан, като използва кодом.

    23:12 15.08.2025

  • 168 Али Реза

    4 2 Отговор
    Не е вар колко високо е главата на Путин,а какво има в нея !

    23:14 15.08.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Дон Дони

    4 2 Отговор

    До коментар #165 от "Време е":

    Психиатрична клиника знаеш ли какво е ядрено оръжие! Не е играта която играеш, там не умираш виртуално и можеш да заредиш нов живот!

    Коментиран от #190

    23:15 15.08.2025

  • 172 Мартин

    6 1 Отговор
    Мечтая за свят без Тръмп и Путин !

    23:16 15.08.2025

  • 173 Метъра

    7 3 Отговор
    През 2016 година Путлер е бил доста по-къс отколкото е сега ☝️😁😂

    Коментиран от #176, #185, #189

    23:17 15.08.2025

  • 174 А може ли и да даде територии

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    на Украйна или в краен случай под губернаторство на ЕС?
    Щото така и така са се замечтали.

    23:17 15.08.2025

  • 175 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    6 3 Отговор
    Си лягат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #180, #186

    23:18 15.08.2025

  • 176 Мальчик

    4 0 Отговор

    До коментар #173 от "Метъра":

    растьот !

    23:20 15.08.2025

  • 177 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    5 2 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    23:20 15.08.2025

  • 178 Тръмп

    2 0 Отговор
    Ох котьо,ох.....

    23:22 15.08.2025

  • 179 ха ха хааа

    3 0 Отговор
    Ошанкино настрои антените за останкино ... 🤭😁

    23:22 15.08.2025

  • 180 Мдаа...!

    1 5 Отговор

    До коментар #175 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Милиардният щастлив Папагал,пак заработи тролената си баничка,чрез поредно папагалене на заучената си т@п@ опорка...😝🤣😂😆👍!

    23:22 15.08.2025

  • 181 Мето

    1 3 Отговор
    Що не го арестуват , нали има заповед от фашагите ? Хихи !

    23:22 15.08.2025

  • 182 Хаха

    4 0 Отговор
    Путин ненормален ли е? Какви да тези изражения където ги изкарва. Все едно е селяндур на стадион.

    23:24 15.08.2025

  • 183 Тръмп

    2 0 Отговор
    Кацна ли ми .....

    23:24 15.08.2025

  • 184 Азиатец

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "На снимката":

    Иска ти се така да изглежда, но това си е твой проблем. Желано и реално са две различни неща. Проумей го и ще видиш, че животът е хубав.

    23:25 15.08.2025

  • 185 ТОЧНО ТАКА...!

    1 2 Отговор

    До коментар #173 от "Метъра":

    Значи се е охранил и пораснал от присвояването на Крим и 1/5 от територията на Украйна!

    23:25 15.08.2025

  • 186 Русия са терористи

    5 0 Отговор

    До коментар #175 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Но в това което си написал няма смисъл. Цел трябва да бъдат корумпираните и олигарсите които грабят своите народи и държави. Московските фашисти са именно точно такива. Както и в България ги има същите диваци.

    23:26 15.08.2025

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #157 от "Атина Балама":

    За мен няма значение ръста на човек а онова,което е между ушите му ..Видно е обаче,че за много от вас е от значение външността...А всеизвестно е,че външността е от значение само за първосигналните....Типично за т.н. кифли със силиконите и надутите д.жуки:)))

    23:28 15.08.2025

  • 189 Тогава е бил друг двойник🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #173 от "Метъра":

    Явно ги въртят.

    23:28 15.08.2025

  • 190 Васко

    2 0 Отговор

    До коментар #171 от "Дон Дони":

    Най вероятно ядреното им оръжие е като танковете - старо желязо за скраб

    23:30 15.08.2025

  • 191 Някой пак

    2 0 Отговор
    Е Сложил Високите Токчета.

    Оуууууииуии

    Целият Свят за пореден път
    Се увери

    Че Путника е Комплексиран Дърт Издуханяк

    23:30 15.08.2025

  • 192 Срещата е прключила🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Двама евреи":

    Тръмп е обявил, че това не е оригинала Путлер . ☝️😂

    23:31 15.08.2025

  • 193 Сакън,не думай...!

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Време е":

    Ако се стигне до там,ние с теб сме...изпарени в термоядрената Трета Световна...!

    23:32 15.08.2025