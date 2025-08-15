Путин кацна в Аляска! Двамата президенти преговорят за възможен край на руско-украинската война

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9", съобщи БТА.
Двамата се качиха заедно в черен кадилак.
Започнаха преговорите между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, предаде ТАСС.
Разговорът се провежда в едно от помещенията на военна база "Елмендорф-Ричардсън", в което са наредени държавните флагове на двете страни.
Заедно с двамата държавни ръководители на срещата присъстват американския държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф от страна на САЩ и министърът на външните работи Сергей Лавров и външнополитическия съветник в Кремъл Юрий Ушаков.
Двамата президенти се въздържаха от изявления за пресата в началото на преговорите и не отговориха на въпросите на представителите на медиите.
Доналд Тръмп заяви по-рано, че Владимир Путин "иска част“ от икономическия успех на Америка. Говорейки от борда на Air Force One по пътя към Аляска, американският президент заяви за руския си колега: "Путин иска част от това, защото страната му не е в добро икономическо състояние", пише Фокус.
По-рано вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие.
Тръмп добави, че няма да прави бизнес с Путин, докато не бъде сключено мирно споразумение.
"Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия, и това е добре“, посочи Тръмп. "Харесва ми, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не уредим войната".
Американският президент повтори по-ранните си коментари, като заяви, че Путин ще понесе "много тежки" последствия, ако не бъде сключено споразумение за прекратяване на боевете в Украйна.
Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс преди минути.
Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.
Руската агенция "Интерфакс" потвърди, че президентът на Русия Владимир Путин е кацнал в Аляска за срещата с американския си колега Доналд Тръмп.
Предвидено беше двамата лидери да се срещнат първо за кратко в самолета на Тръмп "Еър Форс 1", информира Асошиейтед прес.
На пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в град Анкоридж е поставен голямо пано с надпис "Аляска 2025" на фона на четири изтребителя. Опънат е и червен килим, описва АП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Фактите
Прави го безскрупулно от страната на силния, защото знае, че президента на САЩ е подвластен... не очаквайте нищо добро от тази среща.
ЕС и 27-те котки в чувал трябва да се стегнат и да поемат нещата в свои ръце. Не да разчитат на това, какво ще се разберат оранжевия клoун и бункерния плъx.
15.08.2025
3 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #26, #87
21:25 15.08.2025
4 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
До коментар #2 от "Фактите":В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...
Коментиран от #71, #78
21:26 15.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕД СРЕЩАТА
И СЕ РАЗБРАХА ДА ПОКАНЯТ САЩ В БРИКС
....
ИНАЧЕ САЩ СТАВАТ РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
С 5-6 КЛИЕНТИ ОТ ЕС , ТУРЦИЯ , ИЗРАЕЛ , МАЛКОБРИТАНИЯ, КАНАДА ЯПОНИЯ
21:26 15.08.2025
6 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Фактите":15-ти август.Голяма Богородица.
Православната и Католическата църква
почитат смъртта, или успението на майката на Исус Христос – Дева Мария.
В България празника е известен още като Голяма Богородица
Лъжа е, че в османската империя е имало насилствена ислямизация!
Според преданията на всички Евангелисти,
при разпъването му на кръста,
Исус Христос поверява майка си Дева Мария на любимият си ученик
апостол Йоан, наричан още Йоан Богослов.
Апостол Йоан и Дева Мария отиват в Ефес, в днешна Турция.
За да бъде далеч от човешките клюки,
свети Иван построява в планината къща на Дева Мария,
заразена и до днес, като туристическа дестинация.
В малка стаичка, под стъклен похлулак е запазена сянка.
Твърди се, че това е сянката на Дева Мария,
която се е молила на синът си Бог Исус Христос, пред запалена свещ .
Близко е и до курорта Куша дасъ.
ИДИ и ВИЖ!
В Ефес се намира и параклисът, в който е погребан свети Иван.
ИДИ и ВИЖ!
А комунистите в България, оскверниха гробът до Боянската църква на царица Елеонора.
Гробът на Цар Борис Трети в Рилския манастир е празен.
Комунистите са изхвърлили незнайно къде, тленните останки на Цар Борис Трети
Лъжа е, че в османсата империя е имало насилствена ислямизация!
Насилствена комунизация е имало в социалистическият концлагер НРБ!
На ДС-ти ноември членуващите в БКП са били над милион!
С членовете на техните семейства, комунисти са били повечето българи-
Комунизирани на принципа на моркова и тоягата
21:26 15.08.2025
7 Последния Софиянец
21:28 15.08.2025
8 БЕЗ МАЙТАП
21:28 15.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Фактите":БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ СИ МИНЕ НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА
.....
ШИШИ И РАПОНА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТ И ДА МИСЛЯТ КЪДЕ ЩЕ ИМИГРИРАТ:))
21:30 15.08.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Лукойл повери своите бензиностанции в България на Бойко Борисов да им ги пази и управлява временно.
21:33 15.08.2025
11 Сатана Z
21:33 15.08.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "ФАКТ Е":ТУРЦИТЕ И ЦЯЛ КАВКАЗ И СТЕДНА АЗИЯ И СА ВЗЕЛИ ИСЛЯМА ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ
.....
ПЪРВИЯ ТУРСКИ ХОДЖА Е ПОГРЕБАН ВЪВ ВЕЛИКИ БОЛГАР
.....
НО ДОКАТО СА ИМИГРИРАЛИ ОТ СТЕПИТЕ
СА ИЗРОДИЛИ ИСЛЯМА В
ОСМАНИЗЪМ - ФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ ПРОПОВЯДВАЩА ДОМИНАЦИЯТА НА ЕДНА РАСА
.....
ТАКА ЧЕ ОСМАНЛИИТЕ СА СИ УРОДИ И ДНЕШНИТЕ ИМ ПОЧИТАТЕЛИ ОТ СИВИТЕ ВЪЛЦИ
.... И ТРЯБВА ДА СЕ РАЗСТРЕЛВАТ НА МЯСТО
..,....
НА ХАН КУБРАТ СА МУ ВИКАЛИ КУРТ - ВЪЛКА
.....
НО ТОВА НЕ Е ПОПРЕЧИЛО НА ТУРЦИТЕ ДА ИЗБИВАТ
БЪЛГАРИ ЗА ДА ДОМИНИРАТ
21:34 15.08.2025
13 ЛИЛИ
21:35 15.08.2025
14 Новини от последните секунди
21:35 15.08.2025
Коментиран от #23
21:36 15.08.2025
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":Парите може вече да са дадени! Чакаме само цирка!
21:37 15.08.2025
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЗАЩОТО Е ЕФИН ОТ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО ПОДКРЕПИХА
ПРЕВРАТА СРЕЩУ ЕЛЦИН
С ОРГАНИЗАТОР АНАТОЛИЙ СОБЧАК
ЗАТОВА ДЪЩЕРЯ МУ СОБЧАК ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ЗА ПАНДЕЛАТА НЕ Я ВКАРВАТ .
21:38 15.08.2025
19 Даааа
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":Тези условия бяха прочетени преди малко в Лондон където Зеленски е на посещение и приет радушно от Британския премиер Киър Стармър
21:40 15.08.2025
20 Гост
Коментиран от #25
21 уКраинската баница
Тръмп и Путин ще се договарят
21:40 15.08.2025
23 По точно
Коментиран от #24, #41
21:41 15.08.2025
24 Никой нямаше да си прави труда
До коментар #23 от "По точно":да се срещат, ако беше цирк.
21:44 15.08.2025
25 Така е
До коментар #20 от "Гост":Само в такава велика и богата страна като САЩ при такава сложна избирателна система може да се излъчи такъв велик президент като Тръмп.
21:45 15.08.2025
26 Гост
До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":"За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна"
Сериозно ли бе, селски!? УНИАН ли ти го съобщи или друг "независим" източник!?
А поименно можеш ли да изброиш 60000 "мъртви" руснаци за месец или... поне 6!?
21:46 15.08.2025
27 То на вас
21:47 15.08.2025
Коментиран от #43, #75
21:48 15.08.2025
29 Договарянето на мир
Договарянето е сделка, а сделката е какво? БИЗНЕС!
Коментара т оставям за вас!
21:49 15.08.2025
31 Гост
Коментиран от #90
21:49 15.08.2025
32 Ами
Офертата била 25% участие за Китай и 75% за Русия.
Дали на Тръмп му е до окраина? Половин час не смее да слезе от самолета :)
21:50 15.08.2025
33 По-ясно не може да бъде
21:51 15.08.2025
21:51 15.08.2025
34 Ама
До коментар #30 от "БАТ ВАСКО":как да те нарича човекът, индиец ли, индустанец ли, индианец ли? Ми то от векове сте си цигани.
21:53 15.08.2025
35 Пропуснахте важен елемент!
21:54 15.08.2025
36 Гост
До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":Не бе, покойния папа каза на зеления да вдига белия байрак, а тази вечер уговарят условията за капитулацията му, естествено без него... Прав е бил папата приживе!
37 Гост
21:54 15.08.2025
38 Соваж бейби
До коментар #6 от "ФАКТ Е":Днес май си седял много на слънце или си без климатик или вентилатор в къщи .Твоя Исус и разни Мариики, Иоанци не са съществували това лъжа .Но общо с Турция има християнската секта която се е разпространила в Европа именно от Турция е намерила почва после малко преди император Константин да я наложи факт няма нищо с България и българите първо ,второ виж ги дори и по иконите в църквите как са облечени с пижами и бради а Марчето все жиджаб забулена
21:55 15.08.2025
39 Уса
21:55 15.08.2025
40 Нека да пиша
21:55 15.08.2025
21:55 15.08.2025
41 И още по-точно!
До коментар #23 от "По точно":Тръмп,никога няма да забрави,че на два пъти Укрите организираха атентат срещу него...!
Коментиран от #49
21:56 15.08.2025
42 Точно
До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":Намека е - Путин вече уби и осакати 2 милиона руснаци твои сънародници. На теб явно не ти пука но аз не искам повече смърт било и на руски граждани. Толкова ли мразиш собствения си народ че ги убиват без жал. Аз преди месец казах- не умират наши хора но умират руснаци а и те са хора. Подписвай и спри убийствата на руснаци.
21:57 15.08.2025
43 Хаха
До коментар #28 от "Откъде накъде":От кога в контейнера пиете "коктейлчета" или така казвате на всичко намерено вътре в течно състояние... Да, така се казва това, в което лежиш - не е "плаж", а контейнер!
21:58 15.08.2025
44 С една дума...!
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":Мечтатели!
21:59 15.08.2025
45 Мишел
22:00 15.08.2025
22:00 15.08.2025
46 Конят е с друга тениска 😁
До коментар #2 от "Фактите":Много е наточен в нея...
22:01 15.08.2025
47 Гост
До коментар #6 от "ФАКТ Е":Стига с тоя Борис 3-ти бе!? Факт е, че кум на собствената му сватба е бил сатрапа Мусолини с жена си, отделно е пръв съюзник на Хитлер...
22:02 15.08.2025
48 И ако може да споделиш
До коментар #45 от "Мишел":И коя е тази "икономиката на САЩ"? Щото аз лично произведено в Америка от поне 10 години не съм виждал
Коментиран от #82
22:04 15.08.2025
49 Уса
До коментар #41 от "И още по-точно!":В момента тече разследване за общо 3 опита и съмненията несъмнено водят към Украйна и Урсулите.Друго разследване е в процес за наркокартелите,които тренират в украинските лагери за битки срещу военните на САЩ.Трето разследване е към режима на Украйна,който е снабдявал наркокартелите с оръжия и инструктори.Четвърто разследване е за парите за Украйна,но ще стане ясно,когато американската армия се сбие с наркокартелите.Къде ще бягат Зеленски и неговите бандери и азовци..?Мъск веднъж каза,че зеления анцуг,където и да се скрие ще бъде намерен
22:08 15.08.2025
50 ЩОТО!
До коментар #40 от "Нека да пиша":Тръмп преговаря САМО с Путин!
22:09 15.08.2025
51 Нищо лично
Всичко е.бизнес ,даже войната.
22:11 15.08.2025
52 Комедиант
22:11 15.08.2025
22:11 15.08.2025
53 Източна ромелия
22:17 15.08.2025
54 Последния Софиянец
22:17 15.08.2025
55 Конешенко
22:18 15.08.2025
56 Прочетох
22:19 15.08.2025
57 Тия
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":Поканени ли са?!?
22:22 15.08.2025
58 Ами
До коментар #52 от "Комедиант":Килимчето на Тръмп беше малко по-късо от предвиденото :)
22:23 15.08.2025
59 Силиций
22:23 15.08.2025
22:23 15.08.2025
60 Гост
22:24 15.08.2025
22:24 15.08.2025
61 Последния Софиянец
До коментар #60 от "Гост":Тръмп ръкопляскаше на идването на Путин и му козирува.
22:26 15.08.2025
62 Силиций
До коментар #6 от "ФАКТ Е":Не използвайте евтини заместители на лекарствата,които са Ви изписани.Грижете се за здравето си.
22:26 15.08.2025
63 Яхуууууу
22:27 15.08.2025
64 Асеновград
22:28 15.08.2025
22:28 15.08.2025
65 Аууууу
22:29 15.08.2025
66 Хаирлия да е
През последните три денонощия в отбранителния участък на Покровското направление, със силите и средствата на 1-ви корпус на НГУ „Азов“, заедно със съседни и подчинени подразделения, бе спряно настъплението на противника.
В резултат на търсещо-ударни действия бяха прочистени следните населени места: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Вследствие на активните действия в оперативната зона на корпуса противникът понесе значителни загуби в жива сила:
Безвъзвратни загуби – 271
Санитарни загуби – 101
Пленени – 13
Противникът загуби значително количество техника и въоръжение.
Унищожени и повредени са:
1 танк
2 бойни бронирани машини
37 единици автомобилна и мото техника
3 оръдия
Провеждането на стабилизационни действия в Доброполското направление продължава.
Успехът бе постигнат благодарение на сработените и координирани действия.
Командването на корпуса благодари на всички подразделения, които вземат активно участие в това направление.
Коментиран от #69, #98
22:30 15.08.2025
67 Николай Слатински
... Хм, дасай.. у главата проста!
22:31 15.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Гългъл
До коментар #66 от "Хаирлия да е":коте, гледай в ютуба как Тръмп порещна Путин, усмивки, ръкопляскане.......уважение от всякъде...... Ахахахахахахахахаха
22:32 15.08.2025
70 !!!?
22:32 15.08.2025
22:32 15.08.2025
71 На кой
До коментар #4 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":Му пука за водкаджиите
22:32 15.08.2025
72 Промяна
22:32 15.08.2025
22:32 15.08.2025
73 Ами
До коментар #59 от "Силиций":Мирният договор е за това, че САЩ официално ще излизат от конфликта с Русия.
И ще възстановят отношенията си. Вероятно скоро ще договорят и условият.
Коментиран от #80
22:32 15.08.2025
74 А колко
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Кашона с водка са взели ,в час ли си
22:34 15.08.2025
75 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Откъде накъде":По плажовете стават много инциденти с фатален край.
22:34 15.08.2025
76 6135
На Тръмп няма ли кой да му каже че:
1) Сакото на костюма се закопчава
2) Когато не е в униформа и и е с гола глава не се козирува
22:36 15.08.2025
77 Шаолин
22:36 15.08.2025
22:36 15.08.2025
78 кико
До коментар #4 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":втората световна война загинаха 20 милиона руснаци но фашисте бяха спрени и сега фашистите щте загубят споко
22:36 15.08.2025
79 Злобното Джуджи
До коментар #64 от "Асеновград":" .. че да се спре тази ужасна война..."
Защо да е ужасна ? Руснаците умрат да воюват и умират в окопа, това ги прави счастливи. И за Европа е по-добре войната лекичко да върви. Докато има Украйна, руснаците нямат възможност за друга руска про3дотия.
Коментиран от #139
22:37 15.08.2025
80 Хахаха
До коментар #73 от "Ами":Надежди говежди.
22:37 15.08.2025
81 кокорчо
До коментар #72 от "Промяна":има щте има сделка
22:38 15.08.2025
82 Льо льо
До коментар #48 от "И ако може да споделиш":Виж кои са американските компании и печалбите им.
22:38 15.08.2025
83 Нещо което естествено
22:38 15.08.2025
84 Единият
До коментар #70 от "!!!?":е стъпил на столче !
22:39 15.08.2025
85 Метъра
22:39 15.08.2025
22:39 15.08.2025
86 Никой
Нищо нямаше да стане прогресивно от цялата работа - Украйна трябва да бачкат.
22:40 15.08.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Краснов
22:41 15.08.2025
89 Механик
22:41 15.08.2025
22:41 15.08.2025
90 Котьооо
До коментар #31 от "Гост":Европа е прецакана официално ..... от Русия, Китаи и ЮСА. честито .
Ама тръмпи как посрещна Путин..... усмивки, ръкопляскане,.... като равни.
22:41 15.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 демократ
До коментар #85 от "Метъра":това е двоиник нормално
22:41 15.08.2025
93 Биби
22:43 15.08.2025
22:43 15.08.2025
94 Голям !
22:43 15.08.2025
95 100%
22:44 15.08.2025
96 Атина Палада
Никакво съмнение...Тръмп беше страшно напрегнат .Докато Путин си беше напълно спокоен.
Коментиран от #104
22:44 15.08.2025
97 ИЗВЪНАРЕДНО
Ха ха ха ха ха ха
Гавра!
22:44 15.08.2025
98 Азиатец
До коментар #66 от "Хаирлия да е":Погледни и други източници. Някъде мернах 600 обкръжени азовци. Май в Ютюб, каналът е английски. Има го и в арабски канали, но не разбирам езика. Предложение за предаване не са получили. А посочените от теб зачистени места дори на украински карти са под руски контрол. А и между другото, някаква Александровка, или нещо такова и още 2 - 3 са превзели.
22:44 15.08.2025
99 Вой на европуделите
Дай Боже мир!
Коментиран от #117
22:44 15.08.2025
100 не може да бъде
22:44 15.08.2025
101 Хохохо
До коментар #89 от "Механик":Не бъркай любезността с аргасването. И аз съм много любезен преди да аргасвам някоя.
22:45 15.08.2025
103 Чемодан
22:45 15.08.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Лешник
22:46 15.08.2025
106 Бизнеса !
До коментар #89 от "Механик":Бизнеса !
Си е Бизнес !
Ти какво искаш ?
Ти само Ще Плащаш !
22:47 15.08.2025
107 Бат Вальо
108 Факт
22:48 15.08.2025
22:48 15.08.2025
109 Ха-ха-ха, то се вижда ясно, че
До коментар #52 от "Комедиант":коленете на Путлер стоят над нивото на коленете на Тръмп, което е абсурдно, ако имат 20 сантиметра разлика във височина.
Коментиран от #154
22:48 15.08.2025
110 Атина Палада
До коментар #85 от "Метъра":Зеленски е 1,65 или 1,62 ли беше ,а не Путин.
Путин е 1,70.
Коментиран от #115, #134
22:49 15.08.2025
111 ФФФФ
22:52 15.08.2025
112 Атина Палада
До коментар #89 от "Механик":Припомни на понитата за срещата за преговори на Тръмп с ръководителя на ЕС - Урсула къде и как протече:)))
22:52 15.08.2025
113 Йоло
22:52 15.08.2025
115 Навсякъде Путлера го дават
До коментар #110 от "Атина Палада":около 165 сантиметра. Зеленски е гигант в сравнение с бункерния гном.
Коментиран от #125, #140
22:52 15.08.2025
116 Аниматор
22:53 15.08.2025
118 az СВО Победа80
1. Темата на разговорите ще е възстановяване на руско-американските отношения.
2. Бивша Украйна е част от разговорите, но не и основната тема.
3. Тръмп и Путин ясно показват къде им е мястото на Брюксел и Лондон. Във всеки случай не при батковците, които вземат решенията... 🤣
Коментиран от #129, #138
22:54 15.08.2025
119 Пунта Мара
22:54 15.08.2025
120 ХАРП
22:55 15.08.2025
121 Атина Палада
До коментар #108 от "Факт":Влез в нета и ги гледай на живо от слизането от самолета ,до излизането с автомобил от летището дали ще видиш жив журналист там ..Камо ли да задава въпроси.....
22:55 15.08.2025
123 На снимката
22:56 15.08.2025
22:56 15.08.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 София майна
До коментар #115 от "Навсякъде Путлера го дават":Зеленчука е по нисък от Путин, чукни уикипедия. Мале побеснели сте днес розови понита.
22:56 15.08.2025
126 ИИ айти
22:57 15.08.2025
127 Ицо
22:57 15.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Хахааа,
До коментар #118 от "az СВО Победа80":проЗда копейка политическо порно сънува.
22:58 15.08.2025
130 Льотчик
22:58 15.08.2025
131 Така е ,100% двойник...
До коментар #52 от "Комедиант":Изглежда висок около 180 сантиметра. 😂 Голяма излагация.
22:59 15.08.2025
132 ДЖИДЖИ
До коментар #93 от "Биби":Какъв Император
Хахаха
Дърт Сбръчкан КГБ Пропадняк
Бил Император.
След Романови вече няма Русия
А една Кочина .
22:59 15.08.2025
133 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
22:59 15.08.2025
134 не може да бъде
До коментар #110 от "Атина Палада":Подмятанията с ръста на Путин отдавна са признак на ниска култура и неконтролирана злоба.!?Официално се знае че Путин е висок 169 /170 см но путинофобите и русофобите преиначават този факт -всъщност Путин е по-висок и от Зеленски г-жа Урсула да не говорим за Мелони.Ако се не лъжа и Макрон е висок 170 см!
До коментар #110 від "Атина Палада":
22:59 15.08.2025
22:59 15.08.2025
135 Двама евреи
Нищо интересно.
Коментиран от #148, #192
22:59 15.08.2025
137 Гост
23:00 15.08.2025
138 Тихо пръдльо!
До коментар #118 от "az СВО Победа80":Не си компетентен в областа на геополитиката.
23:00 15.08.2025
140 Атина Палада
До коментар #115 от "Навсякъде Путлера го дават":Зеленски е по нисък от Путин.Дават го 1,62. А Путин 1,70..
Сега тук по форумите какво си драскат форумците,не го взимам предвид...Говоря за официалните им данни ..Както примерно за Тръмп го дават официално 1,90...А Оланд преди Макарона ,го даваха 1,60 .За всички политици си има данните им..А по форумите кой кво си драска ....това е друго...
Коментиран от #157
23:01 15.08.2025
141 Руските Журналя
Настанени в спортна зала .
Хахахахаха
На Мусорите и това им е много
Явно си искат Външните тоалетни
23:01 15.08.2025
142 На сакциите
23:01 15.08.2025
144 Между другото
До коментар #134 от "не може да бъде":И Пеле бе висок 170 см. Но това не попречи на спортния елит да го коронова за КРАЛ! Да не говорим за дон Диего и божествения Меси-я.
23:03 15.08.2025
145 по добре
Дано постигнат мир и стабилност в региона в дългосрочен план.
Другите горещи точки по планетата са далече от успокояване. Поне тук да бъде решен проблемът.
Нека са разумни и умерени за благото на целия свят.
23:03 15.08.2025
146 Нека да пиша
23:03 15.08.2025
23:03 15.08.2025
147 Между другото
До коментар #134 от "не може да бъде":И Пеле бе висок 170 см. Но това не попречи на спортния елит да го коронова за КРАЛ! Да не говорим за дон Диего и божествения Меси-я.
23:03 15.08.2025
148 Да бе
До коментар #135 от "Двама евреи":Толко маловажно, че чак го коментираш в петък вечер.
Коментиран от #156
23:04 15.08.2025
149 Не вярвай на руските
До коментар #134 от "не може да бъде":измишльотини. Там няма свобода на словото и си пишат какъвто ръст си искат.
Ще се поболееш от мъка, че има смешен вид. Нямаш вина – не си раждал ти това изчадие адово. Споко, пич! Какво си се газирал такъв. За педофила ниският ръст е предимство.
23:04 15.08.2025
150 Аватара на Пуся
Бункерния СЪСЕЛ.
Снимката е доста показателна
Хахахаха
Оригинала се крие в Бункера .
Коментиран от #158
23:05 15.08.2025
151 Копейка
23:05 15.08.2025
152 Атина Палада
До коментар #134 от "не може да бъде":Да,знам,че е така .От злоба е това! За мен пък ръста на даден човек никога не ме е вълнувал..
Мелони е 1,50..А Оланд беше 1,60.Зеленски е 1,62..
23:05 15.08.2025
153 Бат Вальо
23:06 15.08.2025
154 Елементарно Уотсън
До коментар #109 от "Ха-ха-ха, то се вижда ясно, че":Путлер е с обувки на платформа 10 сантиметра само в задната част, където е петата му. Затова изглежда, че коленете му са над тези на Дончо.
23:06 15.08.2025
155 az СВО Победа80
Срещата между Путин и Тръмп показва, че дипломатическата линия на Руската федерация е била достатъчна, за да:
1. Осигури директни преговори със Съединените щати без васали и сателити.
2. Осигури преговори за Украйна без Украйна.
3. Осигури пълния крах на стратегията за дипломатическа изолация на Русия.
4. Осигури игнориране на „заповедта на МНС“
Оттук и истерията на глобалистките медии и техните украински слуги , които сега реват от случващото се.
Всъщност стабилната икономика, компетентната дипломация и успехите на Източния фронт осигуриха на Путин необходимите козове в точния момент, за да преговаря със Съединените щати 1 на 1.
И всъщност тези фактори предоставят на Руската федерация възможността да отстоява твърдо и успешно позицията си за постигане на целите на СВО.
Коментиран от #159, #162, #163
23:07 15.08.2025
156 Що да не?
До коментар #148 от "Да бе":То си е моя работа. Ти си гледай рашистките клипове в Телеграм. Аз бъркам ли ти се, не.
23:07 15.08.2025
157 Атина Балама
До коментар #140 от "Атина Палада":10 см ,имат ли значение за Путин ?
Коментиран от #188
23:07 15.08.2025
158 Виж къде му е коляното на заглавната
До коментар #150 от "Аватара на Пуся":снимка. ☝️🤣
23:08 15.08.2025
161 Механик
Но поводът днес е сериозен и заслужава на него да се погледне сериозно.
Знам, че атлантичетата не са особено умни, за това ше дам просто сравнение, за да могат да го разберат-
"Дали си фен на ЦСКА или на ЛЕВСКИ, днес няма значение. Днес трябва да погледнеш сериозно на случващото се, защото днес се обасъжда ДАЛИ ИЗОБЩО ЩЕ ИМА ФУТБОЛ."
Кой разбрал, разбрал. Ония дето викат "давай Тръмпе/Вова! Фъргай атома!", те няма да го разбера. Те по презумпция са неумни, а това ги прави безсмъртни. Те деца нямат и им е лесно., Аз имам и деца, и внуци и искам те да не умират в радиция и остъклена пустиня!
23:09 15.08.2025
162 Тихо пръдльо!
До коментар #155 от "az СВО Победа80":Некомпетентен си.
23:09 15.08.2025
163 Оф, горкият ти!
До коментар #155 от "az СВО Победа80":И теб те е хванала радиацията. Голямо бълнуване пада. Само не троши у вас, там не е евроцентрала – и не мажи употребявани тоалетни хартишки по стените си... Да звънна ли на 112 да те освестят малко? Опасен си за себе си и оклните.
23:11 15.08.2025
164 Дон Дони
23:11 15.08.2025
165 Време е
23:11 15.08.2025
23:11 15.08.2025
166 Дон Дони
23:11 15.08.2025
23:11 15.08.2025
167 Що така?
23:12 15.08.2025
168 Али Реза
23:14 15.08.2025
171 Дон Дони
До коментар #165 от "Време е":Психиатрична клиника знаеш ли какво е ядрено оръжие! Не е играта която играеш, там не умираш виртуално и можеш да заредиш нов живот!
Коментиран от #190
23:15 15.08.2025
172 Мартин
23:16 15.08.2025
173 Метъра
23:17 15.08.2025
23:17 15.08.2025
174 А може ли и да даде територии
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":на Украйна или в краен случай под губернаторство на ЕС?
Щото така и така са се замечтали.
23:17 15.08.2025
175 Всяка вечер милиарди хора по целия свят
23:18 15.08.2025
23:18 15.08.2025
176 Мальчик
До коментар #173 от "Метъра":растьот !
23:20 15.08.2025
177 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
23:20 15.08.2025
178 Тръмп
23:22 15.08.2025
179 ха ха хааа
23:22 15.08.2025
180 Мдаа...!
До коментар #175 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Милиардният щастлив Папагал,пак заработи тролената си баничка,чрез поредно папагалене на заучената си т@п@ опорка...😝🤣😂😆👍!
23:22 15.08.2025
181 Мето
23:22 15.08.2025
182 Хаха
23:24 15.08.2025
183 Тръмп
23:24 15.08.2025
184 Азиатец
До коментар #123 от "На снимката":Иска ти се така да изглежда, но това си е твой проблем. Желано и реално са две различни неща. Проумей го и ще видиш, че животът е хубав.
23:25 15.08.2025
185 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #173 от "Метъра":Значи се е охранил и пораснал от присвояването на Крим и 1/5 от територията на Украйна!
23:25 15.08.2025
186 Русия са терористи
До коментар #175 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Но в това което си написал няма смисъл. Цел трябва да бъдат корумпираните и олигарсите които грабят своите народи и държави. Московските фашисти са именно точно такива. Както и в България ги има същите диваци.
23:26 15.08.2025
188 Атина Палада
До коментар #157 от "Атина Балама":За мен няма значение ръста на човек а онова,което е между ушите му ..Видно е обаче,че за много от вас е от значение външността...А всеизвестно е,че външността е от значение само за първосигналните....Типично за т.н. кифли със силиконите и надутите д.жуки:)))
23:28 15.08.2025
189 Тогава е бил друг двойник🤣
До коментар #173 от "Метъра":Явно ги въртят.
23:28 15.08.2025
190 Васко
До коментар #171 от "Дон Дони":Най вероятно ядреното им оръжие е като танковете - старо желязо за скраб
23:30 15.08.2025
191 Някой пак
Оуууууииуии
Целият Свят за пореден път
Се увери
Че Путника е Комплексиран Дърт Издуханяк
23:30 15.08.2025
192 Срещата е прключила🤣
До коментар #135 от "Двама евреи":Тръмп е обявил, че това не е оригинала Путлер . ☝️😂
23:31 15.08.2025
193 Сакън,не думай...!
До коментар #165 от "Време е":Ако се стигне до там,ние с теб сме...изпарени в термоядрената Трета Световна...!
23:32 15.08.2025