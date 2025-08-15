Украйна ще оцени резултатите от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж по три критерия, пише в Telegram съветникът на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна Михаило Подоляк, цитиран от Фокус.
"Незабавно безусловно и пълно прекратяване на огъня.
Съгласувани с Украйна и Европа принципи на по-нататъшния мирен процес – без право на вето от страна на Москва. По-специално, реален тристранен формат на преговорите.
Ясен сигнал към всички други страни – получатели на руски ресурси: подкрепата за войната означава изолация и загуба на пазари. Санкции..."
"Нито търговия с територии, нито специален статут за окупираните райони. Първо трябва да спрат да умират хора, после да започне политиката. Очевидно е, че президентът Тръмп иска да напусне Аляска като миротворец, а не като статист в чужд (чети – руски) сценарий“, пише Подоляк.
Той добавя, че това е възможно само в случай, че прекратяването на огъня бъде изпълнено в рамките на часове. Ако това не се случи, автоматично трябва да бъдат въведени "твърди инструменти за натиск“, отбелязва Подоляк.
Главният съветник на Зеленски: Ще оценим срещата на Тръмп с Путин по три критерия
15 Август, 2025 22:58 883 56
Ясен сигнал към всички други страни – получатели на руски ресурси: подкрепата за войната означава изолация и загуба на пазари
Украйна ще оцени резултатите от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж по три критерия, пише в Telegram съветникът на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна Михаило Подоляк, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи
Коментиран от #9
22:55 15.08.2025
2 Гост
Коментиран от #22
22:59 15.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Яхуууууу
23:03 15.08.2025
5 Кой ги пита тея ⁉️
Тръмп и Путин ще се договарят
за много по–съществени неща....
Коментиран от #13
23:03 15.08.2025
6 456
Макар че се съмнявам някакво решение за 404 да постигнат. Но Тръмпи като бизнесмен ,няма да рискува възможните ползи които може да получи от Русия ,а и ФАЩ доста загубиха от оттеглянето на руският бизнес и пари
23:03 15.08.2025
7 Сатана Z
Коментиран от #48
23:03 15.08.2025
8 Македонско войн
23:04 15.08.2025
9 Учуден
До коментар #1 от "Онзи":Каква вечеря те гони, в Аляска сега е 11:04 преди обяд.
23:04 15.08.2025
10 Соваж бейби
Коментиран от #38
23:05 15.08.2025
11 Сталин
Коментиран от #15
23:05 15.08.2025
12 Няма да получи
23:06 15.08.2025
13 Така ли
До коментар #5 от "Кой ги пита тея ⁉️":А кой ще върне животчетата на милиони убити и осакатени руснаци? Или на путя не му пука че така прегръща рижака? Ако рижия клоун беше убил толкова американци не да танцува като путя а щеше да бъде нарязан на парчета в САЩ
Коментиран от #17, #20
23:06 15.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Видял ли си
До коментар #11 от "Сталин":Гладно сΝΓ@Ηε да не реве за баничка ?
23:07 15.08.2025
16 yкpонюз
23:08 15.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГолЕм смЕх!
Коментиран от #55
23:09 15.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Такавчо
До коментар #13 от "Така ли":Целта оправдава средствата 😉
И ние БЕЗ ВОЙНА от 9 демократично останахме
има-няма 6 милиона !
кВо правим ?!
Коментиран от #53
23:10 15.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соваж бейби
До коментар #2 от "Гост":От репортажа се видя че Путин е шефа уеш 😉 не Тръмп .Тръмп повървя доста докато стъпи на килима и чакаше а Путин дойде после .Днес Тръмп и Европа трябва да върнат замразените руски пари и имоти ако не са похарчени парите .А може и да ги задържат така ще си вземе земята от Украйна която поиска Путин тоест бизнес оферта американците са гладни въшки с много дълг ще приемат
Коментиран от #50
23:11 15.08.2025
23 Няма място за фантазии
Коментиран от #31
23:11 15.08.2025
24 От Марс съм
Кати ги гледам критериите Украйна пИчели, да?
23:11 15.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Долу Путлер
23:13 15.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Що не вземеш
До коментар #23 от "Няма място за фантазии":Да смениш ΔиΛъρα ?
23:14 15.08.2025
32 Механик
На зели САЩ му спряха безлимитната кредитна карта. САЩ иска да се плаща, Зели нема пАре и за две цигаре. Же-ЛАещитие само лаят но и те са безПАРИЦИПНИ.
Зели бе изгонен от САЩ, докато Путин бе посрещнат на крака от президента Тръмп.
На тая среща, Украина ще бъде спомената едва-едва. Тая среща е за това как тоя свят да живее или умре. А Украина...там вече всичко е решено и баницата е нарязана/
23:15 15.08.2025
33 Феникс
23:15 15.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бля-бля
Коментиран от #51
23:16 15.08.2025
37 Дух
Арабистите зелените олигофрени и анти американските трансове са се пръкнали от византийския цакобаков лиген под бойлера на Благовест, а водка Савой яко те хваща по ловните поля и автобусни билети и спирки без настроение
23:16 15.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дон Дони
Коментиран от #46
23:19 15.08.2025
41 Дон Дони
23:19 15.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Шшш
До коментар #38 от "Че си беге соваж":Пони, чеки малко, че ти нещо май си се възпалило😅 Ся първо е жена, да вярно че е повече мъж от теб, ама е жена😅 Малко неграмотна, но пък с позиция и характер за разлика от теб "трудолюбиво" розово мекотело бъхтещо се за 2 шекела и 3 цента😅
23:23 15.08.2025
46 Баце, защо си повтаряш коментарите
До коментар #40 от "Дон Дони":по 2-3 пъти. Не можеш да си ги запомниш ли или тролейската фабрика ги мултиплицира?
23:24 15.08.2025
47 Охх, дано
23:26 15.08.2025
48 Това е монтаж, копей
До коментар #7 от "Сатана Z":Само се здрависаха. Е гледай Телеграм, опасно е за менталното ти здраве.
23:27 15.08.2025
49 Където е стъпило
23:29 15.08.2025
50 БУХАХАХА
До коментар #22 от "Соваж бейби":видя се кой отива на килимчето пред "господарят Тръмп". А най-ми хареса прелитащият Б-2 над пуcлерович.
23:30 15.08.2025
51 Тебе интересува, копей,
До коментар #36 от "Бля-бля":ако не даде добра оценка, копейките сте обречени. Стискай си палци Зеленски да остане доволен.
23:31 15.08.2025
52 Действителен случай
Тръмп казал:"Виж сега , заек, заека си е заек, вълка си е вълк, аз нищо немога да направя , мога само да огранича вълка да те минава не повече от веднъж седмично"
На другия ден Зайо върви из гората и насреща му вълка.
Вълка: "Заек , я ела тука ... "
Заека не се дърпал , понеже знаел че после цяла седмица няма да го закачат.
На следващия ден пак се засичат и ...
Вълка: "Заек , я ела тука ... "
Зайо: "Ама нали по веднъж на седмица ... ? "
Вълка: "Е, нищо де, това ще е за другата седмица" ...
... И така дните минавали, вълка пак си пердашил заека всеки ден , само че му казвал че е за по- ....другата седмица ...
Един ден заека решил да отбелязва за колко седмици на пред го е минал вълка и пак да отиде при лъва, но този път с доказателства ...
Един ден си върви лиса и гледа заека седи на един пън с един куп календари и зачертава, псува ...
Лиса: "Зайо , какво става ... ? "
Зайо: "Абе, непитай, нестига че ме ши--бат всеки ден, ами и съм затънал в бумащина"
23:32 15.08.2025
53 Как какво?
До коментар #20 от "Такавчо":Почваш да раждаш.
Коментиран от #54, #56
23:34 15.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Налага се да се примириш
До коментар #18 от "ГолЕм смЕх!":с фрустрацията си. Все пак в момента Зеленски командва парада, не Джуджо.
23:36 15.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.