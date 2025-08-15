Новини
Главният съветник на Зеленски: Ще оценим срещата на Тръмп с Путин по три критерия
Главният съветник на Зеленски: Ще оценим срещата на Тръмп с Путин по три критерия

15 Август, 2025 22:58

Ясен сигнал към всички други страни – получатели на руски ресурси: подкрепата за войната означава изолация и загуба на пазари

Главният съветник на Зеленски: Ще оценим срещата на Тръмп с Путин по три критерия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна ще оцени резултатите от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж по три критерия, пише в Telegram съветникът на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна Михаило Подоляк, цитиран от Фокус.

"Незабавно безусловно и пълно прекратяване на огъня.

Съгласувани с Украйна и Европа принципи на по-нататъшния мирен процес – без право на вето от страна на Москва. По-специално, реален тристранен формат на преговорите.

Ясен сигнал към всички други страни – получатели на руски ресурси: подкрепата за войната означава изолация и загуба на пазари. Санкции..."

"Нито търговия с територии, нито специален статут за окупираните райони. Първо трябва да спрат да умират хора, после да започне политиката. Очевидно е, че президентът Тръмп иска да напусне Аляска като миротворец, а не като статист в чужд (чети – руски) сценарий“, пише Подоляк.

Той добавя, че това е възможно само в случай, че прекратяването на огъня бъде изпълнено в рамките на часове. Ако това не се случи, автоматично трябва да бъдат въведени "твърди инструменти за натиск“, отбелязва Подоляк.


  • 1 Онзи

    21 7 Отговор
    Ама вас май никой не ви е питал ,щото яко не си на вечерята значи си в менюто 🤔

    Коментиран от #9

    22:55 15.08.2025

  • 2 Гост

    5 7 Отговор
    Ето ги господарите на света ...Путин на крака при Тръмп

    Коментиран от #22

    22:59 15.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яхуууууу

    11 2 Отговор
    на кой точно му дреме за вашите оценки бе украйнски котенца..... не и на баш играчите.

    23:03 15.08.2025

  • 5 Кой ги пита тея ⁉️

    7 4 Отговор
    уКраИнската баница вече е нарязана
    Тръмп и Путин ще се договарят
    за много по–съществени неща....

    Коментиран от #13

    23:03 15.08.2025

  • 6 456

    3 2 Отговор
    Ох ,пак ли...., тези така са изпаднали в паника ,че се чудят как да звънкат със звънче " искаме ,условия..и т.н".
    Макар че се съмнявам някакво решение за 404 да постигнат. Но Тръмпи като бизнесмен ,няма да рискува възможните ползи които може да получи от Русия ,а и ФАЩ доста загубиха от оттеглянето на руският бизнес и пари

    23:03 15.08.2025

  • 7 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Великани- владетели на света ...40 метра вървяха хванати за ръце

    Коментиран от #48

    23:03 15.08.2025

  • 8 Македонско войн

    6 3 Отговор
    като дойде салфетката с заповедите ще дадете оценка.

    23:04 15.08.2025

  • 9 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Каква вечеря те гони, в Аляска сега е 11:04 преди обяд.

    23:04 15.08.2025

  • 10 Соваж бейби

    7 4 Отговор
    Абе тези украинци не разбраха ли че никой не ги пита и не им иска мнение ?Наркомана си предаде народа и разписа за мините ,тази вечер съм 80 на 100 процента че ще е края на войната.Тръмп посрешна Путин като първи приятел на червен килим от там нататък думите за украинска защита или че сме заинтересовани дори и Европа за Украйна е налудничево.

    Коментиран от #38

    23:05 15.08.2025

  • 11 Сталин

    7 3 Отговор
    A сега Зеленото наркоман трябва да седне на детското столче в ъгъла и да млъкне,възрастните влизат в стаята

    Коментиран от #15

    23:05 15.08.2025

  • 12 Няма да получи

    1 1 Отговор
    Територии. То е ясно . Сега ще го информират как са преговорите. После ще си продължи по старо му . Понеже никой нищо не прави . И тук Плевнелиев, нетаняховците, старите кримки . Седят и гледат . Да гледат. Не ми пречат.

    23:06 15.08.2025

  • 13 Така ли

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кой ги пита тея ⁉️":

    А кой ще върне животчетата на милиони убити и осакатени руснаци? Или на путя не му пука че така прегръща рижака? Ако рижия клоун беше убил толкова американци не да танцува като путя а щеше да бъде нарязан на парчета в САЩ

    Коментиран от #17, #20

    23:06 15.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Видял ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Гладно сΝΓ@Ηε да не реве за баничка ?

    23:07 15.08.2025

  • 16 yкpонюз

    2 4 Отговор
    Изключително странно е защо укронацистите се държат и плямпат сякаш те побеждават в този конфликт!? Що за шизофрения?

    23:08 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГолЕм смЕх!

    7 3 Отговор
    Тия не са поканени на срещата и щели да я оценяват отстрани...

    Коментиран от #55

    23:09 15.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Такавчо

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Така ли":

    Целта оправдава средствата 😉
    И ние БЕЗ ВОЙНА от 9 демократично останахме
    има-няма 6 милиона !
    кВо правим ?!

    Коментиран от #53

    23:10 15.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Соваж бейби

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    От репортажа се видя че Путин е шефа уеш 😉 не Тръмп .Тръмп повървя доста докато стъпи на килима и чакаше а Путин дойде после .Днес Тръмп и Европа трябва да върнат замразените руски пари и имоти ако не са похарчени парите .А може и да ги задържат така ще си вземе земята от Украйна която поиска Путин тоест бизнес оферта американците са гладни въшки с много дълг ще приемат

    Коментиран от #50

    23:11 15.08.2025

  • 23 Няма място за фантазии

    5 6 Отговор
    Цялата среща на Тръмп с джуджан беше съгласувана с украинците предварително. Тръмп ще се придържа към това на което украинците са готови, ако джуджо не приеме и иска войната да продължи, тогава шутовете по руския лоест гз продължават.

    Коментиран от #31

    23:11 15.08.2025

  • 24 От Марс съм

    1 3 Отговор
    Току-що кацам.
    Кати ги гледам критериите Украйна пИчели, да?

    23:11 15.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Долу Путлер

    2 1 Отговор
    Свобода за братушките!

    23:13 15.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Що не вземеш

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Няма място за фантазии":

    Да смениш ΔиΛъρα ?

    23:14 15.08.2025

  • 32 Механик

    5 2 Отговор
    Критериите са три:
    На зели САЩ му спряха безлимитната кредитна карта. САЩ иска да се плаща, Зели нема пАре и за две цигаре. Же-ЛАещитие само лаят но и те са безПАРИЦИПНИ.
    Зели бе изгонен от САЩ, докато Путин бе посрещнат на крака от президента Тръмп.
    На тая среща, Украина ще бъде спомената едва-едва. Тая среща е за това как тоя свят да живее или умре. А Украина...там вече всичко е решено и баницата е нарязана/

    23:15 15.08.2025

  • 33 Феникс

    5 2 Отговор
    Тази война е НАТО и САЩ срещу Русия, украйнците са просто наемниците в тази кървава драма! Тази среща, го доказва по безспорен начин!

    23:15 15.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бля-бля

    5 2 Отговор
    Кой ли го интересува оценката на нелегитимен фашист.

    Коментиран от #51

    23:16 15.08.2025

  • 37 Дух

    1 1 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните
    Арабистите зелените олигофрени и анти американските трансове са се пръкнали от византийския цакобаков лиген под бойлера на Благовест, а водка Савой яко те хваща по ловните поля и автобусни билети и спирки без настроение

    23:16 15.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дон Дони

    0 1 Отговор
    Мръш .. и вие нямате един критерии!!🤣🤣🤣 смешни сте! Банката ви взема къщата вие условия поставяте! Жив пример за маргинали!

    Коментиран от #46

    23:19 15.08.2025

  • 41 Дон Дони

    0 3 Отговор
    Мръш .. и вие нямате един критерии!!🤣🤣🤣 смешни сте! Банката ви взема къщата вие условия поставяте! Жив пример за маргинали!

    23:19 15.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Шшш

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Че си беге соваж":

    Пони, чеки малко, че ти нещо май си се възпалило😅 Ся първо е жена, да вярно че е повече мъж от теб, ама е жена😅 Малко неграмотна, но пък с позиция и характер за разлика от теб "трудолюбиво" розово мекотело бъхтещо се за 2 шекела и 3 цента😅

    23:23 15.08.2025

  • 46 Баце, защо си повтаряш коментарите

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дон Дони":

    по 2-3 пъти. Не можеш да си ги запомниш ли или тролейската фабрика ги мултиплицира?

    23:24 15.08.2025

  • 47 Охх, дано

    1 1 Отговор
    Дано тия украинци да напишат висока оценка на Тръмп и Путин, всички зависим от това! Дано Зеленски и другите дрогари останат доволни, че не ми се мисли какво ще стане ако са недоволни.

    23:26 15.08.2025

  • 48 Това е монтаж, копей

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Само се здрависаха. Е гледай Телеграм, опасно е за менталното ти здраве.

    23:27 15.08.2025

  • 49 Където е стъпило

    1 0 Отговор
    високото токче на Путин, трева не никне.

    23:29 15.08.2025

  • 50 БУХАХАХА

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    видя се кой отива на килимчето пред "господарят Тръмп". А най-ми хареса прелитащият Б-2 над пуcлерович.

    23:30 15.08.2025

  • 51 Тебе интересува, копей,

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бля-бля":

    ако не даде добра оценка, копейките сте обречени. Стискай си палци Зеленски да остане доволен.

    23:31 15.08.2025

  • 52 Действителен случай

    1 1 Отговор
    Заека имал голям проблем. Всеки ден вълкът го минавал поне по веднъж и понеже това неможело да продължава, Зайо отишъл при Тръмп да се оплаче.
    Тръмп казал:"Виж сега , заек, заека си е заек, вълка си е вълк, аз нищо немога да направя , мога само да огранича вълка да те минава не повече от веднъж седмично"
    На другия ден Зайо върви из гората и насреща му вълка.
    Вълка: "Заек , я ела тука ... "
    Заека не се дърпал , понеже знаел че после цяла седмица няма да го закачат.
    На следващия ден пак се засичат и ...
    Вълка: "Заек , я ела тука ... "
    Зайо: "Ама нали по веднъж на седмица ... ? "
    Вълка: "Е, нищо де, това ще е за другата седмица" ...
    ... И така дните минавали, вълка пак си пердашил заека всеки ден , само че му казвал че е за по- ....другата седмица ...
    Един ден заека решил да отбелязва за колко седмици на пред го е минал вълка и пак да отиде при лъва, но този път с доказателства ...
    Един ден си върви лиса и гледа заека седи на един пън с един куп календари и зачертава, псува ...
    Лиса: "Зайо , какво става ... ? "
    Зайо: "Абе, непитай, нестига че ме ши--бат всеки ден, ами и съм затънал в бумащина"

    23:32 15.08.2025

  • 53 Как какво?

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Такавчо":

    Почваш да раждаш.

    Коментиран от #54, #56

    23:34 15.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Налага се да се примириш

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГолЕм смЕх!":

    с фрустрацията си. Все пак в момента Зеленски командва парада, не Джуджо.

    23:36 15.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

