Главният съветник на Зеленски: Ще оценим срещата на Тръмп с Путин по три критерия

Москва: Може да има тристранна среща с украинците след Аляска! Самолетът на Путин кацна в САЩ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща за Украйна след срещата на върха в Аляска, посветена на конфликта, при усло ...