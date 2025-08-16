Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Банди обстрелват и нападат цяла нощ търпеливата сръбска полиция

Вучич: Банди обстрелват и нападат цяла нощ търпеливата сръбска полиция

16 Август, 2025 06:26, обновена 16 Август, 2025 05:33 764 5

  • сърбия-
  • протести-
  • вучич

Сръбският президент отхвърли критиките към действията на органите на реда по време на протестите

Вучич: Банди обстрелват и нападат цяла нощ търпеливата сръбска полиция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли критиките към действията на полицията по време на протестите, като заяви, че „навсякъде полицията е невероятно търпелива и спокойна“, предаде NOVA.

В коментар за употребата на прекомерна сила от полицията във Валево, той каза, че служителите на реда са били обстрелвани през цялата вечер с всякакви предмети.

„Вижте тази банда, която ги замеряше цяла вечер с всякакви предмети. Полицията стои, не мърда, не се движи, не застрашава никого, не докосва никого, а ги бият и нападат цяла вечер“, заяви Вучич пред РТС.

Трета поредна вечер се провеждат масови протести срещу режима на Вучич.

Снощи в Белград и други сръбски градове се провеждат поредните антиправителствени протести, организирани от студенти под наслов:"Не сме боксови круши", предаде БТА.

Надсловът визира случаите на полицейско насилие над протестиращи, за които свидетелстват видео кадри и изявления на потърпевши, публикувани в социалните мрежи.

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе изрази по-рано днес загриженост след поредната нощ на насилствени протести, които избухнаха с нова сила в началото на август в Сърбия, когато граждани и привърженици на управляваващата Сръбска прогресивна партия в два града в автономната сръбска област Войводина си размениха словесни и физически нападки, а полицията се намеси и предприе арести сред протестиращите.

„Призовавам към спокойствие и спазване на правото на мирно събиране. Сръбските власти трябва да спазват стандартите на Съвета на Европа. Върховенството на закона и зачитането на човешките права трябва да надделеят“, написа Берсе в социалната мрежа Екс.

По-рано вчера вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи за 144 арестувани и 75 ранени полицаи през последното денонощие, когато полицията използва палки и сълзотворен газ срещу демонстрантите.

Снощи сръбският президент Александър Вучич коментира пред националната телевизия РТС, че държавата е по-силна от всеки протест и че е недопустимо полицаи да бъдат нападани и ранявани от гражданите.

Според Вучич в Сърбия няма да избухне гражданска война, а антиправителственият протест се намира в последната си фаза.

"Това е фазата на отчаяние и фазата на безсилие, когато нямаш какво повече да предложиш на гражданите, освен побоища, тояги и всичко останало. Така че, когато това приключи, тогава сме готови да говорим с тях, да чуем всички идеи, да ги изслушаме, да започнем да променяме и себе си, да разберем техните нужди, но преди това те ще трябва да оставят тоягите някъде другаде“, заяви сръбският президент , визирайки случаите с разбити и подпалени помещения на управляващата Сръбска прогресивна партия (CПП) в Нови Сад и други градове през последните дни.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

През май студентите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори, на които ще подкрепят листа с обществено признати авторитети, които досега не са участвали в политическия живот на страната.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    13 6 Отговор
    И на Майдана в бандерастан беше същото. Сценария е един и същ.
    Вземете пример от Израел, как се разчистват бандитски формирования.

    Коментиран от #2

    05:37 16.08.2025

  • 2 Много си прав

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Виждащ":

    Но ултрасите на футболни отбори са дебилите навсякъде...полицията трябва да ги бие истински и в затвора .....

    06:02 16.08.2025

  • 3 Дебелград

    6 0 Отговор
    Общо взето, изкат да разкарат сегашната власт чрез цветни революции и да вземат находищата на литий за без пари.

    06:37 16.08.2025

  • 4 Тия са куку психопати

    5 1 Отговор
    Поредния опит за цветна революция от нпо-тата и ми 6. Така беше, и в Украйна!

    06:39 16.08.2025

  • 5 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Вучич е мъж с главно Ж. Идол на копейките и българомразците.

    07:02 16.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания