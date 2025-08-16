Новини
Путин: Русия винаги е считала украинския народ за братски. Това, което се случва, е трагедия и голяма болка

Нашата страна е искрено заинтересована да сложи край на това, заяви руският президент

„Разговорите ни се проведоха в уважителна и конструктивна атмосфера. Те бяха много задълбочени и полезни", заяви руският президент Владимир Путин след срещата с американския си колега Доналд Тръмп в Анкъридж.

Ето какво още каза Путин след края на разговорите:

"Отношенията между Руската федерация и Съединените щати през последните години потънаха до най-ниската точка от Студената война насам. Както е известно, руско-американски срещи на върха не са се провеждали повече от четири години. Това е дълго време. Изминалият период беше много труден за двустранните отношения и, честно казано, те потънаха до най-ниската точка от Студената война насам и това не е добре нито за нашите страни, нито за света като цяло.

С идването на новата администрация на САЩ двустранната търговия започна да се увеличава, макар и все още символично. Имаме много интересни области за съвместна работа. Очевидно е, че руско-американското бизнес и инвестиционно партньорство има огромен потенциал. Русия и Съединените щати имат много да си предложат в търговията, енергетиката, дигиталната сфера, високите технологии и космическите изследвания. Сътрудничеството в Арктика и възобновяването на междурегионалните контакти, включително между нашия Далечен изток и американското Западно крайбрежие, също изглеждат актуални.

Споразуменията в Аляска ще се превърнат в отправна точка за решаване на украинския проблем и възстановяване на отношенията между Русия и Съединените щати. Русия е смятала и смята украинския народ за братски и това, което се случва, е трагедия и голяма болка. Нашата страна е искрено заинтересована да сложи край на това. Съгласен съм с президента Тръмп, че сигурността на Украйна също трябва да бъде гарантирана. Разбира се, ние сме готови да работим по това. Постигнатото с Тръмп разбирателство ще отвори пътя към мир в Украйна.

Спомням си, че през 2022 г., по време на последните ми контакти с предишната администрация, се опитах да убедя бившия си американски колега, че няма нужда да се довеждат нещата до ситуация, която може да доведе до сериозни последици под формата на военни действия. И тогава казах, че това е голяма грешка. И днес чуваме президента Тръмп да казва, че „ако бях президент, нямаше да има война“. Мисля, че това действително щеше да се случи. Потвърждавам това. Колкото по-скоро приключи конфликтът, толкова по-добре.

Съвсем логично е да се срещнем тук, защото нашите страни, макар и разделени от океани, са близки съседи", завърши руският президент.


  • 1 Чукча писател

    2 6 Отговор
    Да се чуди човек, след това изказване, кой започна тази "Прецизна военна операция", която се превърна в пълно фиаско.
    Путин, трябва да признае, че се изложи, като организатор на тази братоубийствена война. Подписването на мирно споразумение се отдалечава във времето за съжаление.
    Тръмп за пореден път доказа, че най-важно за него е благополучието на САЩ и нищо повече.

    06:59 16.08.2025

  • 2 Пръчaт

    2 4 Отговор
    Това изказване е обидно! Украинците не са монгoли!

    07:00 16.08.2025

  • 3 У-уууу

    1 0 Отговор
    , най после да отразите нещо, което Путин говори всеки ден! Благодарение на Тръмп, който е почитател на истинските, а не ,,цивилизационни ценности", истината просперира! Човек, който обича Русия, не допуска безконтролно мигранти в САЩ и се оженва за славянки, следователно е добър човек - Доналд Тръмп!

    07:02 16.08.2025

  • 4 изводите са

    0 0 Отговор
    СЕМПЛИ-----НЕ ЯЖТЕ КУРАБИИ---ТОВА СА ДАНАИСКИТЕ ДАРОВЕ

    07:02 16.08.2025

  • 5 симха

    1 0 Отговор
    Дали да му повярвам. Направо ме разплака.

    07:03 16.08.2025

  • 6 Пръчaт

    1 1 Отговор
    Преговорите минаха. Въпроса е уреден. Войната ще продължи до взаимното унищожение!

    07:03 16.08.2025

  • 7 Аз съм веган

    0 2 Отговор
    Шизофренията на блатните, достига нови висоти.

    07:03 16.08.2025

  • 8 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Точно затова бандерски не иска мир, щото режимът му се разпада и него ще го бесят.
    Затова иска веднага английски войски, които да го пазят от народната любов.

    07:04 16.08.2025

