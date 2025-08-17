Новини
Украинска атака край Воронеж, има ранен и повреден електропровод
  Тема: Украйна

17 Август, 2025 07:13, обновена 17 Август, 2025 06:33

Руската ПВО е отблъснала пет дрона

Украинска атака край Воронеж, има ранен и повреден електропровод - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

При украинско нападение с дрон срещу железопътна гара във Воронежка област беше повреден електропровод и ранен служител на железниците, съобщи днес областният управител, цитиран от Ройтерс и БТА.

"По предварителна информация е бил ранен техник на жп гара в една от общините. Той е в болница", уточни губернаторът Александър Гусев в приложението "Телеграм". Заради атаката има закъснения на влаковете, допълни Гусев.

Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната засякоха и отразиха атака на пет дрона над три района във Воронежка област. По предварителни данни в резултат на нападението е ранен монтьор на железопътна гара, каза Гусев, цитиран от ТАСС.

"В същия район се запалиха магазин и базар за дрехи. Пожарните екипи вече работят на място", добави губернаторът. В три района на Воронежка област непосредствената заплаха от атака с дронове се запазва, каза той.

Руският външен министър Сергей Лавров обсъди с турския си колега Хакан Фидан резултатите от вчерашната среща на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на руското външно министерство.

"Ръководителите на външнополитическите ведомства обмениха мнения за резултатите от руско-американската среща и обсъдиха график на предстоящите двустранни контакти", посочи министерството.

В отделен телефонен разговор Лавров е обсъдил украинската криза в контекста на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска с унгарския външен министър Петер Сиярто.

"Министрите дискутираха украинската криза в контекста на резултатите от срещата на лидерите на Русия и САЩ в Аляска на 15 август. Засегнати бяха и практически въпроси на руско-унгарското сътрудничество, включително графикът на двустранния политически диалог", отбеляза руското външно ведомство, като уточни, че разговорът се е състоял по инициатива на унгарската страна.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    7 4 Отговор
    Бе ква украинска атака, нали беше - Два дня и все ?
    Доброе утро Рaccия 😁😁😁

    Коментиран от #8

    06:25 17.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    ВЧЕРА ПО УКРАИНСКИТЕ КАНАЛИ
    СЕ ЗАГОВОРИ ЗА ПЕРЕМОГАТА КОЯТО АЗОВ НАПРАВИЛ
    НА СЕВЕР ОТ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВДК)
    .....
    И МАЛКО ПО- КЪСНО ДОЙДЕ НОВИНАТА, ЧЕ
    БРАТУШКИТЕ ПРЕВЗЕЛИ ЕДНО СЕЛО ТОЧНО
    ДО СЕЛОТО С ПЕРЕМОГАТА :))
    ......
    ШЕФА НА ГЕН.ЩАБ НА ВС РФ ГЕН ВАЛЕРИ ГЕРАСИМОВ
    ГИ БИЕ КАТО МАЧКИ У ДУВАР:))

    06:27 17.08.2025

  • 3 А где

    3 4 Отговор
    МОЧА?

    06:29 17.08.2025

  • 4 Кремълски, бункерен плъх

    5 3 Отговор
    Всичко е по план...

    Коментиран от #10

    06:30 17.08.2025

  • 5 Мишел

    8 2 Отговор
    Днес руската армия превзе Вороное, Днепропетровска област и Серебрянное край Северск.

    Коментиран от #7, #11

    06:38 17.08.2025

  • 6 Ти да видиш?!

    6 0 Отговор
    ,,...има ранен и повреден електропровод..."
    ГолЕм ,,успех"...,,голЕмо" чудо...!

    06:46 17.08.2025

  • 7 007

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Слава Великой России!!!

    06:54 17.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 007

    4 2 Отговор
    Американската делегация се постара усилено да приеме Путин за световен лидер, ако шепа държави, сравними с малък регион на Руската федерация, решат „вече да не са приятели“ с нашия президент и го нарекат „изгнаник“, а 90% от населението на планетата Земя с радост ще приемат нашия президент на своя земя!!!

    07:01 17.08.2025

  • 10 007

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кремълски, бункерен плъх":

    Ты про Зеленского?

    07:02 17.08.2025

  • 11 Тони

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Ура!!!

    07:02 17.08.2025

