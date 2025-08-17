Украинска атака край Воронеж, има ранен и повреден електропровод

При украинско нападение с дрон срещу железопътна гара във Воронежка област беше повреден електропровод и ранен служител на железниците, съобщи днес областният управител, цитиран от Ройтерс и БТА.

"По предварителна информация е бил ранен техник на жп гара в една от общините. Той е в болница", уточни губернаторът Александър Гусев в приложението "Телеграм". Заради атаката има закъснения на влаковете, допълни Гусев.

Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната засякоха и отразиха атака на пет дрона над три района във Воронежка област. По предварителни данни в резултат на нападението е ранен монтьор на железопътна гара, каза Гусев, цитиран от ТАСС.

"В същия район се запалиха магазин и базар за дрехи. Пожарните екипи вече работят на място", добави губернаторът. В три района на Воронежка област непосредствената заплаха от атака с дронове се запазва, каза той.

Руският външен министър Сергей Лавров обсъди с турския си колега Хакан Фидан резултатите от вчерашната среща на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на руското външно министерство.

"Ръководителите на външнополитическите ведомства обмениха мнения за резултатите от руско-американската среща и обсъдиха график на предстоящите двустранни контакти", посочи министерството.

В отделен телефонен разговор Лавров е обсъдил украинската криза в контекста на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска с унгарския външен министър Петер Сиярто.



"Министрите дискутираха украинската криза в контекста на резултатите от срещата на лидерите на Русия и САЩ в Аляска на 15 август. Засегнати бяха и практически въпроси на руско-унгарското сътрудничество, включително графикът на двустранния политически диалог", отбеляза руското външно ведомство, като уточни, че разговорът се е състоял по инициатива на унгарската страна.