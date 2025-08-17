Украинска атака край Воронеж, има ранен и повреден електропровод

При украинско нападение с дрон срещу железопътна гара във Воронежка област беше повреден електропровод и ранен служител на железниците, съобщи днес областният управител, цитиран от Ройтерс и БТА.
"По предварителна информация е бил ранен техник на жп гара в една от общините. Той е в болница", уточни губернаторът Александър Гусев в приложението "Телеграм". Заради атаката има закъснения на влаковете, допълни Гусев.
Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната засякоха и отразиха атака на пет дрона над три района във Воронежка област. По предварителни данни в резултат на нападението е ранен монтьор на железопътна гара, каза Гусев, цитиран от ТАСС.
"В същия район се запалиха магазин и базар за дрехи. Пожарните екипи вече работят на място", добави губернаторът. В три района на Воронежка област непосредствената заплаха от атака с дронове се запазва, каза той.
Руският външен министър Сергей Лавров обсъди с турския си колега Хакан Фидан резултатите от вчерашната среща на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на руското външно министерство.
"Ръководителите на външнополитическите ведомства обмениха мнения за резултатите от руско-американската среща и обсъдиха график на предстоящите двустранни контакти", посочи министерството.
В отделен телефонен разговор Лавров е обсъдил украинската криза в контекста на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска с унгарския външен министър Петер Сиярто.
"Министрите дискутираха украинската криза в контекста на резултатите от срещата на лидерите на Русия и САЩ в Аляска на 15 август. Засегнати бяха и практически въпроси на руско-унгарското сътрудничество, включително графикът на двустранния политически диалог", отбеляза руското външно ведомство, като уточни, че разговорът се е състоял по инициатива на унгарската страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
Доброе утро Рaccия 😁😁😁
Коментиран от #8
06:25 17.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ЗАГОВОРИ ЗА ПЕРЕМОГАТА КОЯТО АЗОВ НАПРАВИЛ
НА СЕВЕР ОТ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВДК)
.....
И МАЛКО ПО- КЪСНО ДОЙДЕ НОВИНАТА, ЧЕ
БРАТУШКИТЕ ПРЕВЗЕЛИ ЕДНО СЕЛО ТОЧНО
ДО СЕЛОТО С ПЕРЕМОГАТА :))
......
ШЕФА НА ГЕН.ЩАБ НА ВС РФ ГЕН ВАЛЕРИ ГЕРАСИМОВ
ГИ БИЕ КАТО МАЧКИ У ДУВАР:))
06:27 17.08.2025
3 А где
06:29 17.08.2025
4 Кремълски, бункерен плъх
Коментиран от #10
06:30 17.08.2025
5 Мишел
Коментиран от #7, #11
06:38 17.08.2025
6 Ти да видиш?!
ГолЕм ,,успех"...,,голЕмо" чудо...!
06:46 17.08.2025
7 007
До коментар #5 от "Мишел":Слава Великой России!!!
06:54 17.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 007
07:01 17.08.2025
10 007
До коментар #4 от "Кремълски, бункерен плъх":Ты про Зеленского?
07:02 17.08.2025
11 Тони
До коментар #5 от "Мишел":Ура!!!
07:02 17.08.2025