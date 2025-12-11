Новини
Борисов: Настоях за тази оставка днес, за да не ни заличат

11 Декември, 2025 15:43 3 719 109

  • бойко борисов-
  • оставка-
  • кабинет желязков

По думите му за две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук

Борисов: Настоях за тази оставка днес, за да не ни заличат - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна практика. Изказването му беше брилянтно", поясни той. И заяви, че не намира нито една грешка във важните неща, които е направило ГЕРБ по време на управлението.

По думите му за две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук.


  • 1 В затвора

    106 12 Отговор
    В затвора

    15:44 11.12.2025

  • 2 Пич

    36 77 Отговор
    Сега очаквам да лъсне за всички инфантилността и на ПП и ДБ , и на подскачащите инфантили !!! Ако допуснем фантастиката че ПП и ДБ ще бъдат първа политическа сила на следващите избори , с кого ще управляват в коалиция ?! С Радев - врага от Русия !!! С Костадинов - другият враг от Русия !!! С Борисов - врага на цялата им демокрация !!! С Пеевски - врага от инфантилната песничка !!! Или ще се продадат заради власт и управление на няколко от враговете си ?! Има ли визия някой от подскачащите олигофрени , за да отговори?!
    А това което постигнаха бедните "искащи" инфантили е , че ще дадат възможност с хаоса който създадоха , алчният ни бизнес да им съдере кожите безконтролно след Нова година !!!

    Коментиран от #17, #22, #46, #48, #70, #78

    15:44 11.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    94 13 Отговор
    Бойко в затвора.

    Коментиран от #90, #94

    15:44 11.12.2025

  • 4 павела митова

    79 9 Отговор
    МЪРШАТА ДОЛНА ЛЪЖЕ

    Коментиран от #63

    15:45 11.12.2025

  • 5 Гадове мръсни

    57 3 Отговор
    Синът на Тошо е яко нагло к...е...

    15:45 11.12.2025

  • 6 ТИГО

    69 5 Отговор
    ТИ да се пазиш от Сретан ,че тогава и следа няма да остане от ОПГ ГЕрП!

    Коментиран от #27

    15:45 11.12.2025

  • 7 избирател

    10 40 Отговор
    Браво на ГЕРБ без НН

    15:45 11.12.2025

  • 8 ООрана държава

    71 7 Отговор
    Абе цялата държава е завладяна бе, кой ще те търпи? Взимай си прасито на кайшка и бегай. Тия театрални монолози са чист фейк

    15:45 11.12.2025

  • 9 Бойко Борисов

    15 4 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО? (Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж, народа вече се е произнесъл по темата, като на последните седем избори подкрепата за еврото е била потвърждавана многократно. "Декларацията за подкрепа на еврото е подписана от 171 народни представители - това е надконституционно мнозинство", подчерта Василев.)

    Коментиран от #58

    15:45 11.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    54 8 Отговор
    В София не се е случило нищо от 2 години, поради простата причина, че мафията саботираше и продължава да саботира целият процес.

    Коментиран от #54

    15:45 11.12.2025

  • 12 1357

    51 4 Отговор
    Вече си минало, свърши се стеб

    15:46 11.12.2025

  • 13 Дедо ви...

    54 4 Отговор
    Закъса ли го? Тиквоча пусна на живо брифнг от централата на ГЕРБ прав пред хората си, строени на скамейката и си води душевни монолози

    15:46 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 К.К

    44 8 Отговор
    Вие вече сте заличени. И алчната и купена от вас администрация, и тя вече няма да гласува за вас. Свърши вашето време!

    15:46 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 али баба

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    айде да идва желаната промяна , но не към по-добро..........

    15:46 11.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТИ СИ МЕНТА СНИШЕН

    32 5 Отговор
    СТРАХЛИВ ЧОВЕК И ТРЪП СИ. КОЛКО ТЪПОТИИ НАПРАВИ НО ВСЕ СЕ ОТЪРВАШЕ. ТОЗИ ПЪТ ВЕЧЕ НАРОДА МЛАДИТЕ НЕ ИЗДЪРЖАХА. ЗАЛИЧЕН СИ ОТ ДАВНО И НАЙ ДОБРЕ В ПОКОЙ ПРИ БАЙ ТИ СТАВРИ.

    15:47 11.12.2025

  • 20 ккк

    17 5 Отговор
    Вие вече сте залочени

    15:47 11.12.2025

  • 21 Смешник

    20 2 Отговор
    Затова доста се охранихте с Шиши а и Тошко Африкански доста напълня

    Коментиран от #44

    15:47 11.12.2025

  • 22 ТИГО

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Плачеш ли ? Хълцаш даже ,екстра ми е ! Всичките сте за нулиране ! Душата ми пее като ви гледам как хълцате от злоба че може да изпуснете кокала !

    Коментиран от #57, #65

    15:48 11.12.2025

  • 23 Тъй,тъй

    22 3 Отговор
    Намери си най на после кърпата,че да я хвърли...Нямали корупция,а премиерчето остана само с един водопад в хотела.Нещастник ненаял се.

    Коментиран от #28

    15:48 11.12.2025

  • 24 НА КОГО НИ ОСТАВЯШ ДОН

    22 1 Отговор
    БИБИ ПАК ХВЪРЛИ КЪРПАТА ДАЙ НИ ПОНЕ РАЙЧЕТО ДА БЛАЖИМ.

    Коментиран от #71

    15:48 11.12.2025

  • 25 въпросче

    4 3 Отговор
    Кризи и боклук МАЛКО ЛИ СА?! Май ББ не отчита това нещо?! Не ща да ми мирише лошо под прозорците!

    15:48 11.12.2025

  • 26 БОЙОООО

    34 4 Отговор
    Освен,че си п р о с т си и НАГЪЛ бе!
    ПРОДЪЛЖАВАШ ДА НИ ДРАЗНИШ И ДА НИ СЕ ПОДИГРАВАШ.
    МАХАЙ СЕ БЕ!
    МРАЗИМ ТЕ И ТЕ НЕНАВИЖДАМЕ!
    НЕ ТИ ИСКАМЕ ЕВРОПОМИЯТА И ЕВРОТО!

    Коментиран от #39

    15:48 11.12.2025

  • 27 Брачед

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "ТИГО":

    Един от неговите приятели в интервю спомена, че Бойко се бил откупил

    15:49 11.12.2025

  • 28 КОЕ МУ Е БРИЛЯНТНОТО

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тъй,тъй":

    НА ХАЯШИТО

    15:49 11.12.2025

  • 29 Смешник

    12 1 Отговор
    Затова доста се охранихте с Шиши а и Тошко Африкански доста напълня

    15:49 11.12.2025

  • 30 Факт

    23 1 Отговор
    Айде бегай бе,народа видя що за стока си!!!!

    15:49 11.12.2025

  • 31 провинциалис

    4 4 Отговор
    не така борисов даите път на отрочетата на бившата ДС но на техните агенти -доносници които на 10 11 89 год яхнаха протестите а и власта и сега изплуваха отново използваики народа от протестите от улицата и те са именно от ПП ДБ

    15:50 11.12.2025

  • 32 Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС

    10 4 Отговор
    Която е на бившия вътрешен министър в кабинета Борисов - 2 Румяна Бъчварова. От всички граждани ГЕРБ е с 12 процента а от тези които са гласували досега 17 процента. ПП-ДБ е 14,3 процента тоест малко над 2 процента от ГЕРБ. А преди година 11,5 процента. Хитър е Борисов. Ако беше останал януари при гладните бунтове ГЕРБ се сриваше на 5 процента

    Коментиран от #49, #66, #75

    15:50 11.12.2025

  • 33 Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС

    11 0 Отговор
    Която е на бившия вътрешен министър в кабинета Борисов - 2 Румяна Бъчварова. От всички граждани ГЕРБ е с 12 процента а от тези които са гласували досега 17 процента. ПП-ДБ е 14,3 процента тоест малко над 2 процента от ГЕРБ. А преди година 11,5 процента. Хитър е Борисов. Ако беше останал януари при гладните бунтове ГЕРБ се сриваше на 5 процента

    15:50 11.12.2025

  • 34 А И ДА ПОПИТАМ.

    1 2 Отговор
    ТУК ПИШЕШЕ ЕДИН МНОГО ЧЕСТО КЪДЕ СИ. МОЖЕ БИ СИ СЕ ПРОМЕНИЛ КЪМ ПО ДОБРО. КАНЯ ПРОМЯНАТА НА СЛОВЕСЕН ДВУБОЙ.

    15:50 11.12.2025

  • 35 Ристе Стоичков

    21 2 Отговор
    Боко, бегай в Барцилона,майна

    15:50 11.12.2025

  • 36 ТИГО

    6 0 Отговор
    Айде със здраве да пътувате !

    15:50 11.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Естет

    13 0 Отговор
    Баце откачи от страх!

    15:51 11.12.2025

  • 39 хмммм

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "БОЙОООО":

    Toй лично няма нищо свършено за еврото.

    15:51 11.12.2025

  • 40 Тошко Йорданов преди 30 минути

    18 0 Отговор
    Ще плачете скоро за това правителство. ИТН обмисля закриването си като политическа формация.

    Коментиран от #83

    15:51 11.12.2025

  • 41 България отново беше предадена от

    8 4 Отговор
    Българските Политици на преговори в Европа
    Това е нов Ньойски договор
    А Турция си върна територията след 1878

    15:51 11.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Директора

    12 1 Отговор
    Бойко, тръгни си с мир. Остави България

    15:52 11.12.2025

  • 44 Герп боклуци

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Смешник":

    Тошето стана по нисък и по широк

    15:52 11.12.2025

  • 45 123456

    4 0 Отговор
    Даже късно се отърва от НН , те са токсични , до каквото се докоснат се разпада

    15:52 11.12.2025

  • 46 Много точно

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ще изтрезнеят от опиянението,но ще е късно.Използваха ги и вече са непотребни.Лошото е,че започва анархията в България. Само това,че МЕЧ и Величие говорят,че могат да бъдат първа сила,говори много.Даже и Президентът да вземе до последния човек от партиите им,няма как да спечели 121 депутата.ПИРОВА ПОБЕДА !

    15:52 11.12.2025

  • 47 Сретан Йосич

    6 3 Отговор
    Благодаря Бойко

    15:53 11.12.2025

  • 48 Няма как

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ППДБ са за еврото...
    Възраждане са против...
    А Радев...зодия ,,Близнак"...хем така...хем онака

    15:53 11.12.2025

  • 49 Оппссс

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС":

    14,7 процента са ПП/ДБ а ГЕРБ 17. От тези които са гласували досега. От Маркет Линкс напомнят че проучването е в рамките на статистическата грешка и първото място е възможно да е разменено

    15:53 11.12.2025

  • 50 Българин

    2 8 Отговор
    Бойко ни спаси от еврозоната и за това Поклон до земи!

    15:54 11.12.2025

  • 51 Бай Араб

    1 9 Отговор
    Поколението Z ,нито сабя,нито пушка,нито кирка са държали в ръце,някой щял да им даде ,,един по-добър живот,, навярно това е Румен Радев като ги изпрати в Сибир .Украинските младежи с живота си се борят против Русия ,а българските сами заемат стойка ,,Г,, пред врага.

    15:54 11.12.2025

  • 52 гост

    8 1 Отговор
    Колкото един човек е по-проЗД - толкова е по-нагъл! Леле Какъв ЦИРК НАПРАВИХА ДНЕС бОРИСОВ И пЕЕВСКИ! Довечера надали ще им се размине!

    15:54 11.12.2025

  • 53 Град Симитли

    7 0 Отговор
    3-та оставка,
    Край на играта

    15:54 11.12.2025

  • 54 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    И как точно мафията "саботира" процесите в София бе, мозък!? С тая простотия ли се опитваш да оправдаваш некадърността на Терзиева, която се У.ра със строежа на метрото, с нестартирането навреме на процедури за сметосъбирането и почистването, с безмислените велоалеи и разширяването и поскъпването на синя и зелена зона... Въобще има ли нещо успешно Терзиева и нали знаеш на кривия х. какво му "пречи"!? Та с нищо ПП-лгДБ-та са по-различни от двете 🐷-расета, а и са съмишленици евроатлантици и пробандеровци! Надеждата ми честно казано е в Радев, когото същите ПП-лгДБ-та и 🐷-расета в коалиция, дружно конституционно ограничиха до домова книга!

    Коментиран от #104

    15:54 11.12.2025

  • 55 Антон

    10 1 Отговор
    Тези сегашните: направиха мазало за десетки ако не и за стотици години напред. Вкараха държавата в еврозоната против волята на хората. Даваха пари на укрите чрез твглене на заеми. Цялото им правителство се крепеше на заеми. Наложиха санкции, фалираха бизнеси, направиха инфлация. А предстои още по-голяма. И този реши да спасява кожата и да хвърля вина върху българските граждани, че не го искали вече. Някой трябва да търси отговорност от тези хора. А вероятно самите политици вече за осъзнали каква секира ни чака в еврозоната.

    15:55 11.12.2025

  • 56 Роки

    11 2 Отговор
    Окрадоха с 50 милиарда евро българския народ! Доживотен затвор и конфискация до 9 коляно! Циркаджии!

    15:55 11.12.2025

  • 57 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "ТИГО":

    Считай ,че си хванал дебелия кокал .

    15:56 11.12.2025

  • 58 Бре

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойко Борисов":

    Винаги съм казвал че си актьор номер две в света 👏. Но сега маи вече си истински, изплачи си мъката не се срамувам.

    15:56 11.12.2025

  • 59 ХИТРЕЦЪТ БОКО

    5 4 Отговор
    оставка днес - ДОКАТО РАДЕВ НЕ НАПРАВИЛ ПАРТИЯ И ДА НИ ИЗМЕТЕ.

    15:57 11.12.2025

  • 60 Истината

    12 0 Отговор
    Ах Тикво ти каква си мъс тия...

    Никога повече ГЕРБ

    15:57 11.12.2025

  • 61 България на

    4 1 Отговор
    Евро Рома и турците
    АДП
    Ахмед Доган Президент

    15:57 11.12.2025

  • 62 Първо изявление на ПП-ДБ

    9 0 Отговор
    ПП-ДБ: Няма да стане като на предните избори. Ще наводним страната с наблюдатели. Ще наблюдаваме всяка секция. Няма да позволим ГЕРБ и ДПС отново да си надпишат по 100 хиляди гласа. ИТН вече няма да има възможност да купи и 1 глас.
    "Оставката е първа крачка България да стане нормална държава"

    15:58 11.12.2025

  • 63 селяк

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "павела митова":

    че он коги е казвал истината

    15:58 11.12.2025

  • 64 дадада

    4 0 Отговор
    Ще ви заличат - така или иначе! Свършва се! И моля като за последно да обясниш, какъв им бе проблемът досега на пътуващите с еврото!

    15:58 11.12.2025

  • 65 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "ТИГО":

    Инфантилно е да бъркаш желаното с нормалното! Такива който чакате някой друг да ви оправя сте инфантили по презумпция !!! При това вече Кирчовците ви оправяха...

    15:58 11.12.2025

  • 66 Възраждане и ДПС по 9 процента

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС":

    Много им дават. Вече няма такива наивници

    15:59 11.12.2025

  • 67 видял

    4 0 Отговор
    И, закона за референдумите не работи. А бяхте толкова време на власт.

    16:00 11.12.2025

  • 68 Феникс

    6 1 Отговор
    Сега идва сужебното правитество на Делянчо , евро изн@силванИ на лева и на пролет ще пръкнат новият проект на Радев, който ще спечели изборите! Идеален сценарий, никой ни лук ял ни ук мирисал! ЕС ще ни вкара в дългова криза и нашите хубавци ще са принудени да разпродадат държавата както направиха гърците!

    16:00 11.12.2025

  • 69 пашата

    7 2 Отговор
    Дано сретен йосич ги оправи и двамцата

    16:00 11.12.2025

  • 70 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ко, много си т..а

    16:00 11.12.2025

  • 71 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "НА КОГО НИ ОСТАВЯШ ДОН":

    Сега може да се появи и идеята за референдум да станем свободно присъединила се територия към САЩ!? Им може веднага да се одобри и проведе!?Единственият проблем е че американците категорично ще ни откажат присъединяване !?

    16:01 11.12.2025

  • 72 Мокой

    5 0 Отговор
    Ако Борисов не беше се заиграли с Пеевски, ако Герб бяха по-обрани за Украйна, ако бяха зачели искането за референдум за еврото..., може би нямаше да се стигне до тук.

    16:01 11.12.2025

  • 73 Бойко

    2 0 Отговор
    Ами като фирмите са твои естествено е че ще изнудване. Друг е въпросът че Терзиев не става. Това са два отделни проблема.

    16:01 11.12.2025

  • 74 символи

    2 0 Отговор
    Преди месец и половина му беше даден непоискан съвет какво може да направи. Не беше чут (от него и от никой друг). Сега, за да не се повтаряме следва продължение. За да има справедливо наказание, на кабинета (преди да си е сложил в джоба портфейла) да се връчи строшената перодръжка на Стамболийски и да подпише отлагане на еврото. Иначе е измиване на ръцете. По желание може и протектори за да не се чува скърцането със зъби.

    Коментиран от #88

    16:02 11.12.2025

  • 75 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 76 Тиквата

    1 1 Отговор
    Веднага в затвора!

    16:02 11.12.2025

  • 77 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Единственият шанс на Бацо е да се опита да се отърве от 220 килограмовия, който го е яхнал и му подгъва коленцата затова и този отчаян ход, както и да удари едно коляно пред Пилота😉

    16:03 11.12.2025

  • 78 Свали си очилата

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Начина ти на изразяване клони към предположение, ще си някой бизнес палячо. Достоен член на същата олигархия от алчни бизнесмени. Ти какво направи тези хора да не бъдат бедни? Господин Богат Боташ? Какво направи за тези хора да останат в България и тук да създадат семейство? Или си от онези с многото апартаменти и хотели закупени с кръвта и бедността на останалите. Как ще успокоиш съзнанието си. "За мене може, за другите секира"? "Аз да съм добре, на Вуте да му зле"? "Всички правят така"? "И аз да съм, и аз бих го направил"? "И в Германия има корупция"? Кое от всичките ще си избереш? Или всичките?

    16:03 11.12.2025

  • 79 ББ демократ

    1 6 Отговор
    Как може да се поддадеш на 50 хил. идиота, след като за теб са гласували 500 хил.. Какво ще кажеш на тези 500 хил. - че това е демокрацията - 50 хил. да командват 500 хил., че 500 хил. не са гражданско общество, а 50 хил. са. Пълно неуважение към избирателите си.

    Коментиран от #87

    16:04 11.12.2025

  • 80 Сретан

    3 1 Отговор
    Ще го оправи тоя!

    16:04 11.12.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Гедер

    2 0 Отговор
    Май на бате Бойко му олекна от тая оставка .

    16:04 11.12.2025

  • 83 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тошко Йорданов преди 30 минути":

    Ами като фирмите са твои естествено е че ще изнудване. Друг е въпросът че Терзиев не става. Това са два отделни проблема.

    16:05 11.12.2025

  • 84 Уса

    2 0 Отговор
    Пълен идот съсипахте и окрадохте всичко.Отровихте децата ни с боклуци.Да горите в ада.Тръмп няма да работи с вас каквото и да правите

    Коментиран от #99

    16:05 11.12.2025

  • 85 Бойко

    3 1 Отговор
    Ами като фирмите са твои естествено е че ще изнудване. Друг е въпросът че Терзиев не става. Това са два отделни проблема.

    16:05 11.12.2025

  • 86 Я па тоо простак

    3 0 Отговор
    Затвор, Буциииии!!!

    16:06 11.12.2025

  • 87 цвили герберастино

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "ББ демократ":

    хахахахахахахахаха

    16:07 11.12.2025

  • 88 Никакво отлагане на еврото лицемери

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "символи":

    Защо вместо това не разпродадете сланината от имоти и да върнете парите? Да върнете и сланината натрупана по чекмеджетата, банковите сметки и офшорките? Това не е ли по-културно и правдиво?

    16:07 11.12.2025

  • 89 Неадекватна

    3 0 Отговор
    история!Хората не искат да го видят той ми бръщолеви глупости за боклука в София!

    16:07 11.12.2025

  • 90 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За какво?

    16:08 11.12.2025

  • 91 Избори през 3 месеца 😵‍💫

    1 3 Отговор
    И кой спасител ще дойде сега да ни оправи🤣🤣🤣
    150 000 000 в кофата и 3 месеца безвремие😵‍💫
    И накрая още от същото 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    16:08 11.12.2025

  • 92 Хмм

    2 0 Отговор
    настоял той, нали щял да помисли, ама след нова година, винаги когато властта опре до контрапротести, се стига до нейното сгромолясване Чаушеску, Кадафи, Асад

    16:09 11.12.2025

  • 93 Той и Доган

    2 0 Отговор
    Величаеше Блеевски, че е феномен…..
    Борисов, ти май наистина не си наред с главата.
    Само ти си доволен от водоскока.

    16:09 11.12.2025

  • 94 Не мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    за Бойко ами търчи у кухнята ,че те чакат ччувал с лук и картофи да белиш и камара с посуда да миеш...

    16:09 11.12.2025

  • 95 дядото

    1 0 Отговор
    не вярвам народа да иска заличаване на герб,но теб и оялата се върхушка,на шиши и подобни - може да иска заличаване

    16:10 11.12.2025

  • 96 Емигрант

    1 0 Отговор
    Няма такова мазно изплуващо петно като този "пожарен кран", до снощи говореше, че за оставки ще се говори след като се приеме еврото "демек" след 01.01.2026 г.,а днес бил настоял за тази оставка ? Но този мутрак не е толкова воновен колкото вина носи този изпростял чалгарски суверен който 15 г. му позволява тази гавра с държава и народ ! С оставката се доказа цялата измама на тези нагли политици от тази сглобена от престъпни шайки коалиция която няколко пъти мами суверен и опозиция с уж единствен възможен бюджет и какво се получи сами се отказаха от "свестния" си бюджет ! Остава единствено още само едно цивилизовано изпълнение на искането от суверена - СЪД и ЗАТВОР ЗА ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА МАФИОТКА ПАПЛА4 ПРЕДВОЖДАНА ОТ ДУОТО ТИКВА/ НАМАГНИТЕН !

    16:10 11.12.2025

  • 97 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Разбира се, всички представители от мутри-обединени – не спираха да винят коалиция ПП-ДБ, че били виновни за това, че опропастиха „грижата за хората.“ Уви, тази спечелена битка е само началото. Има ужасно много работа по разрушаването на мутренско-путинския модел на управление, затиснал диафрагмата на България. СТЯГАЙТЕ СЕ!

    16:11 11.12.2025

  • 98 Какво общо има

    1 0 Отговор
    Оставката с боклука на София?

    Коментиран от #101

    16:11 11.12.2025

  • 99 ЕДИН

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Уса":

    Тези на протеста ли са окрадени с телефони за по три бона...

    16:12 11.12.2025

  • 100 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Да е жив и здрав Сретан.Боко е пътник. Въпреки отставката

    16:12 11.12.2025

  • 101 ?!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Какво общо има":

    Има, до каквото се докоснат, нищо не става..

    16:14 11.12.2025

  • 102 гошо

    2 0 Отговор
    Доживотен затвор и конфискация на краденото.

    16:14 11.12.2025

  • 103 Николай Бареков бивш евродепутат

    1 0 Отговор
    Коледа подрани! Сламеният Желязков хвърли оставката след едномилионен протест срещу босовете му Пеевски и Борисов!

    Пътувам към бърлогата на Славчо клетий да го измъкна и да даде обяснение на излъганите си бивши избиратели.

    16:14 11.12.2025

  • 104 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гост":

    Терзиева има грешки, но те не отменят факта, че в столичната администрация 15+ години кадри и фирми са вързани с модела ГЕРБ–ДПС.
    Този модел не изчезва за 6 месеца, нито за една смяна на кмет. Той работи чрез саботаж, бавене и финансов натиск.

    16:15 11.12.2025

  • 105 Каква брилянтна реч

    0 0 Отговор
    бе? Желязков нагло обясни, че е наясно колко арогантен е бил, колко арогантни сте всички, но сте единствените, които могат да управляват. В известен смисъл е прав, предвид визията на партията за държава като кочина. Съд и затвор за всички ви!

    16:16 11.12.2025

  • 106 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    1 0 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    16:16 11.12.2025

  • 107 Реалност

    1 0 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    16:17 11.12.2025

  • 108 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Буцката с отчаян маньовър да свали раницата Пеевски от гърба си. Междувременно ИТН и БСП отекоха в канала след няма и година във властта. Но, какво да се прави - рисковете да танцуваш с вълци;. Всеки момент може да останеш я без ръка, я без глава;)

    16:17 11.12.2025

  • 109 Един друг

    1 0 Отговор
    Освен да лъже, този нещо друго може ли да прави?

    16:19 11.12.2025

