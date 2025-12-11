Борисов: Настоях за тази оставка днес, за да не ни заличат

За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна практика. Изказването му беше брилянтно", поясни той. И заяви, че не намира нито една грешка във важните неща, които е направило ГЕРБ по време на управлението.
По думите му за две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук.
1 В затвора
15:44 11.12.2025
2 Пич
А това което постигнаха бедните "искащи" инфантили е , че ще дадат възможност с хаоса който създадоха , алчният ни бизнес да им съдере кожите безконтролно след Нова година !!!
Коментиран от #17, #22, #46, #48, #70, #78
15:44 11.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #90, #94
15:44 11.12.2025
4 павела митова
Коментиран от #63
15:45 11.12.2025
5 Гадове мръсни
15:45 11.12.2025
6 ТИГО
Коментиран от #27
15:45 11.12.2025
7 избирател
15:45 11.12.2025
8 ООрана държава
15:45 11.12.2025
9 Бойко Борисов
Коментиран от #58
15:45 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
Коментиран от #54
15:45 11.12.2025
12 1357
15:46 11.12.2025
13 Дедо ви...
15:46 11.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 К.К
15:46 11.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 али баба
До коментар #2 от "Пич":айде да идва желаната промяна , но не към по-добро..........
15:46 11.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ТИ СИ МЕНТА СНИШЕН
15:47 11.12.2025
20 ккк
15:47 11.12.2025
21 Смешник
Коментиран от #44
15:47 11.12.2025
22 ТИГО
До коментар #2 от "Пич":Плачеш ли ? Хълцаш даже ,екстра ми е ! Всичките сте за нулиране ! Душата ми пее като ви гледам как хълцате от злоба че може да изпуснете кокала !
Коментиран от #57, #65
15:48 11.12.2025
23 Тъй,тъй
Коментиран от #28
15:48 11.12.2025
24 НА КОГО НИ ОСТАВЯШ ДОН
Коментиран от #71
15:48 11.12.2025
25 въпросче
15:48 11.12.2025
26 БОЙОООО
ПРОДЪЛЖАВАШ ДА НИ ДРАЗНИШ И ДА НИ СЕ ПОДИГРАВАШ.
МАХАЙ СЕ БЕ!
МРАЗИМ ТЕ И ТЕ НЕНАВИЖДАМЕ!
НЕ ТИ ИСКАМЕ ЕВРОПОМИЯТА И ЕВРОТО!
Коментиран от #39
15:48 11.12.2025
27 Брачед
До коментар #6 от "ТИГО":Един от неговите приятели в интервю спомена, че Бойко се бил откупил
15:49 11.12.2025
28 КОЕ МУ Е БРИЛЯНТНОТО
До коментар #23 от "Тъй,тъй":НА ХАЯШИТО
15:49 11.12.2025
29 Смешник
15:49 11.12.2025
30 Факт
15:49 11.12.2025
31 провинциалис
15:50 11.12.2025
32 Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС
Коментиран от #49, #66, #75
15:50 11.12.2025
33 Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС
15:50 11.12.2025
34 А И ДА ПОПИТАМ.
15:50 11.12.2025
35 Ристе Стоичков
15:50 11.12.2025
36 ТИГО
15:50 11.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Естет
15:51 11.12.2025
39 хмммм
До коментар #26 от "БОЙОООО":Toй лично няма нищо свършено за еврото.
15:51 11.12.2025
40 Тошко Йорданов преди 30 минути
Коментиран от #83
15:51 11.12.2025
41 България отново беше предадена от
Това е нов Ньойски договор
А Турция си върна територията след 1878
15:51 11.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Директора
15:52 11.12.2025
44 Герп боклуци
До коментар #21 от "Смешник":Тошето стана по нисък и по широк
15:52 11.12.2025
45 123456
15:52 11.12.2025
46 Много точно
До коментар #2 от "Пич":Ще изтрезнеят от опиянението,но ще е късно.Използваха ги и вече са непотребни.Лошото е,че започва анархията в България. Само това,че МЕЧ и Величие говорят,че могат да бъдат първа сила,говори много.Даже и Президентът да вземе до последния човек от партиите им,няма как да спечели 121 депутата.ПИРОВА ПОБЕДА !
15:52 11.12.2025
47 Сретан Йосич
15:53 11.12.2025
48 Няма как
До коментар #2 от "Пич":ППДБ са за еврото...
Възраждане са против...
А Радев...зодия ,,Близнак"...хем така...хем онака
15:53 11.12.2025
49 Оппссс
До коментар #32 от "Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС":14,7 процента са ПП/ДБ а ГЕРБ 17. От тези които са гласували досега. От Маркет Линкс напомнят че проучването е в рамките на статистическата грешка и първото място е възможно да е разменено
15:53 11.12.2025
50 Българин
15:54 11.12.2025
51 Бай Араб
15:54 11.12.2025
52 гост
15:54 11.12.2025
53 Град Симитли
Край на играта
15:54 11.12.2025
54 Гост
До коментар #11 от "Истината":И как точно мафията "саботира" процесите в София бе, мозък!? С тая простотия ли се опитваш да оправдаваш некадърността на Терзиева, която се У.ра със строежа на метрото, с нестартирането навреме на процедури за сметосъбирането и почистването, с безмислените велоалеи и разширяването и поскъпването на синя и зелена зона... Въобще има ли нещо успешно Терзиева и нали знаеш на кривия х. какво му "пречи"!? Та с нищо ПП-лгДБ-та са по-различни от двете 🐷-расета, а и са съмишленици евроатлантици и пробандеровци! Надеждата ми честно казано е в Радев, когото същите ПП-лгДБ-та и 🐷-расета в коалиция, дружно конституционно ограничиха до домова книга!
Коментиран от #104
15:54 11.12.2025
55 Антон
15:55 11.12.2025
56 Роки
15:55 11.12.2025
57 Бай Араб
До коментар #22 от "ТИГО":Считай ,че си хванал дебелия кокал .
15:56 11.12.2025
58 Бре
До коментар #9 от "Бойко Борисов":Винаги съм казвал че си актьор номер две в света 👏. Но сега маи вече си истински, изплачи си мъката не се срамувам.
15:56 11.12.2025
59 ХИТРЕЦЪТ БОКО
15:57 11.12.2025
60 Истината
Никога повече ГЕРБ
15:57 11.12.2025
61 България на
АДП
Ахмед Доган Президент
15:57 11.12.2025
62 Първо изявление на ПП-ДБ
"Оставката е първа крачка България да стане нормална държава"
15:58 11.12.2025
63 селяк
До коментар #4 от "павела митова":че он коги е казвал истината
15:58 11.12.2025
64 дадада
15:58 11.12.2025
65 Пич
До коментар #22 от "ТИГО":Инфантилно е да бъркаш желаното с нормалното! Такива който чакате някой друг да ви оправя сте инфантили по презумпция !!! При това вече Кирчовците ви оправяха...
15:58 11.12.2025
66 Възраждане и ДПС по 9 процента
До коментар #32 от "Последно проучване на МАРКЕТ ЛИНКС":Много им дават. Вече няма такива наивници
15:59 11.12.2025
67 видял
16:00 11.12.2025
68 Феникс
16:00 11.12.2025
69 пашата
16:00 11.12.2025
70 Пич
До коментар #2 от "Пич":ко, много си т..а
16:00 11.12.2025
71 не може да бъде
До коментар #24 от "НА КОГО НИ ОСТАВЯШ ДОН":Сега може да се появи и идеята за референдум да станем свободно присъединила се територия към САЩ!? Им може веднага да се одобри и проведе!?Единственият проблем е че американците категорично ще ни откажат присъединяване !?
16:01 11.12.2025
72 Мокой
16:01 11.12.2025
73 Бойко
16:01 11.12.2025
74 символи
Коментиран от #88
16:02 11.12.2025
75 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
76 Тиквата
16:02 11.12.2025
77 Гласове от зайчарника в Банкя
16:03 11.12.2025
78 Свали си очилата
До коментар #2 от "Пич":Начина ти на изразяване клони към предположение, ще си някой бизнес палячо. Достоен член на същата олигархия от алчни бизнесмени. Ти какво направи тези хора да не бъдат бедни? Господин Богат Боташ? Какво направи за тези хора да останат в България и тук да създадат семейство? Или си от онези с многото апартаменти и хотели закупени с кръвта и бедността на останалите. Как ще успокоиш съзнанието си. "За мене може, за другите секира"? "Аз да съм добре, на Вуте да му зле"? "Всички правят така"? "И аз да съм, и аз бих го направил"? "И в Германия има корупция"? Кое от всичките ще си избереш? Или всичките?
16:03 11.12.2025
79 ББ демократ
Коментиран от #87
16:04 11.12.2025
80 Сретан
16:04 11.12.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Гедер
16:04 11.12.2025
83 Бойко
До коментар #40 от "Тошко Йорданов преди 30 минути":Ами като фирмите са твои естествено е че ще изнудване. Друг е въпросът че Терзиев не става. Това са два отделни проблема.
16:05 11.12.2025
84 Уса
Коментиран от #99
16:05 11.12.2025
85 Бойко
16:05 11.12.2025
86 Я па тоо простак
16:06 11.12.2025
87 цвили герберастино
До коментар #79 от "ББ демократ":хахахахахахахахаха
16:07 11.12.2025
88 Никакво отлагане на еврото лицемери
До коментар #74 от "символи":Защо вместо това не разпродадете сланината от имоти и да върнете парите? Да върнете и сланината натрупана по чекмеджетата, банковите сметки и офшорките? Това не е ли по-културно и правдиво?
16:07 11.12.2025
89 Неадекватна
16:07 11.12.2025
90 Въпрос
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За какво?
16:08 11.12.2025
91 Избори през 3 месеца 😵💫
150 000 000 в кофата и 3 месеца безвремие😵💫
И накрая още от същото 😵💫😵💫😵💫
16:08 11.12.2025
92 Хмм
16:09 11.12.2025
93 Той и Доган
Борисов, ти май наистина не си наред с главата.
Само ти си доволен от водоскока.
16:09 11.12.2025
94 Не мисли
До коментар #3 от "Последния Софиянец":за Бойко ами търчи у кухнята ,че те чакат ччувал с лук и картофи да белиш и камара с посуда да миеш...
16:09 11.12.2025
95 дядото
16:10 11.12.2025
96 Емигрант
16:10 11.12.2025
97 Възpожденец 🇧🇬
16:11 11.12.2025
98 Какво общо има
Коментиран от #101
16:11 11.12.2025
99 ЕДИН
До коментар #84 от "Уса":Тези на протеста ли са окрадени с телефони за по три бона...
16:12 11.12.2025
100 И Киев е Руски
16:12 11.12.2025
101 ?!!!
До коментар #98 от "Какво общо има":Има, до каквото се докоснат, нищо не става..
16:14 11.12.2025
102 гошо
16:14 11.12.2025
103 Николай Бареков бивш евродепутат
Пътувам към бърлогата на Славчо клетий да го измъкна и да даде обяснение на излъганите си бивши избиратели.
16:14 11.12.2025
104 Истината
До коментар #54 от "Гост":Терзиева има грешки, но те не отменят факта, че в столичната администрация 15+ години кадри и фирми са вързани с модела ГЕРБ–ДПС.
Този модел не изчезва за 6 месеца, нито за една смяна на кмет. Той работи чрез саботаж, бавене и финансов натиск.
16:15 11.12.2025
105 Каква брилянтна реч
16:16 11.12.2025
106 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
16:16 11.12.2025
107 Реалност
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
16:17 11.12.2025
108 Смях в залата
16:17 11.12.2025
109 Един друг
16:19 11.12.2025