Борисов: Настоях за тази оставка днес, за да не ни заличат

За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна практика. Изказването му беше брилянтно", поясни той. И заяви, че не намира нито една грешка във важните неща, които е направило ГЕРБ по време на управлението.

По думите му за две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук.