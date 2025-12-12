Унгария се противопоставя на дългосрочното замразяване на руските активи в ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан публикува във „Фейсбук“, че страната му изразява протест срещу това, което той определя като „незаконна“ инициатива на правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Решението, което предстои да бъде гласувано с квалифицирано мнозинство, цели дългосрочно замразяване на руските активи. Това съобщи агенция Ройтерс, предава БТА.

„Днес Брюксел ще премине Рубикон с писмена процедура по гласуването, което ще нанесе непоправими щети на Съюза“, заяви Орбан. Той подчерта, че Унгария ще се противопостави на решението и ще предприеме всички възможни мерки, за да възстанови правомерната ситуация.

Планът за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка в ЕС ще елиминира риска от блокиране на решението за финансиране на Украйна от страна на приятелски настроените към Москва държави като Унгария и Словакия. В момента те имат право на вето при подновяване на решението на всеки шест месеца, посочва Ройтерс.

Вчера датското председателство обяви, че ЕС стартира процедура за дългосрочно замразяване на тези активи, с цел да се избегне необходимостта от редовно подновяване на решението и да се създаде правна рамка за евентуално използване на средствата за подкрепа на Украйна.

Процедурата представлява първа стъпка съгласно член 122 от Договора за функционирането на ЕС, който позволява на държавите членки да предприемат специални мерки в извънредни ситуации за защита на икономическата стабилност на Съюза.

Очаква се официалното решение да бъде обявено днес около 18:00 ч. българско време.