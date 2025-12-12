Новини
Унгария се противопоставя на дългосрочното замразяване на руските активи в ЕС

12 Декември, 2025 13:38 737 34

Виктор Орбан предупреждава за „непоправими щети“ и настоява за спазване на закона

Унгария се противопоставя на дългосрочното замразяване на руските активи в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан публикува във „Фейсбук“, че страната му изразява протест срещу това, което той определя като „незаконна“ инициатива на правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Решението, което предстои да бъде гласувано с квалифицирано мнозинство, цели дългосрочно замразяване на руските активи. Това съобщи агенция Ройтерс, предава БТА.

„Днес Брюксел ще премине Рубикон с писмена процедура по гласуването, което ще нанесе непоправими щети на Съюза“, заяви Орбан. Той подчерта, че Унгария ще се противопостави на решението и ще предприеме всички възможни мерки, за да възстанови правомерната ситуация.

Планът за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка в ЕС ще елиминира риска от блокиране на решението за финансиране на Украйна от страна на приятелски настроените към Москва държави като Унгария и Словакия. В момента те имат право на вето при подновяване на решението на всеки шест месеца, посочва Ройтерс.

Вчера датското председателство обяви, че ЕС стартира процедура за дългосрочно замразяване на тези активи, с цел да се избегне необходимостта от редовно подновяване на решението и да се създаде правна рамка за евентуално използване на средствата за подкрепа на Украйна.

Процедурата представлява първа стъпка съгласно член 122 от Договора за функционирането на ЕС, който позволява на държавите членки да предприемат специални мерки в извънредни ситуации за защита на икономическата стабилност на Съюза.

Очаква се официалното решение да бъде обявено днес около 18:00 ч. българско време.


Унгария
  • 1 да питам

    6 7 Отговор
    Предполагам, че и Фичо е изпял припева ... 🤭😁

    13:41 12.12.2025

  • 2 Аз съм веган

    6 8 Отговор
    Бе взимай всичко, на тая паплач

    13:41 12.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    10 10 Отговор
    Маджарина има Стокхолмски синдром след като руските танкове газиха Будапеща 1957г.

    13:41 12.12.2025

  • 4 малиии

    6 5 Отговор
    " Гълъбът на Мира " ...

    13:42 12.12.2025

  • 5 Сила

    11 15 Отговор
    Благодарение на любимеца на родните копейки , Унгария е на последно място в ЕС по икономически показатели ....България сме пред тях , станахме пред последни !!!???!!! В Унгария има истинска инфлация (галопираща ) , всяка седмица различни цени , унгарския форинт се девалвира ежедневно ....даже ние сме по добре от тях ....???!!!???

    Коментиран от #15

    13:43 12.12.2025

  • 6 Тиквонии Велики

    7 7 Отговор
    Мене Орбан ме пошляпа по дупето и аз харизах на Путин 4 милиарда за турската тръба за да имат маджарите газ!

    13:44 12.12.2025

  • 7 Хасковски каунь

    9 7 Отговор
    Англосаксонски разбойници ! И Ганьо с тях

    13:44 12.12.2025

  • 8 Унгария се противопоставя

    11 7 Отговор
    А родните ни атлантически нищожества какво казват? Има ли българин който да е "ЗА" ? А?
    (Дела с който искат да се ангажира България е 1% от 210 милиарда евро умножено по коефицент 2,3 евентуални арбитражни неустойки такси и т.н . Ако правителството ни поеме този ангажимент тези суми трябва да бъдат моментално блокирани по разплащателните ни сметки на БНБ ....)

    13:44 12.12.2025

  • 9 Трол

    6 8 Отговор
    Унгария е троянският кон на Краснов в ЕС.

    13:46 12.12.2025

  • 10 Брюкселският Вавилон ще падне

    10 1 Отговор
    Така като паднаха Борисов и Пеевски в София.

    13:46 12.12.2025

  • 11 Искам Европейския съюз да

    4 6 Отговор
    става все по-силен!!!

    13:46 12.12.2025

  • 12 Сръбският крал Михай

    6 6 Отговор
    " Що ме мене боли .ура, че маджарите немали излаз на мОре"!

    13:46 12.12.2025

  • 13 Ционистчето проклето ГЕЙргиев

    6 1 Отговор
    и премиерчето неадекватно дЖилезку пък НЕ се противопоставят

    Коментиран от #30

    13:47 12.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    11 5 Отговор
    Брюксел е в паника. Руски компании са завели дела за над 50 милиарда срещу ЕС и незаконните санкции - ако и самата държава ги погне за кражбата на над 200 жална ви майка ще плащате до живот на Урсулите глъмарщината

    13:48 12.12.2025

  • 15 Лудият от портиерната

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Ха ха, и затова минималната заплата в унгария е по висока от наща а покупателната способност на унгарците е два пъти по висока отколкото на българите

    Коментиран от #20, #23

    13:51 12.12.2025

  • 16 Смешник

    6 4 Отговор
    Абе Орбан си е пич истински държавник които си гледа единствено националния интерес

    13:51 12.12.2025

  • 17 Тов. Членин

    6 6 Отговор
    Таваришчи , това , че Урбан и Фичо имат големи бимбарици не означава , че имат и голем потенциал ...🤭

    13:52 12.12.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    3 5 Отговор
    Този...ако членуваше в Евразийският Съюз,и така правеше проблеми както сега ги прави,до сега да беше литнал от високо като Икар....гаранция...Пригожин се запъна и му се развали самолета...каква слушайност драги зрители и слушатели...

    13:52 12.12.2025

  • 19 премиерчето неадекватно дЖилезку:

    8 2 Отговор
    Не ни пука за „непоправимите щети“ и няма да спазваме закона ! България е колония и квото ни кажат шефчитата Урсулайци тва е. Точка. Там площада да си вряка. Ние атлантиците сме си предатели и това вече на всички е ясно и няма да се крием а до дупка на България ще вредим

    13:54 12.12.2025

  • 20 Сила

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Лудият от портиерната":

    Верно си "ха ха "...даже ха - хо !!! Къде живееш , къде пазаруваш ...в Унгария ли ??!

    Коментиран от #24

    13:54 12.12.2025

  • 21 УСА боклук

    4 3 Отговор
    Украйна сдава багажа.

    13:54 12.12.2025

  • 22 ШЕФА

    7 3 Отговор
    Това е единственият проспериращ и здравомислещ политик в фашистка Европа,Европа в която Мохамад е Цар,а белият работи на две места и плаща 50% данъци за да ги подаряват на фашистка Украйна !!!

    13:54 12.12.2025

  • 23 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лудият от портиерната":

    Не се напъвай...средната работна заплата на унгарците е около 1000 евро...ти си направи аритметиката...

    Коментиран от #26

    13:56 12.12.2025

  • 24 Лудият от портиерната

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Ха ха, хо хо. А ти сигурно в унгария пазаруваш ?

    13:57 12.12.2025

  • 25 И без тва бюджет няма

    3 1 Отговор
    Всички пари на урсулайците, нато и украйна да дадем и да се закриваме. То точно това направиха атлантиците за 36 години впрочем.

    13:58 12.12.2025

  • 26 Лудият от портиерната

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Мале колко заблудени индивиди има тука

    Коментиран от #29

    13:58 12.12.2025

  • 27 Потресаваща е атлантическата олигофрения

    3 1 Отговор
    и престъпност. Няма по вредна, гнусна и опасна сган от атлантиците.

    14:01 12.12.2025

  • 28 Чори папи

    3 0 Отговор
    То си е чиста кражба.Трябва всички.Ама Сорос ги е назначил.

    14:01 12.12.2025

  • 29 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Лудият от портиерната":

    Заблуденият го виж у вас в огледалото..отвори гугъл и виж каква заплата получават унгарците или на теб директно Орбан ти ги снася цифрите...

    Коментиран от #31

    14:02 12.12.2025

  • 30 Няма случай за поне 20 години

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ционистчето проклето ГЕЙргиев":

    Нашите гнусни атлантически подлоги на нещо да са се противопоставили. Ама никога не се е случило подобно чудо.

    14:04 12.12.2025

  • 31 Лудият от портиерната

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Ха ха, я питай гуглето колко е минималната в унгария и в българия. И питай също за покупателната способност

    Коментиран от #32

    14:05 12.12.2025

  • 32 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Лудият от портиерната":

    Пак ти казвам не се напъвай...В БГ средна работна заплата е около 1250...1300 евро...Прегледах цените на отделни стоки в София и Будапеща и голяма разлика няма...едни са по високи в София и обратно.Направи си труда да напишеш и да прочетеш...

    14:11 12.12.2025

  • 33 Редно и морално е

    2 0 Отговор
    И България да се обяви срещу „незаконната“ инициатива на някой правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Това е българският национален интерес. Впрочем точно тази инициатива за момента е единствено на Германия, и то без да е удобрена и обсъждана от Бундестага им !

    14:12 12.12.2025

  • 34 Впрочем колеги,

    1 0 Отговор
    Някой може ли да посочи поне една "инициатива" на ЕК която да е била в полза на България? Нещо до добро да е довела?

    14:19 12.12.2025

