Атанас Зафиров: Последните седмици бяха преломни за страната, а гласът на гражданите е ясно чут и няма връщане назад

12 Декември, 2025 15:28, обновена 12 Декември, 2025 15:38 740 32

България има нужда от стабилна, спокойна и разумна политическа среда

Атанас Зафиров: Последните седмици бяха преломни за страната, а гласът на гражданите е ясно чут и няма връщане назад - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Последните седмици са били преломни за страната, а гласът на гражданите е бил ясно чут. Това заяви на брифинг председателят на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров.

По думите му общественото напрежение и масовото недоволство са изпратили категоричен сигнал към политическата класа, който не може да бъде пренебрегнат. Зафиров подчерта, че позицията на БСП е в синхрон с очакванията на хората за промяна, повече справедливост и отговорно управление.

От партията заявиха, че ще представят подробности за следващите си политически действия, съобразени с обществените нагласи и развитието на политическата ситуация в страната.

Коалиция БСП-ОЛ стана част от съвместното управление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. Правителството подаде оставка, водено от отговорността ни пред гражданите. Исторически, БСП и партиите от левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над партийните интереси. Това заяви вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг в централата на партията.

Уточни, че следващата седмица ще бъде свикан Националният съвет на БСП.

Сред успехите на БСП в управлението той открои войната срещу „къщите на ужасите“, мерки за водната криза и други. Уточни, че БСП-ОЛ е категорично против България да даде гаранция на стойност 1,2 млрд. евро за Украйна.

„Не сме спирали да чуваме протестите, и този път ги чухме. В тях участваше активно младото поколение, на нашите деца, част от нашето поколение също беше на тези протести. Последните седмици бяха преломни. Управляващото мнозинство показа, че умее да чува гласа на гражданите и да действа адекватно. Пътят за нас е един – откровен разговор и процес по реинтеграция на хората с ляво мислене. За нас е важно, независимо колко време ще ни отнеме това. Считам, че на дневен ред е един съществен въпрос – може ли всички онези, които внесоха вота на недоверие, и онези от управлението да признаят, че хората на улицата са скептични към целия политически елит? Можем ли да се върнем към директния разговор за бъдещето на България? Важно е сега да не разрушим държавата и да опазим държавността и стабилността, защото трусът е много сериозен и ние, като част от управляващото мнозинство, направихме първата крачка към неговото овладяване. Следващите крачки обаче зависят от всички политически сили“, каза още Зафиров.

Вицепремиерът в оставка допълни, че БСП-ОЛ последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет, чиято философия е защитата на социалните права на широк кръг граждани.

„България има нужда от стабилна, спокойна и разумна политическа среда“, допълни още той.

Румен Петков е категоричен, че процесите по консолидация в левицата са необратими и нямат алтернатива: „Без съмнение най-потърпевши от създаването на кабинета бяхме ние от БСП. Показахме, че сме демократична организация – при нас не настъпи разправа с някой, който изразява различно мнение. Допуснахме две грешки – едната, че не съумяхме да представим успехите на нашите министри и нашата парламентарна група. За нас е много важно бюджетът да бъде приет. Иначе потърпевшите групи ще бъдат много.“


България
  • 1 Дечо

    22 0 Отговор
    Скрий се бе мръшляк

    15:30 12.12.2025

  • 2 Тези вече са милиардери

    22 0 Отговор
    Не им трябва парламента!

    15:30 12.12.2025

  • 3 в кратце

    13 5 Отговор
    От бъдещата бедност с еврото няма връщане назад.

    15:30 12.12.2025

  • 4 пълна

    19 0 Отговор
    ОТВРАТ!!!

    15:30 12.12.2025

  • 5 Дориана

    16 0 Отговор
    Алчността за власт на „ лидерите” на БСП ОЛ унищожи партията и я вкарва на дъното. За това, че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски и гласуваха безропотно с тях срещу собствените си избиратели БСП ОЛ се сриват . Падат на дъното. Приказките в синхрон с Пеевски , че уж работели за народа , а всъщност работеха срещу народа за собственото си политическо оцеляване им изигра лоша шега. Сега всяка партия от коалиция Магнитски- Мафия трябва да оцелява сама и да се спасяват от народния гняв поединично. ИТН излизат от парламента падат под чертата. Смачкано е голямото предателско его на Слави Трифонов.Коалиционно споразумение не означава да предадеш идеите на собствените си избиратели в името на политическото си оцеляване. Арогантността , наглостта , да управляваш на инат без да се съобразяваш какво иска народа се наказва с Революция и Оставка.

    15:30 12.12.2025

  • 6 Пенчо

    15 0 Отговор
    И за Вас няма връщане назад. Народното събрание ще го гледате през крив макарон. Само и само да сте част от управлението, такъв си го вкарахте, че няма дълго време да го извадите.

    15:32 12.12.2025

  • 7 Чугун!

    14 0 Отговор
    Преди два дни; “ оставката на Правителството не е на дневен ред…”
    Вие, комунисти, отдавна сте извън дневния ред на обществото!

    15:36 12.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 0 Отговор
    ВЪН ШОПАРИ!

    15:36 12.12.2025

  • 9 виктория

    14 0 Отговор
    чао флинстоун!!!

    15:36 12.12.2025

  • 10 хахаха

    12 0 Отговор
    Имаше поне една полза от четвъртото управление на мутрата. Партията столетница вече е в трапа и връщане назад няма!

    15:38 12.12.2025

  • 11 Марш ,

    15 0 Отговор
    от дето си се домъкнал , безсрамник безсрамен и мазен лъжец !

    15:38 12.12.2025

  • 12 Тома

    12 0 Отговор
    Сега освен да стане овчар зафирката с прякора г.за друго не виждам

    Коментиран от #15

    15:39 12.12.2025

  • 13 Довиждане другарю

    11 0 Отговор
    Преди бяхте на всеки километър
    А сега заради много накланяне
    И със свещ да ви търсят немогат да ви намерят
    Това ви беше лебедовата песен
    Шиши и тиквун ви употребиха и изхвърлиха като обелки вас и чалгаропитеците
    Мисля че парламент без ваше участие ще е нещо добро
    Дано никога повече не се появите на политическия небосклон

    15:39 12.12.2025

  • 14 оня с коня

    4 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    15:40 12.12.2025

  • 15 Там

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    в неговия район , на турската граница !

    15:40 12.12.2025

  • 16 Започнаха

    10 0 Отговор
    клишетата!Ми те децата,ви искат в затвора!

    15:40 12.12.2025

  • 17 Нагли,продажни, алчни- никога на власт !

    8 0 Отговор
    Народа срещу свинете ?! Честито Българи ! За тези трябва справедлив съд. Това време ще дойде.

    15:41 12.12.2025

  • 18 Тъни

    7 0 Отговор
    Разсипа столетна партия м.р.ъ.с.ник, махай се бързо, оставка!

    15:41 12.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Партиен член

    7 0 Отговор
    Заради Фред Флинтстоун БСП умря.

    15:41 12.12.2025

  • 21 Ха ха ха ха ха ха

    2 3 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
    Шапка ви свалям, еййййй, шапка ви свалям на всичките доказани престъпници там в тая сграда у софето !!!
    Как го измислихте само...тц тц тц....лекичко без напрежение и агресия завихте желанието на народа от смъкване на еврото към смъкване на правителството.
    Дай му на бългъряка пирова победа, а той кервана с еврото си вървииии, даже вече е пристигнал.
    Сега правителство ще падне,а от Брюксел и посолствоТО казаха:
    - спокойно баценца, след година същите ще сте ПАК там !
    А само да попитам нещо, тези протести не бяха ли срещу еврото всъщност поне в началото ?!

    Коментиран от #32

    15:42 12.12.2025

  • 22 Уфтсъ

    6 0 Отговор
    Докато бариерата е 4%, няма оправия!

    15:42 12.12.2025

  • 23 ВЕЧЕ ТРЯБВА

    6 0 Отговор
    Да се замислите за подсъдимата скамейка.
    Извършихте престъпление срещу българските граждани!
    С отказа ви за референдум и насилственото ни натикване в европомията.

    15:42 12.12.2025

  • 24 Смех бате

    6 0 Отговор
    Какви граждани, бе нягляр. И вие и чалгарите излъгахте избирателите си и се залепихте до Тиквата и Пра сето. Крадохте като за световното, а сега си седнал да разправяш как си преживял катарзис

    15:43 12.12.2025

  • 25 Гост

    5 0 Отговор
    Марш бе, изм"екяр пършив

    15:43 12.12.2025

  • 26 Напомнящ

    5 0 Отговор
    И този гнусар се измъкна за да демагогства,че били чули гласа на народа!!! Всичките тези от отровната сглобка се изреждат да шикалкавят как,видите ли,били чули гласа на народа!!! Безкрайно жалки са в напъните си да се олицетворяват с народа,с този НАРОД на който безцеремонно забрахиха правото му на РЕФЕРЕНДУМ за НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА,БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ и СУВЕРИНИТЕТА на ДЪРЖАВАТА ни!!! Нагли лъжци и българомразци да споменават думата НАРОД е крайно омерзително,никой трезвомислещ БЪЛГАРИН не ѝм вярва,да не се напрягат и преиграват,защото са много жалки и смешни!!!

    15:43 12.12.2025

  • 27 Хе хе

    3 0 Отговор
    Колко са ми смешни всички от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС. Така говорят все едно други са управлявали през последната година. Ни лук яли, ни лук мирисали хе хе хе

    15:44 12.12.2025

  • 28 Кажи ,

    5 0 Отговор
    бе , нагъл , как и къде уреди дъщеря си непосредствено след завършването ѝ , без капка компетентност , и какви пари получава ? Ни очи , ни срама ! Пръждосвай се и от София , и от политика и от всякъде !

    15:44 12.12.2025

  • 29 Мнение

    1 0 Отговор
    Търси си работа.

    15:44 12.12.2025

  • 30 Мнение

    2 0 Отговор
    Търси си работа.

    15:45 12.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха ха ха ха ха":

    Еврото трябва да се отложи за неопределено време и да се сезират Европейските институции. Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента. Пълен провал са, добре че ги изгонихме от властта.

    15:49 12.12.2025

