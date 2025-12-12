Атанас Зафиров: Последните седмици бяха преломни за страната, а гласът на гражданите е ясно чут и няма връщане назад

Последните седмици са били преломни за страната, а гласът на гражданите е бил ясно чут. Това заяви на брифинг председателят на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров.
По думите му общественото напрежение и масовото недоволство са изпратили категоричен сигнал към политическата класа, който не може да бъде пренебрегнат. Зафиров подчерта, че позицията на БСП е в синхрон с очакванията на хората за промяна, повече справедливост и отговорно управление.
От партията заявиха, че ще представят подробности за следващите си политически действия, съобразени с обществените нагласи и развитието на политическата ситуация в страната.
Коалиция БСП-ОЛ стана част от съвместното управление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. Правителството подаде оставка, водено от отговорността ни пред гражданите. Исторически, БСП и партиите от левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над партийните интереси. Това заяви вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг в централата на партията.
Уточни, че следващата седмица ще бъде свикан Националният съвет на БСП.
Сред успехите на БСП в управлението той открои войната срещу „къщите на ужасите“, мерки за водната криза и други. Уточни, че БСП-ОЛ е категорично против България да даде гаранция на стойност 1,2 млрд. евро за Украйна.
„Не сме спирали да чуваме протестите, и този път ги чухме. В тях участваше активно младото поколение, на нашите деца, част от нашето поколение също беше на тези протести. Последните седмици бяха преломни. Управляващото мнозинство показа, че умее да чува гласа на гражданите и да действа адекватно. Пътят за нас е един – откровен разговор и процес по реинтеграция на хората с ляво мислене. За нас е важно, независимо колко време ще ни отнеме това. Считам, че на дневен ред е един съществен въпрос – може ли всички онези, които внесоха вота на недоверие, и онези от управлението да признаят, че хората на улицата са скептични към целия политически елит? Можем ли да се върнем към директния разговор за бъдещето на България? Важно е сега да не разрушим държавата и да опазим държавността и стабилността, защото трусът е много сериозен и ние, като част от управляващото мнозинство, направихме първата крачка към неговото овладяване. Следващите крачки обаче зависят от всички политически сили“, каза още Зафиров.
Вицепремиерът в оставка допълни, че БСП-ОЛ последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет, чиято философия е защитата на социалните права на широк кръг граждани.
„България има нужда от стабилна, спокойна и разумна политическа среда“, допълни още той.
Румен Петков е категоричен, че процесите по консолидация в левицата са необратими и нямат алтернатива: „Без съмнение най-потърпевши от създаването на кабинета бяхме ние от БСП. Показахме, че сме демократична организация – при нас не настъпи разправа с някой, който изразява различно мнение. Допуснахме две грешки – едната, че не съумяхме да представим успехите на нашите министри и нашата парламентарна група. За нас е много важно бюджетът да бъде приет. Иначе потърпевшите групи ще бъдат много.“
