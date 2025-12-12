Путин: Русия твърдо подкрепя Иран по ядрената програма

Представители на Русия, Иран, Турция и други страни от региона се срещнаха в Туркменистан по повод рядка международна среща на върха, организирана в чест на 30-годишнината от официалния неутралитет на страната, съобщава News.bg.

Дипломатическата активност в района се засилва в момент на повишено глобално напрежение.

В рамките на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад иранският президент Масуд Пезешкиан и руският държавен глава Владимир Путин проведоха разговори – събитие, което е необичайно за една от най-затворените държави в света.

Путин подчерта, че Москва и Техеран поддържат тесни контакти по ключови международни теми, включително въпросите около иранската ядрена програма. Той заяви, че Русия последователно подкрепя Иран в рамките на ООН и допълни, че външните министри на двете държави са в постоянен диалог.

Руският лидер посочи още, че се водят преговори за засилване на сътрудничеството в газовия сектор и електроенергетиката, както и за съвместни проекти, свързани с преноса на енергия. По думите му двустранните отношения се развиват „ден след ден“, като сред приоритетите е и разширяването на транспортния коридор Север–Юг, който свързва Русия с Южна Азия чрез Иран.

Путин отбеляза и намеренията за по-нататъшно сътрудничество в иранската АЕЦ „Бушер“, построена с руска помощ.

Срещата се провежда в период на задълбочаване на стратегическото партньорство между Иран и Русия, което се развива въпреки наложените западни санкции. По-рано този месец двете страни подписаха ново споразумение в областта на изкуствения интелект и киберсигурността, което разширява взаимодействието им в цифровата инфраструктура, обмена на данни и електронното управление.

Техеран и Москва работят съвместно и по космически инициативи. Иран съобщи, че три ирански спътника предстои да бъдат изстреляни с руска ракета „Союз“ по-късно този месец, продължавайки вече установеното партньорство в тази сфера.