Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Путин: Русия твърдо подкрепя Иран по ядрената програма

12 Декември, 2025 12:56, обновена 12 Декември, 2025 13:07 792 41

Путин и Пезешкиан провеждат ключови разговори в Ашхабад на фона на засилено международно напрежение

Путин: Русия твърдо подкрепя Иран по ядрената програма - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Представители на Русия, Иран, Турция и други страни от региона се срещнаха в Туркменистан по повод рядка международна среща на върха, организирана в чест на 30-годишнината от официалния неутралитет на страната, съобщава News.bg.

Дипломатическата активност в района се засилва в момент на повишено глобално напрежение.
В рамките на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад иранският президент Масуд Пезешкиан и руският държавен глава Владимир Путин проведоха разговори – събитие, което е необичайно за една от най-затворените държави в света.

Путин подчерта, че Москва и Техеран поддържат тесни контакти по ключови международни теми, включително въпросите около иранската ядрена програма. Той заяви, че Русия последователно подкрепя Иран в рамките на ООН и допълни, че външните министри на двете държави са в постоянен диалог.

Руският лидер посочи още, че се водят преговори за засилване на сътрудничеството в газовия сектор и електроенергетиката, както и за съвместни проекти, свързани с преноса на енергия. По думите му двустранните отношения се развиват „ден след ден“, като сред приоритетите е и разширяването на транспортния коридор Север–Юг, който свързва Русия с Южна Азия чрез Иран.

Путин отбеляза и намеренията за по-нататъшно сътрудничество в иранската АЕЦ „Бушер“, построена с руска помощ.

Срещата се провежда в период на задълбочаване на стратегическото партньорство между Иран и Русия, което се развива въпреки наложените западни санкции. По-рано този месец двете страни подписаха ново споразумение в областта на изкуствения интелект и киберсигурността, което разширява взаимодействието им в цифровата инфраструктура, обмена на данни и електронното управление.

Техеран и Москва работят съвместно и по космически инициативи. Иран съобщи, че три ирански спътника предстои да бъдат изстреляни с руска ракета „Союз“ по-късно този месец, продължавайки вече установеното партньорство в тази сфера.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор
    РАША могучая в коя група по спорт , футбол...НАРОДНА топка беше?

    13:08 12.12.2025

  • 2 Путлер е слуга на Сатаната

    8 13 Отговор
    Taка ще е - ypoдите и терористите по цял свят се подкрепят .

    Коментиран от #40

    13:09 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Донбас е руски

    9 17 Отговор
    ,,В отговор на плана на Володимир Зеленски за провеждане на „референдум“ по „териториални въпроси“, помощникът на Кремъл Юрий Ушаков подчерта в петък, че целият Донбас е руска територия съгласно руската конституция."

    Коментиран от #10, #11, #15

    13:12 12.12.2025

  • 5 Енергетик

    9 8 Отговор
    Вече трета година, след крайния срок, московските opки не могат да завършат АЕЦ-а в Турция, поради не възможност да купуват Западни технологии.

    13:12 12.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    6 6 Отговор
    Рижав ботоксов плъх.

    13:13 12.12.2025

  • 8 Нормально ,

    6 2 Отговор
    Нали сте си авери ... Херань - Герань ... 🤭😁

    13:14 12.12.2025

  • 9 Хипотетично

    1 0 Отговор
    След като получи аплодисментите в Аляска, сега изпраща благодарствена ядрена иранска картичка на кандидат нобелиста.

    13:15 12.12.2025

  • 10 Реалност

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Донбас е руски":

    А според украинската конституция и международното право, Донбас, както и Крим, както и всички временно окупирани територии са на Украйна. Само 5 страни в света са подкрепили Путлер и фашисткия му режим в претенциите му за окупираните на половина територии (за целите няма силички)

    13:16 12.12.2025

  • 11 Глюпости ,

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Донбас е руски":

    Според руzката конституция - Путин е " Президент МИра " ...

    13:16 12.12.2025

  • 12 Той подкрепя и комунизма

    6 3 Отговор
    в Северна Корея, и наркокартела на Мадуро.
    Щото има широка, дълбока, висока и непознаваема руска душа.

    Коментиран от #27

    13:23 12.12.2025

  • 13 Браво !👍🙏

    7 3 Отговор
    Престъпниците трябва да се подкрепят взаимно .

    13:23 12.12.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    6 3 Отговор
    Руснята се е хванала за тази ядерка като удавник за сламка!

    Коментиран от #17, #22

    13:24 12.12.2025

  • 15 Руската конституция

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Донбас е руски":

    е МЕНТЕ , като бункерния фюрер .

    13:25 12.12.2025

  • 16 Крепостта Северск падна

    4 11 Отговор
    Градът-крепост на укро-нацистите в Донбас и на техните началници - юдохазарските ционисти - днес беше превзета от освободителната руска армия.

    Слава на Бога!

    Коментиран от #18

    13:26 12.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Киев

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Крепостта Северск падна":

    Северск остава под контрола на украинската армия
    Град Северск, близо до Славянск, остава под контрола на украинските сили, съобщи Група войски "Изток" в публикация във "Фейсбук

    Коментиран от #23, #28

    13:28 12.12.2025

  • 19 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Ракетите да не подминат и Тел Авив!

    Коментиран от #29

    13:30 12.12.2025

  • 20 Герге ,

    0 0 Отговор
    ИнПРОВИЗИРАМ , БЕ ...

    13:30 12.12.2025

  • 21 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Щях да се втрещя, ако не го подкрепяхте!😯

    13:30 12.12.2025

  • 22 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Бързай, че изтърва последния полет за Тел Авив!!

    13:31 12.12.2025

  • 23 Я пък тоя

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Киев":

    Знаем, знаем, чак след месец руснаците ще го превземат.
    🤣🤣🤣🤣🤣

    13:31 12.12.2025

  • 24 Мижи да те лажем

    4 2 Отговор
    Колкото руснаците изпълниха задълженията си по договора за стратегическо партньорство когато израел нападна Иран, толкова и сега ще изпълнят това за което се договарят

    Коментиран от #30

    13:32 12.12.2025

  • 25 Герге ,

    0 0 Отговор
    Кога и датисайряфостатъ , се шее късно ...

    13:32 12.12.2025

  • 26 Реалист

    3 3 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе от този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    13:33 12.12.2025

  • 27 Комунизмът днес е далечна утопия

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Той подкрепя и комунизма":

    Капитализмът днес е антиутопията "1984" на Оруел, в която живеем.

    В света на днешната капиталистическа антиутопия, цари "демокрация" и всичките овци са рани, а пасетата са най-равни. Така каза "филатропът" юдаист и сатанист Сорос.

    Коментиран от #31, #33

    13:33 12.12.2025

  • 28 Ха-ха-ха! Надрусаното киевско джудже

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Киев":

    били казало!

    Ние, жълтопаветните овци и едноклетъчните седесарки свято верваме на наркоЗеленския юдо-хазар!

    Коментиран от #35

    13:36 12.12.2025

  • 29 Ку-ку

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Смърфиета":

    Абе преди няколко месеца защо не помогна на Иран вашия любим Путин, когато евреите ги смазаха за две седмици, аааа.....щото не смее горкичкия, да не го приключат и него набързо, а иначе се прави на "мъж" с една тридневна специална операция, която продължава повече от 3 години.....🤣🤣🤣

    13:37 12.12.2025

  • 30 Вече не е тайна !

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мижи да те лажем":

    Тръмп и фашиста Путлер си разделят сферите на влияние в света и именно затова рижия неадекватник се конфронтира с Европа и Украйна .
    Действията на Тръмп срещу Венецуела са почти огледален образ на агресията на Русия срещу съседните и държави.

    13:37 12.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аз съм веган

    4 2 Отговор
    Всеки ден трябва да се благодари на Господ че не сме се родили в Бензиностанцията.

    13:38 12.12.2025

  • 33 Прочети "1984"

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Комунизмът днес е далечна утопия":

    Нямаше демокрация, а световна тоталитарна държава.
    И лъжеха населението, че има враг - Океания.
    И нищо общо с капитализма.

    Коментиран от #38

    13:39 12.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Именно

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Прочети "1984"":

    Затова съм поставил в кавички димата "демокрация!"

    Демокрацията е тоталитарна!

    Оруел добре е описал именно капитализма, но който враг му трябва, за да те държи в подчинение.

    По-рано враг му беше СССР. Сега враг му е Русия.

    Коментиран от #41

    13:58 12.12.2025

  • 39 хххх

    0 0 Отговор
    Ще подкрепяте ислямистите иначе ще откажат да ви спасяват в Украйна

    14:06 12.12.2025

  • 40 хммммммммм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Като ЕС и Украйна ...

    14:07 12.12.2025

  • 41 Забравяш, че Оруел

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Именно":

    е писал книгата, след като дълго време е бил кореспондент в сталинова Русия.
    И пролите в книгата, не ти ли напомнят съветския пролетариат?
    Впрочем, Оруел е имал комунистически идеи. След престоя си в СССР е приключил с левичарските идеи.

    Можеш да анализираш друга негова книга "Фермата на животните". Там всички бяха равни. Само някои по-равни. Като номенклатурата през соца. Иначе си бяхме равни.

    14:18 12.12.2025

