Путин: Русия твърдо подкрепя Иран по ядрената програма

Представители на Русия, Иран, Турция и други страни от региона се срещнаха в Туркменистан по повод рядка международна среща на върха, организирана в чест на 30-годишнината от официалния неутралитет на страната, съобщава News.bg.
Дипломатическата активност в района се засилва в момент на повишено глобално напрежение.
В рамките на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад иранският президент Масуд Пезешкиан и руският държавен глава Владимир Путин проведоха разговори – събитие, което е необичайно за една от най-затворените държави в света.
Путин подчерта, че Москва и Техеран поддържат тесни контакти по ключови международни теми, включително въпросите около иранската ядрена програма. Той заяви, че Русия последователно подкрепя Иран в рамките на ООН и допълни, че външните министри на двете държави са в постоянен диалог.
Руският лидер посочи още, че се водят преговори за засилване на сътрудничеството в газовия сектор и електроенергетиката, както и за съвместни проекти, свързани с преноса на енергия. По думите му двустранните отношения се развиват „ден след ден“, като сред приоритетите е и разширяването на транспортния коридор Север–Юг, който свързва Русия с Южна Азия чрез Иран.
Путин отбеляза и намеренията за по-нататъшно сътрудничество в иранската АЕЦ „Бушер“, построена с руска помощ.
Срещата се провежда в период на задълбочаване на стратегическото партньорство между Иран и Русия, което се развива въпреки наложените западни санкции. По-рано този месец двете страни подписаха ново споразумение в областта на изкуствения интелект и киберсигурността, което разширява взаимодействието им в цифровата инфраструктура, обмена на данни и електронното управление.
Техеран и Москва работят съвместно и по космически инициативи. Иран съобщи, че три ирански спътника предстои да бъдат изстреляни с руска ракета „Союз“ по-късно този месец, продължавайки вече установеното партньорство в тази сфера.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:08 12.12.2025
2 Путлер е слуга на Сатаната
Коментиран от #40
13:09 12.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Донбас е руски
Коментиран от #10, #11, #15
13:12 12.12.2025
5 Енергетик
13:12 12.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха
13:13 12.12.2025
8 Нормально ,
13:14 12.12.2025
9 Хипотетично
13:15 12.12.2025
10 Реалност
До коментар #4 от "Донбас е руски":А според украинската конституция и международното право, Донбас, както и Крим, както и всички временно окупирани територии са на Украйна. Само 5 страни в света са подкрепили Путлер и фашисткия му режим в претенциите му за окупираните на половина територии (за целите няма силички)
13:16 12.12.2025
11 Глюпости ,
До коментар #4 от "Донбас е руски":Според руzката конституция - Путин е " Президент МИра " ...
13:16 12.12.2025
12 Той подкрепя и комунизма
Щото има широка, дълбока, висока и непознаваема руска душа.
Коментиран от #27
13:23 12.12.2025
13 Браво !👍🙏
13:23 12.12.2025
14 Ганя Путинофила
Коментиран от #17, #22
13:24 12.12.2025
15 Руската конституция
До коментар #4 от "Донбас е руски":е МЕНТЕ , като бункерния фюрер .
13:25 12.12.2025
16 Крепостта Северск падна
Слава на Бога!
Коментиран от #18
13:26 12.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Киев
До коментар #16 от "Крепостта Северск падна":Северск остава под контрола на украинската армия
Град Северск, близо до Славянск, остава под контрола на украинските сили, съобщи Група войски "Изток" в публикация във "Фейсбук
Коментиран от #23, #28
13:28 12.12.2025
19 Смърфиета
Коментиран от #29
13:30 12.12.2025
20 Герге ,
13:30 12.12.2025
21 Я пък тоя
13:30 12.12.2025
22 Смърфиета
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":Бързай, че изтърва последния полет за Тел Авив!!
13:31 12.12.2025
23 Я пък тоя
До коментар #18 от "Киев":Знаем, знаем, чак след месец руснаците ще го превземат.
🤣🤣🤣🤣🤣
13:31 12.12.2025
24 Мижи да те лажем
Коментиран от #30
13:32 12.12.2025
25 Герге ,
13:32 12.12.2025
26 Реалист
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
13:33 12.12.2025
27 Комунизмът днес е далечна утопия
До коментар #12 от "Той подкрепя и комунизма":Капитализмът днес е антиутопията "1984" на Оруел, в която живеем.
В света на днешната капиталистическа антиутопия, цари "демокрация" и всичките овци са рани, а пасетата са най-равни. Така каза "филатропът" юдаист и сатанист Сорос.
Коментиран от #31, #33
13:33 12.12.2025
28 Ха-ха-ха! Надрусаното киевско джудже
До коментар #18 от "Киев":били казало!
Ние, жълтопаветните овци и едноклетъчните седесарки свято верваме на наркоЗеленския юдо-хазар!
Коментиран от #35
13:36 12.12.2025
29 Ку-ку
До коментар #19 от "Смърфиета":Абе преди няколко месеца защо не помогна на Иран вашия любим Путин, когато евреите ги смазаха за две седмици, аааа.....щото не смее горкичкия, да не го приключат и него набързо, а иначе се прави на "мъж" с една тридневна специална операция, която продължава повече от 3 години.....🤣🤣🤣
13:37 12.12.2025
30 Вече не е тайна !
До коментар #24 от "Мижи да те лажем":Тръмп и фашиста Путлер си разделят сферите на влияние в света и именно затова рижия неадекватник се конфронтира с Европа и Украйна .
Действията на Тръмп срещу Венецуела са почти огледален образ на агресията на Русия срещу съседните и държави.
13:37 12.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аз съм веган
13:38 12.12.2025
33 Прочети "1984"
До коментар #27 от "Комунизмът днес е далечна утопия":Нямаше демокрация, а световна тоталитарна държава.
И лъжеха населението, че има враг - Океания.
И нищо общо с капитализма.
Коментиран от #38
13:39 12.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Именно
До коментар #33 от "Прочети "1984"":Затова съм поставил в кавички димата "демокрация!"
Демокрацията е тоталитарна!
Оруел добре е описал именно капитализма, но който враг му трябва, за да те държи в подчинение.
По-рано враг му беше СССР. Сега враг му е Русия.
Коментиран от #41
13:58 12.12.2025
39 хххх
14:06 12.12.2025
40 хммммммммм
До коментар #2 от "Путлер е слуга на Сатаната":Като ЕС и Украйна ...
14:07 12.12.2025
41 Забравяш, че Оруел
До коментар #38 от "Именно":е писал книгата, след като дълго време е бил кореспондент в сталинова Русия.
И пролите в книгата, не ти ли напомнят съветския пролетариат?
Впрочем, Оруел е имал комунистически идеи. След престоя си в СССР е приключил с левичарските идеи.
Можеш да анализираш друга негова книга "Фермата на животните". Там всички бяха равни. Само някои по-равни. Като номенклатурата през соца. Иначе си бяхме равни.
14:18 12.12.2025