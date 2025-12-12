Експлозия на газопровод в Сан Франциско рани шест души и предизвика голям пожар

Най-малко шест души бяха ранени при експлозия на газопровод, последвана от голям пожар в Хейуърд, в залива на Сан Франциско, след като строителен екип повреди подземна газова тръба, съобщават местни медии, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Инцидентът е станал около 9:30 ч. местно време, няколко часа след като ремонтен екип е повредил газопровода по време на строителни дейности за разширяване на велоалеи и тротоари на булевард LeveLLing. Pacific Gas and Electric (PG&E) съобщи, че е била уведомена за аварията около 7:30 ч., а техни екипи са работили по спирането на газовия поток, изтичащ от няколко точки. Потокът е бил спрян в 9:25 ч., около десет минути преди експлозията.

На място са изпратени най-малко осем пожарни коли и два допълнителни екипа след три повиквания. Първите реагиращи са транспортирали шестима пострадали в болница, като състоянието им остава неизвестно.

Жители съобщават за силен трус при взрива. „Всичко се разтресе. Неща падаха от стените и когато погледнахме камерата, беше като военна сцена“, разказа жителката Британи Малдонадо пред ABC7 News. Тя предостави запис от камера на вратата, на който се вижда как тиха улица внезапно е погълната от мощен взрив и огнен облак, последван от падащи отломки.

Пожарникари са пристигнали на място в 9:38 ч., съобщи NBC Bay Area. Няколко сгради са били обхванати от пламъци. Три постройки са понесли сериозни щети, а друга - от „незначителни до големи“, според местните власти.

Причините за експлозията се разследват. PG&E заяви, че работи съвместно с пожарната и общинските служби за оценка на щетите и осигуряване на безопасността в района.