Експлозия на газопровод в Сан Франциско рани шест души и предизвика голям пожар

12 Декември, 2025 11:53 497 3

Инцидентът е станал по време на строителни дейности по разширяване на велоалеи и тротоари

Експлозия на газопровод в Сан Франциско рани шест души и предизвика голям пожар - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко шест души бяха ранени при експлозия на газопровод, последвана от голям пожар в Хейуърд, в залива на Сан Франциско, след като строителен екип повреди подземна газова тръба, съобщават местни медии, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Инцидентът е станал около 9:30 ч. местно време, няколко часа след като ремонтен екип е повредил газопровода по време на строителни дейности за разширяване на велоалеи и тротоари на булевард LeveLLing. Pacific Gas and Electric (PG&E) съобщи, че е била уведомена за аварията около 7:30 ч., а техни екипи са работили по спирането на газовия поток, изтичащ от няколко точки. Потокът е бил спрян в 9:25 ч., около десет минути преди експлозията.

На място са изпратени най-малко осем пожарни коли и два допълнителни екипа след три повиквания. Първите реагиращи са транспортирали шестима пострадали в болница, като състоянието им остава неизвестно.

Жители съобщават за силен трус при взрива. „Всичко се разтресе. Неща падаха от стените и когато погледнахме камерата, беше като военна сцена“, разказа жителката Британи Малдонадо пред ABC7 News. Тя предостави запис от камера на вратата, на който се вижда как тиха улица внезапно е погълната от мощен взрив и огнен облак, последван от падащи отломки.

Пожарникари са пристигнали на място в 9:38 ч., съобщи NBC Bay Area. Няколко сгради са били обхванати от пламъци. Три постройки са понесли сериозни щети, а друга - от „незначителни до големи“, според местните власти.

Причините за експлозията се разследват. PG&E заяви, че работи съвместно с пожарната и общинските служби за оценка на щетите и осигуряване на безопасността в района.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 всичко е ясно

    5 1 Отговор
    Путин е виновен.

    11:57 12.12.2025

  • 2 Зевзек

    5 1 Отговор
    Руснаците и Путин са виновни - Баширов и Петров за били забелязани да се навъртат около газопровода - те са били началници на така наречения "ремонтен екип" а другите са били венецуелци - така че трябва да бъде нападнат Мадуро.

    12:10 12.12.2025

  • 3 Дзън-дзън

    0 2 Отговор
    Абсолютно необяснима история, като се има предвид, че електронизираните до сантиметър американски планове по кадастралните заснемания са най-добрите в света, екипите разполагат с автоматични скенери, които вият до небесата ако изкопната машина се доближи на по-малко от 1 фут до шахтите с довеждащата инфраструктура...
    Върхът на сладоледа е това, че цели два часа са се мотали, не са отцепили ефективно района и накрая е дошла експлозията, наранила хора...
    По ТТ данни такова нещо в САЩ не може да се случи.
    Обаче се е случило...
    Дано хората не са пострадали тежко, останалото се оправя, да му мислят застрахователите!

    12:20 12.12.2025