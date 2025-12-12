Украйна остава без кандидати за министър на енергетиката заради корупционен скандал

Украинското правителство в момента няма активни кандидати за вакантната позиция министър на енергетиката, разкриха двама източници, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Ситуацията подчертава как корупционният скандал усложнява запълването на ключови постове в критичен момент за страната.

Повече от четири седмици след освобождаването на Светлана Гринчук и Герман Галушченко от постовете министри на енергетиката и правосъдието заместници все още не са назначени, заяви президентът Володимир Зеленски. Той не е назначил и нов началник на кабинета след оставката на бившия си близък сътрудник Андрий Йермак на 28 ноември.

Корупционният скандал в държавната атомна агенция „Енергоатом“ включва предполагаеми подкупи за договори на стойност 100 милиона долара, включително за укрепване на енергийни съоръжения. Скандалът предизвика обществено недоволство и подкопа позицията на Киев в мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ.

Експерти, служители и законодатели отбелязват, че потенциални кандидати са били смятани за неподходящи поради конфликти на интереси или са се отказали от страх да не бъдат санкционирани за малки грешки на поста. „Повечето от тези, които искат работата в енергетиката, се виждат като следващият член на организирана престъпна група, който ще направи същото, но без да бъде хванат“, обясни Александър Харченко, ръководител на Центъра за енергийни изследвания в Киев.

Зеленски посочи, че законодателите и правителството трябва да ускорят избора на министър, като той продължава да поставя приоритет на мирните преговори за прекратяване на войната. Един от източниците заяви, че назначаването на заместник на Гринчук е трябвало да стане бързо, но процесът е спрял след отказите или оценките за неподходящост на поне четирима кандидати.

Лидерството в енергийния сектор е особено важно в момент, когато Русия атакува електроцентрали и газови съоръжения, причинявайки редовни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението в украинските градове.

Корупционният скандал засили натиска върху Зеленски и постави въпросителни за международната подкрепа, като американският бивш президент Доналд Тръмп заяви, че ситуацията „не е полезна“ и призова за отстъпки към Русия.

Кризата подчертава и проблема с централизирането на властта при Зеленски и Йермак, който е заемал ключова позиция от 2020 г. „Амбициозните и висококвалифицирани кандидати са обезсърчени от факта, че президентът разчита на тесен кръг съюзници“, коментира Олена Прокопенко от Германския фонд „Маршал“.

Опозиционни депутати като Андрий Осадчук от партия „Голос“ подчертават, че много достойни и почтени кандидати не желаят да се включат в правителството заради политическата нестабилност и сложността на процесите.