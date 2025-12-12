Украйна остава без кандидати за министър на енергетиката заради корупционен скандал

Украинското правителство в момента няма активни кандидати за вакантната позиция министър на енергетиката, разкриха двама източници, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.
Ситуацията подчертава как корупционният скандал усложнява запълването на ключови постове в критичен момент за страната.
Повече от четири седмици след освобождаването на Светлана Гринчук и Герман Галушченко от постовете министри на енергетиката и правосъдието заместници все още не са назначени, заяви президентът Володимир Зеленски. Той не е назначил и нов началник на кабинета след оставката на бившия си близък сътрудник Андрий Йермак на 28 ноември.
Корупционният скандал в държавната атомна агенция „Енергоатом“ включва предполагаеми подкупи за договори на стойност 100 милиона долара, включително за укрепване на енергийни съоръжения. Скандалът предизвика обществено недоволство и подкопа позицията на Киев в мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ.
Експерти, служители и законодатели отбелязват, че потенциални кандидати са били смятани за неподходящи поради конфликти на интереси или са се отказали от страх да не бъдат санкционирани за малки грешки на поста. „Повечето от тези, които искат работата в енергетиката, се виждат като следващият член на организирана престъпна група, който ще направи същото, но без да бъде хванат“, обясни Александър Харченко, ръководител на Центъра за енергийни изследвания в Киев.
Зеленски посочи, че законодателите и правителството трябва да ускорят избора на министър, като той продължава да поставя приоритет на мирните преговори за прекратяване на войната. Един от източниците заяви, че назначаването на заместник на Гринчук е трябвало да стане бързо, но процесът е спрял след отказите или оценките за неподходящост на поне четирима кандидати.
Лидерството в енергийния сектор е особено важно в момент, когато Русия атакува електроцентрали и газови съоръжения, причинявайки редовни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението в украинските градове.
Корупционният скандал засили натиска върху Зеленски и постави въпросителни за международната подкрепа, като американският бивш президент Доналд Тръмп заяви, че ситуацията „не е полезна“ и призова за отстъпки към Русия.
Кризата подчертава и проблема с централизирането на властта при Зеленски и Йермак, който е заемал ключова позиция от 2020 г. „Амбициозните и висококвалифицирани кандидати са обезсърчени от факта, че президентът разчита на тесен кръг съюзници“, коментира Олена Прокопенко от Германския фонд „Маршал“.
Опозиционни депутати като Андрий Осадчук от партия „Голос“ подчертават, че много достойни и почтени кандидати не желаят да се включат в правителството заради политическата нестабилност и сложността на процесите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро да остане и без държава
Коментиран от #5
14:38 12.12.2025
2 мдаааа
14:40 12.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #11, #22
14:41 12.12.2025
4 Атина Палада
14:42 12.12.2025
5 да питам
До коментар #1 от "Скоро да остане и без държава":И кой решава , коя держава е истинска и коя - не ? Само не казвай , че Сталин още е жив ..
Коментиран от #24
14:42 12.12.2025
6 побърканяк
14:43 12.12.2025
7 Аааа
14:48 12.12.2025
8 Тихо тихо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Болестта е тежка знаем….
14:49 12.12.2025
9 Kaлпазанин
Коментиран от #10
14:49 12.12.2025
10 мдаааа
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Така е , благодарение на "братья " ...
Коментиран от #19
14:52 12.12.2025
11 Реципрочно
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кока е комбинация от предизвикателна дързост, безстрашие и издръжливост – способността да продължиш да се бориш, когато повечето хора биха се предали, и да се сражаваш с твърда воля за победа.
Нацистите са я ползвали през световните войни а Зеля ежедневно.
14:52 12.12.2025
12 Степан Кириленко
14:53 12.12.2025
13 Не берете грижа
14:56 12.12.2025
14 ОБОБЩЕНИЕ
14:56 12.12.2025
15 Деций
14:57 12.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тов. Членин
15:02 12.12.2025
18 Хохо Бохо
15:04 12.12.2025
19 Аоо
До коментар #10 от "мдаааа":Братът ли им купуваха и монтираха златни тоалетни и бидета във вилите. А прокуратурата не е влизала в именията, които закупиха в Англия, САЩ и в други дестинации-там пък какво ли ще открият.
Коментиран от #20
15:04 12.12.2025
20 мдаааа
До коментар #19 от "Аоо":Брать , не е лошо , като казваш - А , да кажеш и - Б ...
15:08 12.12.2025
21 Аоо
15:08 12.12.2025
22 Хохо Бохо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Фържавата Финландие съществува благодарение на Русия. Да ми покажеш държавата Финландия на карти преди 19-ти век. Добре, че беше руският цар да им направи държава 1809 година иначе и до сега щяха да са част от Швеция. Неблагодарници като нас са финландците. Това са фактите
Коментиран от #25
15:08 12.12.2025
23 Я пък тоя
15:09 12.12.2025
24 Я пък тоя
До коментар #5 от "да питам":Историята.
15:15 12.12.2025
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Хохо Бохо":АРЕ НА БАС , ЧЕ държаваТА рАША СЕ Е УТВЪРЖДАВАЛА ЗА КНЯЗ-рашански алкаж , да целуне коня на Золотая ОРДА ХАНА!!!!кажи лъжа ли????
15:17 12.12.2025
26 Бъзиктар
15:23 12.12.2025
27 Недоволен
15:26 12.12.2025
28 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
15:46 12.12.2025
29 Дааа
15:51 12.12.2025