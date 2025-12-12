Новини
Свят »
Украйна »
Украйна остава без кандидати за министър на енергетиката заради корупционен скандал
  Тема: Украйна

Украйна остава без кандидати за министър на енергетиката заради корупционен скандал

12 Декември, 2025 14:36 849 29

  • украйна-
  • министър-
  • енергетиката-
  • корупционен скандал

Скандалът в „Енергоатом“ и централизираната власт затрудняват назначаването на ключови позиции

Украйна остава без кандидати за министър на енергетиката заради корупционен скандал - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинското правителство в момента няма активни кандидати за вакантната позиция министър на енергетиката, разкриха двама източници, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Ситуацията подчертава как корупционният скандал усложнява запълването на ключови постове в критичен момент за страната.

Повече от четири седмици след освобождаването на Светлана Гринчук и Герман Галушченко от постовете министри на енергетиката и правосъдието заместници все още не са назначени, заяви президентът Володимир Зеленски. Той не е назначил и нов началник на кабинета след оставката на бившия си близък сътрудник Андрий Йермак на 28 ноември.

Корупционният скандал в държавната атомна агенция „Енергоатом“ включва предполагаеми подкупи за договори на стойност 100 милиона долара, включително за укрепване на енергийни съоръжения. Скандалът предизвика обществено недоволство и подкопа позицията на Киев в мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ.

Експерти, служители и законодатели отбелязват, че потенциални кандидати са били смятани за неподходящи поради конфликти на интереси или са се отказали от страх да не бъдат санкционирани за малки грешки на поста. „Повечето от тези, които искат работата в енергетиката, се виждат като следващият член на организирана престъпна група, който ще направи същото, но без да бъде хванат“, обясни Александър Харченко, ръководител на Центъра за енергийни изследвания в Киев.

Зеленски посочи, че законодателите и правителството трябва да ускорят избора на министър, като той продължава да поставя приоритет на мирните преговори за прекратяване на войната. Един от източниците заяви, че назначаването на заместник на Гринчук е трябвало да стане бързо, но процесът е спрял след отказите или оценките за неподходящост на поне четирима кандидати.

Лидерството в енергийния сектор е особено важно в момент, когато Русия атакува електроцентрали и газови съоръжения, причинявайки редовни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението в украинските градове.

Корупционният скандал засили натиска върху Зеленски и постави въпросителни за международната подкрепа, като американският бивш президент Доналд Тръмп заяви, че ситуацията „не е полезна“ и призова за отстъпки към Русия.

Кризата подчертава и проблема с централизирането на властта при Зеленски и Йермак, който е заемал ключова позиция от 2020 г. „Амбициозните и висококвалифицирани кандидати са обезсърчени от факта, че президентът разчита на тесен кръг съюзници“, коментира Олена Прокопенко от Германския фонд „Маршал“.

Опозиционни депутати като Андрий Осадчук от партия „Голос“ подчертават, че много достойни и почтени кандидати не желаят да се включат в правителството заради политическата нестабилност и сложността на процесите.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро да остане и без държава

    16 1 Отговор
    Че да се свършва вече това тегло заради една измислена държава.

    Коментиран от #5

    14:38 12.12.2025

  • 2 мдаааа

    1 9 Отговор
    Важното е , че в Роzzии , все спокойно ...

    14:40 12.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 18 Отговор
    „Сису е комбинация от предизвикателна дързост, безстрашие и издръжливост – способността да продължиш да се бориш, когато повечето хора биха се предали, и да се сражаваш с твърда воля за победа. Финландците превеждат сису като „финландски дух“, но думата съдържа много повече от това. СЛАВА УКРАИНЕ-4Г. ИЗДЪРЖА СРЕЩУ РУСКАТА СГАН

    Коментиран от #8, #11, #22

    14:41 12.12.2025

  • 4 Атина Палада

    16 1 Отговор
    В България имаше една Теменужка -министър на енергетиката:) ако купуват "мозъци" изпращаме им я веднага...

    14:42 12.12.2025

  • 5 да питам

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро да остане и без държава":

    И кой решава , коя держава е истинска и коя - не ? Само не казвай , че Сталин още е жив ..

    Коментиран от #24

    14:42 12.12.2025

  • 6 побърканяк

    17 0 Отговор
    Тиквата да им прати темеРутка петкова она е била министър на енергетиката и знае всички чалъми как да краде.

    14:43 12.12.2025

  • 7 Аааа

    16 0 Отговор
    Зеля ще стане и министър какъв е проблема? Като узурпатор не се справя добре, но златното биде е поръчано за Коледа.

    14:48 12.12.2025

  • 8 Тихо тихо

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Болестта е тежка знаем….

    14:49 12.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    То не им и трябва ,щото вече нямат и енергетика

    Коментиран от #10

    14:49 12.12.2025

  • 10 мдаааа

    0 10 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    Така е , благодарение на "братья " ...

    Коментиран от #19

    14:52 12.12.2025

  • 11 Реципрочно

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кока е комбинация от предизвикателна дързост, безстрашие и издръжливост – способността да продължиш да се бориш, когато повечето хора биха се предали, и да се сражаваш с твърда воля за победа.
    Нацистите са я ползвали през световните войни а Зеля ежедневно.

    14:52 12.12.2025

  • 12 Степан Кириленко

    14 0 Отговор
    Няма страшно, скоро руския министър на енергетиката ще е отговорен и за Украйна.

    14:53 12.12.2025

  • 13 Не берете грижа

    8 1 Отговор
    Енергетиката в 404 е в колапс, но бидетата от злато са истински. Доларчетата са зелени и привлекателни, все ще се намери някой за нови бидета.

    14:56 12.12.2025

  • 14 ОБОБЩЕНИЕ

    0 7 Отговор
    Руzкото население се е доказало , че е най -висше .. IQ - то им отговаря на номера на обувките .. 👍

    14:56 12.12.2025

  • 15 Деций

    9 0 Отговор
    То и да има и фа няма министър е все тая,те енергетиката вече нямат.Та това е повод за размисъл,до къде може да се стигне след 11 г от майдана,проведен от Соросоидната измет.Правя аналогия с нашия широко подкрепен протест,и с участието на студентите и младите хора които " много разбират от бюджети", и са добре употребени като масовка,зад която прозират глобалистите и Соросоиди,същите които бяха и в Украйна!Не казвам ,че свалянето ма правителството е грешка,но не трябва да се допусне да дойдат на власт проводниците на Сорос и тяхната пагубна външна политика.Првд тях Пеевски бледнее като заплаха и зло!Да не станем втора Украйна до две три години?

    14:57 12.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тов. Членин

    0 4 Отговор
    Таваришчи , да приключим темата - Що ми го не н@к@р@те 0 г@z@ си ..мерси , подобно ..

    15:02 12.12.2025

  • 18 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Путин е виновен, той ги кара да крадат

    15:04 12.12.2025

  • 19 Аоо

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "мдаааа":

    Братът ли им купуваха и монтираха златни тоалетни и бидета във вилите. А прокуратурата не е влизала в именията, които закупиха в Англия, САЩ и в други дестинации-там пък какво ли ще открият.

    Коментиран от #20

    15:04 12.12.2025

  • 20 мдаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Аоо":

    Брать , не е лошо , като казваш - А , да кажеш и - Б ...

    15:08 12.12.2025

  • 21 Аоо

    4 0 Отговор
    Никой не ще да работи и да носи отговорност без да може да краде като за последно. А енергетиката на Украйна е вече опоскана до шушка.

    15:08 12.12.2025

  • 22 Хохо Бохо

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Фържавата Финландие съществува благодарение на Русия. Да ми покажеш държавата Финландия на карти преди 19-ти век. Добре, че беше руският цар да им направи държава 1809 година иначе и до сега щяха да са част от Швеция. Неблагодарници като нас са финландците. Това са фактите

    Коментиран от #25

    15:08 12.12.2025

  • 23 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Да ми се обадят, имам подходящ човек.

    15:09 12.12.2025

  • 24 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "да питам":

    Историята.

    15:15 12.12.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хохо Бохо":

    АРЕ НА БАС , ЧЕ държаваТА рАША СЕ Е УТВЪРЖДАВАЛА ЗА КНЯЗ-рашански алкаж , да целуне коня на Золотая ОРДА ХАНА!!!!кажи лъжа ли????

    15:17 12.12.2025

  • 26 Бъзиктар

    0 1 Отговор
    Да им пратим Теменужка,без това е безработна вече.Енергетик,финансист и...еколог(по Т.Колев)

    15:23 12.12.2025

  • 27 Недоволен

    1 0 Отговор
    Къде ми е днескашната статия за украинските успехи на фронта,изказванията на Сирски и обиколките из Европа на хриптящия съсел?

    15:26 12.12.2025

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    15:46 12.12.2025

  • 29 Дааа

    0 0 Отговор
    Украина вечи отговаря ха всички условия за приемане в ЕС

    15:51 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания