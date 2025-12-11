Фалира един от големите френски производители на домакински уреди

Икономическият съд в Нантер (предградие на Париж) разпореди ликвидацията на френския производител на домакински уреди Brandt, съобщи Agence France-Presse, позовавайки се на Франсоа Боно, ръководител на регионалния съвет на Център-Вал дьо Лоар, където се намират производствените мощности на компанията.

„Това е много сериозен удар за френската индустрия“, цитира агенцията думите му. Боно добави, че решението ще доведе до загуба на приблизително 700 работни места.

Brandt, основана през 1924 г., е принадлежала на алжирската група Cevital от 2014 г. и е имала оборот от 260 млн. EUR. Напоследък компанията пострада сериозно от трудностите, които секторът на големите уреди изпитва поради кризата с недвижимите имоти. Закупуването на такива продукти, особено кухненски уреди, често е свързано с преместване. Производителят регистрира пореден спад в продажбите през 2024 г. (-3,9%), след спад през 2023 г. През октомври 2025 г. съдът постави компанията под синдик.

Двете фабрики на групата се намират в централна Франция: близо до Орлеан в департамента Лоаре и във Вандом в департамента Лоар е Шер. Тя управлява и сервизен център в региона на Париж. Компанията притежава и марките De Dietrich, Sauter и Vedette.

За да се избегне фалитът на марката, правителството и местните власти многократно са се застъпвали за прехвърлянето на компанията към кооперация на служителите, за да се запазят френските производствени мощности и поне 370 работни места. Съдът отхвърли това предложение, въпреки подкрепата му от Revive, група, посветена на възстановяването и трансформирането на затруднени френски компании.

Министерството на икономиката, финансите, промишлеността и цифровия суверенитет изрази разочарование от решението на съда. Припомни се, че държавата е обявила подкрепа от 5 милиона евро за „френския флагман на домакинските уреди, но други заинтересовани страни, важни за успеха на компанията, не са желали да заемат позиция за спасяването на Brandt“. АФП смята, че министерството е имало предвид френските банки. Кабинетът ги е призовал да подкрепят продажбата на компанията на работнически кооператив, за да убеди съда в жизнеспособността на проекта.