Новини
Свят »
Украйна »
Седем ранени при дронова атака в руския град Твер
  Тема: Украйна

Седем ранени при дронова атака в руския град Твер

12 Декември, 2025 09:34 278 0

  • ранени-
  • твер-
  • атака-
  • русия

Украински безпилотни апарати поразиха жилищни сгради и търговски център

Седем ранени при дронова атака в руския град Твер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Седем души, включително дете, бяха ранени през изминалата нощ при украинско нападение с дронове срещу руския град Твер, разположен на около 180 километра северозападно от Москва, съобщават местните власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

„В Твер се борим с последиците от падналите отломки от дрон върху жилищна сграда“, написа във Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Виталий Корольов. Той уточни, че шестима възрастни и едно дете са ранени, а около 20 души са били евакуирани заради щетите по сградата.

Според ТАСС падналите отломки предизвикаха пожар в един апартамент и счупиха прозорци на няколко други. Отломки са попаднали и на паркинга на местен търговски център, но там няма пострадали. „Силите на министерството на отбраната унищожиха три дрона на територията на областта“, добави Корольов.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са свалени 90 украински дрона, включително три над Тверска област.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Украйна е подложена почти ежедневно на бомбардировки, докато Киев редовно нанася удари с дронове в Русия, посочвайки като мишени основно военната и енергийната инфраструктура, отбелязва AFP.

Вчера Русия заяви, че е свалила над 300 украински дрона в рамките на една от най-масовите атаки, което доведе до забавяне на стотици полети от летищата в Москва.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се утвърди като посредник в конфликта след завръщането си в Белия дом през януари, изрази вчера недоволство от липсата на резултат при преговорите за прекратяване на бойните действия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания