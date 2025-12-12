Седем ранени при дронова атака в руския град Твер

Седем души, включително дете, бяха ранени през изминалата нощ при украинско нападение с дронове срещу руския град Твер, разположен на около 180 километра северозападно от Москва, съобщават местните власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

„В Твер се борим с последиците от падналите отломки от дрон върху жилищна сграда“, написа във Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Виталий Корольов. Той уточни, че шестима възрастни и едно дете са ранени, а около 20 души са били евакуирани заради щетите по сградата.

Според ТАСС падналите отломки предизвикаха пожар в един апартамент и счупиха прозорци на няколко други. Отломки са попаднали и на паркинга на местен търговски център, но там няма пострадали. „Силите на министерството на отбраната унищожиха три дрона на територията на областта“, добави Корольов.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са свалени 90 украински дрона, включително три над Тверска област.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Украйна е подложена почти ежедневно на бомбардировки, докато Киев редовно нанася удари с дронове в Русия, посочвайки като мишени основно военната и енергийната инфраструктура, отбелязва AFP.

Вчера Русия заяви, че е свалила над 300 украински дрона в рамките на една от най-масовите атаки, което доведе до забавяне на стотици полети от летищата в Москва.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се утвърди като посредник в конфликта след завръщането си в Белия дом през януари, изрази вчера недоволство от липсата на резултат при преговорите за прекратяване на бойните действия.