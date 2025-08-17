Хиляди израелци поискаха прекратяване на войната. Армията ще мести цивилните в южната част на ивицата Газа

Хиляди протестиращи израелци излязоха по улиците на Тел Авив вчера, за да настояват за прекратяване на войната в Газа и за споразумение за освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Няколко хиляди души откликнаха на призива на Форума на роднините на заложниците, констатира репортер на ДПА. Демонстрации имаше и в Хайфа, Йерусалим и Беер Шева.

"Утре ще блокираме страната", заяви пред множеството Ейнав Зангаукер, майка на Матан - един от 20-те живи заложници в ивицата Газа. Тя имаше предвид планираната за днес национална стачка. "И няма да спрем с това, няма да чакаме (премиерът Бенямин) Нетаняху да сложи край на войната, ще вземем това, което ни се полага по право", каза тя.

Според еврейския календар неделя е първият работен ден от седмицата в Израел, припомня ДПА.

Семействата обявиха стачка като протест срещу решението на правителството да разшири войната в Газа с нова офанзива, вместо да подпише споразумение за връщане на отвлечените, съобщи в. "Таймс ъф Израел".

Според Израел освен живите заложници "Хамас" държи телата на още 30 души, отвлечени в ивицата Газа.

Месеците на непреки преговори за освобождаването на заложниците и слагане край на войната не дадоха резултат. Нетаняху настоя кабинетът по сигурността да вземе решение за превземане на град Газа и бежанските квартали в централната част на ивицата Газа с военна сила.

Въпреки първоначалните опасения от рисковете за заложниците, за които се смята, че са там, армията започна да разработва планове в тази посока.

Възможността за постигане на решение чрез преговори все още не е напълно изключена. В момента не се говори за възобновяване на непреките преговори, в които посредничат Египет, Катар и САЩ, но в медиите нееднократно се появяват съобщения за контакти и проучвателни разговори, целящи подновяване на преговорния процес.

Израелската армия заяви, че ще предостави на жителите на ивицата Газа палатки и друго оборудване в рамките на подготовката за преместването на цивилните от зоните на бойни действия на "безопасни места" в южната част на палестинската територия, предаде Ройтерс.



Оборудването ще бъде прехвърлено през израелския граничен пункт "Керем Шалом" от ООН и други международни хуманитарни организации, след като бъде подложено на задълбочена проверка от служители на министерството на отбраната на Израел, заяви говорителят на израелската армия Авичай Адрае в социалната мрежа "Екс".



Миналата седмица Израел обяви, че планира нова офанзива, с която да поеме контрола върху северния град Газа. Планът на Израел за настъпление в най-големия град в крайбрежната ивица предизвика тревога сред международната общност. Превземането на града, в който живеят около един милион палестинци, усложнява усилията за прекратяване на огъня, коментира Ройтерс. Премиерът Бенямин Нетаняху продължава с плана си да превземе останалите две на "Хамас". По думите на Нетаняху Израел няма друг избор, освен да довърши започнатото и да разгроми "Хамас", понеже палестинската групировка отказва да сложи оръжие.



"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава.



Израел вече контролира около 75% от територията на ивицата Газа. Войната започна, след като през октомври 2023 г. ислямисти, водени от "Хамас", атакуваха Южен Израел. При атака бяха убити 1200 души и около 250 бяха взети за заложници, сочат данни на израелските власти. Смята се, че 20 от 50-те заложници, които остават в Газа, все още са живи.



В хода на офанзивата, която израелската армия предприе в отговор на атаката срещу Южен Израел, досега са убити около 61 000 палестинци, сочат данни министерството на здравеопазването в Газа.

Пропалестински демонстранти скандираха „RAF (Кралски военновъздушни сили), срам за вас!“ на протест пред база на Кралските военновъздушни сили с призиви за ембарго върху продажбата на оръжие на Израел, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Стотици демонстранти се събраха вчера следобед пред оградата от бодлива тел на военновъздушната база "Хай Уайкомб" (High Wycombe) за протеста, организиран от „Кампания за солидарност с Палестина“.

Протестиращите държаха плакати с надписи „Спрете военното сътрудничество на Великобритания с Израел“ и „61 000+ убити, 600 шпионски полета на RAF“.

Чуха се скандирания „RAF, вие работите за нас, Израел не ви е шеф“, „RAF, срам, срам – убивате деца“ и „RAF, имате кръв по ръцете си“.

Голямо палестинско знаме беше издигнато пред реплика на изтребител "Хърикейн" от Втората световна война пред входа на военновъздушната база, а организаторите докарваха протестиращите с автобуси от жп гарата.

Събралите се пред военновъздушната база демонстранти държаха голям червен транспарант и скандираха „Ние сме червената линия, Великобритания за Палестина“, докато протестиращи вдигаха шум с тенджери и барабани.

Полицията в Темз Вали заяви, че по време на протеста не са били извършени арести.

В речта си по време на демонстрацията Аднан Хмидан, председател на „Палестински форум – Великобритания“, заяви, че кралските военновъздушни сили не са просто „страничен наблюдател, а партньор в колективното наказание.

„RAF е партньор в етническото прочистване и преди всичко е партньор в геноцида срещу хората в Газа. Всеки военен самолет, който достига Израел с британски части или британска подкрепа, прави тази страна съучастник в убийството на деца“, каза още Хмидан.

Миналата седмица в центъра на Лондон 15 000 души демонстрираха мирно в подкрепа на палестинската кауза, като беше арестуван само един човек, съобщи столичната полиция и отбеляза, че 522 души са били арестувани „за незаконна проява на подкрепа за „Действие за Палестина“ (Palestine Action) в същия ден“.

От столичната полиция казаха вчера, че още 60 души ще бъдат дадени на съд за „проява на подкрепа за забранената терористична група „Действие за Палестина“.

Полицията посочи, че това се случва след ареста на повече от 700 души, откакто групата беше забранена на 5 юли, включително 522 в центъра на Лондон миналата събота.

По думите на полицията се очакват още съдебни преследвания през идните седмици и са взети мерки, „които ще позволят разследването и преследването на значителен брой лица всяка седмица, ако е необходимо“.

Миналата седмица полицията потвърди първите три обвинения в Англия и Уелс за нарушение на параграф 13 от Закона за тероризма, във връзка с „Действие за Палестина“.

Организацията „Действие за Палестина“ беше забранена от британското правителство през юли, като забраната означава, че членството в нея или подкрепата за нея е престъпление, наказуемо с до 14 години затвор, съгласно Закона за тероризма от 2000 г.