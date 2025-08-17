Русия удари складове за украински балистични ракети, експлозии разтърсиха Харков

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските въоръжени сили са прехванали 300 дрона, изстреляни от Украйна, като са нанесли и удари по складове за украински балистични ракети "Сапсан", предаде агенция Интерфакс, съобщи БТА.
"Оперативно-тактическа авиация, бойни дронове, военнослужещи и артилеристи от групировката на Въоръжените сили на Руската Федерация нанесоха поражение на място за съхранение на балистични ракети "Сапсан" и окомплектоване за тях, складове с боеприпаси и дронове с голям обсег, пунктове за временна дислокация на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 142 района", се казва в съобщението на министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.
Руските сили атакуваха украинския град Харков, съобщи малко след 12:00 ч. местно (и българско време) в "Телеграм" ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, предаде Укринформ.
"В някои райони на Харков се чуха експлозии. Предварителните доклади сочат, че Киевски район е бил атакуван от врага. На мястото са изпратени екипи на държавната служба за извънредни ситуации", написа Синиегубов. Към момента няма информация за жертви.
