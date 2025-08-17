Новини
Свят »
Украйна »
Русия удари складове за украински балистични ракети, експлозии разтърсиха Харков
  Тема: Украйна

Русия удари складове за украински балистични ракети, експлозии разтърсиха Харков

17 Август, 2025 14:47 1 507 75

  • украйна-
  • харков-
  • русия-
  • ракети-
  • сапсан

Руските сили атакуваха украинския град Харков, съобщи ръководителят на местната военна администрация

Русия удари складове за украински балистични ракети, експлозии разтърсиха Харков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските въоръжени сили са прехванали 300 дрона, изстреляни от Украйна, като са нанесли и удари по складове за украински балистични ракети "Сапсан", предаде агенция Интерфакс, съобщи БТА.

"Оперативно-тактическа авиация, бойни дронове, военнослужещи и артилеристи от групировката на Въоръжените сили на Руската Федерация нанесоха поражение на място за съхранение на балистични ракети "Сапсан" и окомплектоване за тях, складове с боеприпаси и дронове с голям обсег, пунктове за временна дислокация на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 142 района", се казва в съобщението на министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

Руските сили атакуваха украинския град Харков, съобщи малко след 12:00 ч. местно (и българско време) в "Телеграм" ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, предаде Укринформ.

"В някои райони на Харков се чуха експлозии. Предварителните доклади сочат, че Киевски район е бил атакуван от врага. На мястото са изпратени екипи на държавната служба за извънредни ситуации", написа Синиегубов. Към момента няма информация за жертви.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    6 19 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.Много тежък удар срещу Турция, Китай и ЕС.

    Коментиран от #11, #17, #28

    14:49 17.08.2025

  • 3 Пич

    44 7 Отговор
    Зелю докато се почесва по кухината между ушите руснаците ще му почукат по вратата на бункера!!!

    Коментиран от #16, #22, #73

    14:49 17.08.2025

  • 4 Опа

    8 25 Отговор
    Вече говорим за украинска балистика. Браво.

    Коментиран от #64

    14:49 17.08.2025

  • 5 Хаха

    7 29 Отговор
    Пропаганда за копейки.

    Коментиран от #9, #37

    14:50 17.08.2025

  • 6 Дух

    6 18 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче с надпис Франки Щайн на зелена трева а изхвърлят Комощица във румънският предел

    14:51 17.08.2025

  • 7 Удри

    5 30 Отговор
    Това значи, че украинските удари с балистични удари по военна инфраструктура у по Москва тепърва предстоят.

    14:51 17.08.2025

  • 8 Русия

    40 5 Отговор
    Мнооого стара новина,инвестицията на фашиста Мерц изчезна преди една седмица,да заповядат следващите инвеститори франсетата,чака ме ги !!!

    14:52 17.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Каквото и да си говорим,

    8 39 Отговор
    Путин и Радев разбират мира като капитулация на Украйна. Това, че Русия е агресорът, а Украйна се защитава, тях изобщо не ги интересува. Егати извратената психология. Нима това не се разбира от всички! За толкова години разбрах, че на нашите путинисти, че тези истини изобщо нищо не значат. Имаме си работа с увредени от русофилия и комунизъм хора!

    Коментиран от #32, #62, #67

    14:52 17.08.2025

  • 11 Дрън, дрън,

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ярина!

    14:53 17.08.2025

  • 12 Анонимен

    27 6 Отговор
    Ракетите Орешник троши орехи и непослушни глави.Те са високоточни и невъзможни за прихващане ракети .Насочват се точно срещу неприятеля.

    14:53 17.08.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    16 5 Отговор
    Чудесно! Ще има мир.

    14:54 17.08.2025

  • 14 И Киев е Руски

    24 7 Отговор
    Британският журналист Уорън Торнтън не се побоя да съобщи, че от началото на Обединената военна операция (SVO), воювайки вместо САЩ и НАТО, украинските въоръжени сили са загубили над 1,8 милиона души. Средно това са 1638 убити на ден

    Коментиран от #36

    14:55 17.08.2025

  • 15 И Киев е Руски

    25 6 Отговор
    Русия ще реши. Всички останали, виейки по петната, просто ще го приемат. Защото няма друг изход. Покрайнините са си покрайнини; те винаги се откъсват малко по малко. Така че европейците не трябва да правят нереалистични планове, защото всичко вече е решено. Забравихте ли как Русия провали плановете им, като стигна до Париж и Берлин? Дори е смешно да се чете за тези техни мокри мечти!!

    14:56 17.08.2025

  • 16 Бъдеще

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    😂👍👍👍👍👍

    14:58 17.08.2025

  • 17 @@@

    21 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.
    Много тежък удар срещу срещу Урсулите - Германия, Франция, Англия

    Коментиран от #24

    14:58 17.08.2025

  • 18 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    23 1 Отговор
    Харков и Одеса са руски.

    15:00 17.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БОЛШЕВИК

    15 0 Отговор
    Голям удар и унищожено оръжие, сигурно има и загинали чужди наемници но ще научим от други източници!

    Коментиран от #25

    15:01 17.08.2025

  • 21 малиии

    4 5 Отговор
    Четвърти път го "удрят" ... 🤭😁

    15:01 17.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кико

    14 3 Отговор
    Неправилно заглавие!
    Правилното е "Украйна унищожи руски ракети с помощта на складове в Харков"!

    15:03 17.08.2025

  • 24 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "@@@":

    Тежък удар и срещу Китай.Евтините ресурси от Сибир ще бъдат пренасочени към Аляска и Западното крайбрежие на САЩ.А Ердоган ще трябва да се маха от Сирия и Балканите и ще му вземат Турски поток и Проливите.

    Коментиран от #51

    15:03 17.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смешник

    13 1 Отговор
    Няма жертви при цивилното население Иначе доста укронацисти и наемници са дали фира

    15:04 17.08.2025

  • 28 На вниманието на Последния софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Като идваш на екскурзия в София, гледай да не е в петък.
    Тогава пускаме ток по трамвайните релси за такива като теб.

    Коментиран от #33

    15:04 17.08.2025

  • 29 Герге ,

    3 0 Отговор
    Време ли е ?🤭😁 За - ти си знаеш..

    15:05 17.08.2025

  • 30 Да да, само в руските сънища

    1 15 Отговор
    Менте "новина", но ето нещо реално.
    "Прониквайки във временно окупирания Мелитопол, бойци от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) взривиха вчера склад за боеприпаси на нашествениците. Шестима руски стрелци загубиха живота си, както и екипаж от дронове-камикадзе от кадировския батальон „Ахмат-Восток“, който беше прехвърлен в запорожко направление, съобщи институцията, ръководена от генерал Кирил Буданов."

    15:05 17.08.2025

  • 31 Гешева:

    15 1 Отговор
    Не знам кога ще свърши светът, но знам,
    че за ЕС, Англия и НАТО днес светът свърши.
    Зеленски не давал Донбас! Тогава да воюва за него.
    А, да, той воюва вече 3 години и половина и го загуби, обаче не го дава!?!
    Това е невиждано и нечувано.
    Какво би направил Нетаняху на мястото на Путин още преди 10 часа днес, искате ли да ви кажа?
    Би изравнил със земята правителствените сгради в Киев,
    бомбоубежището на Зеленски моментално с всичко живо вътре.

    Коментиран от #47

    15:06 17.08.2025

  • 32 Смешник

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Каквото и да си говорим,":

    За разлика от Тиквата и Шиши които слугуват на Запада Радев доста добре ги разбира нещата

    Коментиран от #54

    15:06 17.08.2025

  • 33 Боримиров

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "На вниманието на Последния софиянец":

    Така е , затуй ги прескачам ..

    15:06 17.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 съсел ,

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ти какъв го държиш още на дивана , а не си при зеля ?! Сега е момента да стягаш мешката и прав ти път !

    15:07 17.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Свиквай

    15:07 17.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами че

    10 2 Отговор
    Това е прекрасно. Нека експлозии да разтърсват Харков щом в града ги държат.

    15:08 17.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Реал Мадрид

    2 9 Отговор
    Само като прочетох, че са прихванали 300-те украински дрона и ме напуши смях. Дроновете си летят и стигат необезпокоявани до своите цели. Няма руско ПВО, то е заето да пази бункера на пусин. Колкото до балистиката. Тя е в огромни количества и е разпръсната на много места, добре укрепени, защитени и прикрити и е невъзможно да бъде унищожена.

    15:09 17.08.2025

  • 43 атакуваха украинския град Харков

    10 0 Отговор
    Или складове за украински балистични ракети в Харков ? А защо са в Харков?

    Коментиран от #55, #56

    15:09 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мишел

    7 1 Отговор
    Руските ВКС довършват складовете с готови "Сапсан" и такива с материали, електроника, гориво за производството им.

    15:10 17.08.2025

  • 46 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    1 9 Отговор
    Рашистки фантазий ще им се

    15:10 17.08.2025

  • 47 Сталин

    1 9 Отговор

    До коментар #31 от "Гешева:":

    Путин воюва 11 години за Донбас и нито крачка напред...

    15:11 17.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е ,

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ти ще си първият-в украйна т.е.новата Русия !

    15:11 17.08.2025

  • 50 Супер

    6 0 Отговор
    Значи украинските въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 142 района са дали фира и все по близко е мира

    15:11 17.08.2025

  • 51 Китай спря редкоземни метали

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Геополитически удар: Китай разоръжава НАТО без нито един изстрел!
    Неприятностите на водещите страни от НАТО и Киев дойдоха оттам,
    откъдето най-малко очакваха – от Китай.
    Програмата за производство на германски високоточни оръжия с голям обсег за Украйна,
    която канцлерът Фридрих Мерц обяви в края на май, е застрашена.
    Много отбранителни предприятия имат остър недостиг на редкоземни метали,
    без които производството на компоненти за военната и космическата индустрия е немислимо,
    защото Китай ги Спря, съобщи германският вестник Bild.

    15:11 17.08.2025

  • 52 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Следва заводът за ракети в Дюселдорф.Путин и Тръм се разбраха вече как ще делят Европейския. Райх .

    Коментиран от #57

    15:12 17.08.2025

  • 53 Истината

    2 7 Отговор
    Терористичен удар по мирния град Харков. Никакви военни обекти не са поразени. Руските фашисти и изверги ще горят в ада.

    15:12 17.08.2025

  • 54 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Смешник":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #66, #70

    15:12 17.08.2025

  • 55 Брачед,

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "атакуваха украинския град Харков":

    Важен е повода .. питай некой твой "рузки брат " дали е виждал украинец-фашист ..

    15:13 17.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 😂😂😂😂😂

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Сатана Z":

    🤡🤡🤡🤡

    15:15 17.08.2025

  • 58 Хеми значи бензин

    5 0 Отговор
    ГеЙрмания е гюлето дърпащо Европа надолу

    15:16 17.08.2025

  • 59 Мемфис

    0 2 Отговор
    Ударила е Русия…на путя мандракулките!

    15:16 17.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Щирлиц в тила на врага

    5 0 Отговор
    Бесарабски българин в България... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна

    15:16 17.08.2025

  • 62 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каквото и да си говорим,":

    именно,тичай да бориш агресора

    15:16 17.08.2025

  • 63 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Интересно е,че Българете си въобразяват,че ще минат метър като отново предадат своите господари както направиха с Германия,която им даде всичко,което искаха —Македония и Беломорска Тракия.Сега ще им вземат цялото Черноморие заради участието във войната срещу Русия и несъгласие с политиката на САЩ заради което в БГ от 8 месеца няма американски посланник,който е отзован от белия дом.

    Коментиран от #71

    15:16 17.08.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Опа":

    Опа ,изостанал си.Заводите за "украинска" баллистика с помоща на Германия ,ги удариха на 12.Факти писаха по въпроса

    15:18 17.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Урсул фон дер Бандер

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    вие "българите" от новините на турски си ги мразете, то ясно защо.

    15:19 17.08.2025

  • 67 А когато НАТО бомби

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каквото и да си говорим,":

    Когато НАТО бомби това не е агресия, а демокрация, нали?

    15:21 17.08.2025

  • 68 Нека експлозии да разтърсват Харков

    1 0 Отговор
    Но и да не забравят Киев

    15:21 17.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Абе мусор

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Ти по принцип мразиш имайка си ама това си твой проблем.А ние по-вечето от истинските българи не мразим Русия.

    15:23 17.08.2025

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Сатана Z":

    Споко ,няма.Освен ако Реджеп не го направи

    15:23 17.08.2025

  • 72 Механик

    1 0 Отговор
    Kak e жълтопаветни тротинетки? Как е настроението днес?
    Видно е, че перемогата върви, а плана за победата на Зеленски се осъществява.

    15:23 17.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Украйна извършва престъпление

    1 0 Отговор
    Като балистични ракети в самият център на Харков складират. Престъпление към собственото си население. Позор!

    15:26 17.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания