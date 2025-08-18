Новини
La Vanguardia: Зеленски може да бъде изгонен от Овалния кабинет, ако отхвърли мирния план на САЩ
  Тема: Украйна

18 Август, 2025 04:08, обновена 18 Август, 2025 04:12 928 13

  • зеленски-
  • тръмп-
  • белия дом-
  • украйна

Ако Киев не направи отстъпки, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да напусне темата за Украйна завинаги

La Vanguardia: Зеленски може да бъде изгонен от Овалния кабинет, ако отхвърли мирния план на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски рискува да бъде изгонен от Овалния кабинет в Белия дом в понеделник, ако отхвърли мирния план на САЩ.

Ако Киев не направи отстъпки, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да напусне темата за Украйна завинаги. Това е мнението на колумнист на испанския вестник La Vanguardia.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че Тръмп ще окаже силен натиск върху Зеленски по време на обсъждането на подробностите за уреждането на украинския конфликт.

Зеленски посети Вашингтон на 28 февруари. По време на разговор с Тръмп в присъствието на журналисти между тях възникна спор, по време на който Тръмп посочи на Зеленски неуважителното му отношение към Съединените щати, а на вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс - че е забравил да благодари на Вашингтон за подкрепата, оказана на Киев. Пресконференцията след срещата беше отменена.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август, за да обсъдят уреждането на украинския конфликт. Той ще бъде придружен от френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 па БАШ ГО

    10 3 Отговор
    БРИГА----ДА НЕ МУ Е ЗА СЕФТЕ

    Коментиран от #3

    04:15 18.08.2025

  • 2 Да се знае!

    3 23 Отговор
    За разлика от Путлер☝️ президент Зеленски ще бъде приет в Белия дом, а не на никому неизвестна, военна база...

    04:18 18.08.2025

  • 3 Дай превод, мaлoyмник.

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "па БАШ ГО":

    Или го напиши на български.

    Коментиран от #7

    04:20 18.08.2025

  • 4 Те тия

    0 16 Отговор
    територии, дето толкоз им се напиня путлера, и да му ги дадат, въпрос на време ще е, тия затворените там, да се разбунтуват.

    Коментиран от #5

    04:21 18.08.2025

  • 5 Путя

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Те тия":

    Смърт на фашизма свобода на народа! Днес в Украйна утре и в Европа.

    04:38 18.08.2025

  • 6 Един

    3 5 Отговор
    Тромпетов взе подкуп, че да натисне Зеленски да се пречупи, съвсем както предното унижение в Белия дом. Тромпета е гадно и нагло корумпе! За пари и майка си ще продаде...а какво остава за другите!

    Коментиран от #11

    04:48 18.08.2025

  • 7 Многоумник

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дай превод, мaлoyмник.":

    на такива като тебе не трябва да им се отварят очите--------- а Д та

    04:55 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гинеколожката

    1 0 Отговор
    Ще е с него да го пази 😁

    05:16 18.08.2025

  • 11 Тръмпакис

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Той вече е предавал семейството си за пари и народа си, навремето, чрез схема с измислени дарения от народа си спаси хотела и казиното от фалит... факт е, че малко от евроатлантиците и копейките в БГ му знаят биографията на тоя, познават го от последните 10 години насам и сега ооо колко е велик, нищо не му е велико, олигарх ламтящ за пари който мисли само за собствената си банкова сметка.

    05:16 18.08.2025

  • 12 Уса

    2 0 Отговор
    Цялата свита от европейски пропадляци ще бъде изгонена и наритана до летището,където украинци ще хвърлят развалени яйца и пликове с ако по самолета на Зеленски,най--мразеният от украинците в САЩ

    05:24 18.08.2025

  • 13 Дедо поп

    0 0 Отговор
    Амин, дай боже!

    05:26 18.08.2025