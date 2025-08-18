La Vanguardia: Зеленски може да бъде изгонен от Овалния кабинет, ако отхвърли мирния план на САЩ

Володимир Зеленски рискува да бъде изгонен от Овалния кабинет в Белия дом в понеделник, ако отхвърли мирния план на САЩ.
Ако Киев не направи отстъпки, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да напусне темата за Украйна завинаги. Това е мнението на колумнист на испанския вестник La Vanguardia.
Отбелязва се, че Тръмп ще окаже силен натиск върху Зеленски по време на обсъждането на подробностите за уреждането на украинския конфликт.
Зеленски посети Вашингтон на 28 февруари. По време на разговор с Тръмп в присъствието на журналисти между тях възникна спор, по време на който Тръмп посочи на Зеленски неуважителното му отношение към Съединените щати, а на вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс - че е забравил да благодари на Вашингтон за подкрепата, оказана на Киев. Пресконференцията след срещата беше отменена.
Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август, за да обсъдят уреждането на украинския конфликт. Той ще бъде придружен от френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 па БАШ ГО
Коментиран от #3
04:15 18.08.2025
2 Да се знае!
04:18 18.08.2025
3 Дай превод, мaлoyмник.
До коментар #1 от "па БАШ ГО":Или го напиши на български.
Коментиран от #7
04:20 18.08.2025
4 Те тия
Коментиран от #5
04:21 18.08.2025
5 Путя
До коментар #4 от "Те тия":Смърт на фашизма свобода на народа! Днес в Украйна утре и в Европа.
04:38 18.08.2025
6 Един
Коментиран от #11
04:48 18.08.2025
7 Многоумник
До коментар #3 от "Дай превод, мaлoyмник.":на такива като тебе не трябва да им се отварят очите--------- а Д та
04:55 18.08.2025
10 Гинеколожката
05:16 18.08.2025
11 Тръмпакис
До коментар #6 от "Един":Той вече е предавал семейството си за пари и народа си, навремето, чрез схема с измислени дарения от народа си спаси хотела и казиното от фалит... факт е, че малко от евроатлантиците и копейките в БГ му знаят биографията на тоя, познават го от последните 10 години насам и сега ооо колко е велик, нищо не му е велико, олигарх ламтящ за пари който мисли само за собствената си банкова сметка.
05:16 18.08.2025
12 Уса
05:24 18.08.2025
13 Дедо поп
05:26 18.08.2025