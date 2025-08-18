La Vanguardia: Зеленски може да бъде изгонен от Овалния кабинет, ако отхвърли мирния план на САЩ

Володимир Зеленски рискува да бъде изгонен от Овалния кабинет в Белия дом в понеделник, ако отхвърли мирния план на САЩ.

Ако Киев не направи отстъпки, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да напусне темата за Украйна завинаги. Това е мнението на колумнист на испанския вестник La Vanguardia.

Отбелязва се, че Тръмп ще окаже силен натиск върху Зеленски по време на обсъждането на подробностите за уреждането на украинския конфликт.

Зеленски посети Вашингтон на 28 февруари. По време на разговор с Тръмп в присъствието на журналисти между тях възникна спор, по време на който Тръмп посочи на Зеленски неуважителното му отношение към Съединените щати, а на вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс - че е забравил да благодари на Вашингтон за подкрепата, оказана на Киев. Пресконференцията след срещата беше отменена.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август, за да обсъдят уреждането на украинския конфликт. Той ще бъде придружен от френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.