Ураганът "Ерин" се засилва с приближаването си към Бахамските острови ВИДЕО

Ураганът "Ерин" може да се засили в следващите дни при приближаването си към Бахамите в Карибския басейн, обширен район в Северния Атлантик, който вече е засегнат от силни ветрове и проливни дъждове с риск от наводнения и свлачища, предупредиха вчера американските метеорологични служби, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

В Пуерто Рико, американска територия, опустошена през 2017 г. от урагана "Мария", над 150 000 души вече са без ток заради преминаването на урагана "Ерин".

Първият ураган за сезона над Северния Атлантик се засили в събота, достигайки максималната пета категория, определена като "катастрофална" от Американския център за ураганите (АЦУ), преди скоростта на ветровете да намалее и той да бъде понижен до трета категория.

Около 14:00 ч. източноамериканско време вчера обаче АЦУ предупреди, че "Ерин" вероятно ще се засили отново през следващите дни" и че "е издадено предупреждение за тропическа буря за югоизточната част на Бахамите”, недалеч от бреговете на Флорида.