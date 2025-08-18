25 са вече жертвите на аварията в завода край Рязан

25 са загиналите, а 133 са ранени при пожара в предприятието в Шиловски район на Рязанска област, съобщи ТАСС, позовавайки се на съобщение от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.
Причината за пожара засега не е установена, предават руските медии.
Тялото на още един починал човек е извадено от мястото на аварийно-спасителните операции в село Лесной. Общият брой на пострадалите е 158 души, от които 25 са загинали“, съобщиха от ведомството
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 28 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не спряха да гърмят
08:32 18.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 САЩисан русофил
08:37 18.08.2025
9 Димитринчо
До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":Повечко са.
08:38 18.08.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Копей,":Центак,днес ще има чомбери по тиквата на зелето,по гот ще е,хахахх
Коментиран от #13, #40
08:40 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":Сегааа...след като има заповед да броят само до 20,няма кършат хатъра на Заповядващия?!
08:40 18.08.2025
13 Тихо дриссък!
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Некомпетентен си.
Коментиран от #16
08:41 18.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 чекисть..
До коментар #6 от "Копей,":Зеления просяк го е страх да пътува сам за белио дом и за това е помъкнал пошлушковците на дъртио джендър урсул-всички главни мужици с полички от е.с.
08:42 18.08.2025
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Тихо дриссък!":А Като си компетентен,кажи Ко стана ,тръмпета арестува ли Путин в Сащ? Не?Що бе ? Що винаги го Взематевусте,селия
Коментиран от #51, #55, #56
08:43 18.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Много ЛЕШ
Убавиня!
08:45 18.08.2025
20 Механик
08:46 18.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ватенка
08:47 18.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 барутния завод „Еластик"
08:50 18.08.2025
25 Спрете се
Стига сте пушили там където
Е забранено.
Попиляхте я тая Русия
Жалки Руски Мусори.
08:51 18.08.2025
26 Следственият комитет
08:52 18.08.2025
27 Хайо
08:52 18.08.2025
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #39
08:53 18.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 .......
08:55 18.08.2025
31 калпави укри !
08:56 18.08.2025
32 Механик
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И това само за милион и половина москали фира.
Смятай колко е велика могучая и армията на Ким.
Нещо за парада в Киев,Дамаск и Лисабон?
08:56 18.08.2025
33 Добрия Украински дрон
08:56 18.08.2025
34 калпави укри !
08:56 18.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Блогър от Максуда
Генерал Лейтенант ЕСЕДУЛА АБАЧЕВ?
Ампутирането на Краката и Ръцете му
Как са ?
Тия Блатните Уроди
Не се ли научиха че
Е Опасно да се движат в Конвой ?
Даже и в Санитарната зона Курск .
08:58 18.08.2025
38 барутните заводи
Коментиран от #57, #61
08:58 18.08.2025
39 Марш да гасиш!
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Марш!
08:58 18.08.2025
40 Търновец
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Учете Китайски че те идват в РФ
09:00 18.08.2025
41 Сократ
До коментар #36 от "Селчо":Зеленото изобщо не е просяк. Затова единствената дума, която повтаря като зациклен е ДАЙ и обикаля с протегната ръка.
Коментиран от #44
09:01 18.08.2025
42 Последния Софиянец
Убавица ни е тя
09:01 18.08.2025
43 Сульоооо
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":БИТА КАРТА СТЕ!! ЩЕ СИ ПОЛУЧИТЕ ПОДОБАВАЩОТО!!
09:02 18.08.2025
44 Тихо бе дриссък
До коментар #41 от "Сократ":Путлер също крещи ДАЙ Особено след сюрприза от спинозната магучая и непебедимая.Ще чуваме още по гръмогласно-ДАЙ
09:09 18.08.2025
45 Намалява рашистите мощно 👍
1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.
Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:
безвъзвратни - 910 души,
ранени- 335 души,
пленени - 37 души.
Коментиран от #62
09:13 18.08.2025
46 Българин
09:15 18.08.2025
47 Като гледам🤔
09:15 18.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Православен
09:21 18.08.2025
51 Отговор
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Щото САЩ не са подписали статута за МНС, т.е.не са обвързани от решенията му.
09:29 18.08.2025
52 А бе
09:40 18.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Лука
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти ли управляваш форума или така ти се ще?
10:14 18.08.2025
56 Лука
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Чак от москва се намесват в нашите коментари,това си е нагло!
10:17 18.08.2025
57 Лука
До коментар #38 от "барутните заводи":Сърпове и чукове ли да правят военните заводи ? Руския фашизъм не си знае границите.
Коментиран от #58
10:24 18.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Жоро
10:42 18.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 до прос тио моде раzд
06:37 19.08.2025
67 Гориил
06:43 19.08.2025
68 Aлфа Bълкът
Аз да не съм длъжен да зная индустриалната карта на Русия?
Коментиран от #69
06:44 19.08.2025
69 Гориил
До коментар #68 от "Aлфа Bълкът":Рязански държавен барутен завод.
Коментиран от #70
06:48 19.08.2025
70 Гурел
До коментар #69 от "Гориил":Вече го няма.🔥
06:50 19.08.2025
71 Мартин
06:57 19.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 шагги
06:59 19.08.2025
74 дядото
Коментиран от #75
07:04 19.08.2025
75 Гориил
До коментар #74 от "дядото":След като Макрон бъде вързан и облечен в усмирителна риза, вандализмът ще спре веднага.
07:16 19.08.2025
76 Тити
07:22 19.08.2025