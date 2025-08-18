25 са вече жертвите на аварията в завода край Рязан

25 са загиналите, а 133 са ранени при пожара в предприятието в Шиловски район на Рязанска област, съобщи ТАСС, позовавайки се на съобщение от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

Причината за пожара засега не е установена, предават руските медии.

Тялото на още един починал човек е извадено от мястото на аварийно-спасителните операции в село Лесной. Общият брой на пострадалите е 158 души, от които 25 са загинали“, съобщиха от ведомството