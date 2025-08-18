Новини
25 са вече жертвите на аварията в завода край Рязан

25 са вече жертвите на аварията в завода край Рязан

18 Август, 2025 08:25, обновена 19 Август, 2025 06:36

134 ранени, десетки в болница, причините за трагедията остават неясни

25 са вече жертвите на аварията в завода край Рязан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

25 са загиналите, а 133 са ранени при пожара в предприятието в Шиловски район на Рязанска област, съобщи ТАСС, позовавайки се на съобщение от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

Причината за пожара засега не е установена, предават руските медии.

Тялото на още един починал човек е извадено от мястото на аварийно-спасителните операции в село Лесной. Общият брой на пострадалите е 158 души, от които 25 са загинали“, съобщиха от ведомството


Русия
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не спряха да гърмят

    49 14 Отговор
    тез руски военни заводи

    08:32 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 САЩисан русофил

    43 23 Отговор
    Руската сган да си знае когато тръгна до Киев за три дни.

    08:37 18.08.2025

  • 9 Димитринчо

    29 13 Отговор

    До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":

    Повечко са.

    08:38 18.08.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 36 Отговор

    До коментар #6 от "Копей,":

    Центак,днес ще има чомбери по тиквата на зелето,по гот ще е,хахахх

    Коментиран от #13, #40

    08:40 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    27 16 Отговор

    До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":

    Сегааа...след като има заповед да броят само до 20,няма кършат хатъра на Заповядващия?!

    08:40 18.08.2025

  • 13 Тихо дриссък!

    27 14 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #16

    08:41 18.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 чекисть..

    17 28 Отговор

    До коментар #6 от "Копей,":

    Зеления просяк го е страх да пътува сам за белио дом и за това е помъкнал пошлушковците на дъртио джендър урсул-всички главни мужици с полички от е.с.

    08:42 18.08.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 19 Отговор

    До коментар #13 от "Тихо дриссък!":

    А Като си компетентен,кажи Ко стана ,тръмпета арестува ли Путин в Сащ? Не?Що бе ? Що винаги го Взематевусте,селия

    Коментиран от #51, #55, #56

    08:43 18.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Много ЛЕШ

    19 11 Отговор
    Много нЯщо
    Убавиня!

    08:45 18.08.2025

  • 20 Механик

    20 10 Отговор
    Позитивни новини.

    08:46 18.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ватенка

    26 8 Отговор
    Пак са пушили...

    08:47 18.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 барутния завод „Еластик"

    13 18 Отговор
    в Шиловски район на Рязанска област е възникнала експлозия и пожар. Властите обявиха извънредно положение. Отбелязва се, че сградата на барутния цех е напълно разрушена. А ние искахме барутен завод в България да правим ако не се лъжа, щото германците щели пари да ни дадат

    08:50 18.08.2025

  • 25 Спрете се

    29 10 Отговор
    Бе Пияндурници.

    Стига сте пушили там където
    Е забранено.

    Попиляхте я тая Русия
    Жалки Руски Мусори.

    08:51 18.08.2025

  • 26 Следственият комитет

    10 4 Отговор
    на Руската федерация е образувал наказателно дело по член за нарушение на изискванията за промишлена безопасност на опасни производствени съоръжения, довело до смъртта на две или повече лица по небрежност.

    08:52 18.08.2025

  • 27 Хайо

    28 9 Отговор
    През носът и всички останали отверстия на путин ще му излезе това СВО.Разпад!

    08:52 18.08.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 24 Отговор
    Днес е зубав Ден.Уклайна викаше " москаляку на гиляку","москалей на ножи",не спазваше Минск1,2,3,...10,забрани Русия език,убиваше руснаци,но днес започва да си плаща СЕРИОЗНО!!!Днес американците ще режат парчета,хахахаха

    Коментиран от #39

    08:53 18.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 .......

    20 7 Отговор
    Съботаж.От три месеца не са плащали заплати на персонала.

    08:55 18.08.2025

  • 31 калпави укри !

    17 8 Отговор
    трябваше да е х 10

    08:56 18.08.2025

  • 32 Механик

    24 8 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И това само за милион и половина москали фира.
    Смятай колко е велика могучая и армията на Ким.
    Нещо за парада в Киев,Дамаск и Лисабон?

    08:56 18.08.2025

  • 33 Добрия Украински дрон

    27 7 Отговор
    Е дошъл на гости.И що не казвате ,че е военен завод бре Мин ди ли.Не ви изнася ли ,що ли.Даже видеа има как дроновете идват на гости

    08:56 18.08.2025

  • 34 калпави укри !

    17 5 Отговор
    трябваше да е х 10

    08:56 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Блогър от Максуда

    19 5 Отговор
    Кажете нещо за

    Генерал Лейтенант ЕСЕДУЛА АБАЧЕВ?

    Ампутирането на Краката и Ръцете му
    Как са ?

    Тия Блатните Уроди
    Не се ли научиха че
    Е Опасно да се движат в Конвой ?

    Даже и в Санитарната зона Курск .

    08:58 18.08.2025

  • 38 барутните заводи

    8 17 Отговор
    са едни от най опасните и вредни производства. По никакъв начин не трябва да се допуска в България да се направят такива. Статистиката в световен мащаб е потресаваща. В момента има напъни подобни заводи да се правят в България. Естествено германска собственост на reimental

    Коментиран от #57, #61

    08:58 18.08.2025

  • 39 Марш да гасиш!

    21 5 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Марш!

    08:58 18.08.2025

  • 40 Търновец

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Учете Китайски че те идват в РФ

    09:00 18.08.2025

  • 41 Сократ

    2 21 Отговор

    До коментар #36 от "Селчо":

    Зеленото изобщо не е просяк. Затова единствената дума, която повтаря като зациклен е ДАЙ и обикаля с протегната ръка.

    Коментиран от #44

    09:01 18.08.2025

  • 42 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Я дайте пак онази снимка на вовка със китайските обувки на високи токчета.
    Убавица ни е тя

    09:01 18.08.2025

  • 43 Сульоооо

    17 1 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    БИТА КАРТА СТЕ!! ЩЕ СИ ПОЛУЧИТЕ ПОДОБАВАЩОТО!!

    09:02 18.08.2025

  • 44 Тихо бе дриссък

    26 3 Отговор

    До коментар #41 от "Сократ":

    Путлер също крещи ДАЙ Особено след сюрприза от спинозната магучая и непебедимая.Ще чуваме още по гръмогласно-ДАЙ

    09:09 18.08.2025

  • 45 Намалява рашистите мощно 👍

    28 4 Отговор
    Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба

    1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.

    Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.

    Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:

    безвъзвратни - 910 души,

    ранени- 335 души,

    пленени - 37 души.

    Коментиран от #62

    09:13 18.08.2025

  • 46 Българин

    23 2 Отговор
    Тоз път 20, другия път 200

    09:15 18.08.2025

  • 47 Като гледам🤔

    15 2 Отговор
    Нещата си идват на мястото ☝️

    09:15 18.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Православен

    11 2 Отговор
    Трябва ли да ни пука за ря заните?

    09:21 18.08.2025

  • 51 Отговор

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Щото САЩ не са подписали статута за МНС, т.е.не са обвързани от решенията му.

    09:29 18.08.2025

  • 52 А бе

    11 1 Отговор
    Гледах публикувани първи кадри от местните. Всичко беше изравнено със земята! Разбира се дронове не могат да направят такова поражение,но целия военен хим. завод е пълен с барут..един взрив и Сбогом!

    09:40 18.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лука

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти ли управляваш форума или така ти се ще?

    10:14 18.08.2025

  • 56 Лука

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Чак от москва се намесват в нашите коментари,това си е нагло!

    10:17 18.08.2025

  • 57 Лука

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "барутните заводи":

    Сърпове и чукове ли да правят военните заводи ? Руския фашизъм не си знае границите.

    Коментиран от #58

    10:24 18.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Жоро

    3 0 Отговор
    Знаем каква е причината.

    10:42 18.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 до прос тио моде раzд

    0 0 Отговор
    града се казва така

    06:37 19.08.2025

  • 67 Гориил

    1 3 Отговор
    В Рязан се намира една от 28-те барутни фабрики в Руската федерация. По обем на производство тя е една от най-малките и е построена през 1882 г. Всички съвременни барутни фабрики отдавна се намират на изток.Специализацията на Рязан в руската икономика днес е производство на електронни компоненти, машиностроене, мебелна и дървообработваща промишленост.

    06:43 19.08.2025

  • 68 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    И какъв е тоя заеод, за какво е? Компоти ли правят, вълна ли предат, химически завод ли е?
    Аз да не съм длъжен да зная индустриалната карта на Русия?

    Коментиран от #69

    06:44 19.08.2025

  • 69 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Aлфа Bълкът":

    Рязански държавен барутен завод.

    Коментиран от #70

    06:48 19.08.2025

  • 70 Гурел

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Гориил":

    Вече го няма.🔥

    06:50 19.08.2025

  • 71 Мартин

    2 0 Отговор
    Мириз на печена вата.

    06:57 19.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 шагги

    1 0 Отговор
    по здрав с песента "Бомбастик" от диджей fламинго

    06:59 19.08.2025

  • 74 дядото

    2 0 Отговор
    добре Ели, разбрахме -в завод за барут в русия имало взрив и са загинали 25 работници. а дали ще ви стиска така добре да проследявате ежедневните стрелби и множеството загинали отатък океана.

    Коментиран от #75

    07:04 19.08.2025

  • 75 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "дядото":

    След като Макрон бъде вързан и облечен в усмирителна риза, вандализмът ще спре веднага.

    07:16 19.08.2025

  • 76 Тити

    0 0 Отговор
    Рашистки отпадъци планетата се е отървала от тях.

    07:22 19.08.2025

