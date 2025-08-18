Рекордни искания за подкрепа към ЕС заради пожари в Южна Европа

Пожарите в Испания предизвикаха най-голямото досега разгръщане на противопожарните сили на Европейския съюз, съобщи премиерът Педро Санчес, докато страната се подготвя да се справи с огъня, обхванал няколко региона, предава News.bg.

В коментар пред журналисти в неделя, на фона на разпространените пожари вследствие на продължаващата повече от 12 дни гореща вълна, Санчес отбеляза сериозността на ситуацията, цитира Файнейшъл таймс.

Националната метеорологична служба прогнозира температури до 44 градуса по Целзий в някои райони, като много области вече регистрират над 40 градуса повече от десет дни.

„Очакват ни трудни дни. За съжаление времето не е на наша страна“, заяви Санчес на пресконференция в северозападния град Оуренсе, Галисия, един от най-засегнатите райони, където няколко пожара се сляха и наложиха затварянето на магистрала и основната жп линия към Мадрид.

Местните власти предупредиха, че северният фронт на пожар в Естремадура напредва към Кастилия и Леон и е „извън контрол“. През уикенда в цялата страна горяха 19 активни пожара с висок риск.

„Това, което се случва в Испания, вероятно е най-голямото разгръщане в историята на Европейския механизъм за гражданска защита“, заяви Санчес, изразявайки признателност за солидарността на Франция, Словакия, Германия, Нидерландия и други страни, които изпратиха помощ.

„Ясният отговор на пожари от такъв мащаб е, че климатичната криза се ускорява и става все по-сериозна и по-честа, особено в места като Пиренейския полуостров“, добави премиерът.

Южна Европа преживява един от най-тежките сезони на горски пожари в историята. Освен Испания, мащабни пожари има в България, Черна гора, Албания, Гърция, Турция, Франция, Португалия, Италия и Словакия, като това съвпада с горещите вълни, обхващащи континента.

Механизмът на ЕС за гражданска защита, наднационална противопожарна сила, създадена през 2001 г., е бил активиран над 16 пъти само тази година, повече, отколкото през цялата 2024 г. Испания поиска помощ за първи път, а България, Албания, Черна гора, Гърция и Португалия също отправиха заявки за подкрепа.

Дори разширените противопожарни капацитети на по-големите европейски държави са натоварени заради разпространението на последните пожари. Европа е най-бързо затоплящият се континент в света, изпреварвайки глобалната средна стойност още от 80-те години.

„Горещите вълни изсушават почвата и растителността, превръщайки пейзажите в запалими кутии“, коментира изследователят Акшай Деорас от Националния център за атмосферни науки и Университета в Рединг.

„Горещите вълни стават по-интензивни и по-чести заради климатичните промени, което означава, че климатичните промени пряко подхранват горските пожари. Това, което виждаме в момента из Европа, е ясен пример как продължителните горещи и сухи условия правят пожарите по-свирепи и трудни за овладяване“, допълни Деорас.