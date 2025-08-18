Илиан Илиев обяви легионерите за Испания и Грузия

Селекционерът на България Илиан Илиев разкри списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026.

На 4 септември лъвовете ще се изправят срещу Испания на националния стадион „Васил Левски“ в София от 21:45 ч., а три дни по-късно – на 7 септември – България гостува на Грузия на стадион „Борис Пайчадзе“ в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Ето и всички избраници:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша).