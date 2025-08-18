Новини
Свят »
Китай »
Китай обещава максимални усилия за мирно „обединение“ с Тайван

18 Август, 2025

Пекин подчертава, че няма да позволи отделяне на Тайван и засилва военното си присъствие около острова

Китай изрази готовност да работи с максимални усилия за мирно „обединение“ с Тайван, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Позицията на китайското външно министерство е в отговор на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който в петък заяви, че китайският президент Си Дзинпин му е уверил по телефона, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато Тръмп е на власт.

„Китай няма да позволи на никого или на която и да е сила да отделя Тайван от Китай по какъвто и да е начин“, подчерта говорителят на министерството Мао Нин на редовен брифинг.

Китай счита демократично управлявания Тайван за своя територия и през последните пет години засили военния натиск около острова, провеждайки редовни военни учения и ежедневни патрули.

Пекин никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави острова под свой контрол, като всяка атака срещу Тайван може да предизвика по-широка регионална война.


  • 1 Айдееее,

    9 1 Отговор
    Мирише ми на втора Украйна....

    11:52 18.08.2025

  • 2 Кисинджър се сближи с Китай

    7 5 Отговор
    Дадоха им технологии!
    Сега се чудят кой им с р а в гащите!
    Взе Нобелова награда за това!

    Коментиран от #7

    11:52 18.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Срещата в Аляска е тежък удар за Китай.

    11:53 18.08.2025

  • 4 Както казва евроШушумигите

    7 2 Отговор
    Мир чрез сила.
    С техните камъни по техните глави.

    11:54 18.08.2025

  • 5 Някое корабче някой танк

    5 1 Отговор
    и ракетка и така со кротце и со благо нещата ще се оправят.

    11:55 18.08.2025

  • 6 Мир да има

    6 2 Отговор
    Група мирни китайски бойци, ще идат на мирно посещение в Тайван, мирно ще влязат при президента и мирно ще го помолят да мирува!

    11:56 18.08.2025

  • 7 Кисинджър

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кисинджър се сближи с Китай":

    Предупреди.... Не скачайте срещу Русия. Ще направите съюз между Русия и Китай И хегемонията ни свеършва
    Не го послушаха. Прав излезе.

    11:58 18.08.2025

  • 8 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Максимални усилия за мирно решение, ако не, ще има тепане.

    12:06 18.08.2025

  • 9 Хун Мън

    3 1 Отговор
    Тайван ще погълне Китай !

    12:12 18.08.2025

  • 10 Китайските фашисти

    3 3 Отговор
    И те ще си го получат, ако опитат нещо с Тайван. По-скоро да се насочат да си върнат заграбените от Русия земи. Там ще имат по-голям успех.

    Коментиран от #11

    12:24 18.08.2025

  • 11 Георги Г.

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Китайските фашисти":

    Само не разбрах кой, като кого ще си го получи ...
    Щот кат гледам Русия ще си вземе, каквото си е нейно ...
    Колективния запад е в упадък и, ако не подвие по-бързо опашка, може и да не се съвземе никога ...

    12:30 18.08.2025

