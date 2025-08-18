Китай обещава максимални усилия за мирно „обединение“ с Тайван

Китай изрази готовност да работи с максимални усилия за мирно „обединение“ с Тайван, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Позицията на китайското външно министерство е в отговор на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който в петък заяви, че китайският президент Си Дзинпин му е уверил по телефона, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато Тръмп е на власт.
„Китай няма да позволи на никого или на която и да е сила да отделя Тайван от Китай по какъвто и да е начин“, подчерта говорителят на министерството Мао Нин на редовен брифинг.
Китай счита демократично управлявания Тайван за своя територия и през последните пет години засили военния натиск около острова, провеждайки редовни военни учения и ежедневни патрули.
Пекин никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави острова под свой контрол, като всяка атака срещу Тайван може да предизвика по-широка регионална война.
