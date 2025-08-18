Бронетранспортьор със знамената на Русия и САЩ атакува позиции на украинската армия (ВИДЕО)

В украинските медии и социалните мрежи се появи странно видео, в което бронетранспортьор на руската армия, със знамена на Русия и САЩ, атакува позиции на украинските сили.
Началникът на канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски – Андрий Ермак, написа в Телеграм: „Руските пропагандисти показват видео, в което руската техника тръгва на щурм със знамената на Русия и САЩ. Всъщност руснаците използват символите на Съединените щати в собствената си терористична, агресивна война с убийства на цивилни. Максимална наглост“.
Според експерти на кадрите се вижда бронетранспортьор M113, произведен в САЩ. Смята се, че кадрите са заснети в Запорожка област, а въпросната военна машина, доставена на Украйна, е била пленена от руските сили.
Видеото се появява само дни след историческата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Двамата президенти не договориха мир, но Тръмп беше остро разкритикуван в украински и западни медии, че е посрещнал Путин с червен килим и аплодисменти.
