Бронетранспортьор със знамената на Русия и САЩ атакува позиции на украинската армия (ВИДЕО)
  Тема: Украйна

Бронетранспортьор със знамената на Русия и САЩ атакува позиции на украинската армия (ВИДЕО)

18 Август, 2025 13:25 2 426 43

Видеото се появява само дни след историческата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска

Бронетранспортьор със знамената на Русия и САЩ атакува позиции на украинската армия (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA, Телеграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В украинските медии и социалните мрежи се появи странно видео, в което бронетранспортьор на руската армия, със знамена на Русия и САЩ, атакува позиции на украинските сили.

Началникът на канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски – Андрий Ермак, написа в Телеграм: „Руските пропагандисти показват видео, в което руската техника тръгва на щурм със знамената на Русия и САЩ. Всъщност руснаците използват символите на Съединените щати в собствената си терористична, агресивна война с убийства на цивилни. Максимална наглост“.

Според експерти на кадрите се вижда бронетранспортьор M113, произведен в САЩ. Смята се, че кадрите са заснети в Запорожка област, а въпросната военна машина, доставена на Украйна, е била пленена от руските сили.

Видеото се появява само дни след историческата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Двамата президенти не договориха мир, но Тръмп беше остро разкритикуван в украински и западни медии, че е посрещнал Путин с червен килим и аплодисменти.


Украйна
  • 1 Тръмп

    41 3 Отговор
    Утре започва Десанта в Нормандия.

    13:26 18.08.2025

  • 2 БОЗА

    63 5 Отговор
    Бухахахаха...подготвят ги,за резултата от плакането довечера у щатско... ;-)))))

    13:27 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руснаците станаха американофили

    21 37 Отговор
    от зор!

    Коментиран от #22, #27

    13:28 18.08.2025

  • 5 стоян георгиев

    77 14 Отговор
    Ами нормално! Историята се повтаря! Русия и сащ заедно срещу евро фашизма! А и сащ имат навика да стават съюзници на победителите към края на всяка война 😁

    13:28 18.08.2025

  • 6 хихи

    14 26 Отговор
    Чист фейк
    Монтаж

    13:28 18.08.2025

  • 7 Трол

    38 7 Отговор
    Скоро ще се включат и танкове с турски и китайски знамена.

    13:29 18.08.2025

  • 8 Тръмп

    36 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Ама после идва В2 в Киев с противобункерни бомби.

    13:29 18.08.2025

  • 9 БСТ

    17 5 Отговор
    Хаххаха яката работа , рашките сцепиха :)

    13:30 18.08.2025

  • 10 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    38 8 Отговор
    КАТО ИЗБИЯТ БАНДЕРИ ,АЗОВЦИ И ДРУГИТЕ ФАШИСТИ УКРИТЕ САМИ ЩЕ СЕ ПРЕДАДАТ

    13:31 18.08.2025

  • 11 Вервайте ми!

    18 8 Отговор
    Така ще е и ако ЕС и НАТО се месят!

    13:34 18.08.2025

  • 12 Фридрих Шмерц

    17 3 Отговор
    Кога пак стана време за десант в Нормандия !?

    13:35 18.08.2025

  • 13 Мишел

    7 10 Отговор
    Лендлизата продължава.

    13:37 18.08.2025

  • 14 ахахаха

    4 15 Отговор
    Путин накрая ще плаща лендлиза ако превземе цяла украна

    13:38 18.08.2025

  • 15 И това няма да спаси окупаторите.

    29 32 Отговор
    Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба☝️

    1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.

    Азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.

    Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:

    безвъзвратни - 910 души,

    ранени- 335 души,

    пленени - 37 души.

    Коментиран от #20, #37

    13:38 18.08.2025

  • 16 бай Ставри

    19 25 Отговор
    Щатите обикновенно се намесват във войните на страната на победителя, когато той вече е ясен. Мисля, че победителя в тази война вече се изясни.

    13:39 18.08.2025

  • 17 Няма какво да се чудиш

    30 7 Отговор
    Пропаганда. В конкретния случай - глупава. Украинският войник ползва американско оръжие и боеприпаси, получава разузнавателна информация през американска сателитна система и е наясно кой му помага. Руският войник се крие от американски дронове и ракети. И на него му е ясно кой за кого е.

    13:39 18.08.2025

  • 18 Пешо z

    7 14 Отговор
    Ще има сготвени зеленчуци .

    13:39 18.08.2025

  • 19 И през ВС

    4 19 Отговор
    Когато бяха съюзници
    срещу хитлеристка Германия
    руснаците пак с подкрепата на САЩ
    мачкаха фашагите.

    Коментиран от #29

    13:41 18.08.2025

  • 20 Аз последно като направих

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "И това няма да спаси окупаторите.":

    справка "Азов" бяха обградили Екатеринбург.

    Коментиран от #24

    13:46 18.08.2025

  • 21 Перо

    15 10 Отговор
    Ционисткият режим в Киев да пусне бронетранспортьори със знамената на Украйна и цветовете на дъгата!

    13:46 18.08.2025

  • 22 Брюкселско зеле

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците станаха американофили":

    Не, американофилите станаха русофили
    от много зор 😉
    Е, има още някой друг неориентиран
    Εβρ⭕Μин...ΔиΛ , но все повече намалят ...

    13:46 18.08.2025

  • 23 Хахахаха

    9 11 Отговор
    Абе нещо копейките не пишат за Покровск последно време? Рашите взеха ли го?

    Коментиран от #31, #40

    13:47 18.08.2025

  • 24 Продължавай със

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аз последно като направих":

    справките!

    13:47 18.08.2025

  • 25 Я пък тоя

    17 3 Отговор
    Бронетранспортьора е американски, в запорошка област, кара си по пътя, който е в идеално състояние, не атакува а си пътува....
    Интересно, дали пък водача случайно не е украинец.

    13:48 18.08.2025

  • 26 Хахахаха

    8 9 Отговор
    А между другото, за този флаг на руска машина, тръмпоча ще го разчекнат в САЩ.

    Коментиран от #35, #39

    13:48 18.08.2025

  • 27 пилешки мозък

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците станаха американофили":

    който не схваща фейк клип от урк

    13:49 18.08.2025

  • 28 Много интересно

    6 5 Отговор
    и поучително видео но дали розовите понита ще успеят да го осъзнаят.
    Съмнявам се.

    13:49 18.08.2025

  • 29 Хахахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #19 от "И през ВС":

    А сега фашагите се обединиха - путлера, тръмпоча и нетаняху.

    13:50 18.08.2025

  • 30 ООрана държава

    7 6 Отговор
    Тия вече се гъбаркат с орките

    13:51 18.08.2025

  • 31 Хохохо

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Кажи сега, кажи
    довечера ще има ли г@ΗΓδ@ΗΓ
    в главните женски роли
    просячето и ΔρуΓαρΚαΤα от SS 😁

    13:52 18.08.2025

  • 32 Джелезко

    6 1 Отговор
    Българските да ги карат с български знаме

    13:53 18.08.2025

  • 33 @@@

    13 4 Отговор
    Не знам кога ще свърши светът, но знам, че за ЕС, Англия и НАТО днес светът свърши.
    Зеленски не давал Крим и Донбас! Тогава да воюва за тях.
    А, да, той воюва вече 3 години и половина и ги загуби, обаче не ги дава!?!
    Това е невиждано и нечувано.
    Какво сега трябва да се направи?
    Какво би направил Нетаняху на мястото на Путин още преди 1 ден, искате ли да ви кажа?
    Би изравнил със земята правителствените сгради в Киев,
    бомбоубежището на Зеленски моментално с всичко живо вътре.

    Коментиран от #36

    13:53 18.08.2025

  • 34 Хм...

    11 2 Отговор
    В руската армия има и доброволци от сащ. Има и доста чужда трофейна техника.
    Така че поне аз проблем на виждам.

    13:55 18.08.2025

  • 35 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Той е на американски танк..Така пише,че танка е американски..
    Абе вие не вдевате ли,че това е украинска работа?
    И е ясно дори,защо Украйна го прави това ..

    13:57 18.08.2025

  • 36 Брей,

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "@@@":

    Какъв разбор! Ти да не си левия яйчник на баба Ванга?

    14:01 18.08.2025

  • 37 Стършел

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "И това няма да спаси окупаторите.":

    И иии се сЪбуждаш! Ииии тишина !ГРОБИЩНА !

    14:02 18.08.2025

  • 38 Факти

    5 2 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    14:11 18.08.2025

  • 39 чукча писател, не читател

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    "А между другото, за този флаг на руска машина", а между дУругото "на кадрите се вижда бронетранспортьор M113, произведен в САЩ".

    14:12 18.08.2025

  • 40 Я пък тоя

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Вече е без стратегическо значение, след два дена ще го разберете.

    14:19 18.08.2025

  • 41 Ето Докъде !

    3 2 Отговор
    Ето Докъде !

    Докара Украйна !

    Американския Каубой !

    14:24 18.08.2025

  • 42 123456

    0 0 Отговор
    ГАЗ ! До последния !

    14:47 18.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

