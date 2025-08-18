Германски министър изрази скептицизъм относно идеята за изпращане на войници в Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази днес скептицизъм относно идеята за изпращане на германски войници в Украйна като част от западните гаранции за сигурност срещу руски атаки, предаде ДПА, съобщи БТА.
Подобно действие "най-вероятно ще претовари Германия", заяви политикът консерватор в подкаста "Тейбъл Тудей" (Table.Today), описвайки перспективата като "далечна възможност".
Той заяви, че Германия се фокусира върху защитата на територията на НАТО, като посочи, че тя е единствената европейска страна, която разполага с бойна бригада в Литва. "Това не означава, че не можем да подкрепим Украйна по други военни и технически начини", добави Вадефул. Той потвърди позицията на Германия, че само Украйна може да реши дали и при какви условия да отстъпи територия.
"Тя може да приеме такава стъпка само ако е сигурна, че руската агресия, с която се сблъска, няма да се повтори – а това означава гаранции за сигурност", каза той.
Вадефул подчерта също, че водещата роля на Германия в конфликта е предимно политическа. Той добави, че канцлерът Фридрих Мерц е успял да обедини европейците зад Украйна въпреки различията в националните интереси. "Това не винаги е било така", отбеляза Вадефул.
1 Росен Желязков
Коментиран от #7
14:22 18.08.2025
2 Нено
14:23 18.08.2025
3 Вашето Мнение
14:24 18.08.2025
4 ПАРЕН КАША ДУХА И ТАРАТОРА
14:24 18.08.2025
5 гост
Коментиран от #10, #22
14:24 18.08.2025
7 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Росен Желязков":Харесвам чувството ти за хумор, но за жалост половината от бг армията е в майчинство, а другата половина едвам си носи търбусите по плаца.
14:25 18.08.2025
10 Люси от Пловдив
До коментар #5 от "гост":Ти ли ще я водиш тая армия от прайдажии бе миличко? Най обичам подстрекатели скрити под някоя фуста.
14:27 18.08.2025
12 мошЕто
14:28 18.08.2025
13 Тиквонии Велики
14:30 18.08.2025
14 Дух
14:31 18.08.2025
15 Не , че
14:31 18.08.2025
17 Доналд Тръмп каза, че
Всичко е по плана на Путин!
14:35 18.08.2025
18 Тома
14:37 18.08.2025
19 "Само Украйна
14:41 18.08.2025
20 БОЗА
Вместо израза:"лъже,като дърт циганин" вече спокойно може да се използва израза:"лъже,като германски политик"... чеснУ... ;-)))
14:41 18.08.2025
21 123456
14:41 18.08.2025
22 То доста
До коментар #5 от "гост":преди войската от С Корея имаше натовска и американска в Украйна, но нашите евроатлантически средства за масова информация усложливо си мълчаха.
14:44 18.08.2025
23 онзи
14:47 18.08.2025
24 Павел пенев
14:49 18.08.2025
