Новини
Свят »
Германия »
Германски министър изрази скептицизъм относно идеята за изпращане на войници в Украйна
  Тема: Украйна

Германски министър изрази скептицизъм относно идеята за изпращане на войници в Украйна

18 Август, 2025 14:21 799 25

  • украйна-
  • йохан вадефул-
  • германия-
  • русия-
  • нато-
  • война

Йохан Вадефул заяви, че Германия се фокусира върху защитата на територията на НАТО

Германски министър изрази скептицизъм относно идеята за изпращане на войници в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази днес скептицизъм относно идеята за изпращане на германски войници в Украйна като част от западните гаранции за сигурност срещу руски атаки, предаде ДПА, съобщи БТА.

Подобно действие "най-вероятно ще претовари Германия", заяви политикът консерватор в подкаста "Тейбъл Тудей" (Table.Today), описвайки перспективата като "далечна възможност".

Още новини от Украйна

Той заяви, че Германия се фокусира върху защитата на територията на НАТО, като посочи, че тя е единствената европейска страна, която разполага с бойна бригада в Литва. "Това не означава, че не можем да подкрепим Украйна по други военни и технически начини", добави Вадефул. Той потвърди позицията на Германия, че само Украйна може да реши дали и при какви условия да отстъпи територия.

"Тя може да приеме такава стъпка само ако е сигурна, че руската агресия, с която се сблъска, няма да се повтори – а това означава гаранции за сигурност", каза той.

Вадефул подчерта също, че водещата роля на Германия в конфликта е предимно политическа. Той добави, че канцлерът Фридрих Мерц е успял да обедини европейците зад Украйна въпреки различията в националните интереси. "Това не винаги е било така", отбеляза Вадефул.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    13 5 Отговор
    Българската армия напредва към Сталинград.Слава Украине!

    Коментиран от #7

    14:22 18.08.2025

  • 2 Нено

    14 1 Отговор
    Това не е окуражаваща вест за укроправителството!

    14:23 18.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    23 2 Отговор
    Швабен вижда всяка сутрин двете Т-34 паркирани пред брагденбургската врата и знае от дедо си, че не е хубаво да ходиш с оръжие в Русия.

    14:24 18.08.2025

  • 4 ПАРЕН КАША ДУХА И ТАРАТОРА

    18 3 Отговор
    ЩЕ ГИ ПРАТЯТ , НО НИКОЙ НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕ , КАКТО ПРЕДИ 80 ГОДИНИ

    14:24 18.08.2025

  • 5 гост

    3 14 Отговор
    Няма скептицизъм,ултиматум на Путин,има ли редовна войска от СКорея в Украйна,да има и редовна войска от ЕС...

    Коментиран от #10, #22

    14:24 18.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето Мнение

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Харесвам чувството ти за хумор, но за жалост половината от бг армията е в майчинство, а другата половина едвам си носи търбусите по плаца.

    14:25 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Люси от Пловдив

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Ти ли ще я водиш тая армия от прайдажии бе миличко? Най обичам подстрекатели скрити под някоя фуста.

    14:27 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мошЕто

    17 3 Отговор
    Лека-полека коалицията от ,,желаещите , става на ,не съвсем желаещите ,, ! Накрая зелената въшка ще се бори сам срещу руснаците .....Ще стане голям джумбуш ...

    14:28 18.08.2025

  • 13 Тиквонии Велики

    3 8 Отговор
    Зеленски не дава Крим, но аз пък като истински руски еничарин дадох Камчия!

    14:30 18.08.2025

  • 14 Дух

    2 7 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове барак Обама зелени чорапи талмудисти зелени Франкенщайн крокодили ционисти зелени хазари зелени юдей неузрели водорасли леви отпаднали сцени копейки са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче като Комощица на зелена трева със удоволствие и надпис Франки Щайн на Комощица, Лом го правят би сексуална тройка на византийската почва докато Комощица влиза във дупето на мацката а Копейките ще станат кафяви печки без стоманени джанти защо пък точно на кучето чорапа и крака влиза във румънският предел а Трайково е много по румънски предел

    14:31 18.08.2025

  • 15 Не , че

    5 1 Отговор
    ще стане .

    14:31 18.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Доналд Тръмп каза, че

    0 7 Отговор
    Германия най накрая е започнала да възстановява армията си!
    Всичко е по плана на Путин!

    14:35 18.08.2025

  • 18 Тома

    13 1 Отговор
    С нетърпение чакаме немските войници на фронта срещу Русия за да разберат че това не е г.ей парад

    14:37 18.08.2025

  • 19 "Само Украйна

    7 0 Отговор
    Можела да реши" , Ами защо Украйна не решаваше дали да прави цветни революции или да спазва Минските споразумения а? Какво се правите сега пак на много демократични. Тя ако Украйна решаваше нещо Крим още щеше да си е Украински а не Руски. Не мислете хората за прости. Всеки нормален човек по света знае какво означава евроатлантическата ви "демокрация"

    14:41 18.08.2025

  • 20 БОЗА

    7 0 Отговор
    "Вадефул подчерта също, че водещата роля на Германия в конфликта е предимно политическа. Той добави, че канцлерът Фридрих Мерц е успял да обедини европейците зад Украйна въпреки различията в националните интереси. "Това не винаги е било така", отбеляза Вадефул."

    Вместо израза:"лъже,като дърт циганин" вече спокойно може да се използва израза:"лъже,като германски политик"... чеснУ... ;-)))

    14:41 18.08.2025

  • 21 123456

    6 0 Отговор
    германският външен ви поздравява с песента "мека китка " - чак-рака-де !

    14:41 18.08.2025

  • 22 То доста

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    преди войската от С Корея имаше натовска и американска в Украйна, но нашите евроатлантически средства за масова информация усложливо си мълчаха.

    14:44 18.08.2025

  • 23 онзи

    2 0 Отговор
    Да пращат евродепутатите на фронта

    14:47 18.08.2025

  • 24 Павел пенев

    1 0 Отговор
    НАТО нали беше отбранителен съюз, какво прави в Украйна.Марш назад гнусни терористи,както ви е казал Путин и мир веднага ще има.

    14:49 18.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания