Опит за атака с Молотов по Музея на Югославия в Белград

Тази сутрин мъж хвърли коктейл Молотов по сградата на Музея на Югославия в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.
Нападателят е заснет от охранителните камери и след сигнал до полицията е арестуван за срок до 48 часа.
Сградата е пострадала минимално, повредена е само част от мраморната облицовка. Според полицията инцидентът е изолиран случай.
В Музея на Югославия се намира Къщата на цветята, мемориалът на партизанския водач и дългогодишен президент на Югославия след Втората световна война Йосип Броз Тито.
1 Познат
14:59 18.08.2025
2 оня с коня
жалко и за нашия музей на г.димитров дето го съборихте, а от него още можеше да се печелят пари ако ще вътре восъчни фигури да има
Коментиран от #4, #6
14:59 18.08.2025
3 Госあ
15:05 18.08.2025
4 Уйде коня в реката
До коментар #2 от "оня с коня":Няма нищо по идиотско да гледаш мумифициран труп.Много добре, че събориха това гробище в центъра на София.
От комунисти какво да очакваш вожд и конц.лагери тип Белене.Айде с коня ходи Улево .
15:16 18.08.2025
5 Стареца
15:17 18.08.2025
6 Госあ
До коментар #2 от "оня с коня":Днес на негово място провеждат швабски бирфестове и простолюдието моча или повръща по градинката пред Народния театър ! Или правят швабски коледни базари с вурстове, ама Ганче се подиграва на кебапчето ! Кво и е на мешаната скара ве ?! Има някаква символика в това, де…
15:40 18.08.2025
7 володя
Каквото и да правим, това ни е историята!
Коментиран от #8
15:46 18.08.2025
8 Ветеран от Протеста
До коментар #7 от "володя":Премахвайки Паметниците възхваляващи Руската окупация си връщаме своята Независимост...Мястото им е в Музеите - слагай им цветя там колкото искаш !!!
15:54 18.08.2025