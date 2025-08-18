Новини
Свят »
Сърбия »
Опит за атака с Молотов по Музея на Югославия в Белград

18 Август, 2025 14:54 649 8

  • белград-
  • молотов-
  • опит за атака-
  • югославия

Нападателят е задържан, щетите по сградата са минимални

Опит за атака с Молотов по Музея на Югославия в Белград - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин мъж хвърли коктейл Молотов по сградата на Музея на Югославия в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Нападателят е заснет от охранителните камери и след сигнал до полицията е арестуван за срок до 48 часа.

Сградата е пострадала минимално, повредена е само част от мраморната облицовка. Според полицията инцидентът е изолиран случай.

В Музея на Югославия се намира Къщата на цветята, мемориалът на партизанския водач и дългогодишен президент на Югославия след Втората световна война Йосип Броз Тито.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Познат

    8 2 Отговор
    сценарий.

    14:59 18.08.2025

  • 2 оня с коня

    9 3 Отговор
    не е хубаво да се палят музейте каквито и да са те , това е историята

    жалко и за нашия музей на г.димитров дето го съборихте, а от него още можеше да се печелят пари ако ще вътре восъчни фигури да има

    Коментиран от #4, #6

    14:59 18.08.2025

  • 3 Госあ

    6 2 Отговор
    Аййй лелеее тая сорошня ! Бий бе Вуче !

    15:05 18.08.2025

  • 4 Уйде коня в реката

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Няма нищо по идиотско да гледаш мумифициран труп.Много добре, че събориха това гробище в центъра на София.
    От комунисти какво да очакваш вожд и конц.лагери тип Белене.Айде с коня ходи Улево .

    15:16 18.08.2025

  • 5 Стареца

    3 3 Отговор
    Като най мизерната руска марионетка можехме само да завиждаме на Югославия

    15:17 18.08.2025

  • 6 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Днес на негово място провеждат швабски бирфестове и простолюдието моча или повръща по градинката пред Народния театър ! Или правят швабски коледни базари с вурстове, ама Ганче се подиграва на кебапчето ! Кво и е на мешаната скара ве ?! Има някаква символика в това, де…

    15:40 18.08.2025

  • 7 володя

    2 1 Отговор
    Само варвари могат да унищожават паметници! За това у нас трябва да се възстановят първо паметниците на Съветската Армия Освободителка, след това Мавзолеят, паметника на Ленин до ЦУМ, паметника на Брежнев срещу Университета, паметника на Хитлер на Попа.
    Каквото и да правим, това ни е историята!

    Коментиран от #8

    15:46 18.08.2025

  • 8 Ветеран от Протеста

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "володя":

    Премахвайки Паметниците възхваляващи Руската окупация си връщаме своята Независимост...Мястото им е в Музеите - слагай им цветя там колкото искаш !!!

    15:54 18.08.2025

