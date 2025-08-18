Опит за атака с Молотов по Музея на Югославия в Белград

Тази сутрин мъж хвърли коктейл Молотов по сградата на Музея на Югославия в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Нападателят е заснет от охранителните камери и след сигнал до полицията е арестуван за срок до 48 часа.

Сградата е пострадала минимално, повредена е само част от мраморната облицовка. Според полицията инцидентът е изолиран случай.

В Музея на Югославия се намира Къщата на цветята, мемориалът на партизанския водач и дългогодишен президент на Югославия след Втората световна война Йосип Броз Тито.