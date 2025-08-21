Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Москва прехвърля още бойни части в Запорожка област
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Москва прехвърля още бойни части в Запорожка област

21 Август, 2025 14:17 919 59

  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • запорожка област-
  • олександър сирски

На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в областта, припомня Укринформ

Володимир Зеленски: Москва прехвърля още бойни части в Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожка област, каза в разговор с журналисти вчера украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от кореспондент на Укринформ, пише БТА.

„Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна.

„Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите“, подчерта президентът.

На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в Запорожка област, припомня Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    7 27 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #10

    14:19 21.08.2025

  • 2 Вашето Мнение

    28 3 Отговор
    Пекат го на бавен огън наркомана, него и приятелчетата му от ес.

    Коментиран от #45

    14:20 21.08.2025

  • 3 Запознат

    31 3 Отговор
    Има - прехвърля.Какво да се прави?

    Коментиран от #35

    14:20 21.08.2025

  • 4 Факти

    25 3 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт. Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии. Убити и безследно-изчезнали по години: 2022 г. - 118.5 хил. 2023 г. - 405.4 хил. 2024 г. - 595 хил. 2025 г. - 621 хил. Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    14:20 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 0 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    14:21 21.08.2025

  • 10 Вашето Мнение

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Научи се да пишеш, илитерат. 99% от света се радва на победите на руската армия над третополовите.

    14:21 21.08.2025

  • 11 Мдаа

    23 0 Отговор
    Края на кървавия киевски режим е близо! Пушечното украинско месо намалява. Бусификацията не стига:)

    Коментиран от #13

    14:21 21.08.2025

  • 12 8888

    21 0 Отговор
    Давай,Вова,с тебе сме! Напредвай,няма време.

    14:24 21.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Българските пудели са на същото мнение.Еле пък белия пудел, подут от пиячка!

    14:25 21.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 0 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    14:26 21.08.2025

  • 17 прехвърля, прехвърля

    17 0 Отговор
    Има и прехвърля. А вие Зелници май в Полша скоро ще се прехвърляте ми се струва. Сега като ви избутаха на открито на нивите ще ви пукат по учебник и вече и няма къде да се скриете. И слънчоглед няма скоро да има и като ви палнат стърнищата и ши пада едно пуцане дето не сте го виждали до сега. Там в учебниците за ВСВ е описано ама в руските ...

    Коментиран от #42

    14:27 21.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мошЕто

    15 0 Отговор
    Войната още не е започнала - зеля да се стяга , че голям бой го чака !

    14:29 21.08.2025

  • 21 Олександър

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е така брат, аз ще отида да се бия за зеленски ако с мен дойдат българин, германец, французин, италианец, словак, румънец, поляк, финландец, датчанин, швед и всички тия дето ме карат да мра заради тях. Иначе ще си ме храниш и поиш където поискам. Кеф ми на слънчака, кеф ми на банско.

    14:29 21.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 мислещ

    20 0 Отговор
    Зеля да мисли кой дизайнер ще му прави одеждите за капитулацията , че в Щатите приличаше на енорийски свещеник !

    14:31 21.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Много яко е това на братушките

    15 0 Отговор
    (Офанзивата, очевидно е водена от пехотинци на мотоциклети)......ама пък от де толкова мотоциклети? Нали уж нямаха "капацитет"

    Коментиран от #41

    14:32 21.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ДОНИ

    14 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ НА УКРАИНА И ЕВРОСАЮЗА

    14:35 21.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 То тва хубаво дето

    10 3 Отговор
    На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в областта, и го припомня Укринформ и е верно , но нещо спестяват през ноща какво се случи и какъв погром настана

    14:36 21.08.2025

  • 35 Еми супер

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Запознат":

    украинците претопяват събраните русначетата, като правят всяка седмица, и другата седмица пак ще събират нови. То така си я караме вече 4-та година. Нека тренират украинските военни с живи мишени :)

    14:37 21.08.2025

  • 36 Вашето Мнение

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Стоене, колко пъти да ти се обясни, че на лозунгите на жълтопаветниците вярва само софия прайд.

    Коментиран от #39

    14:37 21.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Вашето Мнение":

    Кое е лозунг на жълтопаветник?

    14:39 21.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 стоян георгиев

    1 9 Отговор

    До коментар #28 от "Много яко е това на братушките":

    На катафалки е водена.катафалки имат.

    14:39 21.08.2025

  • 42 Свалят ли ги

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "прехвърля, прехвърля":

    От Домбас в нивите филма за Украйна приключи. Хитлеристите през ВСВ най добре са го разбрали. Няма къде да избягаш и да се скриеш в това безкрайно равно поле

    Коментиран от #51

    14:40 21.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мамооо ,

    9 0 Отговор
    Москва прехвърля още бойни части в Запорожието. Мамооооо, искам още ракети0, пари и наемници!
    Како Урсо, како Джорджо и батковците от хистерична та среща фуф Фашингтон, помагайте!

    14:44 21.08.2025

  • 45 Копейкин Костя

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    Абе, специалиста, вече четвърта година печене на бавен огън, сколько години още, а? 10 ,20 или до 100-ния юбилей на Хаяско? 😀

    14:44 21.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Смешник

    3 0 Отговор
    Нормално след освобождението на Курска област тези войски да бъдат прехвърлени на друг участък от фронта

    14:47 21.08.2025

  • 49 Искаш

    3 0 Отговор
    Война, свиквай, нидей рива

    14:48 21.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Свалят ли ги":

    Руските фашисти го разбраха наистина.няюа бягане от украинските дронове.

    Коментиран от #54

    14:48 21.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 кух,

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Време ти е да си полегнеш вече , че много се измори да ,,мислиш,, ! Прегрял си вече , а това е вредно за соп-овете !

    14:54 21.08.2025

  • 55 Артилерист

    2 0 Отговор
    Добре, че тука постоянно цитират Зеленски да прочетем нещо и за фронта. То на УКРОИНФОРМ може да се вярва колкото на УНИАН, но все пак. Руските войски прехвърлят усиления защото имат, но за украинците това е проблематично. На Покровското направление Сирски вчера им беше наредил да излизат от окопите и да контраатакуват и не е ясно дали нещо все пак от защитниците е останало...

    Коментиран от #57

    14:55 21.08.2025

  • 56 Украинците само като видят

    2 0 Отговор
    Руски пехотинци на мотоциклети и моментално се предават. Някакво страхопочитание изпитват само звука като чуят

    14:57 21.08.2025

  • 57 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    И аз мислех да ,, контраатакувам ,, комшийката , ама не става ...Те така и с Мисирски ....

    14:57 21.08.2025

  • 58 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Има поне няколко анимирани карти на войната, на които се дава броят на воюващите от двете страни на фронта за всеки ден от началото на войната до днешна дата. Нито една от тези карти не е руска. Но ти повече от очевидно не ползваш каквито и да са карти и документи.

    15:02 21.08.2025

  • 59 Вчера нали там Сирски се тръшка

    0 0 Отговор
    Кви успехи наземни били имали в Покровско направление. Днес пък Зелю почна да врещи че точно там много страшно ставало. А пък то се оказа че даже вчера е станало и въобще тея хора кви ги говорят, майко мила ...

    15:02 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания