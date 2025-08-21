Володимир Зеленски: Москва прехвърля още бойни части в Запорожка област

Руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожка област, каза в разговор с журналисти вчера украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от кореспондент на Укринформ, пише БТА.
„Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие“, каза Зеленски.
Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна.
„Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите“, подчерта президентът.
На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в Запорожка област, припомня Укринформ.
1 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #10
14:19 21.08.2025
2 Вашето Мнение
Коментиран от #45
14:20 21.08.2025
3 Запознат
Коментиран от #35
14:20 21.08.2025
4 Факти
14:20 21.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:21 21.08.2025
10 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Научи се да пишеш, илитерат. 99% от света се радва на победите на руската армия над третополовите.
14:21 21.08.2025
11 Мдаа
Коментиран от #13
14:21 21.08.2025
12 8888
14:24 21.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
До коментар #5 от "стоян георгиев":Българските пудели са на същото мнение.Еле пък белия пудел, подут от пиячка!
14:25 21.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:26 21.08.2025
17 прехвърля, прехвърля
Коментиран от #42
14:27 21.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мошЕто
14:29 21.08.2025
21 Олександър
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не е така брат, аз ще отида да се бия за зеленски ако с мен дойдат българин, германец, французин, италианец, словак, румънец, поляк, финландец, датчанин, швед и всички тия дето ме карат да мра заради тях. Иначе ще си ме храниш и поиш където поискам. Кеф ми на слънчака, кеф ми на банско.
14:29 21.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 мислещ
14:31 21.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Много яко е това на братушките
Коментиран от #41
14:32 21.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ДОНИ
14:35 21.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 То тва хубаво дето
14:36 21.08.2025
35 Еми супер
До коментар #3 от "Запознат":украинците претопяват събраните русначетата, като правят всяка седмица, и другата седмица пак ще събират нови. То така си я караме вече 4-та година. Нека тренират украинските военни с живи мишени :)
14:37 21.08.2025
36 Вашето Мнение
До коментар #22 от "стоян георгиев":Стоене, колко пъти да ти се обясни, че на лозунгите на жълтопаветниците вярва само софия прайд.
Коментиран от #39
14:37 21.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 стоян георгиев
До коментар #36 от "Вашето Мнение":Кое е лозунг на жълтопаветник?
14:39 21.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 стоян георгиев
До коментар #28 от "Много яко е това на братушките":На катафалки е водена.катафалки имат.
14:39 21.08.2025
42 Свалят ли ги
До коментар #17 от "прехвърля, прехвърля":От Домбас в нивите филма за Украйна приключи. Хитлеристите през ВСВ най добре са го разбрали. Няма къде да избягаш и да се скриеш в това безкрайно равно поле
Коментиран от #51
14:40 21.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Мамооо ,
Како Урсо, како Джорджо и батковците от хистерична та среща фуф Фашингтон, помагайте!
14:44 21.08.2025
45 Копейкин Костя
До коментар #2 от "Вашето Мнение":Абе, специалиста, вече четвърта година печене на бавен огън, сколько години още, а? 10 ,20 или до 100-ния юбилей на Хаяско? 😀
14:44 21.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Смешник
14:47 21.08.2025
49 Искаш
14:48 21.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
До коментар #42 от "Свалят ли ги":Руските фашисти го разбраха наистина.няюа бягане от украинските дронове.
Коментиран от #54
14:48 21.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 кух,
До коментар #51 от "стоян георгиев":Време ти е да си полегнеш вече , че много се измори да ,,мислиш,, ! Прегрял си вече , а това е вредно за соп-овете !
14:54 21.08.2025
55 Артилерист
Коментиран от #57
14:55 21.08.2025
56 Украинците само като видят
14:57 21.08.2025
57 ха-ха
До коментар #55 от "Артилерист":И аз мислех да ,, контраатакувам ,, комшийката , ама не става ...Те така и с Мисирски ....
14:57 21.08.2025
58 Мишел
До коментар #37 от "стоян георгиев":Има поне няколко анимирани карти на войната, на които се дава броят на воюващите от двете страни на фронта за всеки ден от началото на войната до днешна дата. Нито една от тези карти не е руска. Но ти повече от очевидно не ползваш каквито и да са карти и документи.
15:02 21.08.2025
59 Вчера нали там Сирски се тръшка
15:02 21.08.2025