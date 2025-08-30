Новини
Свят »
Украйна »
Нощни атаки! Украинската армия удари още две руски рафинерии
  Тема: Украйна

Нощни атаки! Украинската армия удари още две руски рафинерии

30 Август, 2025 14:45 1 481 99

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

Украйна атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия и прекъсване на доставките на гориво за нейните военни части

Нощни атаки! Украинската армия удари още две руски рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската армия днес съобщи, че през нощта е нанесла удари по руските нефтопреработвателни рафинерии в Краснодар и Сизран, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че генералният щаб на украинската армия е разпространил тази информация във Фейсбук.

Армията е регистрирала множество експлозии и пожар в нефтопреработвателната рафинерия в Краснодар, която според нея произвежда 3 милиона тона леки нефтопродукти годишно.

Имало е и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Сизран в регион Самара, който преди август е имал капацитет за преработка от 8,5 милиона тона годишно, заявиха украинските военни.

Украинската армия атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия и прекъсване на доставките на гориво за нейните военни части, посочва Укринформ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 7 Иван рилски

    50 14 Отговор
    Тогава защо реват че ги бият.

    14:47 30.08.2025

  • 11 пешо

    36 12 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    нема но вземаха половината украйна

    14:48 30.08.2025

  • 12 пешо

    15 26 Отговор
    това е да те управлява про-ст бакшиш.....

    Коментиран от #40

    14:48 30.08.2025

  • 14 9999999998999

    33 7 Отговор

    До коментар #4 от "НИКО":

    "Руските въоръжени сили атакуваха завод в Запорожие, започна пожар — OVA Head
    Днес
    22:58
    Пожар на площадката за кацане в Запорожие. Илюстрация: Telegram каналът на Федоров
    пълната версия на уебсайта
    В резултат на удара на руските въоръжени сили по цели в Запорожие е възникнал пожар в едно от предприятията. Това заяви началникът на областната военна администрация (ОВА) Иван Федоров.
    „Сградата е повредена, избухна пожар в едно от промишлените предприятия на Запорожие“,
     — пише той в своя Telegram канал.
    Според предварителна информация няма пострадали, отбеляза той.
    Според него атаката с безпилотни летателни апарати продължава.
    Тревога относно заплахата от атаки с безпилотни летателни апарати се чува и в Киев и повечето региони на Украйна.

    14:48 30.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анджо

    25 4 Отговор
    Има един Български лаф, кипи безмислен труд.
    Тази война е такава.

    14:49 30.08.2025

  • 19 Значи още репарации

    28 13 Отговор
    Им се трупат на гърба на Украинците. ... ще плати репарации че и с лихвите че като капак и Лойдс ще ги осъдят ...

    14:49 30.08.2025

  • 22 РОКСАНА

    25 12 Отговор
    ГОРКИТЕ УКРИ ЗА КОИ УМИРАТЕ РУСНАЦИТЕ КАКТО Е ТРЪГНАЛО ЩЕ НИ ИЗБИЯТ ВСИЧКИТЕ

    14:50 30.08.2025

  • 26 Все тая

    33 11 Отговор
    Няма руски рафинерии които да не работят. Пожарите се гасят за час

    Коментиран от #35, #85

    14:51 30.08.2025

  • 28 Анджо

    9 24 Отговор
    Китайците се държат с путинката като с малко кутренце кадето ходи наперено.

    14:54 30.08.2025

  • 29 Е хубаво де

    34 4 Отговор
    Имало е и пожар който е бил изгасен за 45 минути. А у нас и Рила гори в момента а за кравите пък въобще да не говорим как изгоряха барабар с човека

    14:54 30.08.2025

  • 30 Сатана Z

    18 4 Отговор
    На Русия не е нужна нито добра,нито лоша Украйна.А бензин има в Лукойл Бургас Рафинеря ,която е по носа на укро нацистите,която НАТО пази.

    14:54 30.08.2025

  • 31 онзи

    25 6 Отговор
    Урките още нищо не са видели . Боят ще е до посиняване и ....так далее !

    Коментиран от #37

    14:55 30.08.2025

  • 32 Тома

    22 4 Отговор
    Удари ги защото зельо на всякъде иска мир

    14:56 30.08.2025

  • 33 Слугата мрази свободния и смелия !

    8 22 Отговор
    "Не ви съветвам да навлизате в Украйна. Те не за мас, салам и пари ще воюват. Всичко това си го имат. Ще воюват за свободата си, за своята земя и за своя дом"
    Валерия Новодворска (1950-2014)
    (нашите копейки едва ли биха воювали за свободата си - тя винаги се е падала под салама и маста в йерархията на "консервативните" ценности)

    Коментиран от #56

    14:56 30.08.2025

  • 34 Точно както

    5 5 Отговор
    Разчистиха незаконно сметище край Руски паметник в София

    14:56 30.08.2025

  • 35 УКРАИНЕЦ

    22 2 Отговор

    До коментар #26 от "Все тая":

    АБЕ ТАКА Е БАТЕ АМА КОГАТО НОВИНИТЕ НИ ГИ ПИШАТ В ЧУЖБИНА ИНАЧЕ И НИЕ НЕ ИМ ВЯРВАМЕ

    14:56 30.08.2025

  • 38 Ъхъъъъъ

    17 4 Отговор
    Имало е и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Сизран в регион Самара...... а в България никъде няма пожари. Само дето там ги гасят а у нас се молят за дъжд

    14:59 30.08.2025

  • 39 Гошо

    18 6 Отговор
    И така укрите ще спечелят войната...рафинерии, бензиностанции, селски обори, докато накрая капитулират!

    Коментиран от #43, #50

    14:59 30.08.2025

  • 41 Той и "Дружба"

    14 4 Отговор
    Пак си работи ...Зелените смешници нищо не постигат само застрахователите дразнят

    15:01 30.08.2025

  • 43 дончичо

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Гошо":

    модераторът е пожарникар
    с паникатаки

    15:02 30.08.2025

  • 44 Русофилите , кво се пънете бе

    7 6 Отговор
    и се набирате като глист на буца?

    Коментиран от #54

    15:06 30.08.2025

  • 45 Хе хе...

    15 1 Отговор
    Да,да да знаем. Руснаците нямат кокоши яйца и масло и се бият с лопати, Русия фалира и се разпадна и Путин умpя пак.

    15:06 30.08.2025

  • 47 Питар

    9 7 Отговор
    Мисля че скъпо ще си платят за това.
    После ще циврят яко.
    Руснаците лошо ни удариха с ОРЕШНИК

    Коментиран от #74

    15:07 30.08.2025

  • 48 Обикновен човек

    2 7 Отговор
    Културни хора.Ликвидират само легитимни цели.

    15:07 30.08.2025

  • 49 Киану Рийвс

    6 6 Отговор
    ❕ САЩ предоставят на Украйна оръжия за удари по Русия

    🇺🇸 Постоянният представител на САЩ при НАТО Матю Уитакър съобщи, че Украйна е получила оръжия, които позволяват удари в дълбочина на територията на Русия. Според него има „висока вероятност“ тези оръжия да бъдат използвани от ВСУ.

    💥 Уитакър подчерта, че това ще помогне в предстоящи настъпления, припомняйки за успешните удари на Киив по руски НПЗ.

    🛡️ Държавният департамент на САЩ паралелно е одобрил сделка за 179 млн. долара за поддръжка на зенитно-ракетните комплекси Patriot – с включени резервни части, обучение и софтуер. Очаква се изпълнители да бъдат RTX и Lockheed Martin.

    🚀 The New York Times съобщава, че в Украйна вече пристигат първите американски крилати ракети по договорка между Тръмп и съюзници. Финансиран от Дания, Нидерландия и Норвегия, пакетът включва 3500 високоточни ракети и навигационно оборудване на стойност 825 млн. долара.

    15:08 30.08.2025

  • 50 Да де

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Гошо":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    15:08 30.08.2025

  • 51 тагарев

    8 1 Отговор
    Трябва да приключат с о?крайна!

    15:09 30.08.2025

  • 52 Гръч

    5 2 Отговор
    Истинските новини са в коментарите

    15:11 30.08.2025

  • 53 а стига бе ..

    6 4 Отговор
    Колко рафинерии имат руснаците ? Укрите до сега удариха поне 120 ...

    Коментиран от #59

    15:12 30.08.2025

  • 56 Хихихи

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Щото разпраните жълтопаветници, сте големи воини! Хааахахахахах

    15:17 30.08.2025

  • 57 Отреазвяващ

    7 1 Отговор
    Освен такива удари по стационарни обекти, Украинците не могат нищо друго.

    15:18 30.08.2025

  • 58 ха ха

    8 1 Отговор
    урсула ще ви задължи да и купувате електричките , щото горива за европа няма да има , а "държавниците" ще въртите педалите за здраве и до работното място , ако смеете да се явите пред очите на хората

    15:18 30.08.2025

  • 59 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "а стига бе ..":

    Разсъждаваш изключително цинично - Руснака не го интересува Бройката на Рафинерии в държавата му,а се епаникьосал че Бензинът е скочил с 50% като цена,а на всичкото отгоре и ИЗОБЩО ГО НЯМА по бензостанциите.Естествено Черната борса с Бензин Процъфтява,щото Държавната цена умножено ПО 3!

    Коментиран от #63, #78

    15:20 30.08.2025

  • 60 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 10 Отговор
    Прогноза за загуби:
    Нефтопроводи: -30–35 милиарда долара
    Рафинерии и внос на горива: -8–12 милиарда долара
    Морски износ: -15–20 милиарда долара
    Газ: –$10–12 милиарда
    ОБЩО: МИНУС $65–80 МИЛИАРДА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА. Това е почти една трета от pyския бюджет.
    Без петрол и газ кpeмъл няма да може да финансира войната.
    Всеки удар по инфраструктурата им е не само минус за икономиката, но и минус за армията.
    Украйна постепенно превръща pycия от „енергийна империя“ в държава на бензиностанции без бензин."

    Коментиран от #64, #65

    15:20 30.08.2025

  • 61 ало козляците ,стягайте мешките

    8 0 Отговор
    Влязох ме в Коалицията на желаещите за изпращане на въоръжени сили в Украйна :: Росен Желязков

    с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди няколко дни на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.

    15:21 30.08.2025

  • 62 Мишел

    4 0 Отговор
    Днес руската армия превзе Камишеваха,Донецка област.

    15:21 30.08.2025

  • 63 цени на горивата в русия

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)

    20.08.2025 1,31 лв. 1,48 лв. 0,61 лв.
    21.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    22.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    23.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    24.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    25.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    26.08.2025 1,31 лв. 1,48 лв. 0,61 лв.
    27.08.2025 1,32 лв. 1,48 лв. 0,61 лв.
    28.08.2025 1,33 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    29.08.2025 1,33 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
    30.08.2025 1,33 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.

    Коментиран от #71, #72, #86

    15:23 30.08.2025

  • 64 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Това са прогнози за загуби след украински ядрени удари срещу Русия, с нулеви шансове за сбъднати.

    15:24 30.08.2025

  • 65 радвай се к..е на пияна булка...

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    хакери са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Според нея 1 721 000 укри са посочени като убити и изчезнали от началото на СВО!

    15:25 30.08.2025

  • 66 Русуфил хардлайнaр

    2 3 Отговор
    Скоро ша им свършат рафинериите! Зелeто решило да им унищожи икономиката, а как ще плащат репарациите? Замразените активи няма си получат, но няма и да стигнат!

    15:26 30.08.2025

  • 67 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Оказаха се три рафинериите ударени снощи.псвемнтях е ударена и една помпена станция.нека горят.

    Коментиран от #98

    15:28 30.08.2025

  • 68 до последния украинец

    4 1 Отговор
    Сегашната Украйна е създадена от Запада от 90-те години насам не за мир, а като повод за войната срещу Русия. И Западът няма да се откаже от това.

    Коментиран от #70

    15:28 30.08.2025

  • 69 Русуфил хардлайнaр

    5 1 Отговор
    Руснетата нема мръзнат зимъска! Рафинериите жъ ги топлат!

    15:29 30.08.2025

  • 70 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #68 от "до последния украинец":

    Сегашна Украйна е създадена от украинците през 1918 година.до.преди десет години бе руски васал.като се раздели с руския си васалитет Русия я нападна искайки там да се запази мизерията.

    15:33 30.08.2025

  • 71 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "цени на горивата в русия":

    Ако го има на бензиностанцията.........

    Коментиран от #81

    15:35 30.08.2025

  • 72 Русуфил хардлайнaр

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "цени на горивата в русия":

    Продавам злато на цена 5 лв./кило, ама нямам !

    Коментиран от #82

    15:36 30.08.2025

  • 73 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 2 Отговор
    Да изчистим укрите от България

    15:39 30.08.2025

  • 74 Копейке

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Питар":

    Разликата между Украинските военни и рашитките терористи е очевадна!
    Първите удрят по стратегически обекти а рашистките терористи по жилищни блокове!

    Коментиран от #80

    15:40 30.08.2025

  • 75 Бобо

    1 3 Отговор
    Бензин има само в Москва на други места е 2.5€ на черно.

    Коментиран от #83

    15:40 30.08.2025

  • 76 Мишел

    2 0 Отговор
    Фантазираш тези 50%.Цените на бензин А-95 в Русия са се повишили с 2.9% за месеца, с 4.1% за три месеца, за 12 месеца с 8.6%. Сега цената на А-95 е 63 рубли литъра, което е 0.68 € литъра . От 2015 цената на бензина в Русия се повишава равномерно от 36 рубли тогава до днешната.

    15:41 30.08.2025

  • 77 Артър Иконома

    2 0 Отговор
    Терористи, сър!!!

    15:41 30.08.2025

  • 78 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    Фантазираш тези 50%.Цените на бензин А-95 в Русия са се повишили с 2.9% за месеца, с 4.1% за три месеца, за 12 месеца с 8.6%. Сега цената на А-95 е 63 рубли литъра, което е 0.68 € литъра . От 2015 цената на бензина в Русия се повишава равномерно от 36 рубли тогава до днешната.

    Коментиран от #90

    15:42 30.08.2025

  • 79 Карго 200

    0 0 Отговор
    Нека горят!!!

    15:42 30.08.2025

  • 80 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Копейке":

    Руските терористи наричат това освобождение.те именно по този начин освобождават градовете в източна Украйна избивайки населението и събаряйки домовете му.

    Коментиран от #88

    15:43 30.08.2025

  • 81 ха ха ха ...

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха":

    а бе козляк , ти кога ходи на бензиностанция в Русия , че знаеш че няма бензин бе ??!!

    15:44 30.08.2025

  • 82 ха ха ха ...да бе смешник..

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Русуфил хардлайнaр":

    И аз продавам нашето от Челопеч и другите три златни мини , ама ни тарашат за без пари ...

    15:45 30.08.2025

  • 83 какво се оказа

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Бобо":

    Че всичките центаджии зареждали гориво в Русия ..... малоумна работа ....

    15:47 30.08.2025

  • 84 Русуфил хардлайнaр

    2 0 Отговор
    Който нож вади, от нож умирга!

    15:47 30.08.2025

  • 85 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Все тая":

    По смали молко.Така и бабите насело може да повярват.

    15:51 30.08.2025

  • 86 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "цени на горивата в русия":

    Пишеш ми БЕЗСМИСЛЕНИ ЛЪЖИ!Напиши "Цена бензин в Русия" и ще ти излезе статия "Цената на бензина в Русия се повиши,Опашките по Бензостанциите остават".А какво пише там ли?Ето какво:Цените на едро на Бензина се повишиха с 50% от Януари т.г. до сега и достигнаха 1,64лв/л,като в Първи регион Продажбата за Населението изобщо спря,а в Други региони е С КУПОНИ.Журналисти пък пишат,че Шофьори се опитват да продават Бензина на "черно" на цена 4,63лв!Износът на бензин от Русия е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕН поне до края на Септември което пък трябва да ти говори нещо?И последно:Така и не вдяват Русофилските ви Тикви че Украйна не търси Бройка ударени Рафинерии,а БАСТИСВА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ!

    15:51 30.08.2025

  • 87 Бандера Експрес се движи по разписание

    2 0 Отговор
    “Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс”

    Коментиран от #93

    15:51 30.08.2025

  • 88 Ветеран от Протеста

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    А там където са Окупирали го наричат Обща История между двата народа - руския и окупирания ...По този начин не плащат Репарации ..

    15:53 30.08.2025

  • 89 си дзън

    0 1 Отговор
    Руската рафинерия гори най-добре от всички.

    15:53 30.08.2025

  • 90 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Мишел":

    Прочети поста ми ном.86 и осъзнай че когато Фактите говорят,и Русофилите мълчат.

    15:54 30.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Свободен

    2 1 Отговор
    Добри новини!
    Руската икономика вече е в рецесия!
    При такава икономическа слаботелесност вече е въпрос на време отово да ядат пушки, както Рейгън ги принуди навремето!

    15:55 30.08.2025

  • 93 Петриот

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Бандера Експрес се движи по разписание":

    И сега жив ли е?

    15:56 30.08.2025

  • 94 бърно

    1 0 Отговор
    Значи усралина може да удря ряфинерий,а Русия не може.Време е Путин да разпореди тотално изравнянане със демята на Киев.И тоди път да не спира очистването на зеленият девил.

    15:58 30.08.2025

  • 95 ами като е ударила нещо,

    2 0 Отговор
    що квичи на умряло тази украина?Барабар с урсулата и каята.Руснаците май спряха да се правят на добри и с ударите по английското не понмя кво беше,и с щетите по сградата на ес в кiев ,ясно показаха ,на какво са способни.А и на Ердоган пу припари под дъто,след като фабриката произвеждаща байрактар в украине,вече не съществува.Както казват старите хора,от два стола,та на земята.Нещо и самсунг пострадал в т.н. украина,ама факти още не са научили,вероятно.

    Коментиран от #97

    16:01 30.08.2025

  • 96 Ами

    2 0 Отговор
    зеленият шмъркач какво вие тогава ,при такива победи на укристанците?!

    16:05 30.08.2025

  • 97 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "ами като е ударила нещо,":

    Защото умират украински жени и деца.тимняма.как да разбереш за съжаление.

    16:10 30.08.2025

  • 99 Невероятните победи

    0 0 Отговор
    На Барон фон Зеленски продължават! Жалко е, че след две-три години няма да има живи украинци да им се радват.

    16:11 30.08.2025

