Нощни атаки! Украинската армия удари още две руски рафинерии

Украинската армия днес съобщи, че през нощта е нанесла удари по руските нефтопреработвателни рафинерии в Краснодар и Сизран, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че генералният щаб на украинската армия е разпространил тази информация във Фейсбук.
Армията е регистрирала множество експлозии и пожар в нефтопреработвателната рафинерия в Краснодар, която според нея произвежда 3 милиона тона леки нефтопродукти годишно.
Имало е и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Сизран в регион Самара, който преди август е имал капацитет за преработка от 8,5 милиона тона годишно, заявиха украинските военни.
Украинската армия атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия и прекъсване на доставките на гориво за нейните военни части, посочва Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван рилски
14:47 30.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пешо
До коментар #3 от "Атина Палада":нема но вземаха половината украйна
14:48 30.08.2025
12 пешо
Коментиран от #40
14:48 30.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 9999999998999
До коментар #4 от "НИКО":"Руските въоръжени сили атакуваха завод в Запорожие, започна пожар — OVA Head
Днес
22:58
Пожар на площадката за кацане в Запорожие. Илюстрация: Telegram каналът на Федоров
пълната версия на уебсайта
В резултат на удара на руските въоръжени сили по цели в Запорожие е възникнал пожар в едно от предприятията. Това заяви началникът на областната военна администрация (ОВА) Иван Федоров.
„Сградата е повредена, избухна пожар в едно от промишлените предприятия на Запорожие“,
— пише той в своя Telegram канал.
Според предварителна информация няма пострадали, отбеляза той.
Според него атаката с безпилотни летателни апарати продължава.
Тревога относно заплахата от атаки с безпилотни летателни апарати се чува и в Киев и повечето региони на Украйна.
14:48 30.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анджо
Тази война е такава.
14:49 30.08.2025
19 Значи още репарации
14:49 30.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РОКСАНА
14:50 30.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Все тая
Коментиран от #35, #85
14:51 30.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анджо
14:54 30.08.2025
29 Е хубаво де
14:54 30.08.2025
30 Сатана Z
14:54 30.08.2025
31 онзи
Коментиран от #37
14:55 30.08.2025
32 Тома
14:56 30.08.2025
33 Слугата мрази свободния и смелия !
Валерия Новодворска (1950-2014)
(нашите копейки едва ли биха воювали за свободата си - тя винаги се е падала под салама и маста в йерархията на "консервативните" ценности)
Коментиран от #56
14:56 30.08.2025
34 Точно както
14:56 30.08.2025
35 УКРАИНЕЦ
До коментар #26 от "Все тая":АБЕ ТАКА Е БАТЕ АМА КОГАТО НОВИНИТЕ НИ ГИ ПИШАТ В ЧУЖБИНА ИНАЧЕ И НИЕ НЕ ИМ ВЯРВАМЕ
14:56 30.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ъхъъъъъ
14:59 30.08.2025
39 Гошо
Коментиран от #43, #50
14:59 30.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Той и "Дружба"
15:01 30.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 дончичо
До коментар #39 от "Гошо":модераторът е пожарникар
с паникатаки
15:02 30.08.2025
44 Русофилите , кво се пънете бе
Коментиран от #54
15:06 30.08.2025
45 Хе хе...
15:06 30.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Питар
После ще циврят яко.
Руснаците лошо ни удариха с ОРЕШНИК
Коментиран от #74
15:07 30.08.2025
48 Обикновен човек
15:07 30.08.2025
49 Киану Рийвс
🇺🇸 Постоянният представител на САЩ при НАТО Матю Уитакър съобщи, че Украйна е получила оръжия, които позволяват удари в дълбочина на територията на Русия. Според него има „висока вероятност“ тези оръжия да бъдат използвани от ВСУ.
💥 Уитакър подчерта, че това ще помогне в предстоящи настъпления, припомняйки за успешните удари на Киив по руски НПЗ.
🛡️ Държавният департамент на САЩ паралелно е одобрил сделка за 179 млн. долара за поддръжка на зенитно-ракетните комплекси Patriot – с включени резервни части, обучение и софтуер. Очаква се изпълнители да бъдат RTX и Lockheed Martin.
🚀 The New York Times съобщава, че в Украйна вече пристигат първите американски крилати ракети по договорка между Тръмп и съюзници. Финансиран от Дания, Нидерландия и Норвегия, пакетът включва 3500 високоточни ракети и навигационно оборудване на стойност 825 млн. долара.
15:08 30.08.2025
50 Да де
До коментар #39 от "Гошо":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
15:08 30.08.2025
51 тагарев
15:09 30.08.2025
52 Гръч
15:11 30.08.2025
53 а стига бе ..
Коментиран от #59
15:12 30.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хихихи
До коментар #33 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Щото разпраните жълтопаветници, сте големи воини! Хааахахахахах
15:17 30.08.2025
57 Отреазвяващ
15:18 30.08.2025
58 ха ха
15:18 30.08.2025
59 оня с коня
До коментар #53 от "а стига бе ..":Разсъждаваш изключително цинично - Руснака не го интересува Бройката на Рафинерии в държавата му,а се епаникьосал че Бензинът е скочил с 50% като цена,а на всичкото отгоре и ИЗОБЩО ГО НЯМА по бензостанциите.Естествено Черната борса с Бензин Процъфтява,щото Държавната цена умножено ПО 3!
Коментиран от #63, #78
15:20 30.08.2025
60 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Нефтопроводи: -30–35 милиарда долара
Рафинерии и внос на горива: -8–12 милиарда долара
Морски износ: -15–20 милиарда долара
Газ: –$10–12 милиарда
ОБЩО: МИНУС $65–80 МИЛИАРДА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА. Това е почти една трета от pyския бюджет.
Без петрол и газ кpeмъл няма да може да финансира войната.
Всеки удар по инфраструктурата им е не само минус за икономиката, но и минус за армията.
Украйна постепенно превръща pycия от „енергийна империя“ в държава на бензиностанции без бензин."
Коментиран от #64, #65
15:20 30.08.2025
61 ало козляците ,стягайте мешките
с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди няколко дни на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.
15:21 30.08.2025
62 Мишел
15:21 30.08.2025
63 цени на горивата в русия
До коментар #59 от "оня с коня":Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
20.08.2025 1,31 лв. 1,48 лв. 0,61 лв.
21.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
22.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
23.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
24.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
25.08.2025 1,32 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
26.08.2025 1,31 лв. 1,48 лв. 0,61 лв.
27.08.2025 1,32 лв. 1,48 лв. 0,61 лв.
28.08.2025 1,33 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
29.08.2025 1,33 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
30.08.2025 1,33 лв. 1,49 лв. 0,61 лв.
Коментиран от #71, #72, #86
15:23 30.08.2025
64 Мишел
До коментар #60 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Това са прогнози за загуби след украински ядрени удари срещу Русия, с нулеви шансове за сбъднати.
15:24 30.08.2025
65 радвай се к..е на пияна булка...
До коментар #60 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":хакери са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Според нея 1 721 000 укри са посочени като убити и изчезнали от началото на СВО!
15:25 30.08.2025
66 Русуфил хардлайнaр
15:26 30.08.2025
67 стоян георгиев
Коментиран от #98
15:28 30.08.2025
68 до последния украинец
Коментиран от #70
15:28 30.08.2025
69 Русуфил хардлайнaр
15:29 30.08.2025
70 стоян георгиев
До коментар #68 от "до последния украинец":Сегашна Украйна е създадена от украинците през 1918 година.до.преди десет години бе руски васал.като се раздели с руския си васалитет Русия я нападна искайки там да се запази мизерията.
15:33 30.08.2025
71 Ха ха ха
До коментар #63 от "цени на горивата в русия":Ако го има на бензиностанцията.........
Коментиран от #81
15:35 30.08.2025
72 Русуфил хардлайнaр
До коментар #63 от "цени на горивата в русия":Продавам злато на цена 5 лв./кило, ама нямам !
Коментиран от #82
15:36 30.08.2025
73 КОЛЬО ПАРЪМА
15:39 30.08.2025
74 Копейке
До коментар #47 от "Питар":Разликата между Украинските военни и рашитките терористи е очевадна!
Първите удрят по стратегически обекти а рашистките терористи по жилищни блокове!
Коментиран от #80
15:40 30.08.2025
75 Бобо
Коментиран от #83
15:40 30.08.2025
76 Мишел
15:41 30.08.2025
77 Артър Иконома
15:41 30.08.2025
78 Мишел
До коментар #59 от "оня с коня":Фантазираш тези 50%.Цените на бензин А-95 в Русия са се повишили с 2.9% за месеца, с 4.1% за три месеца, за 12 месеца с 8.6%. Сега цената на А-95 е 63 рубли литъра, което е 0.68 € литъра . От 2015 цената на бензина в Русия се повишава равномерно от 36 рубли тогава до днешната.
Коментиран от #90
15:42 30.08.2025
79 Карго 200
15:42 30.08.2025
80 стоян георгиев
До коментар #74 от "Копейке":Руските терористи наричат това освобождение.те именно по този начин освобождават градовете в източна Украйна избивайки населението и събаряйки домовете му.
Коментиран от #88
15:43 30.08.2025
81 ха ха ха ...
До коментар #71 от "Ха ха ха":а бе козляк , ти кога ходи на бензиностанция в Русия , че знаеш че няма бензин бе ??!!
15:44 30.08.2025
82 ха ха ха ...да бе смешник..
До коментар #72 от "Русуфил хардлайнaр":И аз продавам нашето от Челопеч и другите три златни мини , ама ни тарашат за без пари ...
15:45 30.08.2025
83 какво се оказа
До коментар #75 от "Бобо":Че всичките центаджии зареждали гориво в Русия ..... малоумна работа ....
15:47 30.08.2025
84 Русуфил хардлайнaр
15:47 30.08.2025
85 Лука
До коментар #26 от "Все тая":По смали молко.Така и бабите насело може да повярват.
15:51 30.08.2025
86 оня с коня
До коментар #63 от "цени на горивата в русия":Пишеш ми БЕЗСМИСЛЕНИ ЛЪЖИ!Напиши "Цена бензин в Русия" и ще ти излезе статия "Цената на бензина в Русия се повиши,Опашките по Бензостанциите остават".А какво пише там ли?Ето какво:Цените на едро на Бензина се повишиха с 50% от Януари т.г. до сега и достигнаха 1,64лв/л,като в Първи регион Продажбата за Населението изобщо спря,а в Други региони е С КУПОНИ.Журналисти пък пишат,че Шофьори се опитват да продават Бензина на "черно" на цена 4,63лв!Износът на бензин от Русия е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕН поне до края на Септември което пък трябва да ти говори нещо?И последно:Така и не вдяват Русофилските ви Тикви че Украйна не търси Бройка ударени Рафинерии,а БАСТИСВА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ!
15:51 30.08.2025
87 Бандера Експрес се движи по разписание
Коментиран от #93
15:51 30.08.2025
88 Ветеран от Протеста
До коментар #80 от "стоян георгиев":А там където са Окупирали го наричат Обща История между двата народа - руския и окупирания ...По този начин не плащат Репарации ..
15:53 30.08.2025
89 си дзън
15:53 30.08.2025
90 оня с коня
До коментар #78 от "Мишел":Прочети поста ми ном.86 и осъзнай че когато Фактите говорят,и Русофилите мълчат.
15:54 30.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Свободен
Руската икономика вече е в рецесия!
При такава икономическа слаботелесност вече е въпрос на време отово да ядат пушки, както Рейгън ги принуди навремето!
15:55 30.08.2025
93 Петриот
До коментар #87 от "Бандера Експрес се движи по разписание":И сега жив ли е?
15:56 30.08.2025
94 бърно
15:58 30.08.2025
95 ами като е ударила нещо,
Коментиран от #97
16:01 30.08.2025
96 Ами
16:05 30.08.2025
97 стоян георгиев
До коментар #95 от "ами като е ударила нещо,":Защото умират украински жени и деца.тимняма.как да разбереш за съжаление.
16:10 30.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Невероятните победи
16:11 30.08.2025