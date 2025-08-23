Новини
"Путин няма да преговаря. Целта му е да унищожи Украйна."
"Путин няма да преговаря. Целта му е да унищожи Украйна."

23 Август, 2025 21:15

Докато на хиляди километри от тук лидерите на западния свят преговарят, местните се питат постигат ли изобщо нещо тези преговори или по-скоро влошават ситуацията

"Путин няма да преговаря. Целта му е да унищожи Украйна." - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Покровск, Олександривка, Краматорск - от месеци насам тези населени места са сцена на ожесточени руски атаки. Именно тук се решава дали руските войски ще продължат напред към вътрешността на Украйна.

Покровск, Олександривка, Краматорск - от месеци насам тези населени места в Източна Украйна са сцена на ожесточени руски атаки. Именно тук се решава дали руските войски ще продължат напред към вътрешността на страната и дали ще поемат контрола над цялата Донецка област.

Докато на хиляди километри от тук лидерите на западния свят преговарят, местните се питат постигат ли изобщо нещо тези преговори или по-скоро влошават ситуацията, пише в свой репортаж от Донбас германската обществена медия АРД.

Когато над главата ти кръжат бойни дронове

Недалеч от фронтовата линия украински военнослужещи се подготвят на военни полигони за мисията си на бойното поле. "Не исках да се бия, това не е моето нещо. Но бяхме нападнати - Путин ни нападна и сега трябва да защитаваме страната си", казва пред АРД 46-годишният Андрий. Над главите на украинските войници постоянно кръжат руски бойни дронове. "Всичко се промени: преди гледахме в земята, когато се придвижваме, а сега трябва да се взираме постоянно нагоре", казва един войник с позивната Ципа.

Технологията се развива бързо. Руснаците използват планиращи бомби и разузнавателни дронове, които насочват към центровете за обучение на украинските войници.

Недалеч от оспорвания град Покровск Николай и екипът му работят в таен сервиз за ремонт на повредени превозни средства, които освен това оборудват с импровизирани защитни покрития. Те са скрити в гориста местност. "Дронове кръжат постоянно в небето, понякога едно превозно средство е атакувано едновременно от три или четири безпилотни самолета" казва той. АРД посочва, че една от колите, които поправят в сервиза, е надупчена от шрапнели.

Мъжете работят почти денонощно: монтират заглушители, опъват мрежи над превозни средства, заваряват метални плочи. "Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че нашите войници ще оцелеят в тази месомелачка", казва Николай. Под "месомелачка" той има предвид опасните пътища около Покровск, където руски дронове, планиращи бомби и артилерия атакуват почти безспирно.

Скептицизъм относно мирните преговори

Войниците чуват, че далеч от тях Тръмп и Путин се срещат и разговарят, но те не очакват нищо от тези преговори. "Готови ли сте да се откажете от половината си къща, за да живеете в мир?", пита риторично Николай. За него е ясно едно: след всички жертви не може да има никакъв компромис за сметка на Украйна.

Шофьорът Серхий е на същото мнение. "Тази земя е наша. Ако престъпниците не бъдат наказани, значи нещо в света вече не е наред", допълва той. Той се опасява, че след време и синът му ще трябва да се бие.

Атаките нямат край

Олександривка се намира недалеч от фронта. Руските дронове постоянно атакуват и тук - разрушават, раняват, убиват. Много семейства са напуснали домовете си, но някои остават - от упорство, заради надежда или просто защото нямат финансови средства, за да заминат.

Ирина, която работи в градската служба по чистотата, казва: "Надявам се само на мир, защото имам дете и работа. Виждате ли - ние все още работим." Кметицата на града Людмила Борисевич описва ситуацията трезво: "Нашите жители постоянно са подложени на атаките на безпилотните самолети. За месец и половина много сгради бяха повредени. Хората се надяват, че фронтът ще спре да се придвижва към тях".

Краматорск: неспирен вой на сирени

На няколко километра по-нататък, в Краматорск, сирените почти не спират да вият. В града редовно падат ракети. На пазара продавачката Марина казва: "Путин никога няма да преговаря. Целта му е да унищожи цяла Украйна. Загубих много приятели."

Блогърът Максим Ходушко се диви на срещата между Тръмп и Путин в Аляска: "Ако Путин искаше мир, тук щеше да тихо и спокойно", казва той. Украинецът е убеден, че никакви отстъпки няма да помогнат. "Край на войната може да бъде сложен само ако руснаците се изтеглят", уверява той. А 64-годишната Ирина се надява да бъде постигнато някакво споразумение. Но се притеснява, че и други градове ще пострадат.

Между надеждата и реалността

В Донбас хората жадуват за мир, но знаят, че Путин няма да спре доброволно. "Няма с какво да се съгласим", казва един търговец на пазара. "Всичко си остава такова, каквото е."

Там някои предприемат бягство чак когато боевете са на прага им, други са твърдо решени да останат - защото имат възрастни родители, защото не могат да се простят с дома си или просто защото не знаят къде да отидат, се казва още в репортажа на АРД от Донбас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬❤🇷🇺

    65 89 Отговор
    Давайте братушки!

    Коментиран от #18, #29, #46, #78

    21:15 23.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    82 10 Отговор
    Зверствата в Курска област показаха че докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    21:16 23.08.2025

  • 3 Таkа.

    58 13 Отговор
    Няма Украйна. Ще има само Русия. Унищожаваме имущества на укрите както Русия го прави!

    21:16 23.08.2025

  • 4 Пич

    60 12 Отговор
    Надявам се Путин да не приключи с Украйна ! Европа има нужда отново да бъде освободена !

    21:17 23.08.2025

  • 5 Майна

    46 5 Отговор
    Айде пак..бля бля
    Путин ясно повтори и подсети условията.
    Ама пишете си ..
    И двойка да ви пишем явно още има ..
    1 700 000 само сте намалели , безвъзвратно..

    21:17 23.08.2025

  • 6 По-точно

    51 8 Отговор
    Ще ОСВОБОДИ Украйна от фашистите!

    21:18 23.08.2025

  • 7 пешо

    52 8 Отговор
    фашизма трябва да се унищожи

    21:18 23.08.2025

  • 8 Отец Герасим

    48 9 Отговор
    Господ да го благослови цар Путин!

    21:18 23.08.2025

  • 9 Показателно

    48 5 Отговор
    Европа се щура като патица без глава, объркана от изчезването на вчерашния свят

    21:19 23.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    11 51 Отговор
    "..Готови ли сте да се откажете от половината си къща, за да живеете в мир?.."

    Разбира се че НЕ !!! Украинците трябва да се борят до край и да използват ЯО. Друг начин няма !

    Коментиран от #16, #17, #21, #25, #37, #40, #57, #58

    21:19 23.08.2025

  • 11 Таkа.

    29 4 Отговор
    В картата на света държави, които ще бъдат заличени, са:

    -САЩ;

    -Израел;

    -Великобритания;

    -Франция;

    -Гърция;

    -Украйна;

    -Индия.

    Това е всичко.

    Коментиран от #71

    21:19 23.08.2025

  • 12 Фен

    2 3 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    21:19 23.08.2025

  • 13 Дори и кремчето ви каза

    35 5 Отговор
    че войната продължава.
    Всички така са млъкнали защото знаят истината че ..Украйна загина.

    21:21 23.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 6 Отговор
    НАЙ РАДОСТНОТО Е ЧЕ
    ТЕЗИ ДНИ ТРЪГНАХА В ЕКСПОРТНИ КОЛИЧЕСТВА
    НЕКРОЛОЗИ НА АЗОВ , АЙДАР, СКАЛА , МАЙДАР И Т.Н
    ОТ ПОКРОВСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ
    ....
    БРАТУШКИТЕ НАПРАВО СМАЗВАТ НАЙ - ЕЛИТНИТЕ ДИВИЗИИ НА СС ОТ БОЙ
    ....
    ВАРВАРИ ! МОЖЕ ЛИ ЗА 5 ХРАБРИ АЗОВЦИ ДА ИЗПОЛЗВАТ 10 КИЛОГРАМА ТРОТИЛ ? СЕТНЕ КОЙ ЩЕ СЪБИРА МРЪВКИТЕ ?

    21:21 23.08.2025

  • 15 Механик

    33 5 Отговор
    Естествено, че няма да преговаря с фашаги.
    Още повече, когато руската армия ви направи на шарени бръмбари.

    21:21 23.08.2025

  • 16 Варна 3

    32 5 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Да но употребата на ЯО само ще заличи света, няма да я спаси.

    Коментиран от #26, #67

    21:22 23.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 3 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Можеш ли да спиш спокойно докато съпругът на сестра ти бие нея и децата❓ Явно да ❗

    Коментиран от #32

    21:22 23.08.2025

  • 18 Европеец

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬❤🇷🇺":

    Заглавието ми харесва.....

    21:23 23.08.2025

  • 19 Стенли

    37 7 Отговор
    Абе вие така не разбрахте че Путин ще спре когато се изпълнят целите на така наречената СВО и никой нищо не може да му каже това не е пиянката Елцин да се гъбаркат с Русия

    21:23 23.08.2025

  • 20 Измислянето на държавата Украйна

    34 2 Отговор
    Се оказа че Е голяма политическа грешка от страна на Съветския съюз чийто приемник е Русия , тази грешка сигурно ще бъде поправена сега

    21:24 23.08.2025

  • 21 Тихо

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Еманацио на тъпотията!

    21:24 23.08.2025

  • 22 До последния украинец

    36 3 Отговор
    Подла пропаганда от Дойче Зеле. Целта на Азов беше да унищожат ЛНР и ДНР, като избиваха мирното население.

    21:24 23.08.2025

  • 23 Ъъъъъъъъ

    31 3 Отговор
    "Путин няма да преговаря. Целта му е да унищожи Украйна."

    Ами като не искат Украйна да бъде унищожена, завързват бял чаршаф на един кол и го развяват високо. Ако се сещате, на първите преговори нямаше териториални претенции, на вторите рашките поискаха 2 области, а сега се искат 4. Следващия път, областите вероятно ще са 6. Кой е виновен?

    Коментиран от #28

    21:25 23.08.2025

  • 24 Разберете това

    20 1 Отговор
    🇺🇦🚾🇺🇦🚾🇺🇦🚾

    21:25 23.08.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    36 3 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    ОСЕМ години Киjв УБИВАШЕ безнаказано цивилни в Източна У...йна❗
    Колко ще чака Ердоган, ако София стреля по цивилни в Хасково и Кърджали🤔 ❓

    21:25 23.08.2025

  • 26 Злобното Джуджи

    2 31 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    "....употребата на ЯО само ще заличи света..."

    Една ядрена война между Украйна и Русия би заличили само тях, Белорусия, Армения и Грузия. Надали някой ще му е мъчно ))

    Коментиран от #30, #35, #36

    21:26 23.08.2025

  • 27 шаа

    16 0 Отговор
    дв с марш следва гьобелсовата линия, а фракти шляпа с боси крачета отзад

    Коментиран от #55

    21:26 23.08.2025

  • 28 Таkа.

    21 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъ":

    Шестте области ще са: Запорожие, Херсон, Донецк, Луганск, Харьков, а може би Одесса.

    21:27 23.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тихо

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "Злобното Джуджи":

    Еманацио на тъпотията!

    21:28 23.08.2025

  • 31 Хаха

    18 1 Отговор
    Дойче Веле я кажи колко е спада в Германия?

    21:29 23.08.2025

  • 32 Стенли

    33 5 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Много точно казано и да си спомним за жестокостта в Одеса в дома на профсъюзите за изгоренте хора сред които имаше и бремена и да не забравяме и нашия сънародник който също беше жестоко убит от киевския режим 😮‍💨 България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺

    21:29 23.08.2025

  • 33 Гориил

    14 1 Отговор
    Европа си е поставила същата цел: да удължи войната колкото е възможно повече и да предотврати инвестициите на САЩ в Украйна. Кой ще инвестира в една разрушена и кървяща страна?

    21:29 23.08.2025

  • 34 Бай той Толстой

    18 1 Отговор
    Да би мирно бседяло,не би чудо видяло!Руските македонци 😁И ние,ако имахме сулици,щяхме да решим македонския проблем 😊

    21:30 23.08.2025

  • 35 Варна 3

    13 1 Отговор

    До коментар #26 от "Злобното Джуджи":

    Това може да заличи цивилизацията на цяла Европа и Азия. Не знаете докъде ще стигне йонизацията при употреба на ЯО от украинска и руска страна. Ще стигне дори и към Северна Африка.

    Коментиран от #51

    21:31 23.08.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 2 Отговор

    До коментар #26 от "Злобното Джуджи":

    Как си представяш някой да заличи 1/6 от Земното кълбо❓
    А чувал ли си за "Периметър" - не онзи от геометрията, а "Ръката на мъртвеца" ❓
    Лесно е да правиш анализи,
    когато си нямаш понятие ‼️

    21:31 23.08.2025

  • 37 Бай той Толстой

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Може и содупе!Ти как си содупето?🍆 Терпентин харесваш ли?

    21:31 23.08.2025

  • 38 Ами

    23 1 Отговор
    От DW още не са разбрали, че въпрост е не дали руснаците ще продължат, а къде ще спрат :)

    21:32 23.08.2025

  • 39 Алтернативата

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Присъда":

    Ако Путин не се грижи за това, тогава може би някоя от опозиционните партии ще бъде качена на власт, модернизирайки руската армия и икономика, която става по-силна.

    21:33 23.08.2025

  • 40 Злобната Зелка

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Не раздавай акъл,ами мешката,Калашника и на фронта- реално да помагаш на Украйна,а не само на думи...!
    Щото от дивана и...Урсула знае...!

    21:33 23.08.2025

  • 41 Дон Кихот

    3 14 Отговор
    ВОЙНАТА ДО 15-ТИ СЕПТЕМВРИ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ.
    ИНАЧЕ ЛОШО ЗА РУСИЯ АГРЕСОРИТЕ.

    21:34 23.08.2025

  • 42 Бай той Толстой

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Присъда":

    Абе и на твоето супи ще му дойде ред.Стегнат ли си?👃Кажи ми,че си стегнат!

    Коментиран от #69

    21:34 23.08.2025

  • 43 Аналлизатор

    15 1 Отговор
    Лавров ясно дойде в Анкоридж с пуловер с надпис СССР,всичко е Руско.Няма украйна.Тръмп чак сега почва за разбира посланието,и се чуди как да се изхлузи от ситуацията.

    Коментиран от #47

    21:34 23.08.2025

  • 44 фашагите

    11 2 Отговор
    да се предават и няма да има бомбардировки и няма да има умрели, много просто.

    21:35 23.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Какви братушкиса ти

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬❤🇷🇺":

    руските фашисти и варвари? Като тях ли си?

    21:37 23.08.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #43 от "Аналлизатор":

    Тръмп чак сега разбра, че ИНДИАНЦИТЕ не са се преселили в САШт от ИНДИЯ 🤣🤣🤣🤣🤣

    21:38 23.08.2025

  • 48 Гошо

    13 4 Отговор
    Браво ! Браво на В.Путин ! Никога преговори !!! Бой до пълното унищожение на Орките в Украйна !

    21:38 23.08.2025

  • 49 Хи хи хи

    17 2 Отговор
    Вкиснатото зеле за какво реве ???? То туй е много ясно бе фрицове .....бандерите изчезват ....трепят ги като мухи ....зеления потник се препотява , че може последната бандера да му тегли куршума ....загубиха повече от милион и седемстотин хиляди бандери и материал не остана да изпращат на фронта !!!! Всичко избяга я в нашите курорти по черноморието , я на запад за да ги хрантутят както и ние !!!!!

    21:38 23.08.2025

  • 50 Фейк нюз

    11 1 Отговор
    Пасквилът е от Дойче зеле!

    21:38 23.08.2025

  • 51 Злобното Джуджи

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Варна 3":

    "...Ядрена война може да заличи цивилизацията на цяла Европа и Азия..."

    Отраничена ядрена война между Украйна и Русия не е страшна. Ще пуснат по една-две ЯО ракети и ще се укротят. От 1945 до 1973 в СССР и САЩ са произведени 69 атмосферни изпитания на ЯО. Преживяхме Чернобил и никой чак толкоз не умря. Два месеца след бомбандировките на Нагасаки и Хирошима радиацията е в норма, а Сони и Тойота отварят фабрики там.

    Коментиран от #59, #66, #68

    21:39 23.08.2025

  • 52 Война

    12 2 Отговор
    До последния бандеровец, до последния англосаксонец, до последния Сорос !

    21:40 23.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 спряха стинките

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "шаа":

    от щатите,няма пари за обувки.Добре,че още е топло.🤣🤣🤣.Ама след три-четири години,след Тръмп ша са управят.🤣🤣🤣Надеждата умирала последна,казват.

    21:42 23.08.2025

  • 56 Капитулацията е сигурен мир

    16 1 Отговор
    Ойде коньо у ряката... х0х0лите кво чакат да вдигат белия байряк, че после става по яко!!!
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    Коментиран от #60

    21:43 23.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Моряка

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    А бе Джуджи,какви украинци бе.Не знаеш ли,че това са галицйци от областта Галиция,днешна Лвовска област.Колкото тъпи,толкова грандомани и садисти(Прочети за Волинското клане).
    Ленин им дава най промишлената и богата част на Русия,за да се смесят необразовоното селско население на Галиция с по образованата работническа класа.И ги нарече украинци.Но стана обратното,галицийците са много по агресивни,прогледнаха и налазиха из Русия,помислиха,че е тяхна.Е,сега Путин ще ги върне по родните места.Но козината не могат да си сменят.

    21:45 23.08.2025

  • 59 Стенли

    11 1 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Джуджи":

    Ограничен ти мозъка на теб дори и дементиралия Байдън нямаше да да даде ЯО на зеления фасул

    21:46 23.08.2025

  • 60 Злобното Джуджи

    3 12 Отговор

    До коментар #56 от "Капитулацията е сигурен мир":

    ".. х0х0лите кво чакат. ."

    Чакат 20 000кг обогатен уран, който да напъхат във Фламинго ракетите и пуснат да зимуват в Русия 😁

    21:47 23.08.2025

  • 61 Механик

    10 1 Отговор
    Украина е вече само едно бивше географско понятие.
    Някаква по-обширна местност, населена с поеврейчени руснаци, дето си мислят че са поляци.
    Сега Путин ви връща ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ.

    21:49 23.08.2025

  • 62 Факт

    1 0 Отговор
    Няма да приеме мир чрез сила. Тръмп си дава сметка, че ЕС го омайват!

    21:51 23.08.2025

  • 63 Коста

    0 0 Отговор
    Блогърът Хофушко само ще блогва или ще се бие до смърт?

    21:51 23.08.2025

  • 64 Смешник

    6 2 Отговор
    Целта на Путин е да унищожи фашисткия терористичен режим на Зеленски а не на Украйна

    21:52 23.08.2025

  • 65 Оценка ☝️

    7 6 Отговор
    Кремълският диктатор е олицетворение на ЗЛОТО в най-чистата му форма.
    Почерни десетки хиляди руски и украински семейства заради болните си амбиции.

    Коментиран от #79

    21:53 23.08.2025

  • 66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Джуджи":

    "Ще пуснат по една-две ЯО ракети и ще се укротят" 🥸🥸🥸🥸
    Това да не ти е, ще ударят по една две ракии и ще се укротят‼️
    Що не тичкаш да си играеш с камиончета и кукли ‼️

    21:53 23.08.2025

  • 67 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Ще заличи човечеството, донякъде, не изцяло. На света изобщо не му пука.

    21:56 23.08.2025

  • 68 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Джуджи":

    Да,ама после 20- 30 години доумираха от лъчева болест.За съжаление. Ти чувал ли си за българските деца- чернобилчета.Стигнаха до 10 15 години и не останаха,няма ги.Пък ограничена ядрена война не може да има.Няма кой за я ограничи.Повервай ми.Доста години изучавах тези неща в Академия Раковски.

    Коментиран от #73

    21:56 23.08.2025

  • 69 Много

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Бай той Толстой":

    Сте ми интересни все от мъжко се интерисувате ,що жените не ви ли връзват

    21:57 23.08.2025

  • 70 След

    0 1 Отговор
    Украйна да се стяга ганчю ,да посреща руските сарули на дунав мост

    21:59 23.08.2025

  • 71 Митко Зъркела

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Таkа.":

    Може и така да ти се иска, незнам. Но България и Русия стремително летят съм пропаста. Нямаве хора и смъртноста е висока. Русия жертва на един болен човек, борещ се за кожата си . Кръв и смърт, запитайте се за какво?

    21:59 23.08.2025

  • 72 Смешник

    2 1 Отговор
    Някои от жителите остават не защото няма къде да отидат а защото чакат руснаците да ги освободят но се страхуват да говорят за това пред укронацистите

    22:01 23.08.2025

  • 73 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "Моряка":

    "... чувал ли си за българските деца- чернобилчета.."

    Разбира се, аз съм от тях.
    Абсолютно нищо ми няма въпреки килограмите изядени марули, репички и ябълки 😁👍

    Коментиран от #75

    22:01 23.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Злобното Джуджи":

    Дааа , нищо ти няма -
    нито акъла, нито знанията❗
    А многото изядени марули
    са те превърнали в
    ЕДНА ГОЛЯМА МАРУЛЯ❗

    22:05 23.08.2025

  • 76 НИКО

    3 1 Отговор
    ТОЗИ ДОЛЕН БАНДЕРСКИ НАРОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН ЗА ДА МОЖЕ СВЕТА ДА ЖИВЕЕ В МИР

    22:05 23.08.2025

  • 77 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Колкото по-рано западните джендъри проумеят това, толкова по-добре за света.

    22:07 23.08.2025

  • 78 Браво на Путлер!

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬❤🇷🇺":

    Почерни стотици хиляди семейства в Русия и Украйна.

    Коментиран от #86

    22:08 23.08.2025

  • 79 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 7 Отговор
    Алоооу, центОвци, ко стана с Крим?
    К-во стана с КУРск?
    К-во стана с границите от 1991?
    Или от 2014? Поне от 2022?

    Коментиран от #83

    22:10 23.08.2025

  • 81 За мислещите

    3 2 Отговор
    Хегемона е един - еврейските пари. Трябва да се разреди населението. Въпроса е кои народи ще станат курбан???

    22:11 23.08.2025

  • 82 Анонимен

    1 0 Отговор
    Това необходимо ли е за плановете на някого?

    22:11 23.08.2025

  • 83 Не знаеш ли копейко мaлoyмна?

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В нета всичко си пише.

    22:11 23.08.2025

  • 84 Я пък тоя

    4 4 Отговор
    "..Готови ли сте да се откажете от половината си къща, за да живеете в мир?.."
    Ако е затрашен живота на семейството, внуци, деца, жена, не половината, цялата ще дам и ще се изнеса на квартира.
    За какво ще ни е къща като ще сме мъртви.

    22:12 23.08.2025

  • 85 000

    3 3 Отговор
    За глупаците тези тъпотии хващат ръка. Путин и Тръмп дотоварят следващия световен ред. Три морета няма бъдеще, лондон губи, европа не е важна. Русия бавно ще си възстанови влиянието на Балканите.

    Коментиран от #87

    22:12 23.08.2025

  • 86 не е така

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Браво на Путлер!":

    Нюланд и Байдън започнаха с Майдан тази война! Поздрави ги за избитите милиони - нали това искат неоглобалистите?!!

    22:14 23.08.2025

  • 87 Раша отече при крайцера.

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "000":

    Можеш да си поплачеш.

    22:14 23.08.2025

  • 88 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

