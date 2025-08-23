Покровск, Олександривка, Краматорск - от месеци насам тези населени места са сцена на ожесточени руски атаки. Именно тук се решава дали руските войски ще продължат напред към вътрешността на Украйна.
Покровск, Олександривка, Краматорск - от месеци насам тези населени места в Източна Украйна са сцена на ожесточени руски атаки. Именно тук се решава дали руските войски ще продължат напред към вътрешността на страната и дали ще поемат контрола над цялата Донецка област.
Докато на хиляди километри от тук лидерите на западния свят преговарят, местните се питат постигат ли изобщо нещо тези преговори или по-скоро влошават ситуацията, пише в свой репортаж от Донбас германската обществена медия АРД.
Когато над главата ти кръжат бойни дронове
Недалеч от фронтовата линия украински военнослужещи се подготвят на военни полигони за мисията си на бойното поле. "Не исках да се бия, това не е моето нещо. Но бяхме нападнати - Путин ни нападна и сега трябва да защитаваме страната си", казва пред АРД 46-годишният Андрий. Над главите на украинските войници постоянно кръжат руски бойни дронове. "Всичко се промени: преди гледахме в земята, когато се придвижваме, а сега трябва да се взираме постоянно нагоре", казва един войник с позивната Ципа.
Технологията се развива бързо. Руснаците използват планиращи бомби и разузнавателни дронове, които насочват към центровете за обучение на украинските войници.
Недалеч от оспорвания град Покровск Николай и екипът му работят в таен сервиз за ремонт на повредени превозни средства, които освен това оборудват с импровизирани защитни покрития. Те са скрити в гориста местност. "Дронове кръжат постоянно в небето, понякога едно превозно средство е атакувано едновременно от три или четири безпилотни самолета" казва той. АРД посочва, че една от колите, които поправят в сервиза, е надупчена от шрапнели.
Мъжете работят почти денонощно: монтират заглушители, опъват мрежи над превозни средства, заваряват метални плочи. "Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че нашите войници ще оцелеят в тази месомелачка", казва Николай. Под "месомелачка" той има предвид опасните пътища около Покровск, където руски дронове, планиращи бомби и артилерия атакуват почти безспирно.
Скептицизъм относно мирните преговори
Войниците чуват, че далеч от тях Тръмп и Путин се срещат и разговарят, но те не очакват нищо от тези преговори. "Готови ли сте да се откажете от половината си къща, за да живеете в мир?", пита риторично Николай. За него е ясно едно: след всички жертви не може да има никакъв компромис за сметка на Украйна.
Шофьорът Серхий е на същото мнение. "Тази земя е наша. Ако престъпниците не бъдат наказани, значи нещо в света вече не е наред", допълва той. Той се опасява, че след време и синът му ще трябва да се бие.
Атаките нямат край
Олександривка се намира недалеч от фронта. Руските дронове постоянно атакуват и тук - разрушават, раняват, убиват. Много семейства са напуснали домовете си, но някои остават - от упорство, заради надежда или просто защото нямат финансови средства, за да заминат.
Ирина, която работи в градската служба по чистотата, казва: "Надявам се само на мир, защото имам дете и работа. Виждате ли - ние все още работим." Кметицата на града Людмила Борисевич описва ситуацията трезво: "Нашите жители постоянно са подложени на атаките на безпилотните самолети. За месец и половина много сгради бяха повредени. Хората се надяват, че фронтът ще спре да се придвижва към тях".
Краматорск: неспирен вой на сирени
На няколко километра по-нататък, в Краматорск, сирените почти не спират да вият. В града редовно падат ракети. На пазара продавачката Марина казва: "Путин никога няма да преговаря. Целта му е да унищожи цяла Украйна. Загубих много приятели."
Блогърът Максим Ходушко се диви на срещата между Тръмп и Путин в Аляска: "Ако Путин искаше мир, тук щеше да тихо и спокойно", казва той. Украинецът е убеден, че никакви отстъпки няма да помогнат. "Край на войната може да бъде сложен само ако руснаците се изтеглят", уверява той. А 64-годишната Ирина се надява да бъде постигнато някакво споразумение. Но се притеснява, че и други градове ще пострадат.
Между надеждата и реалността
В Донбас хората жадуват за мир, но знаят, че Путин няма да спре доброволно. "Няма с какво да се съгласим", казва един търговец на пазара. "Всичко си остава такова, каквото е."
Там някои предприемат бягство чак когато боевете са на прага им, други са твърдо решени да останат - защото имат възрастни родители, защото не могат да се простят с дома си или просто защото не знаят къде да отидат, се казва още в репортажа на АРД от Донбас.
1 🇧🇬❤🇷🇺
Коментиран от #18, #29, #46, #78
21:15 23.08.2025
2 Последния Софиянец
21:16 23.08.2025
3 Таkа.
21:16 23.08.2025
4 Пич
21:17 23.08.2025
5 Майна
Путин ясно повтори и подсети условията.
Ама пишете си ..
И двойка да ви пишем явно още има ..
1 700 000 само сте намалели , безвъзвратно..
21:17 23.08.2025
6 По-точно
21:18 23.08.2025
7 пешо
21:18 23.08.2025
8 Отец Герасим
21:18 23.08.2025
9 Показателно
21:19 23.08.2025
10 Злобното Джуджи
Разбира се че НЕ !!! Украинците трябва да се борят до край и да използват ЯО. Друг начин няма !
Коментиран от #16, #17, #21, #25, #37, #40, #57, #58
21:19 23.08.2025
11 Таkа.
-САЩ;
-Израел;
-Великобритания;
-Франция;
-Гърция;
-Украйна;
-Индия.
Това е всичко.
Коментиран от #71
21:19 23.08.2025
12 Фен
21:19 23.08.2025
13 Дори и кремчето ви каза
Всички така са млъкнали защото знаят истината че ..Украйна загина.
21:21 23.08.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТЕЗИ ДНИ ТРЪГНАХА В ЕКСПОРТНИ КОЛИЧЕСТВА
НЕКРОЛОЗИ НА АЗОВ , АЙДАР, СКАЛА , МАЙДАР И Т.Н
ОТ ПОКРОВСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ
....
БРАТУШКИТЕ НАПРАВО СМАЗВАТ НАЙ - ЕЛИТНИТЕ ДИВИЗИИ НА СС ОТ БОЙ
....
ВАРВАРИ ! МОЖЕ ЛИ ЗА 5 ХРАБРИ АЗОВЦИ ДА ИЗПОЛЗВАТ 10 КИЛОГРАМА ТРОТИЛ ? СЕТНЕ КОЙ ЩЕ СЪБИРА МРЪВКИТЕ ?
21:21 23.08.2025
15 Механик
Още повече, когато руската армия ви направи на шарени бръмбари.
21:21 23.08.2025
16 Варна 3
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Да но употребата на ЯО само ще заличи света, няма да я спаси.
Коментиран от #26, #67
21:22 23.08.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Можеш ли да спиш спокойно докато съпругът на сестра ти бие нея и децата❓ Явно да ❗
Коментиран от #32
21:22 23.08.2025
18 Европеец
До коментар #1 от "🇧🇬❤🇷🇺":Заглавието ми харесва.....
21:23 23.08.2025
19 Стенли
21:23 23.08.2025
20 Измислянето на държавата Украйна
21:24 23.08.2025
21 Тихо
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Еманацио на тъпотията!
21:24 23.08.2025
22 До последния украинец
21:24 23.08.2025
23 Ъъъъъъъъ
Ами като не искат Украйна да бъде унищожена, завързват бял чаршаф на един кол и го развяват високо. Ако се сещате, на първите преговори нямаше териториални претенции, на вторите рашките поискаха 2 области, а сега се искат 4. Следващия път, областите вероятно ще са 6. Кой е виновен?
Коментиран от #28
21:25 23.08.2025
24 Разберете това
21:25 23.08.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":ОСЕМ години Киjв УБИВАШЕ безнаказано цивилни в Източна У...йна❗
Колко ще чака Ердоган, ако София стреля по цивилни в Хасково и Кърджали🤔 ❓
21:25 23.08.2025
26 Злобното Джуджи
До коментар #16 от "Варна 3":"....употребата на ЯО само ще заличи света..."
Една ядрена война между Украйна и Русия би заличили само тях, Белорусия, Армения и Грузия. Надали някой ще му е мъчно ))
Коментиран от #30, #35, #36
21:26 23.08.2025
27 шаа
Коментиран от #55
21:26 23.08.2025
28 Таkа.
До коментар #23 от "Ъъъъъъъъ":Шестте области ще са: Запорожие, Херсон, Донецк, Луганск, Харьков, а може би Одесса.
21:27 23.08.2025
30 Тихо
До коментар #26 от "Злобното Джуджи":Еманацио на тъпотията!
21:28 23.08.2025
31 Хаха
21:29 23.08.2025
32 Стенли
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Много точно казано и да си спомним за жестокостта в Одеса в дома на профсъюзите за изгоренте хора сред които имаше и бремена и да не забравяме и нашия сънародник който също беше жестоко убит от киевския режим 😮💨 България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺
21:29 23.08.2025
33 Гориил
21:29 23.08.2025
34 Бай той Толстой
21:30 23.08.2025
35 Варна 3
До коментар #26 от "Злобното Джуджи":Това може да заличи цивилизацията на цяла Европа и Азия. Не знаете докъде ще стигне йонизацията при употреба на ЯО от украинска и руска страна. Ще стигне дори и към Северна Африка.
Коментиран от #51
21:31 23.08.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "Злобното Джуджи":Как си представяш някой да заличи 1/6 от Земното кълбо❓
А чувал ли си за "Периметър" - не онзи от геометрията, а "Ръката на мъртвеца" ❓
Лесно е да правиш анализи,
когато си нямаш понятие ‼️
21:31 23.08.2025
37 Бай той Толстой
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Може и содупе!Ти как си содупето?🍆 Терпентин харесваш ли?
21:31 23.08.2025
38 Ами
21:32 23.08.2025
39 Алтернативата
До коментар #29 от "Присъда":Ако Путин не се грижи за това, тогава може би някоя от опозиционните партии ще бъде качена на власт, модернизирайки руската армия и икономика, която става по-силна.
21:33 23.08.2025
40 Злобната Зелка
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Не раздавай акъл,ами мешката,Калашника и на фронта- реално да помагаш на Украйна,а не само на думи...!
Щото от дивана и...Урсула знае...!
21:33 23.08.2025
41 Дон Кихот
ИНАЧЕ ЛОШО ЗА РУСИЯ АГРЕСОРИТЕ.
21:34 23.08.2025
42 Бай той Толстой
До коментар #29 от "Присъда":Абе и на твоето супи ще му дойде ред.Стегнат ли си?👃Кажи ми,че си стегнат!
Коментиран от #69
21:34 23.08.2025
43 Аналлизатор
Коментиран от #47
21:34 23.08.2025
44 фашагите
21:35 23.08.2025
46 Какви братушкиса ти
До коментар #1 от "🇧🇬❤🇷🇺":руските фашисти и варвари? Като тях ли си?
21:37 23.08.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #43 от "Аналлизатор":Тръмп чак сега разбра, че ИНДИАНЦИТЕ не са се преселили в САШт от ИНДИЯ 🤣🤣🤣🤣🤣
21:38 23.08.2025
48 Гошо
21:38 23.08.2025
49 Хи хи хи
21:38 23.08.2025
50 Фейк нюз
21:38 23.08.2025
51 Злобното Джуджи
До коментар #35 от "Варна 3":"...Ядрена война може да заличи цивилизацията на цяла Европа и Азия..."
Отраничена ядрена война между Украйна и Русия не е страшна. Ще пуснат по една-две ЯО ракети и ще се укротят. От 1945 до 1973 в СССР и САЩ са произведени 69 атмосферни изпитания на ЯО. Преживяхме Чернобил и никой чак толкоз не умря. Два месеца след бомбандировките на Нагасаки и Хирошима радиацията е в норма, а Сони и Тойота отварят фабрики там.
Коментиран от #59, #66, #68
21:39 23.08.2025
52 Война
21:40 23.08.2025
55 спряха стинките
До коментар #27 от "шаа":от щатите,няма пари за обувки.Добре,че още е топло.🤣🤣🤣.Ама след три-четири години,след Тръмп ша са управят.🤣🤣🤣Надеждата умирала последна,казват.
21:42 23.08.2025
56 Капитулацията е сигурен мир
Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
Коментиран от #60
21:43 23.08.2025
58 Моряка
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":А бе Джуджи,какви украинци бе.Не знаеш ли,че това са галицйци от областта Галиция,днешна Лвовска област.Колкото тъпи,толкова грандомани и садисти(Прочети за Волинското клане).
Ленин им дава най промишлената и богата част на Русия,за да се смесят необразовоното селско население на Галиция с по образованата работническа класа.И ги нарече украинци.Но стана обратното,галицийците са много по агресивни,прогледнаха и налазиха из Русия,помислиха,че е тяхна.Е,сега Путин ще ги върне по родните места.Но козината не могат да си сменят.
21:45 23.08.2025
59 Стенли
До коментар #51 от "Злобното Джуджи":Ограничен ти мозъка на теб дори и дементиралия Байдън нямаше да да даде ЯО на зеления фасул
21:46 23.08.2025
60 Злобното Джуджи
До коментар #56 от "Капитулацията е сигурен мир":".. х0х0лите кво чакат. ."
Чакат 20 000кг обогатен уран, който да напъхат във Фламинго ракетите и пуснат да зимуват в Русия 😁
21:47 23.08.2025
61 Механик
Някаква по-обширна местност, населена с поеврейчени руснаци, дето си мислят че са поляци.
Сега Путин ви връща ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ.
21:49 23.08.2025
62 Факт
21:51 23.08.2025
63 Коста
21:51 23.08.2025
64 Смешник
21:52 23.08.2025
65 Оценка ☝️
Почерни десетки хиляди руски и украински семейства заради болните си амбиции.
Коментиран от #79
21:53 23.08.2025
66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #51 от "Злобното Джуджи":"Ще пуснат по една-две ЯО ракети и ще се укротят" 🥸🥸🥸🥸
Това да не ти е, ще ударят по една две ракии и ще се укротят‼️
Що не тичкаш да си играеш с камиончета и кукли ‼️
21:53 23.08.2025
67 Коста
До коментар #16 от "Варна 3":Ще заличи човечеството, донякъде, не изцяло. На света изобщо не му пука.
21:56 23.08.2025
68 Моряка
До коментар #51 от "Злобното Джуджи":Да,ама после 20- 30 години доумираха от лъчева болест.За съжаление. Ти чувал ли си за българските деца- чернобилчета.Стигнаха до 10 15 години и не останаха,няма ги.Пък ограничена ядрена война не може да има.Няма кой за я ограничи.Повервай ми.Доста години изучавах тези неща в Академия Раковски.
Коментиран от #73
21:56 23.08.2025
69 Много
До коментар #42 от "Бай той Толстой":Сте ми интересни все от мъжко се интерисувате ,що жените не ви ли връзват
21:57 23.08.2025
70 След
21:59 23.08.2025
71 Митко Зъркела
До коментар #11 от "Таkа.":Може и така да ти се иска, незнам. Но България и Русия стремително летят съм пропаста. Нямаве хора и смъртноста е висока. Русия жертва на един болен човек, борещ се за кожата си . Кръв и смърт, запитайте се за какво?
21:59 23.08.2025
72 Смешник
22:01 23.08.2025
73 Злобното Джуджи
До коментар #68 от "Моряка":"... чувал ли си за българските деца- чернобилчета.."
Разбира се, аз съм от тях.
Абсолютно нищо ми няма въпреки килограмите изядени марули, репички и ябълки 😁👍
Коментиран от #75
22:01 23.08.2025
75 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #73 от "Злобното Джуджи":Дааа , нищо ти няма -
нито акъла, нито знанията❗
А многото изядени марули
са те превърнали в
ЕДНА ГОЛЯМА МАРУЛЯ❗
22:05 23.08.2025
76 НИКО
22:05 23.08.2025
77 Абсурдистан
22:07 23.08.2025
78 Браво на Путлер!
До коментар #1 от "🇧🇬❤🇷🇺":Почерни стотици хиляди семейства в Русия и Украйна.
Коментиран от #86
22:08 23.08.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
К-во стана с КУРск?
К-во стана с границите от 1991?
Или от 2014? Поне от 2022?
Коментиран от #83
22:10 23.08.2025
81 За мислещите
22:11 23.08.2025
82 Анонимен
22:11 23.08.2025
83 Не знаеш ли копейко мaлoyмна?
До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В нета всичко си пише.
22:11 23.08.2025
84 Я пък тоя
Ако е затрашен живота на семейството, внуци, деца, жена, не половината, цялата ще дам и ще се изнеса на квартира.
За какво ще ни е къща като ще сме мъртви.
22:12 23.08.2025
85 000
Коментиран от #87
22:12 23.08.2025
86 не е така
До коментар #78 от "Браво на Путлер!":Нюланд и Байдън започнаха с Майдан тази война! Поздрави ги за избитите милиони - нали това искат неоглобалистите?!!
22:14 23.08.2025
87 Раша отече при крайцера.
До коментар #85 от "000":Можеш да си поплачеш.
22:14 23.08.2025
