Зеленски vs. Путин? Киев настоява за американски санкции срещу Москва, ако няма среща на върха
  Тема: Украйна

Зеленски vs. Путин? Киев настоява за американски санкции срещу Москва, ако няма среща на върха

23 Август, 2025 18:15

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Не виждаме никакви признаци от Путин, че е готов за смислени преговори и че е готов за двустранни или тристранни срещи

Зеленски vs. Путин? Киев настоява за американски санкции срещу Москва, ако няма среща на върха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица заяви в интервю за американския телевизионен канал NBC, че Съединените щати трябва да наложат санкции на Москва, ако срещата между Владимир Путин и Володимир Зеленски не се състои. Това трябва да стане, според него, "когато изтече крайният срок, който Тръмп е определил", цитира думите му БиБиСи.

"Не виждам никакви признаци от Путин, че е готов за смислени преговори и че е готов за двустранни или тристранни срещи", каза Кислица в интервю.

Той също така повтори тезата, изказана по-рано от Зеленски, че въпросът за териториите може да бъде обсъден само на среща на президентите на Украйна и Русия. "Началото на разговора по въпроса за териториите е линията на контакт", каза Кислица.

Според първия заместник-началник на украинското външно министерство, Зеленски ще се ръководи по този въпрос от украинското законодателство и общественото мнение, което е "категорично против размяната на територии срещу мир".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 16 Отговор
    Агент Краснов санкции на русията няма да наложи.

    Коментиран от #6, #31

    18:17 23.08.2025

  • 2 голем смех

    31 28 Отговор
    Един от най-награждаваните руски военни се оказа симулант и мошеник
    Следственият комитет разобличи "подвизите" на Константин Флоров и още 34 души от силно рекламираната 83-та бригада
    Руските военни са стреляли един в друг, за да се направят на герои и да получат парични компенсации и награди. Репортажи за измислените им "подвизи" са публикувани от редица руски медии, сред които и "Първи канал". Това твърди руският Следствен комитет, който обяви, че завършил разследването и повдига първите обвинения за фалшиви наранявания срещу военни от 83-та отделна гвардейска десантно-щурмова бригада, съобщава "Комерсант".

    Следствието е установило 35 участници в машинациите, които са стреляли един в друг, без да засягат жизнено важни органи. За тези ранявания те са получили над 200 млн. рубли, ордени за мъжество и медали "За храброст".

    Началникът на групата за специални операции на 83-а бригада Константин Фролов с позивна "Палач", който по тази схема е получил четири наранявания, беше арестуван през юни 2024 г. Според следствието отличията за две леки и четири тежки наранявания са му връчени незаконно.

    Фролов е дал показания срещу свои колеги военни, в това число и командира си - полковник Артьом Городилов, който също бе арестуван. До назначаването си за командир на 83-а бригада Городилов командваше 234 десантно-щурмови полк, който според разследване на The New York Times е участвал в убийствата на жителите на Буча.

    Городилов е обвинен в мошеничество в ос

    Коментиран от #9, #14, #17

    18:17 23.08.2025

  • 3 Буха ха

    27 2 Отговор
    При положение че Зельо никога няма да се откаже от изгубените територии, какъв е смисъла от среща? Да отиде Путин и да каже че връща териториите?

    18:19 23.08.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    26 2 Отговор
    Наркоманчето много обича да проси и да се налага на големите!

    Коментиран от #8

    18:19 23.08.2025

  • 5 Дориана

    24 1 Отговор
    Зеленски е провал Въпрос на време е украинския народ да разбере, заради неистовото желание на Зеленски да влезе в НАТО Украйна губи територии и на практика е унищожена. Цялата икономика на Украйна е разбита да не говорим за безмислините хиляди жертви.. Как не разбра, че чрез сила не може Русия да бъде спряна.

    Коментиран от #10

    18:21 23.08.2025

  • 6 КРАСНОВ СЕ ИЗТЪРКА

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ПРОБВАИ С РИЖАКОВ

    18:21 23.08.2025

  • 7 Карго 200

    2 18 Отговор
    Путин иска да забравите тази годишнина. Не бива.

    През 1939 г. Съветският съюз подписа пакт с нацистка Германия. Да – той застана на страната на Хитлер.

    Те не просто се съгласиха на мир. Те се съгласиха да разделят Европа.

    Коментиран от #33

    18:22 23.08.2025

  • 8 Леля Гошо

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Налага се на големите европейски кутки, Урсула, Кая, Макрон и оня англичанина.

    Коментиран от #13

    18:22 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кая

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Ще постигнем мир чрез сила! Казах!

    18:23 23.08.2025

  • 11 настоява

    18 1 Отговор
    Ама настоява.... хахахаха ... а нещо да заявява и да посочва?

    18:24 23.08.2025

  • 12 Карго 200

    4 18 Отговор
    На 23 август 1989 г. около 2 милиона души от Латвия, Естония и Литва образуват 600-километрова човешка верига, която обединява и трите държави, за да покажат на света желанието си да напуснат Съветския съюз и комунизма.

    18:24 23.08.2025

  • 13 Хахахаха++++++

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Леля Гошо":

    европейски кутки....

    18:24 23.08.2025

  • 14 С две думи

    13 14 Отговор

    До коментар #2 от "голем смех":

    Голем си галош

    Коментиран от #16

    18:26 23.08.2025

  • 15 Оценка

    15 14 Отговор
    Зеленски е истински лидер и мъжкар в сравнение с кремълския диктатор....

    Коментиран от #25

    18:26 23.08.2025

  • 16 Флоров съм

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "С две думи":

    Верно съм галош, щом ме хванаха.

    18:27 23.08.2025

  • 17 Туй

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "голем смех":

    Кака Галка ли ти го написа? Хихихи.

    Коментиран от #21, #23

    18:29 23.08.2025

  • 18 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 12 Отговор
    Ако си мислиш, че руснаците са се примирили със загубата на „Студената война“, много се лъжеш. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС...Ако преговорите са без Украйна, това ще е подкрепа за РУСКИЯ РЕВАНШИЗЪМ. На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии...Още по времето на СССР, Украинци и Руснаци се МРАЗЕХА, което много ме учудваше! Въобще в СССР беше като в някакъв зверилник, не току-тъй ЗВЕРИЛНИКЪТ се разпадна за ЕДНА НОЩ.

    18:30 23.08.2025

  • 19 Верно обаче не са у ред

    9 4 Отговор
    И състоянието им продължава да се влошава. Сами си задават въпроси и сами си отговарят. Съвсем се ошашавиха верно. А иначе и Лукашенко също смята, че настоящото положение на нещата е изключително опасно за Украйна. „Днес Украйна трябва да спре. Необходимо е да се подпише мирен договор, за да се избегне загубата на цяла Украйна“, заяви беларуският лидер.

    18:32 23.08.2025

  • 20 Ами

    9 4 Отговор
    Забраната в окраина за преговори с Путин да не е отпаднала?
    Защото ако не е отпаднала, имаме проблем.

    18:32 23.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нннн

    11 3 Отговор
    Тия не спряха да реват и да искат нещо от другите. Съвсем ми омръзнаха. Вярно, бият ги, но то е за добро. Те си то заслужават.

    18:34 23.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А тоя пуяк

    11 2 Отговор
    Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица не знае ли че Ивайло Мирчев днес е в Украйна за да им създава и развива музейното дело?

    18:36 23.08.2025

  • 25 Видяхме какъв мАж е

    15 14 Отговор

    До коментар #15 от "Оценка":

    Затова го изритаха като куче от Белия дом. А след това го придружаваха европейските кутки, като дете със специални потребности. Шубеее.

    Коментиран от #36

    18:38 23.08.2025

  • 26 Според мен 🤔

    1 5 Отговор
    Като излъчване и поведение президента Зеленски изглежда гигант в сравнение с кремълския диктатор.

    Коментиран от #41

    18:39 23.08.2025

  • 27 Ванга

    2 1 Отговор
    Кой командва парада? Да хвърлям боб.?

    18:41 23.08.2025

  • 28 Госあ

    6 1 Отговор
    купения паляк продължава с провокациите за сметка на украинските момчета на фронта (не всички са бандери, това е ясно) ! Този шут е нелегитимен и има издаден държавен указ за забрана за мирни преговори с Русия ! Руснаците с право искат като първа стъпка да бъдат уточнени и легализирани тези две неща ! Стола му се клати и продължава с провокациите и ескалацията на напрежението ! Освен че Путин не го брои за нищо, Тръмп го гледа под вежди, а съм убеден че е дотегнал и на много европейски лидери с нахалното си и безобразно поведение. Падне ли от стола, много ще го ритат и то неговите хора. В паника е.

    18:41 23.08.2025

  • 29 В В.П.

    6 1 Отговор
    Най безсмислената псевдо държава в света..Иска ,настоява ,пак иска
    Оръжия ,пари ,самолети,подводници ,кораби ,..Совалки..и други.Никой не им обръща внимание..

    18:42 23.08.2025

  • 30 Статисик

    6 1 Отговор
    Размяна на територии срещу мир = капитулация, крайно време е ако не искат да останат съвсем без мъже!

    18:42 23.08.2025

  • 31 Кви санкции

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Американската икономика няма нужда от санкции, а от паладий, уран, диманти, дървесина, и мн. друго. Русия е най богатата на ресурси страна.

    18:43 23.08.2025

  • 32 Ясно е!

    1 7 Отговор
    Фюрерът Путлер има фобия от президента на Украйна, Зеленски.
    Затова няма да има среща между тях. Пред него не може да шикалкави и лъже както го прави с другите.
    Освен това Путлер е патологичен лъжец и пoдлец.

    18:43 23.08.2025

  • 33 !!!

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    Между прочим Полша тихомълком окупира област Тешин в Чехия със съгласието на Хитлер.
    А на това кое му название?

    18:43 23.08.2025

  • 34 Куросава

    6 0 Отговор
    Зеленски дали осъзнава, че не играе в оня сериал ?!

    18:44 23.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор
    "...изходната точка е линията на контакт.."

    Явно ще се чака още Четири года докато Рачиболизадите стигнат границите на Донбасс ))

    18:45 23.08.2025

  • 36 А Путлер изобщо не

    9 5 Отговор

    До коментар #25 от "Видяхме какъв мАж е":

    го пуснаха да припари до Белия дом 🤣

    Коментиран от #42, #43, #45

    18:45 23.08.2025

  • 37 Америнанец

    4 0 Отговор
    Ще Има медали а не грамоти! Жертви много, ама на приказки! Аз лично номинирам Макрон!

    Коментиран от #40

    18:46 23.08.2025

  • 38 Варшевянка

    5 0 Отговор
    Вова до последния бандеровец, ама в Европа!!! На се колебай🐰

    18:49 23.08.2025

  • 39 Преди години

    5 0 Отговор
    Когато в ООН работеше този първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица гордо обясняваше как концепцията за „украинизъм“ е получила широко разпространение в журналистическата и научна среда от края на 19-ти - началото на 20-ти век в Австро-Унгарска Галиция . И понеже там се била появила украинците били европейци ..... После самият той си заличи постовете и публикациите въпреки че тогава каза абсолютната истина ...

    18:51 23.08.2025

  • 40 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Америнанец":

    Да, посмъртно! И на Урсула.

    18:52 23.08.2025

  • 41 ТехноЛог

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Според мен 🤔":

    Най хубавото е ,че хохохолът на служба към ци псо направил колажа вече е излетял през комина на един от многото германски мобилни крематориуми Rauch Max Pro разположени по цялата линия на контакт .Избери германското качество с традиции от 1943 г.

    18:54 23.08.2025

  • 42 Кой бре

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "А Путлер изобщо не":

    Армията която е окупирала Вашингтон ли?

    18:55 23.08.2025

  • 43 Слагаш си сам плюсове

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "А Путлер изобщо не":

    Путин и Тръмп не искаха НАВЛЕЦИ, както сам каза Тръмп. Ха слагай сега минуси, че в противен случай покрайна няма да победи. Хахаха, проззз.

    18:57 23.08.2025

  • 44 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Трябва да настоява - войната я разпалиха САЩ,украинците усложливо им взривиха северен поток та да си продават газта....Сега Тръмп бега от отговорност,която е изцяло на САЩ,а Европа ....нямам думи за глупоста й....богатите американски евреи пак са подкупили всички.....както преди 60-на години.....

    18:57 23.08.2025

  • 45 Аз съм малко дървено човече

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "А Путлер изобщо не":

    И САМ СИ СЛАГАМ ПЛУСОВЕ

    18:58 23.08.2025

  • 46 вехтия

    3 0 Отговор
    зеленски да го ......

    18:59 23.08.2025

  • 47 В В.П.

    1 0 Отговор
    Палячото ,първо,трябва да отменя своя указ за преговори..официално..

    19:01 23.08.2025

  • 48 Щом така с решили че са

    0 0 Отговор
    "категорично против размяната на територии срещу мир" тогава за какво точно смятат да преговарят? А? За климатичните промени?

    19:02 23.08.2025

