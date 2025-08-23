Зеленски vs. Путин? Киев настоява за американски санкции срещу Москва, ако няма среща на върха

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица заяви в интервю за американския телевизионен канал NBC, че Съединените щати трябва да наложат санкции на Москва, ако срещата между Владимир Путин и Володимир Зеленски не се състои. Това трябва да стане, според него, "когато изтече крайният срок, който Тръмп е определил", цитира думите му БиБиСи.

"Не виждам никакви признаци от Путин, че е готов за смислени преговори и че е готов за двустранни или тристранни срещи", каза Кислица в интервю.

Той също така повтори тезата, изказана по-рано от Зеленски, че въпросът за териториите може да бъде обсъден само на среща на президентите на Украйна и Русия. "Началото на разговора по въпроса за териториите е линията на контакт", каза Кислица.

Според първия заместник-началник на украинското външно министерство, Зеленски ще се ръководи по този въпрос от украинското законодателство и общественото мнение, което е "категорично против размяната на територии срещу мир".