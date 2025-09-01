Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Максут Шадаев е руският министър на дигиталното развитие. Неотдавна по време на една правителствена видеоконференция той трябваше да докладва на президента Владимир Путин за закон № 281-F3, пише германската обществена медия АРД.

"Той предвижда глоби до 5000 рубли за умишлен достъп до екстремистки материали от регистъра на Министерството на правосъдието. В момента там са регистрирани 5500 материали въз основа на съдебни решения. Чуждестранните платформи отказват да премахнат такива материали по искане на нашия надзорен орган Роскомнадзор. В момента над 20 000 наши запитвания все още чакат отговор."

"Как според вас ще функционира на практика законът за търсене на екстремистка информация, приет от Държавната дума, след всичко, което току-що споменахте?", попита Путин. Но министър Шадаев остана непоколебим: "На практика властите трябва да докажат, че е имало умисъл и че потребителят е знаел предварително, че става въпрос за екстремистки материали и че те са регистрирани. В този смисъл обикновените потребители могат да бъдат спокойни."

Всичко възможно би могло да бъде "екстремистко"

Ако такова съдържание се появи в лентата за търсене, но не бъде кликнато, няма да има наказание. Но както е известно - забранените плодове са особено сладки, пише АРД и посочва, че според комунистическата опозиция в парламента по този начин хората биват насочвани към нежеланото съдържание.

В днешна Русия всичко може да бъде класифицирано като "екстремистко": например книги, които "насърчават еднополовите връзки", или просто публикации в социалните медии от опозиционни групи. Просто всичко, което властите смятат за "опасно" – включително филми и музика.

Освен това списъците се актуализират постоянно. Кой може да следи всичко това? Официално около 40 процента от населението използва VPN връзки, за да заобикаля интернет блокировките. А това означава, че около 40 процента от гражданите са потенциални нарушители на закона.

Спорната тема "VPN връзки"

Председателят на комисията по информационна политика на Държавната дума, Сергей Боярски, заяви в тази връзка по парламентарната телевизия: "Ние продължаваме да не забраняваме VPN връзките. Те могат също така да помогнат за заобикаляне на вредни блокировки, наложени върху нас в резултат на санкционната политика. Много граждани, предприятия и организации използват VPN за добри цели. Ако обаче използвате VPN, за да изтегляте екстремистка информация, това е аргумент, че сте го направили умишлено."

Междувременно за реклама на VPN вече се налагат наказания. И това струва на отделните физически лица десет пъти повече, а на юридическите лица дори 100 пъти повече от петдесетте евро глоба за "търсене на екстремистко съдържание".

Прилагането на практика е неясно

Адвокат Калой Ахилгов коментира новия закон в независимия YouTube канал Zhivoy Gvozd. "Всъщност все още не е ясно как всичко това ще се приложи на практика. Това означава техническо наблюдение от страна на интернет доставчиците. Аз например имам VPN на телефона си. Това обаче не означава, че го използвам постоянно и търся екстремистки материали. Как ще следят това? И ако полицай ви поиска телефона, имате право да откажете. Достъпът до устройството се равнява на свидетелски показания и човек има право да откаже да даде показания", обяснява юристът.

Факт е, че руското население е изправено пред нов закон, който отваря вратата за произвола и изолира другите мнения и съдържания. Още един "полезен инструмент" в ръцете на режима на Путин, коментира АРД.

Автор: Щефани Маркерт (ARD)