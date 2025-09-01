Новини
Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

1 Септември, 2025 13:25 1 340 26

  • владимир путин-
  • путин-
  • русия-
  • екстремизъм

От днес в Русия търсенето в интернет на "екстремистко съдържание" е наказуемо

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Максут Шадаев е руският министър на дигиталното развитие. Неотдавна по време на една правителствена видеоконференция той трябваше да докладва на президента Владимир Путин за закон № 281-F3, пише германската обществена медия АРД.

"Той предвижда глоби до 5000 рубли за умишлен достъп до екстремистки материали от регистъра на Министерството на правосъдието. В момента там са регистрирани 5500 материали въз основа на съдебни решения. Чуждестранните платформи отказват да премахнат такива материали по искане на нашия надзорен орган Роскомнадзор. В момента над 20 000 наши запитвания все още чакат отговор."

"Как според вас ще функционира на практика законът за търсене на екстремистка информация, приет от Държавната дума, след всичко, което току-що споменахте?", попита Путин. Но министър Шадаев остана непоколебим: "На практика властите трябва да докажат, че е имало умисъл и че потребителят е знаел предварително, че става въпрос за екстремистки материали и че те са регистрирани. В този смисъл обикновените потребители могат да бъдат спокойни."

Всичко възможно би могло да бъде "екстремистко"

Ако такова съдържание се появи в лентата за търсене, но не бъде кликнато, няма да има наказание. Но както е известно - забранените плодове са особено сладки, пише АРД и посочва, че според комунистическата опозиция в парламента по този начин хората биват насочвани към нежеланото съдържание.

В днешна Русия всичко може да бъде класифицирано като "екстремистко": например книги, които "насърчават еднополовите връзки", или просто публикации в социалните медии от опозиционни групи. Просто всичко, което властите смятат за "опасно" – включително филми и музика.

Освен това списъците се актуализират постоянно. Кой може да следи всичко това? Официално около 40 процента от населението използва VPN връзки, за да заобикаля интернет блокировките. А това означава, че около 40 процента от гражданите са потенциални нарушители на закона.

Спорната тема "VPN връзки"

Председателят на комисията по информационна политика на Държавната дума, Сергей Боярски, заяви в тази връзка по парламентарната телевизия: "Ние продължаваме да не забраняваме VPN връзките. Те могат също така да помогнат за заобикаляне на вредни блокировки, наложени върху нас в резултат на санкционната политика. Много граждани, предприятия и организации използват VPN за добри цели. Ако обаче използвате VPN, за да изтегляте екстремистка информация, това е аргумент, че сте го направили умишлено."

Междувременно за реклама на VPN вече се налагат наказания. И това струва на отделните физически лица десет пъти повече, а на юридическите лица дори 100 пъти повече от петдесетте евро глоба за "търсене на екстремистко съдържание".

Прилагането на практика е неясно

Адвокат Калой Ахилгов коментира новия закон в независимия YouTube канал Zhivoy Gvozd. "Всъщност все още не е ясно как всичко това ще се приложи на практика. Това означава техническо наблюдение от страна на интернет доставчиците. Аз например имам VPN на телефона си. Това обаче не означава, че го използвам постоянно и търся екстремистки материали. Как ще следят това? И ако полицай ви поиска телефона, имате право да откажете. Достъпът до устройството се равнява на свидетелски показания и човек има право да откаже да даде показания", обяснява юристът.

Факт е, че руското население е изправено пред нов закон, който отваря вратата за произвола и изолира другите мнения и съдържания. Още един "полезен инструмент" в ръцете на режима на Путин, коментира АРД.

Автор: Щефани Маркерт (ARD)


Германия
Оценка 3.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    11 20 Отговор
    Руска демокрация в действие.

    13:29 01.09.2025

  • 2 Кога

    21 6 Отговор
    Ще забранят в България най токсичната медия
    Фейкче веле

    13:30 01.09.2025

  • 3 Наблюдател

    21 5 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулации и извъртания на истината. Мерси.
    Даже не четох.

    13:31 01.09.2025

  • 4 я пак

    20 6 Отговор
    Абе вие хептен за канарчета ни взехте...-како му е лошото да е забранено екстремиско изказване в нета..???? Статистика по този повод-за 2024 г в Русия са арестувани 402 човека за екстремиски изказвания-- а във Великобритания 5660 човека....Айде Дойче да чете повече статистики и да не ни пуска по пързалката.

    13:31 01.09.2025

  • 5 Реалист

    8 13 Отговор
    Айде всички БГ русофилски малоумници да се запътят към Русия, крайно време е! Нали умирате за нея, айде бъдете солидарни с обикновения презрян ват ник, марш към мизерните колхози, мизерници...

    Коментиран от #17

    13:33 01.09.2025

  • 6 Тук що изолират другите мнения

    15 6 Отговор
    Що спряха руските телевизии?
    Едно време ни забраняваха Свободна Европа, а ние пак слушахме. Сега пак забраняват, но ние пак гледаме. Когато е забранено е по гледаемо. Тежестта се опъва към едната страна и се отплесква на другата страна.
    Преди не гледахме толкова руска телевизия, колкото сега....щото е забранена и казва истината.🤟🤟🤟🤣😁🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #21, #25

    13:33 01.09.2025

  • 7 Някой

    10 5 Отговор
    ЕС и страни като Германия, Франция и подобни, как искат да контролират интернет. И наказват компании ако не предоставят данни? В Германия тяхното ли МВР преди наричаха Щази 2.0 .

    13:34 01.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пешо Волгата - 4 хилядник

    10 12 Отговор
    Русия се превръща окончателно в диктатура и тоталитарна държава. Целта на този "закон" е да "развърже ръцете" на полицията, която ще може да тероризира гражданите, без да се опасява от някакви ответни действия. За никого не е тайна, че "спецслужбите" отдавна се ровят в "мръсното бельо" на всеки крепостен. И за каквато и да екритика по отношение на "СВО" или Бункерният Дядка", ги осъждат на минимум7 години затвор. Ситуацията е аналогична, както по време на "чистките" през 30-те години на миналият век при Сталинската диктатура. Време е, да натоварим нашите "копейки" и да ги изпратим, като "знак на добра воля" на Путин. Да поживеят в "путинският рай", тези мизерници долни.

    13:36 01.09.2025

  • 10 Така е!

    9 11 Отговор
    Фашистката хунта в Кремъл и бункерния пcиxoпат искат да имат всички инструменти за да запазят властта си..

    13:36 01.09.2025

  • 11 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило :

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.

    13:39 01.09.2025

  • 12 Еди0те,

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Що ги спряха, бе безполезен Еди0т. Гледаемостта се покачи в пъти. Всички нормални гледат. Ай марш при Бандера

    13:39 01.09.2025

  • 13 Сталин

    4 6 Отговор
    Тези закони са отдавна в Европа и Канада

    13:43 01.09.2025

  • 14 Жбръц

    2 6 Отговор
    Отдавна трябваше да го въведат.Дори закъсняха много.На война,като на война! Ти ще се пробваш да ми запалиш къщата,а аз да те търпя,и да не ти блокирам входа ,още на тротоара?

    13:46 01.09.2025

  • 15 Матрицата в действие

    8 2 Отговор
    Русия представи ново приложение за съобщения, наречено Max, което ще бъде задължително за всички държавни служители от 1 септември... Притеснителното според експерти е, че приложението има достъп до микрофона, камерата, файловете и местоположението на потребителите, с права на системно ниво, които не могат да бъдат изключени. Разработчиците не крият, че ще предоставят данни на службите при поискване.
    Киберексперти определят Max като „цифров ГУЛАГ“, даващ на ФСБ директен достъп до комуникацията и навиците на гражданите в реално време. За разлика от защитените западни приложения, Max не използва криптиране от край до край, а всички сървъри са в Русия и подлежат на държавен контрол.

    Коментиран от #18

    13:49 01.09.2025

  • 16 Късметлия

    8 3 Отговор
    Всички хора които не живеят в руската кoчина трябва всеки ден да благодарят на Господ!

    13:52 01.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Матрицата в действие":

    Абе хайванин те всичките приложения на Гугъл и апъл са с такива функции

    13:59 01.09.2025

  • 19 руска димукрация

    8 3 Отговор
    русия все повече се превръща във фашистка Мракобесна държава!

    Коментиран от #23

    14:01 01.09.2025

  • 20 Алла Пугачова

    7 2 Отговор
    Щом и Алла се е отказала от руското си гражданство си представете какъв срам е да си руснак!

    14:05 01.09.2025

  • 21 хлътнала копейка

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тук що изолират другите мнения":

    Колко трябва да си неумен да гледаш руските крадени предавания ,или руско-Фашистките глашатаи????

    14:08 01.09.2025

  • 22 Манол от Чуричене

    3 0 Отговор
    Вместо да препишат и наложат направо законите на Северна Корея, взели да приемат закони за цензура, в които все пак има някаква свобода /например да целуваш портрета на Путин /.
    Нека всички любители на матушка да заминат да поживеят поне 3 години в руский мир, вместо от диваните си в България, ЕС или Англия да ръкопляскат на диктатора Путин.

    14:21 01.09.2025

  • 23 Един друг

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "руска димукрация":

    Ти пък, защо "превръща"? Тя отдавна е такава, просто преди войната не сме обръщали внимание.

    14:23 01.09.2025

  • 24 Факти

    2 0 Отговор
    Копейките няма да изкарат и една седмица в Русия.

    14:24 01.09.2025

  • 25 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тук що изолират другите мнения":

    Защо спряха пропагандните канали на врага? Верно ли зададе този mъn въпрос?

    14:26 01.09.2025

  • 26 Хахахаха

    0 0 Отговор
    А няма ли в България закон, за писането на руска пропаганда? Все пак България е обявена за вражеска държава от раша! Не застрашава ли писането на руска пропаганда, националната ни сигурност?

    14:27 01.09.2025

