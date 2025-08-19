Ядрените оръжия: най-сигурната гаранция за сигурността на Украйна

Една от ключовите теми в бъдещите преговори за прекратяване на руско-украинската война са гаранциите за сигурност за Киев. Доналд Тръмп първо проведе среща с Владимир Путин в Аляска, а вчера прие Володимир Зеленски в Белия дом.

Украинският анализатор Игор Рейтерович пише за агенция УНИАН, че най-приемливата и единствена възможна гаранция за сигурност за Украйна е присъединяването към НАТО. Друга ефективна гаранция, освен НАТО, са ядрените оръжия.

Украйна разполагане с такива, но след разпадането на СССР се отказа от тях в замяна именно на гаранции за сигурност от няколко велики сили, сред които и Русия. Москва обаче грубо наруши Будапещенския меморандум от 1994 г. и вместо да защитава Украйна, извърши инвазия с цел нейното унищожаване.

Рейтерович посочва, че в сегашната ситуация ще е невъзможно Киев да получи ядрени оръжия, за да се защити от ново руско нападение.

„Най-вероятно можем да разчитаме на пари, оръжия, споделяне на разузнавателна информация... Ако влизането в НАТО не е възможно, тогава по същество остават двустранни споразумения между Украйна и други държави относно военно-техническата поддръжка, евентуалното разполагане на войски на територията на нашата държава и т.н.“, пише Рейтерович.

Украйна ще подписва споразумения с отделни държави и в зависимост от държавата ще се вземат определени решения относно тези гаранции. За кои държави говорим? Германия, Великобритания, Франция, Полша, Литва, Латвия, Естония. Те са готови. И в дългосрочен план можем да имаме силен регионален военно-политически блок (след края на войната Украйна ще представлява голям интерес за европейците, защото имаме опит, имаме армия и до известна степен ще останем щит на Европа).

Доналд Тръмп никога не е споменавал възможността за разполагане на американски войски, дори и инструктори, на украинска територия. Разговорът е бил по-скоро за, например, някаква подкрепа под формата на разузнавателна информация, продажба на оръжие. Ако говорим за гаранции на ниво Член 5 на НАТО, то това е именно идеята на САЩ, предложена от Доналд Тръмп. Той каза, че ако някоя държава, да речем Германия, заяви, че е готова да подпише споразумение с Украйна, според което две дивизии ще бъдат на нейна територия, тогава тази държава има право да вземе такова решение. И в такъв случай тази условна Германия няма да действа като държава от НАТО, а ще действа самостоятелно. Всъщност, в света е имало десетки, ако не и стотици, подобни прецеденти. Съединените щати са провеждали военните си операции точно по този начин - те не са били операции на Съединените щати като член на НАТО.

Рейтерович завършва: Бихме искали да видим осигурени оръжия, военно сътрудничество, съвместни учения, инструктори, съветници... В идеалния случай, разбира се, разполагането на някои американски войски. Но този вариант изглежда малко вероятен в момента. Най-добрият вариант за Украйна сега е статутът на някакъв съюзник на САЩ извън НАТО. С условия като тези на Израел.