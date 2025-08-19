Новини
Свят »
Украйна »
Ядрените оръжия: най-сигурната гаранция за сигурността на Украйна
  Тема: Украйна

Ядрените оръжия: най-сигурната гаранция за сигурността на Украйна

19 Август, 2025 07:03 1 587 37

  • украйна-
  • игор рейтерович-
  • ядрени оръжия-
  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Най-добрият вариант за Украйна сега е статутът на някакъв съюзник на САЩ извън НАТО. С условия като тези на Израел.

Ядрените оръжия: най-сигурната гаранция за сигурността на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от ключовите теми в бъдещите преговори за прекратяване на руско-украинската война са гаранциите за сигурност за Киев. Доналд Тръмп първо проведе среща с Владимир Путин в Аляска, а вчера прие Володимир Зеленски в Белия дом.

Украинският анализатор Игор Рейтерович пише за агенция УНИАН, че най-приемливата и единствена възможна гаранция за сигурност за Украйна е присъединяването към НАТО. Друга ефективна гаранция, освен НАТО, са ядрените оръжия.

Украйна разполагане с такива, но след разпадането на СССР се отказа от тях в замяна именно на гаранции за сигурност от няколко велики сили, сред които и Русия. Москва обаче грубо наруши Будапещенския меморандум от 1994 г. и вместо да защитава Украйна, извърши инвазия с цел нейното унищожаване.

Рейтерович посочва, че в сегашната ситуация ще е невъзможно Киев да получи ядрени оръжия, за да се защити от ново руско нападение.

„Най-вероятно можем да разчитаме на пари, оръжия, споделяне на разузнавателна информация... Ако влизането в НАТО не е възможно, тогава по същество остават двустранни споразумения между Украйна и други държави относно военно-техническата поддръжка, евентуалното разполагане на войски на територията на нашата държава и т.н.“, пише Рейтерович.

Украйна ще подписва споразумения с отделни държави и в зависимост от държавата ще се вземат определени решения относно тези гаранции. За кои държави говорим? Германия, Великобритания, Франция, Полша, Литва, Латвия, Естония. Те са готови. И в дългосрочен план можем да имаме силен регионален военно-политически блок (след края на войната Украйна ще представлява голям интерес за европейците, защото имаме опит, имаме армия и до известна степен ще останем щит на Европа).

Доналд Тръмп никога не е споменавал възможността за разполагане на американски войски, дори и инструктори, на украинска територия. Разговорът е бил по-скоро за, например, някаква подкрепа под формата на разузнавателна информация, продажба на оръжие. Ако говорим за гаранции на ниво Член 5 на НАТО, то това е именно идеята на САЩ, предложена от Доналд Тръмп. Той каза, че ако някоя държава, да речем Германия, заяви, че е готова да подпише споразумение с Украйна, според което две дивизии ще бъдат на нейна територия, тогава тази държава има право да вземе такова решение. И в такъв случай тази условна Германия няма да действа като държава от НАТО, а ще действа самостоятелно. Всъщност, в света е имало десетки, ако не и стотици, подобни прецеденти. Съединените щати са провеждали военните си операции точно по този начин - те не са били операции на Съединените щати като член на НАТО.

Рейтерович завършва: Бихме искали да видим осигурени оръжия, военно сътрудничество, съвместни учения, инструктори, съветници... В идеалния случай, разбира се, разполагането на някои американски войски. Но този вариант изглежда малко вероятен в момента. Най-добрият вариант за Украйна сега е статутът на някакъв съюзник на САЩ извън НАТО. С условия като тези на Израел.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    33 9 Отговор
    Украйна никога няма да бъде в НАТО

    Коментиран от #2

    07:05 19.08.2025

  • 2 Пламен пенев

    11 20 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    НАТО ще бъде в Украйна.

    Коментиран от #18

    07:08 19.08.2025

  • 3 жжжжжж

    13 9 Отговор
    тръмп се чуди как да излъже зеления.

    07:09 19.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    11 27 Отговор
    А така, взеха ми думите от устата 😁
    Само ЯО ще гарантира сигурността на Украйна и ще спре самозабравилата се руска мечка, също както Израел спира Мюсюлманския радикализъм и тероризъм 👍

    Коментиран от #20, #26

    07:10 19.08.2025

  • 5 Марийчето отново

    23 5 Отговор
    се размечта.
    Ядрени оръжия.
    То така става тая.

    07:11 19.08.2025

  • 6 аz СВОПобеда80

    3 12 Отговор
    Тръмп:За Украйна ще им многo,,много оръжия!
    Каква стана тя🤣
    Каква стана тя 🤣

    Коментиран от #9, #16

    07:12 19.08.2025

  • 7 горски

    27 1 Отговор
    Ех защо го няма Тагаренко,за да сключим военнен договор със Украйна и да обявим война на Русия ,ако нападне Незалежната.Да погинеш за зелената клика,означава да пеят песни за теб и да получиш Нобелова награда за......безмерна глупост.

    07:12 19.08.2025

  • 8 Някой

    13 2 Отговор
    Никакви договори не важат, когато заплашваш някакви с убийства, което правеха бандеровците. Отделно Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992г. Украйна (на 40-ина години - 1917-1921 + след СССР) ако е наследник на предни, то те са увеличавани с подаръци от руските царе, а после от тези в СССР. Ядрено оръжие е най-сигурният начин за ядрен удар и трета световна война. А тук искат като Св. Корея и Иран, но тях третират различно.

    07:13 19.08.2025

  • 9 Някой

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "аz СВОПобеда80":

    Твърдяха че за Израел за войната с Иран, САЩ за изразходвали 25% от ПВО-то си. Ами ако бе продължила?

    Коментиран от #33

    07:15 19.08.2025

  • 10 Като Израел,

    16 2 Отговор
    но тук ролята на Израел ще я играе Русия, а Украйна ще е Палестина!? Сега ще видим двойният стандарт на Запада. Нали затова започна тази война, Запада няма място в Украйна, иначе покрай сухото ще изгори и мокрото!?

    Коментиран от #15

    07:17 19.08.2025

  • 11 Иван

    12 0 Отговор
    Нали бяха байрактарите и абрамсите?

    Коментиран от #21

    07:18 19.08.2025

  • 12 Тити

    5 6 Отговор
    А до сега какво им пречеше да им доставят ракети с далечен обсег и ядрено оръжие???

    07:19 19.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Тръмп изобщо не иска да се занимава с Украйна и ЕС.

    07:19 19.08.2025

  • 14 Гориил

    9 0 Отговор
    Най-доброто средство за пърхот е гилотината.

    07:19 19.08.2025

  • 15 Аааааааа нема,нема.

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Като Израел,":

    Нема.

    07:20 19.08.2025

  • 16 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "аz СВОПобеда80":

    10% комисионни.

    07:20 19.08.2025

  • 17 На хора с малък

    10 0 Отговор
    Умствен капацитет, не може да се дава ядрено оръжие.

    07:22 19.08.2025

  • 18 Ами то е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен пенев":

    И яде голям бой там.

    Коментиран от #27

    07:23 19.08.2025

  • 19 DW смърди

    13 0 Отговор
    Украйна НИКОГА не е притежавала ядрено оръжие!
    На територията на Украинската ССР (нищо общо със сегашната Украйна) имаше ЯО, което принадлежи на СССР!
    Когато Украйна се отделя като независима държава, СССР си прибра всички ракети, както се полага.

    07:23 19.08.2025

  • 20 ХАПОВЕТЕ ДЖУДЖАК

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    ИЛИ ДЪЛГИЯ НЕПТУН
    А МОЖЕ ЛИ И КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА ЗА СЛЕДВАЩАТА ПЕРЕМОГА
    АМИ МИСЛЯ ЧЕ ПУТИН ЩЕ СЕ НАВИЕ ДА ДАДЕ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
    ЩОТО ЩЕ Е ДОБЪР ПОВОД ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕТО НА КИЕВ И ЛВОВ БАРАБАР С ТЪПАНАРИТЕ ТАМ
    ВИКА МУ СЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    Коментиран от #23

    07:23 19.08.2025

  • 21 ЪХЪ

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Всичко което трепе руски орки е полезно.

    07:23 19.08.2025

  • 22 Госあ

    8 0 Отговор
    хахахаха после що ги бият хохохолите ?! Малко им боя даже ! Покрайна абсолютно никога не е имала собствени ядрени оръжия или атомни електроцентрали ! Централите хохохолите могат само да ги думкат и обстрелват. Това всички го знаем, нали ?

    07:24 19.08.2025

  • 23 Да де

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "ХАПОВЕТЕ ДЖУДЖАК":

    Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.

    07:24 19.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Само ядрено оръжие ще гарантира сигурността на Иран. Тъй че, нека им позволим да си ги разработят - няма да им ги даваме като на неможещите украинци, я?

    Коментиран от #31

    07:28 19.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тия все искат, ядрени оръжия, пари, самолетоносачи, ядрени подводници, космически кораби....

    07:29 19.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор
    Гладна фитка просо сънува!

    07:31 19.08.2025

  • 31 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Някой":

    Ако Русия и Украъна решат да се бомбят и унищожат взаимно с ЯО, печели целия Свят. Никой няма да тъгува за тях 👍

    07:34 19.08.2025

  • 32 Край

    2 0 Отговор
    Русия няма да допусне нито ЯО в Украйна нито чужди войски там. Освен ако Пеевски не им го наложи.

    07:35 19.08.2025

  • 33 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Кои са тези дето твърдяха?Щото едни твърдяха Киев за два дня,неделя,две до Ламанша.Тя пък русийката е от 10 години в Донбас и още се мият с вода от локвите.

    Коментиран от #35

    07:36 19.08.2025

  • 34 Колкото

    1 0 Отговор
    Германия,Турция, Италия са собственици на американските яо на тяхна територия толкова и Украйна имаше права върху ядрените оръжия. Те просто бяха там защото тя граничеше със запада. Къде точно в Украйна са се произвели ядрените и оръжия?!?

    07:36 19.08.2025

  • 35 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    А запада наля над 300 млрд в Украйна а още чака поражението и разпада на Русия

    07:38 19.08.2025

  • 36 Валката

    1 0 Отговор
    Какви щуротии!
    Все едно краварите да се съгласят Русия да разположи ядрени оръжия в Мексико.....
    Марчеееее,удари тъпомера!

    07:39 19.08.2025

  • 37 Пенчо

    0 0 Отговор
    Защо не дадат ядрено оръжие на украйна и македония и да се свършва с този свят най сетне!

    07:40 19.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания