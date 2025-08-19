Ядрените оръжия: най-сигурната гаранция за сигурността на Украйна

Една от ключовите теми в бъдещите преговори за прекратяване на руско-украинската война са гаранциите за сигурност за Киев. Доналд Тръмп първо проведе среща с Владимир Путин в Аляска, а вчера прие Володимир Зеленски в Белия дом.
Украинският анализатор Игор Рейтерович пише за агенция УНИАН, че най-приемливата и единствена възможна гаранция за сигурност за Украйна е присъединяването към НАТО. Друга ефективна гаранция, освен НАТО, са ядрените оръжия.
Украйна разполагане с такива, но след разпадането на СССР се отказа от тях в замяна именно на гаранции за сигурност от няколко велики сили, сред които и Русия. Москва обаче грубо наруши Будапещенския меморандум от 1994 г. и вместо да защитава Украйна, извърши инвазия с цел нейното унищожаване.
Рейтерович посочва, че в сегашната ситуация ще е невъзможно Киев да получи ядрени оръжия, за да се защити от ново руско нападение.
„Най-вероятно можем да разчитаме на пари, оръжия, споделяне на разузнавателна информация... Ако влизането в НАТО не е възможно, тогава по същество остават двустранни споразумения между Украйна и други държави относно военно-техническата поддръжка, евентуалното разполагане на войски на територията на нашата държава и т.н.“, пише Рейтерович.
Украйна ще подписва споразумения с отделни държави и в зависимост от държавата ще се вземат определени решения относно тези гаранции. За кои държави говорим? Германия, Великобритания, Франция, Полша, Литва, Латвия, Естония. Те са готови. И в дългосрочен план можем да имаме силен регионален военно-политически блок (след края на войната Украйна ще представлява голям интерес за европейците, защото имаме опит, имаме армия и до известна степен ще останем щит на Европа).
Доналд Тръмп никога не е споменавал възможността за разполагане на американски войски, дори и инструктори, на украинска територия. Разговорът е бил по-скоро за, например, някаква подкрепа под формата на разузнавателна информация, продажба на оръжие. Ако говорим за гаранции на ниво Член 5 на НАТО, то това е именно идеята на САЩ, предложена от Доналд Тръмп. Той каза, че ако някоя държава, да речем Германия, заяви, че е готова да подпише споразумение с Украйна, според което две дивизии ще бъдат на нейна територия, тогава тази държава има право да вземе такова решение. И в такъв случай тази условна Германия няма да действа като държава от НАТО, а ще действа самостоятелно. Всъщност, в света е имало десетки, ако не и стотици, подобни прецеденти. Съединените щати са провеждали военните си операции точно по този начин - те не са били операции на Съединените щати като член на НАТО.
Рейтерович завършва: Бихме искали да видим осигурени оръжия, военно сътрудничество, съвместни учения, инструктори, съветници... В идеалния случай, разбира се, разполагането на някои американски войски. Но този вариант изглежда малко вероятен в момента. Най-добрият вариант за Украйна сега е статутът на някакъв съюзник на САЩ извън НАТО. С условия като тези на Израел.
1 Красимир Петров
Коментиран от #2
07:05 19.08.2025
2 Пламен пенев
До коментар #1 от "Красимир Петров":НАТО ще бъде в Украйна.
Коментиран от #18
07:08 19.08.2025
3 жжжжжж
07:09 19.08.2025
4 Злобното Джуджи
Само ЯО ще гарантира сигурността на Украйна и ще спре самозабравилата се руска мечка, също както Израел спира Мюсюлманския радикализъм и тероризъм 👍
Коментиран от #20, #26
07:10 19.08.2025
5 Марийчето отново
Ядрени оръжия.
То така става тая.
07:11 19.08.2025
6 аz СВОПобеда80
Каква стана тя🤣
Каква стана тя 🤣
Коментиран от #9, #16
07:12 19.08.2025
7 горски
07:12 19.08.2025
8 Някой
07:13 19.08.2025
9 Някой
До коментар #6 от "аz СВОПобеда80":Твърдяха че за Израел за войната с Иран, САЩ за изразходвали 25% от ПВО-то си. Ами ако бе продължила?
Коментиран от #33
07:15 19.08.2025
10 Като Израел,
Коментиран от #15
07:17 19.08.2025
11 Иван
Коментиран от #21
07:18 19.08.2025
12 Тити
07:19 19.08.2025
13 Последния Софиянец
07:19 19.08.2025
14 Гориил
07:19 19.08.2025
15 Аааааааа нема,нема.
До коментар #10 от "Като Израел,":Нема.
07:20 19.08.2025
16 Иван
До коментар #6 от "аz СВОПобеда80":10% комисионни.
07:20 19.08.2025
17 На хора с малък
07:22 19.08.2025
18 Ами то е
До коментар #2 от "Пламен пенев":И яде голям бой там.
Коментиран от #27
07:23 19.08.2025
19 DW смърди
На територията на Украинската ССР (нищо общо със сегашната Украйна) имаше ЯО, което принадлежи на СССР!
Когато Украйна се отделя като независима държава, СССР си прибра всички ракети, както се полага.
07:23 19.08.2025
20 ХАПОВЕТЕ ДЖУДЖАК
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":ИЛИ ДЪЛГИЯ НЕПТУН
А МОЖЕ ЛИ И КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА ЗА СЛЕДВАЩАТА ПЕРЕМОГА
АМИ МИСЛЯ ЧЕ ПУТИН ЩЕ СЕ НАВИЕ ДА ДАДЕ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
ЩОТО ЩЕ Е ДОБЪР ПОВОД ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕТО НА КИЕВ И ЛВОВ БАРАБАР С ТЪПАНАРИТЕ ТАМ
ВИКА МУ СЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
Коментиран от #23
07:23 19.08.2025
21 ЪХЪ
До коментар #11 от "Иван":Всичко което трепе руски орки е полезно.
07:23 19.08.2025
22 Госあ
07:24 19.08.2025
23 Да де
До коментар #20 от "ХАПОВЕТЕ ДЖУДЖАК":Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.
07:24 19.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Само ядрено оръжие ще гарантира сигурността на Иран. Тъй че, нека им позволим да си ги разработят - няма да им ги даваме като на неможещите украинци, я?
Коментиран от #31
07:28 19.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ООрана държава
07:29 19.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
07:31 19.08.2025
31 Злобното Джуджи
До коментар #26 от "Някой":Ако Русия и Украъна решат да се бомбят и унищожат взаимно с ЯО, печели целия Свят. Никой няма да тъгува за тях 👍
07:34 19.08.2025
32 Край
07:35 19.08.2025
33 Атина Палада
До коментар #9 от "Някой":Кои са тези дето твърдяха?Щото едни твърдяха Киев за два дня,неделя,две до Ламанша.Тя пък русийката е от 10 години в Донбас и още се мият с вода от локвите.
Коментиран от #35
07:36 19.08.2025
34 Колкото
07:36 19.08.2025
35 Аха
До коментар #33 от "Атина Палада":А запада наля над 300 млрд в Украйна а още чака поражението и разпада на Русия
07:38 19.08.2025
36 Валката
Все едно краварите да се съгласят Русия да разположи ядрени оръжия в Мексико.....
Марчеееее,удари тъпомера!
07:39 19.08.2025
37 Пенчо
07:40 19.08.2025