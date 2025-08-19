Новини
Свят »
Германия »
Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща със Зеленски
  Тема: Украйна

Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща със Зеленски

19 Август, 2025 11:27, обновена 19 Август, 2025 12:55 2 648 139

  • германия-
  • владимир путин-
  • прекратяване на огъня-
  • зеленски-
  • йохан вадефул

Йохан Вадефул подчерта необходимостта от силни гаранции за сигурността на Украйна и участието на САЩ за успешни преговори

Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща със Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на посещение в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио, Вадефул заяви, че след конструктивната среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери „някой трябва да направи ход. И този човек е президентът Путин.“

Още новини от Украйна

Германският външен министър подчерта, че мирното споразумение ще изисква солидни гаранции за сигурността на Украйна.

„Ние и американците сме готови да ги предоставим“, каза Вадефул и добави: „Едно е ясно: оръжията трябва най-накрая да замлъкнат.“

На въпроса какви биха могли да бъдат тези гаранции, той отговори: „Заедно със САЩ, ние като европейски партньори сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност и да гарантираме тяхната ефективност.“

Вадефул обаче уточни, че първо Путин трябва да е готов „да преговаря по наистина сериозен начин и, преди всичко, да се съгласи на прекратяване на огъня.“

Според него гаранциите за сигурност трябва да са достатъчно солидни, „за да може Украйна да разчита, че е в безопасност и няма да бъде атакувана отново“.

„Тогава Украйна ще трябва внимателно да обмисли какви преговори ще води и какъв резултат може да приеме“, допълни министърът.

Вадефул описа като решаваща стъпка постигнатото споразумение с Тръмп за участието на САЩ в предоставянето на тези гаранции за сигурност, наричайки участието на Вашингтон основна предпоставка за тяхната ефикасност.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 60 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    168 5 Отговор
    Ами, хайде! Накарайте го!
    Но не можете. Неможачи.

    Коментиран от #9, #43, #114

    11:31 19.08.2025

  • 2 Зевс

    154 5 Отговор
    Путин няма да се хване на тази лъжа за 4ти път (Минск 1, 2, Истанбул)

    11:31 19.08.2025

  • 3 Пич

    153 6 Отговор
    Предлагам Германия да настоява още по строго и да тропа с крак в......... чакалнята !!!

    Коментиран от #17, #51

    11:31 19.08.2025

  • 4 Ха ХаХа

    144 4 Отговор
    Кой ви бръсне вас за слива?

    11:31 19.08.2025

  • 5 Трол

    95 5 Отговор
    Няма да е лошо и по едно кафенце да им сервира на европейските лидери.

    Коментиран от #12

    11:32 19.08.2025

  • 6 ЖЕКО

    100 2 Отговор
    ШАИЗЕ, ТОЯ ЗА КАКЪВ СЕ МИСЛИ

    Коментиран от #75

    11:32 19.08.2025

  • 7 Перо

    122 1 Отговор
    Кой пита Германия за какво настоява?

    11:33 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Старец

    81 4 Отговор
    Какво беше това Германия ?

    Коментиран от #13, #24

    11:34 19.08.2025

  • 11 Е нема другаре

    7 89 Отговор
    След 3,7 години блицкриг по Пирински позорът на русия е чутовен.Киев,Берлин, Лисабон,,,пада Покровск.

    11:35 19.08.2025

  • 12 Перо

    78 5 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Не! Те са назначени от наркоса да му пазят страх при посещението при Тръмп! Не се полага кафе, а да стоят в поза “мирно”!

    11:36 19.08.2025

  • 13 Дядо...

    3 61 Отговор

    До коментар #10 от "Старец":

    Най-великата държава в Европа.Що?

    Коментиран от #19, #81

    11:36 19.08.2025

  • 14 Я пък тоя

    87 5 Отговор
    Германия не е в позиция да настоява.
    Да върви на...

    11:36 19.08.2025

  • 15 Ти кой беше

    91 7 Отговор
    Унищожихте Европа. С Путин бяхте добре.

    Коментиран от #22

    11:36 19.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да да

    87 5 Отговор
    Върху бранденбургската порта да не се развее Руското знаме пак ?
    Настоявали били.

    Коментиран от #28, #31, #80

    11:38 19.08.2025

  • 19 Перо

    77 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дядо...":

    Била е време оно! Сега е джендърски коптор!

    Коментиран от #26

    11:38 19.08.2025

  • 20 Анонимен

    43 4 Отговор
    Това не беше ли вече отхвърлено във Вашингтон?

    11:38 19.08.2025

  • 21 До автора на статията

    56 0 Отговор
    Г-жо Стоянова, недопустимо е в статия (при това в заглавието) публикувана в електронна медия да се допускат правописни грешки. В писмената реч на българския език предлогът "със" се употребява, когато следващата дума започва със звука "с" или "з". Правилото важи и в случаите, в които думата след предлога е изписана с цифри. Предлогът "със" се употребява и когато върху него пада логическото ударение. Единствено в поезията е допустимо (за благозвучие) да се употребява предлогът "със" и без да са спазени горните условия.

    Коментиран от #34, #56

    11:38 19.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 За да имат време

    54 3 Отговор
    да ги въоръжат до зъби.
    Това ми прилича на истанбулското споразумение Русия да се оттегли за да имат време да се прегрупират и тръгнат в настъпление.
    Неолибералите са големи смешници и си мисля че не ги познаваме.

    11:38 19.08.2025

  • 24 КОЙчо

    54 4 Отговор

    До коментар #10 от "Старец":

    Германия е държава в Западнала Европа, окупирана от САЩ,след 1944 година!

    Коментиран от #27, #30

    11:39 19.08.2025

  • 25 Призиви през медиите

    37 4 Отговор
    са като врата в полето.Дипломацията в ЕС напълно отсъства.

    11:39 19.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 777

    45 3 Отговор
    Коя е Германия,че да настоява каквото и да било.Ще стане каквото Путин реши.

    Коментиран от #33

    11:42 19.08.2025

  • 30 И защо ми триете коментарите

    20 5 Отговор

    До коментар #24 от "КОЙчо":

    24 КОЙчо
    01ОТГОВОР
    До коментар 10 от "Старец":

    Германия е държава в Западнала Европа, окупирана от САЩ,след 1944 година!
    Коментиран от 27

    11:42 19.08.2025

  • 31 Я пак

    1 14 Отговор

    До коментар #18 от "Да да":

    Кое е руското знаме тогава?
    Откъде ви копат бе?

    11:42 19.08.2025

  • 32 В Донбас се прочиства

    20 2 Отговор

    До коментар #28 от "наблюдател":

    Във война се превзема.

    Коментиран от #35

    11:43 19.08.2025

  • 33 Да де

    5 15 Отговор

    До коментар #29 от "777":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:43 19.08.2025

  • 34 Ко каза , ко

    27 1 Отговор

    До коментар #21 от "До автора на статията":

    Ама нИдей така, шъ гъ убидиш!
    Това е едно от остриетата на сорос, заедно с марчето!
    И да не забравим , незабравимият джамбаз.

    11:44 19.08.2025

  • 35 Дддд

    5 17 Отговор

    До коментар #32 от "В Донбас се прочиства":

    Азов чистят.

    Коментиран от #38

    11:44 19.08.2025

  • 36 Дългият

    31 0 Отговор
    Журналисте....имаш журналистическо висше но 6ти клас ти липсва...Не среща с Зеленски,а среща със Зеленски...не се стърпявам защото ми вадят очите...

    11:44 19.08.2025

  • 37 Телеграф Лондон

    40 3 Отговор
    Европейските зайци така и не осъзнава своята незначителност в конфликта Украйна. Русия.
    Къде изчезна победата но Украйна над Русия която ще подпомагате до край
    Къде изчезна мирът чрез сила върху Русия.
    Срамно е да наблюдават тези глупаци

    11:45 19.08.2025

  • 38 Виждам

    18 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дддд":

    С пълна сила на запад.

    11:45 19.08.2025

  • 39 атлантически делириум

    35 1 Отговор
    Нацягите продължават да не вдяват, че не Путин, а те трябва да се съобразяват с него! Явно пак имат нужда от кол с флаг в задния двор?

    11:46 19.08.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    28 0 Отговор
    "Кремъл още не е потвърдил официално готовност за среща със Зеленски."

    Среща може и да няма. Ще поживеем, ще видим.

    Коментиран от #48

    11:46 19.08.2025

  • 41 Мдааа....

    32 3 Отговор
    И Путин,ще си го премести от единия в другия крачол

    11:47 19.08.2025

  • 42 Магла

    40 2 Отговор
    Абе некой разбра ли какви са "грандиозните резултати" от срещата на сателитите при Тръмп? Няма ли некоя свободна медия да разсея демократичната мъгла по тоя въпрос или всичко си е било само поредната екскурзия и приказки?

    11:47 19.08.2025

  • 43 мда.....

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    ти пък сега... все пак те са от "коалициата на желаещите", не от можещите

    11:48 19.08.2025

  • 44 Али Реза

    35 1 Отговор
    А господин Вадефул допита ли се до съвета на имамите на Германистан, преди да се обажда и да става смешен?

    11:49 19.08.2025

  • 45 456

    19 0 Отговор
    СЪС Зеленски. Още една която граматика й куца.

    11:51 19.08.2025

  • 46 Ти да видиш

    35 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣щели да казват на Русия какво трябва и какво не трябва да прави???? Джендърляка.........!!!!!🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    11:51 19.08.2025

  • 47 Учуден

    31 4 Отговор
    Германия настоява........ууухахахаха!!!

    11:52 19.08.2025

  • 48 В. В. Путин

    26 2 Отговор

    До коментар #40 от "Данко Харсъзина":

    Ква среща, кви пет рубли, бе?
    Аз да не съм фурнаджийска лопата?
    Казах: С нелигитимници не говоря по работа!
    Виж за кино и театър може!

    11:53 19.08.2025

  • 49 Възмутен

    32 2 Отговор
    "руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски"

    Тези вампири нямат връзка с реалността - Путин заяви че няма да се среща със зеления наркоман а този сега трябвало да се съгласи на прекратяване на огъня преди да се срещнат. Ами спокойно може да се съгласи да прекрати огъня преди срещата защото такава няма да има.

    Коментиран от #74

    11:54 19.08.2025

  • 50 Я пък тоя

    30 2 Отговор
    Европа буксува, Путин и Тръмп не я забелязват, лидерите на ЕС, повтарят едно и също, с надежда да ѝ обърнат внимание.
    Е няма как да стане, незначителни сте.
    Свивайте знамената и се съгласявате с Тръмп и Путин.
    Това ви е края, от тук нататък ще сте в позиция: - Тия пък кои бяха.
    Жалко за Германия, толкова харесвах тая държава, искаше ми се България да стане като нея, вече не искам.

    11:55 19.08.2025

  • 51 нпо агент

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Хитлер и той настоявал.. Накрая ял олово..

    Коментиран от #54

    11:55 19.08.2025

  • 52 604

    21 3 Отговор
    Дони ще ви остави на Пудинг вее...па спирайте кот искате...и неволята че викате....тия от ЕС то пълни минди ли. Ришава тоя дето може и има...другите само лопат...ам тя меца че захапе и някой пудел...дет още не съзнава че голямото куче се отегля..шот му надуха камбаната...

    11:55 19.08.2025

  • 53 Германия

    4 23 Отговор
    да засилва оръжейното производство и да стяга редиците. Европа разчита на нея.

    Коментиран от #58, #73

    11:59 19.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Европа

    6 24 Отговор
    трябва да свърши огромна работа, за да стане отново способна да гарантира мира на континента и по света! Трябва да навакса изоставането , наследено от Меркел, която напълни Европа с мигранти и напълни гушата на Путин с милиарди , с които той сега води войната. Меркел засили Русия и ослаби Европа. За това й викат Булката на Кремъл.

    Коментиран от #61, #96

    11:59 19.08.2025

  • 56 Ами

    21 1 Отговор

    До коментар #21 от "До автора на статията":

    Ели и Мара не ги пишат тези "статии" , просто от дедо Сорос ООД им ги пращат ...

    12:00 19.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Запознат

    17 6 Отговор

    До коментар #53 от "Германия":

    "Европа разчита на нея"

    Ако Европа разчита на окупирана Германия за оръжейно производство съвсем сме зян - даже и папуасите могат да ни превземат.

    Пък и едни оръжейни специалисти има в Германия - Хасан, Ибрям и Мехмед са най големите.

    12:04 19.08.2025

  • 59 Копейка килър 😉

    2 23 Отговор
    СБУ трябва да направи всичко възможно и да убие Путлер, ако случайно има среща между него и Зеленски.

    Коментиран от #60, #62, #63

    12:04 19.08.2025

  • 60 Ха ХаХа

    15 3 Отговор

    До коментар #59 от "Копейка килър 😉":

    СБУ е джудже пред ФСБ

    12:06 19.08.2025

  • 61 Учуден

    21 1 Отговор

    До коментар #55 от "Европа":

    "за да стане отново способна да гарантира мира на континента и по света!"

    Ха ха ха тя Европа когато е била способна да знаеш само мир е бил в Европа и по целия свят. От къде ви копат такива - кога Европа е гарантирала мир някъде.

    12:06 19.08.2025

  • 62 Типично е за терористи и фашисти

    11 3 Отговор

    До коментар #59 от "Копейка килър 😉":

    да убиват и правят терористични актове. Не, че сме имали съмнения за режима в Киев.

    12:08 19.08.2025

  • 63 Запознат

    18 3 Отговор

    До коментар #59 от "Копейка килър 😉":

    "СБУ трябва да направи всичко възможно и да убие Путлер"

    Това ли ви е мечтата - Медведев няма да се церемони с вас толкова колкото Путин - ще играе атома.

    12:08 19.08.2025

  • 64 Гост

    19 3 Отговор
    Кой какво иска? Русия имперска история, земя и ресурси, и за сега получава, това виждам. Америка пари, от къде ,от оръжие и тя засега получава от Европа, Тръмп го каза ясно. Еврото като оставим настрана сърцераздирателните неща и то иска от ресурсите на тази земя и плаща за това на Америка за оръжието , а на Украйна за живата сила, ама сметката май щеше да е по добра ако просто бяха платили на Русия за това което им е нужно и да получават каквото поискат. Украйна покрай подготовката пропагандата за "защита" намрази Русия от която дълги години се възползва като повече от братска държава и сега иска да оцелее в какъвто и да е формат,вид, няма значение, просто да оцелее.
    В крайна сметка познайте кой ще получи исканото? Аз си мисля, че и Америка и Русия ще получат това което искат. Щом има кой да плаща, а и земя има за взимане. Защо им е да се карат? Те ще спечелят и без да се карат. Интереса клати феса. Интересно от къде Европа събира толкова пари да плаща за тези оръжия.

    12:11 19.08.2025

  • 65 БгТопИдиот🇧🇬

    19 4 Отговор
    Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща с Зеленски

    Мецан :Местя го двустранно за загубилите 2 СВ.

    12:13 19.08.2025

  • 66 Някои хора

    12 2 Отговор
    било то и министри, освен че са в миналото 20-30 години, но са и в страни от пътя.

    12:18 19.08.2025

  • 67 Желаещите да обеднеят

    15 2 Отговор
    От съвместните решителни стъпки зависи единствено фалирването на ЕС и обедняваното на цяла Европа.Единствено не зависи сигурността на Европа.

    12:20 19.08.2025

  • 68 Смешник

    18 5 Отговор
    Какво трябва да стане ще решат бащицата Тръмп и Путин Германия начело с фашиста Мерц е в унизително положение за да казва каквото и да било

    Коментиран от #77

    12:24 19.08.2025

  • 69 Стоев

    19 4 Отговор
    Зеленски наруши Минските споразумения и това беше приина за започване на въоръжения конфликт

    12:24 19.08.2025

  • 70 Григор

    10 6 Отговор
    Пак не сте в час! Този филм вече не се прожектира.Вече се говори за споразумения, които трайно ще решат конфликта, а не за временно прекратяване на огъня за затягане на редиците и докарване на боеприпаси.

    Коментиран от #72

    12:26 19.08.2025

  • 71 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    1 19 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    12:26 19.08.2025

  • 72 Аааааа нема..нема

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "Григор":

    Джепането за 800 милиарда е готово за оръжие за ВСУ.

    12:28 19.08.2025

  • 73 456

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Германия":

    Преди дни излезе статия как Китай обезръжи Европа без един изстрел. Намерия я и я прочети.

    Коментиран от #91

    12:31 19.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Минувач

    19 3 Отговор
    Германците явно смятат Путин и руснаците за доста глупави. Искали тия германци, Русия да спряла настъплението си, докато има преговори. А е ясно, каква е целта - спиране на огъня, спиране на настъплението, преговори, в които зеленият няма да се съгласява на никакви отстъпки, за да печели време и проточва преговорите. А в това време Германия и останалата Европа, но най-вече Германия да снабди максимално Украйна с оръжия. Те си и го казаха, но за това казаха и, че са нужни месеци да се осъществи. Е, за тези месеци сега Германия настоява за примирие! Отделно Украйна да използва това време да си доукрепи линиите, да набере още мобилизирани, да укрепи Покровск и близката последна отбранителна линия, след която няма никакви линии, няма и толкова много селца и градове. В тези празни полета Украйна ще отстъпва всеки час, както е без авиация и на открито. Само че, Путин не е толкова глупав и или ще има пълен мир и договор и то по неговите условия, защото той е в настъпление, или няма да има никакво спиране на огъня и губене на инициативата и импулса.

    Коментиран от #83

    12:34 19.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Абе трол

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Промяна":

    стига спами.

    Коментиран от #92

    12:36 19.08.2025

  • 80 И кой ще го развее това знаме?

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Да да":

    дрипавата путинска армия ли?, която десет години едно градче като Покровск не може да превземе🤣.

    Коментиран от #85, #88

    12:37 19.08.2025

  • 81 Старец

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дядо...":

    Ти откога не си ходил в Германия? Беше едно време, когато взимаше руски ресурси на безценица. Сега е коптор на джендъри и арабели, със умираща икономика и изчезващо бяло население.

    12:38 19.08.2025

  • 82 ПОБЕДИТЕЛЯТ

    11 1 Отговор
    И защо да се съгласявам с фашягите и бандерите??

    Коментиран от #86

    12:39 19.08.2025

  • 83 Промяна

    2 14 Отговор

    До коментар #76 от "Минувач":

    76 защо не отидеш да живееш при умният диктатор убиец Путин какво търсиш в Европа Путин нападна Украйна убива разрушава Незабавно да се изнася това е Останалото е лъжа 76 а теб ако така те нападнат какво ще правиш Путин те нападне разруши ти домът избие ти близките тогава какво ще се радваш ли а и за останалите драскачи пишещи безумия

    Коментиран от #87, #136

    12:39 19.08.2025

  • 84 Като ви прочете

    7 0 Отговор
    Заглавието няма как да се съгласи…
    със Зеленски не “с Зеленски” ама ей от такива невинни неграмотни грешчици стават големи войни нали…

    12:39 19.08.2025

  • 85 Дай боже

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "И кой ще го развее това знаме?":

    Европа да не е все така глупава за да видиш кой.

    12:39 19.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Защото е българин

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "Промяна":

    Българите живеят в България малчо. А ти чети книжки и не се занимавай с лъжите и пропагандата на пропадналият запад.

    12:41 19.08.2025

  • 88 БОЛИ ЛИ ТЕ ГЛАВАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "И кой ще го развее това знаме?":

    От тая армия?

    Коментиран от #101

    12:41 19.08.2025

  • 89 Само да попитам

    3 2 Отговор
    Чии е Крим ?

    Коментиран от #93

    12:41 19.08.2025

  • 90 И защо

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Промяна":

    тогава спамиш? Да показваш фашистката пропаганда на запада и Украйна ли?

    Коментиран от #95

    12:42 19.08.2025

  • 91 😁.........

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "456":

    Ти ако вярваш на всичко което се пише е твой проблем, то според всякакви статии ЕС вече трябваше да се е разпаднал, хората умрели от студ и глад и какви ли не глупости, чети си статиите и се възхищавай на Китай как обезоръжил Европа🤣.

    Коментиран от #102

    12:42 19.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 И като попиташ...

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Само да попитам":

    Чий е Крим, по умен ли ще станеш?

    12:44 19.08.2025

  • 94 Ти не пишеш, а спамиш

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Промяна":

    И да тук е Европа и тя не е за да я унищожава САЩ и да ви ползват за лъжи и пропаганда.

    Коментиран от #103

    12:44 19.08.2025

  • 95 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #90 от "И защо":

    Знаеш ли изобщо значението на думата фашизъм Украйна е нападната от Путин Ако утре теб те нападне Путин какво ще е

    Коментиран от #98, #104, #107, #117

    12:44 19.08.2025

  • 96 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Европа":

    Европа в ролята на гарант за мир? Ти нещо май си скаран с историята. Гарант може да бъде и е била Русия, Ксинджър го каза лека му пръст.

    12:44 19.08.2025

  • 97 Костадин

    4 2 Отговор
    Абе смешници я слезте на земята Русия ще вземе цяла Украйна заедно с фалиралата Европа!
    С Америка си поделиха светът а вие си говорете глупости.

    12:44 19.08.2025

  • 98 Ами трябва да научиш

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Промяна":

    За да не те ползва фашизрана Украйна и запад за пропаганда и лъжи.

    Коментиран от #106, #108

    12:45 19.08.2025

  • 99 Гаулайтер

    5 2 Отговор
    Фелдмаршал Дьониц,като подписваше пълната и безусловна капитулация,какви призиви ли е отправял?

    12:46 19.08.2025

  • 100 Смотан стар циганин

    4 2 Отговор
    Абе доич магаре ТИ НЕ РАЗБРАХ ЛИ ЧЕ ПУТИН Е ГОСПОДАРЯ НА СВЕТА

    12:46 19.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 456

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "😁.........":

    Ами точно тази статия вярвам. И си има причини. Не е само тя.

    12:47 19.08.2025

  • 103 Промяна

    2 9 Отговор

    До коментар #94 от "Ти не пишеш, а спамиш":

    САЩ е голяма държава и беше жестоко излъгана от Тръмп ОСТАНАХ без думи от червеният килим постлан на Убиецът Путин на американска земя Останалото беше позорно поведение от страна на Тръмп пред диктаторът Путин

    Коментиран от #112, #113

    12:47 19.08.2025

  • 104 Аляска

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Промяна":

    Ще го посрещнем,като в Анкеридж.

    12:48 19.08.2025

  • 105 Истината

    6 2 Отговор
    Този път няма да мине номера с "прекратяване на огъня". Руснаците помнят Истамбул.

    12:48 19.08.2025

  • 106 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "Ами трябва да научиш":

    Научи значението на думата фашизъм А ние живеем тук в Европа А ти върви при Путин

    Коментиран от #116

    12:49 19.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 А ти как не научи че......

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Ами трябва да научиш":

    Руската пропаганда не прави хората глупаци, те са такива, тя ги намира и ползва.

    Коментиран от #118

    12:51 19.08.2025

  • 109 Неразбрал

    6 1 Отговор
    Не разбрах , някой да ми каже защо всички евровойнолюбци ревът в един глас със надрусаняка за спиране на огъня и за гаранции на бандерите които те създадоха ??????

    Коментиран от #115

    12:51 19.08.2025

  • 110 не може да бъде

    2 1 Отговор
    За мен упоритостта по-точно ината на западните лидери и този г.-н Велзевул да накарат Русия да приеме примирие и да спре огъня без предварителни условия /просто абсурдна теза!)?/си имат обяснение!В интервю за американска телевизия Марко Рубио казва че Тръмп всеки ден гледа сателитните снимки от бойното поле и е наясно с положението като добавя че Тръмп е ужасен от количеството неприбрани трупове на бойното поле -не казва чии са макар че има намек чии са!?А ние може да се опитаме да познаем до 3 пъти!?Другото интересно нещо е че на срещата в Аляска Путин е информирал Тръмп за това какви са руските оценки и данни за понесените загуби в жива сила и техника -и удивително руските данни са близо до американските а тези от Украйна и ЕС да не говорим Британското разузнаване се различават чувствително!Сега Тръмп сигурно мисли в/у въпроса -тези които ми представят лъжливи данни лъжци ли са или глупаци!?Струва ми се това е една от причините Тръмп да заеме доста по-твърда позиция при разговорите във Вашингтон със Зеленски и придружаващите го бавачки и психотерапевти от ЕС!?

    12:51 19.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 В САЩ властва

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Промяна":

    дълбоката държава. Нея не я лъжат, а тя лъже такива като теб, докато Унищожи Украйна за да унищожава и източва Европа.

    12:56 19.08.2025

  • 114 Видьо Видев

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    ИСТИНАТА

    Защо Путлер не може да спре войната в Украйна?
    Много от войниците са мобилизирани от затворите крадци и бандити убийци,
    И като се завърнат от фронта, в Русия ще настане ад!
    Закоравели от мародерства, безразборни убийства и брутални изнасилвания в Украйна
    те ще продължават да правят същото и в Русия.
    Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!

    12:56 19.08.2025

  • 115 Ми то.....

    3 0 Отговор

    До коментар #109 от "Неразбрал":

    ЕВРОВОЙНОЛЮБЦИТЕ РИВЪТ ЗАЩОТО Когато стария мечок тупа брашняния чувал със паразитите от него за войната , ще го изтърсва до края много добре знаят какво са направили !!!!!!!!!!

    12:57 19.08.2025

  • 116 Ами научи го

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Промяна":

    че фашизираният запад и Украйна да не те ползват за фашистка пропаганда.

    12:57 19.08.2025

  • 117 добре е

    6 0 Отговор

    До коментар #95 от "Промяна":

    Ама защо Путин нападна Украйна? Какво прави години наред Украйна, за да накара Путин да я нападне? Хронология на събитията от 2014 г. до 2022 г. можеш ли да направиш, за да стане ясно каква е причината за нападението? Питам, защото нищо в този свят не се случва без причина, която да доведе до някакво следствие.

    12:58 19.08.2025

  • 118 Всяка пропаганда

    4 0 Отговор

    До коментар #108 от "А ти как не научи че......":

    цели тъпите хора. Въпроса е, че от 95% залети медии с пропагандата на фашизираният запад, не виждаме останалата.

    Коментиран от #129

    12:58 19.08.2025

  • 119 СЪВЕТНИК

    3 0 Отговор
    Не се напъвайте бе, болни центаци. Сега нещата се решават на фронта.

    12:59 19.08.2025

  • 120 Не така

    2 0 Отговор
    Германците лъжат като лъжливо авчарче- примем Меркелица и Мински споразумения, обещавие НАТО да не се разширява и отново лъжа.

    13:00 19.08.2025

  • 121 000

    1 5 Отговор
    стига приказки - трябва да ес да изпрати поне 100 000 младежи до 30 години да смачкат русия. предимно от българия и румъния трябва да бъдат. ние най-много мразим русия. младежи, смачкайте агресора. до москва!

    Коментиран от #125

    13:02 19.08.2025

  • 122 Мутата

    4 0 Отговор
    Какъв е тоя гьотферен

    13:04 19.08.2025

  • 123 Коя е германия

    5 0 Отговор
    Че да настоява
    Гледайте си коренното турско
    Сирийско и ганайско население и си траикайте
    Че преди 80г. Ядохте хурката в центъра на Берлин

    13:05 19.08.2025

  • 124 Кия

    3 0 Отговор
    Жалка аудитория на масата на Тръмп.

    13:07 19.08.2025

  • 125 Градинар

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "000":

    Изпий си хапчета веднага, за твое добро е.

    13:09 19.08.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 1234

    1 0 Отговор
    точно немец да казва какво да стане, пък и гьон сура т некакси, забравиха за МИНСК 1 и 2 и че ги пробутаха, за да се въоръжи украйна.

    13:13 19.08.2025

  • 128 няма свободна държава Германия

    3 0 Отговор
    Тя е окупирана от ВСВ. Няма правна тежест!!!

    13:14 19.08.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Виж ти! Германия

    0 0 Отговор
    настоявала! А дали Русия ще обърне внимание на вашите настойчиви призиви? Та вашите политици, ш лицето на меркелица, шолц, бербок и още една плеяда германски "политици" имат немалка вина за това, което се твори в т.н. Украйна... Дори не си направиха труда да прочетат онова, за което Русия предупреждаваше от години, тихомълком подкрепяха бандеровците, малки и големи, пращайки им оръжия и пари, а сега "аман, спрете да ги биете"... Е, повече от разбираемо е, че руснаците няма да се хванат на поредната въдица, щото вече се усетиха, че на вас не може да се има никакво доверие...

    13:15 19.08.2025

  • 131 Тая пък

    1 0 Отговор
    Германия се има за фактор и настоява.....Ами руснаците няма да се съгласят и ЕС и Украйна ако искат може да отменят срещата....само че защо не настояваха вчера при Тръмп? Да му бяха поставили ултиматум....

    13:16 19.08.2025

  • 132 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Да, така е...":

    Евтините глупачета на фашистката пропаганда на запада и Украйна показват идеално нейната цел глупака. САЩ унищожава Европа, а глупачетата ги ползват за ниско интелигентна пропаганда.

    13:21 19.08.2025

  • 133 Цено

    2 0 Отговор
    Немецът от снимката очевидно е забравил, че една окупирана държава не може да поставя условия не окупатора си.
    Важи и за Украйна, и за Германия.

    13:27 19.08.2025

  • 134 дядо поп

    4 0 Отговор
    Каква е Германия , че да настоява? Който ще да настоява и да си мисли , че може да е фактор за решенията на Путин какво трябва и какво не трябва да прави е за преглед при психиатър.

    13:31 19.08.2025

  • 135 666

    1 0 Отговор
    Германия настоява - този добре ли с главата

    13:35 19.08.2025

  • 136 Минувач

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Промяна":

    Първо - ти отивай да живееш някъде, вероятно в любимия ти Запад, защото тук в България подкрепящите Русия са повече независимо, какви са управляващите. Ако вземем и незгласуващите и спрем пропагандата и подкупните медии, ще ти стане ясно, че България и народа не е срещу Русия в мнозинството си.
    Второ - за да няма война са нужни политици, а не комици! И, ако не се опълчваш на супер силния си съсед, не го провокираш с гражданска война срещу рускоезичните, не искаш да влизаш в НАТО и да се доближиш НАТО на 5 минути ракетно разстояние до Москва, то няма и да те нападат с превантивен удар. Когато вярваш на далечни държави за сметка на съседа си, 2рата армия в света, се получава това. България, как действа спрямо турското население у нас, а? Защо не ги гоним, защо всичко е нормално с тях? Искаме или не искаме, трябва да го правим, за да не даваме поводи на Турция!

    13:41 19.08.2025

  • 137 604

    2 0 Отговор
    Туй на ерменския поп ли да го читем или на еленски? Пхахахахя...некогаш стабилни...сигъ смяшни...пхахахахахя

    13:41 19.08.2025

  • 138 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    Мецан: Бихме и пак ще ви бием !

    13:43 19.08.2025

  • 139 Германски, министри Педупреждават

    0 0 Отговор
    Китай, Северна Корея, Русия???? Тея наследници на Нацисти, се са Объркали нещо! Ако изобщо са, казвали нещо подобно,!!!

    13:49 19.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания