Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща със Зеленски

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде ДПА, цитирана от БТА.
По време на посещение в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио, Вадефул заяви, че след конструктивната среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери „някой трябва да направи ход. И този човек е президентът Путин.“
Германският външен министър подчерта, че мирното споразумение ще изисква солидни гаранции за сигурността на Украйна.
„Ние и американците сме готови да ги предоставим“, каза Вадефул и добави: „Едно е ясно: оръжията трябва най-накрая да замлъкнат.“
На въпроса какви биха могли да бъдат тези гаранции, той отговори: „Заедно със САЩ, ние като европейски партньори сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност и да гарантираме тяхната ефективност.“
Вадефул обаче уточни, че първо Путин трябва да е готов „да преговаря по наистина сериозен начин и, преди всичко, да се съгласи на прекратяване на огъня.“
Според него гаранциите за сигурност трябва да са достатъчно солидни, „за да може Украйна да разчита, че е в безопасност и няма да бъде атакувана отново“.
„Тогава Украйна ще трябва внимателно да обмисли какви преговори ще води и какъв резултат може да приеме“, допълни министърът.
Вадефул описа като решаваща стъпка постигнатото споразумение с Тръмп за участието на САЩ в предоставянето на тези гаранции за сигурност, наричайки участието на Вашингтон основна предпоставка за тяхната ефикасност.
