ООН: Рекорден брой убити хуманитарни работници

Убийствата на хуманитарни работници са се увеличили с почти една трета през 2024 г., достигайки 383 души, най-високият брой от началото на статистиката през 1997 г., съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни на ООН, предава News.bg.

Близо половината от жертвите са в Газа и окупираните палестински територии, където конфликтът продължава да взима тежък данък и през 2025 г.

„Атаки от този мащаб, без никаква отговорност, са срамно обвинение в международно бездействие и апатия“, заяви Том Флетчър, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси.

От началото на 2025 г. вече са загинали 265 хуманитарни работници, сочат предварителни данни от Базата за сигурността на хуманитарните работници. Платформа, финансирана от САЩ. От тях 173 са убити в Газа по време на близо двугодишната офанзива на Израел срещу „Хамас“. В Судан жертвите са 36, а в Украйна трима.

Един от най-тежките инциденти е през март, когато 15 хуманитарни работници загинаха в Газа от израелски огън при три отделни атаки. Телата им бяха открити в плитък гроб. Израелските военни обявиха случая за резултат от „оперативно недоразумение“ и „няколко професионални провала“, като един командир ще бъде освободен.

Въпреки че хуманитарните работници се ползват със защита по международното право, експерти отбелязват, че подобни престъпления рядко водят до отговорност. Трудността при доказване на намерения и опасенията за достъп на бъдещи хуманитарни мисии са сред основните пречки.

„Това е катастрофално, а тенденцията се развива в точно обратната посока на това, което би трябвало“, предупреди Йенс Лаерке, говорител на хуманитарната служба на ООН.