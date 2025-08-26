Найджъл Фараж с нов план срещу мигрантите! Този път иска отмяна на законите за човешките права, за да депортира чужденци

Лидерът на британската антиимиграционна партия Reform UK Найджъл Фараж обяви план за отмяна на законите за правата на човека, за да се позволи масово депортиране на мигранти и да се обърне това, което той нарече "инвазия", която заплашва националната сигурност, цитира думите му "Ройтерс".
Фараж заяви, че неговата партия, която води в националните социологически проучвания, ще извади Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека, ще отмени Закона за правата на човека и ще премахне прилагането на други международни договори, използвани за блокиране на принудителното депортиране на търсещите убежище.
"Настроението в страната около този въпрос е смесица между пълно отчаяние и нарастващ гняв", каза Фараж на пресконференция. "Това е нашествие, тъй като тези млади мъже незаконно нахлуват в страната ни."
Съобщението идва на фона на продължителни, маломащабни протести през последните седмици пред хотели, в които се настаняват мигранти, в отговор на опасения за обществената безопасност, след като някои лица бяха обвинени в сексуално посегателство.
Проучванията на общественото мнение показват, че имиграцията е изпреварила икономиката като най-голяма грижа на британските избиратели. Reform UK - която има само четирима членове на парламента, но е начело във всяко проучване на намеренията за гласуване - оказва нарастващ натиск върху лейбъристкия премиер Киър Стармър да се справи с проблема.
През 2024 г. Великобритания е приела рекордните 108 100 кандидати за убежище, което е с почти 20% повече от година по-рано. Лицата от Пакистан, Афганистан, Иран и Бангладеш са съставлявали най-големия брой кандидати за убежище миналата година.
Голяма част от фокуса е върху тези, които пристигат с малки лодки през Ламанша, като тази година броят им е рекорден .
Правителството на Стармър и неговите предшественици се борят от години как да се справят с нелегалните мигранти, влизащи в страната.
Плановете на Reform са най-радикалните досега и биха включвали подписване на споразумения с Афганистан, Еритрея и други страни за репатриране на техни граждани, пристигнали нелегално във Великобритания.
Ако не се предприемат действия, Фараж заяви, че "гневът ще расте, всъщност мисля, че в резултат на това сега има реална заплаха за обществения ред, а това е последното нещо, което искаме".
Правителството на Стармър има план да "разбие" бандите, които прекарват хора нелегално във Великобритания, като реформира процеса на обжалване на искания за убежище и наеме повече служители по правоприлагането.
Предишното консервативно правителство планираше да депортира търсещите убежище в Руанда, но политиката беше обявена за незаконна от Върховния съд на Великобритания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
15:27 26.08.2025
2 честен ционист
15:28 26.08.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Първо заради емигрантите, а после ....
после заради непослушните‼️🥸
15:33 26.08.2025
4 БПФ
15:34 26.08.2025
5 наблюдател
15:34 26.08.2025
6 ъперкът
15:36 26.08.2025
7 Носър Ловец
15:39 26.08.2025
8 Започват да се събуждат от ЕС
Бай Дончо бизнесмен завърти ли една хубава търговийка с Путин и започна да ни препродава демократична газ и петрол и ние ще цъфнем и вържем.
Още някое друго мито . Вдигане на цената на оръжието което трябва да плащаме за да пращаме в Украйна и ето съединените щати които си поделиха далаверата с Русия ще се измъкнат от проблемите си.
А пък Бай Ганьо ще грийска курабийката заедно с Украйна.
15:43 26.08.2025
9 бай Ставри
16:04 26.08.2025
10 Азззззззз
16:17 26.08.2025
11 Значи
16:22 26.08.2025