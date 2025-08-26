Новини
Найджъл Фараж с нов план срещу мигрантите! Този път иска отмяна на законите за човешките права, за да депортира чужденци
  Тема: Кризата с бежанците

Найджъл Фараж с нов план срещу мигрантите! Този път иска отмяна на законите за човешките права, за да депортира чужденци

26 Август, 2025 15:25 916 11

Правителството на Киър Стармър и неговите предшественици се борят от години как да се справят с нелегалните мигранти, влизащи в страната

Найджъл Фараж с нов план срещу мигрантите! Този път иска отмяна на законите за човешките права, за да депортира чужденци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Лидерът на британската антиимиграционна партия Reform UK Найджъл Фараж обяви план за отмяна на законите за правата на човека, за да се позволи масово депортиране на мигранти и да се обърне това, което той нарече "инвазия", която заплашва националната сигурност, цитира думите му "Ройтерс".

Фараж заяви, че неговата партия, която води в националните социологически проучвания, ще извади Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека, ще отмени Закона за правата на човека и ще премахне прилагането на други международни договори, използвани за блокиране на принудителното депортиране на търсещите убежище.

"Настроението в страната около този въпрос е смесица между пълно отчаяние и нарастващ гняв", каза Фараж на пресконференция. "Това е нашествие, тъй като тези млади мъже незаконно нахлуват в страната ни."

Съобщението идва на фона на продължителни, маломащабни протести през последните седмици пред хотели, в които се настаняват мигранти, в отговор на опасения за обществената безопасност, след като някои лица бяха обвинени в сексуално посегателство.

Проучванията на общественото мнение показват, че имиграцията е изпреварила икономиката като най-голяма грижа на британските избиратели. Reform UK - която има само четирима членове на парламента, но е начело във всяко проучване на намеренията за гласуване - оказва нарастващ натиск върху лейбъристкия премиер Киър Стармър да се справи с проблема.

През 2024 г. Великобритания е приела рекордните 108 100 кандидати за убежище, което е с почти 20% повече от година по-рано. Лицата от Пакистан, Афганистан, Иран и Бангладеш са съставлявали най-големия брой кандидати за убежище миналата година.

Голяма част от фокуса е върху тези, които пристигат с малки лодки през Ламанша, като тази година броят им е рекорден .

Правителството на Стармър и неговите предшественици се борят от години как да се справят с нелегалните мигранти, влизащи в страната.

Плановете на Reform са най-радикалните досега и биха включвали подписване на споразумения с Афганистан, Еритрея и други страни за репатриране на техни граждани, пристигнали нелегално във Великобритания.

Ако не се предприемат действия, Фараж заяви, че "гневът ще расте, всъщност мисля, че в резултат на това сега има реална заплаха за обществения ред, а това е последното нещо, което искаме".

Правителството на Стармър има план да "разбие" бандите, които прекарват хора нелегално във Великобритания, като реформира процеса на обжалване на искания за убежище и наеме повече служители по правоприлагането.

Предишното консервативно правителство планираше да депортира търсещите убежище в Руанда, но политиката беше обявена за незаконна от Върховния съд на Великобритания.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    27 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.Великобритания се е превърнала в м.а,н.га.л,ска държава.

    15:27 26.08.2025

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Този Фураж ще прати тарамбуките на ефрейтор Коста, а той хвърли на медведицата като пушечно месо.

    15:28 26.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор
    "...иска отмяна на законите за човешките права..." ❗
    Първо заради емигрантите, а после ....
    после заради непослушните‼️🥸

    15:33 26.08.2025

  • 4 БПФ

    20 0 Отговор
    Човешките права са неотменими, но това не значи, че са над закона, нито че белите хора в Европа нямат права !!! Границите са неприкосновени и трябва да се защото с оръжие !!! Когато няколко хиляди талибани бъдат разстреляни, при опит да нахлуят със сила през границите, другите ще се спрат !!!

    15:34 26.08.2025

  • 5 наблюдател

    15 0 Отговор
    Закона за правата на човека ни проглуши ушите преди трийсетина години.Свърши си работата и е време да се премахне.

    15:34 26.08.2025

  • 6 ъперкът

    8 0 Отговор
    Има противоречие в материала. Уж Фарадж, който оглавява антиимигрантска партия, има предимство пред другите партии, хем протестите против имигрантите били малобройни. Най-точната дума е "инвазия".

    15:36 26.08.2025

  • 7 Носър Ловец

    5 0 Отговор
    Готов съм да почва сезона

    15:39 26.08.2025

  • 8 Започват да се събуждат от ЕС

    9 0 Отговор
    и ще стигнем до неизбежното отстраняване на Урсула и розовите.
    Бай Дончо бизнесмен завърти ли една хубава търговийка с Путин и започна да ни препродава демократична газ и петрол и ние ще цъфнем и вържем.
    Още някое друго мито . Вдигане на цената на оръжието което трябва да плащаме за да пращаме в Украйна и ето съединените щати които си поделиха далаверата с Русия ще се измъкнат от проблемите си.
    А пък Бай Ганьо ще грийска курабийката заедно с Украйна.

    15:43 26.08.2025

  • 9 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Този е друг вид луд. Ако си мислите, че ще тръгне да експулсира пакистанци, много се лъжете. Изгонените ще бъдат българи и румънци.

    16:04 26.08.2025

  • 10 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Фараж да внимава. Да не стане Мохамедовците да изгонят англосаксите от острова им.

    16:17 26.08.2025

  • 11 Значи

    0 0 Отговор
    никакви човешки права , само за тези , за които преценят , че могат да имат права !

    16:22 26.08.2025

