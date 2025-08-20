Новини
Украинска атака спря тока в някои райони на контролираната от Русия област Запорожие
  Тема: Украйна

Украинска атака спря тока в някои райони на контролираната от Русия област Запорожие

20 Август, 2025 03:37, обновена 20 Август, 2025 06:19

Русия атакува Одеса и Измаил, жена загина при руски обстрел на град Никопол

Украинска атака спря тока в някои райони на контролираната от Русия област Запорожие - 1
Снимка: Телеграм
БТА БТА

Украинска атака с дронове тази нощ предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие, заяви назначеният от Москва губернатор, цитиран от Ройтерс и БТА.

Евгений Балицки каза, че аварийни екипи възстановяват електрозахранването и добави, че работата е затруднена "поради опасността от повторни удари и от тъмнината".

Прекъсването на електрозахранването не е повлияло на на Запорожката АЕЦ и централата работи в обичайния си режим, заяви за ТАСС директорът по комуникациите на атомната електроцентрала Евгения Яшина.

"Централата работи в обичайния си режим. Безопасността на експлоатацията е напълно гарантирана", подчерта Яшина.

Една жена бе убита при руски артилерийски обстрел по югоизточния украински индустриален град Никопол, написа тази нощ в "Телеграм" управителят на Днепропетровска област Сергий Лисак.

При атаката има и една ранена жена. Нанесени щети по пететажна жилищна сграда, пише още в изявлението на областния управител

Никопол се намира на контролираната от Украйна страна на река Днепър, срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ.

Най-малко един човек е пострадал при масираната атака с дронове, която Русия предприе тази нощ срещу крайдунавския украински град Измаил, съобщи във "Фейсбук" измаилската районна държавна администрация.

"Врагът отново атакува Измаилския район. За съжаление има поразени цели. Щети са нанесени на пристанищната инфраструктурата. Избухнаха пожари, които бяха загасени от държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област", пише в публикацията.

Одеса бе атакувана снощи с балистични ракети от акваторията на Черно море, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

Тревогата бе обявена в 21:53 ч. местно време (и българско).

Местните канали в "Телеграм" съобщиха за поразени цели и избухнал пожар.


Украйна
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Името,Ганев,името на жертвата ,Толкова глупости за една паница леща!

    03:48 20.08.2025

  • 2 Българин..

    6 5 Отговор
    Украйнка загина след украйнски обстрел!

    04:39 20.08.2025

  • 3 Явор К.

    1 1 Отговор
    Тока руски ли е бил ?

    05:39 20.08.2025

  • 4 Кремълски, бункерен плъх

    4 1 Отговор
    Всичко е по план...

    05:40 20.08.2025

  • 5 Карго 200

    3 2 Отговор
    Смърт за руската измет!

    05:51 20.08.2025

  • 6 Скоро

    0 2 Отговор
    Ще спре тока и на бункерното джудже в кремъл

    06:10 20.08.2025

  • 7 Червеният кремълски фашист

    0 2 Отговор
    Московският режим атакува, разрушава и убива на българска теретория.

    06:15 20.08.2025

