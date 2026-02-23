Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Анализаторите са убедени, че руснаците вероятно ще продължат усилията си за по-нататъшно разрушаване на енергийната инфраструктура на Украйна с помощта на далечни комбинирани удари

Руската армия променя целите на масираните удари и засилва диверсионните кампании на украински терен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Нападението във Лвов, в резултат на който загина 23-годишна полицайка и бяха ранени над 20 служители на реда, показа, че Русия прибягва до ескалация на диверсионната кампания, насочена към дестабилизиране на украинското общество. А в края на зимата Русия пренасочва масираните си удари от енергийната към водоснабдителната и железопътната инфраструктура. Такива заключения правят от Института за изучаване на войната (ISW) в новия си доклад.

Анализаторите припомнят, че правоохранителните органи на Украйна и Молдова наскоро обявиха за операция "Енигма 2.0“ – разкриването на организирана група, която подготвяла поръчкови убийства на известни граждани на Украйна, в частност на представителя по въпросите на стратегическата комуникация на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната на Украйна (ГРУ МО) Андрей Юсов, журналисти и обществени дейци. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) тогава предупреди, че Русия възнамерява да използва тези убийства за разпространение на паника и дестабилизиране на социално-политическата ситуация в Украйна.

А през август 2025 г. във Лвов бе убит бившият председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий.

След атаката във Лвове в нощта на 22 февруари президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че данните на украинското разузнаване сочат вероятно намерение на Русия да продължи подобни атаки.

От ISW считат, че Русия ще продължи да организира подобни атаки, за да постигне целта си, която е дестабилизиране на Украйна. "Русия вероятно прибягва до ескалация на диверсионна кампания, насочена към подкопаване на вярата на украинците в тяхната сигурност и дестабилизиране на украинското общество“, подчертават анализаторите. Те са убедени, че Москва също може да се възползва от съобщенията за такива атаки или за арести, свързани с осуетени опити за заговор, за да прокара наративи, насочени към разпространение на паника и недоверие в украинското общество.

Анализаторите от ISW посочват и новия масивен комбиниран удар, нанесен от Русия срещу Украйна в нощта на 22 февруари. Анализаторите обръщат внимание на думите на Володимир Зеленски, че този път руските войски са атакували не само енергийни обекти, но и логистика, по-специално железопътни обекти и инфраструктура за водоснабдяване в украински градове. Вицепремиерът на Украйна Алексей Кулеба уточни, че руснаците са нанесли удари по железопътната инфраструктура в Донецка, Запорожска, Миколаевска и Одеска област, повреждайки два локомотива.

От ISW отбелязват, че преориентацията на Русия към нови цели за масирани удари се случва след атаките, насочени към разрушаване на енергийната мрежа на Украйна в средата на зимата. В същото време анализаторите са убедени, че руснаците вероятно ще продължат усилията си за по-нататъшно разрушаване на енергийната инфраструктура на Украйна с помощта на далечни комбинирани удари.


  • 1 стоян георгиев- стъки

    16 4 Отговор
    Уудри Вова ,да зе пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #26

    17:34 23.02.2026

  • 2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    19 4 Отговор
    С укротерористи не се преговаря ,а се трепят методично .

    Коментиран от #31

    17:35 23.02.2026

  • 3 А ПО ЛЕКО

    17 4 Отговор
    ПОСТОЧННО ИЗМИСЛИЦИ ОТ ИЗМИСЛЕНИЯ "ИНС ТИ ТУТ"

    17:36 23.02.2026

  • 4 Вашето мнение

    22 6 Отговор
    Цял свят разбра, че в лвов действа украинската съпротива. Скоро зеления наркоман ще го бесят.

    Коментиран от #7, #11, #14, #17

    17:36 23.02.2026

  • 5 Драги другаре

    6 16 Отговор
    Путин не е прецедент в загубите на руски територии.
    Такива имат и царете Михаил Федорович и Николай II.
    А през 90-те години на 20 век Русия /СССР/ губи и социалистическите си колонии в Изт.Европа.
    Сега Китай диша във врата на Русия.
    СВО ???!!!
    Хахахаааха.
    Шоуто предстои!

    Коментиран от #41, #46

    17:39 23.02.2026

  • 6 гост

    8 2 Отговор
    Тероризма е най-лошото нещо на света ЗАЩОТО ЗАГИВАТ НЕВИННИ ХОРА! КОЙ ЗАПОЧНА ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АКТОВЕ СРЕЩУ ЦИВИЛНИ ? Кой организира атентати срещу военни и граждански лица?

    Коментиран от #44

    17:39 23.02.2026

  • 7 Геро

    1 15 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Мнението на боклуци не важат.Нали знаеш.

    Коментиран от #19

    17:40 23.02.2026

  • 8 Баба Яга ,,Надя ,,

    12 3 Отговор
    да се оправя с корумпираната украинска върхушка заплашваща Европейския съюз. Вчера по е поста днес е на първа писта да защитава нарко бели линии в зелени потници. И точно поради тази причина а този смешен и измислен нпо гейско извънредно правителство изборните проценти педофилската партия ппд б забиват в тинята.

    17:42 23.02.2026

  • 9 Задължително е

    13 2 Отговор
    Масово да бъдат реализирани "поръчкови убийства" на "известни граждани" на Украйна ! Много отдавна трябваше

    Коментиран от #42

    17:42 23.02.2026

  • 10 1234

    16 1 Отговор
    Руската армия беше избита от Джамбаза десетки пъти в негови статии, публикувани от Факти, тоест не може да са руснаците това, това са извънземните.

    17:42 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Патриот

    15 3 Отговор
    Този институт (ISW) ударил дъно с това бълнуване.

    17:44 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти се благодари

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    на това. Щото, ако не беше наркоман, орките щяха да са в Сибир.

    17:44 23.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 az СВО Победа 80

    10 2 Отговор
    Оффф, най-много обичам, когато вражеската пропаганда ми обяснява какво възнамеряват на направят или правят руснаците!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #23, #32

    17:46 23.02.2026

  • 17 Билд

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    36 руски генерал станаха на тор.Руснаците признават за 17.

    17:47 23.02.2026

  • 18 Истината

    3 8 Отговор
    Веднага триете истината. Така ще бъде за жалост, защото империята на злото, войната, лъжата,терора,смъртта друго не може да прави, освен да тероризира и убива. 100 години болшевиките това правят по света и още някои подобни на тях не са го разбрали, но имат пари и власт и не ги интересува човешкия живот. Двамата Путин и Тръмп са заедно и от това следва само ужас. А нашите свирепи путинолизци сега изведнъж станали и тръмполизци да заминават за Москва за гнездото на злото.

    Коментиран от #22, #27

    17:47 23.02.2026

  • 19 Ачо

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Геро":

    Геро много бих се изкефил на широкия ти ханш и най вече на сочните ти къуки !

    17:47 23.02.2026

  • 20 Пенчо

    7 2 Отговор
    Нали не сте забравили, че в киев има проспект- булевард , кръстен на името на степан бандера!?

    Коментиран от #24

    17:47 23.02.2026

  • 21 Интересно е

    3 6 Отговор
    дали изпопадаха от прозорците офицерите от военното разузнаване на Путин?
    Дето го излъгаха да нападне Украйна.

    17:48 23.02.2026

  • 22 Бат Сали-Енергото

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    Като не искаш да си путинолизец,пък лижи тогава бат Салиевия !

    17:48 23.02.2026

  • 23 Ганчев

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Руснаците могат НИЩО.Тоеа е за отбелязване.

    Коментиран от #28

    17:49 23.02.2026

  • 24 И на Зеленски

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пенчо":

    ще има.
    Патриотите трябва да се уважават.

    17:49 23.02.2026

  • 25 Механик

    7 3 Отговор
    Най-трудно им е сега на укротроловете.
    В коментарите виждат, че въпреки пропагандата, българите са ЗА Русия и това няма да се промени.
    От друга страна им е трудно да намерят подходящо оправдание за некачествената си работа.
    Ако кажат, че проруските коментари се пишат от платени тролове, ще излезе, че Русия има пари да плаща и не е изпаднала във финансова криза както се твърди. От друга страна ако кажат, че тия коментари се пишат от единични заблудени хора, то ще се окаже, че такива са 85%. Което п ък казва, че едва 15% са за Украина.
    Мъкааа!

    Коментиран от #35, #49

    17:50 23.02.2026

  • 26 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":

    Подкрепяш вражеска рашистка държава.

    17:50 23.02.2026

  • 27 Ф кух гг

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    Коментиран от #30

    17:50 23.02.2026

  • 28 Може да е НИЩО

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ганчев":

    Ама е ВЕЛИКО НИЩО.
    Такова е всичко на Великая Рус.

    17:50 23.02.2026

  • 29 РаZпутин

    3 4 Отговор
    В русия си имат Лама Влади! И той е перерас и обича много децата.
    Всички са като хипнотизирани и масово се самоубиват.

    17:51 23.02.2026

  • 30 Тигре Тигре

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ф кух гг":

    Разз Мажжи с бу халлка жълтопаветен педдо филл ,спаси невинно българско детенце !

    Коментиран от #34

    17:52 23.02.2026

  • 31 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    17:52 23.02.2026

  • 32 Оня с парчето

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.Понеже си дърта и сух запаси се с вазелин или както рускините -с грес.

    Коментиран от #37

    17:53 23.02.2026

  • 33 Лука

    2 2 Отговор
    Слава !Слава !Слава на Русия закрилница на Православието и последен бастион срещу многополловитте педдо филли сатта нисстии !

    Коментиран от #40, #62

    17:53 23.02.2026

  • 34 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тигре Тигре":

    Врстленцето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #39, #45

    17:54 23.02.2026

  • 35 85 % сте тези

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    дето нямат работа и се изявяват като коментатори.
    Че и за народ се имат копеите. А не за предатели на България.

    Коментиран от #50

    17:54 23.02.2026

  • 36 С честитом

    1 2 Отговор
    четвьортам годам!

    17:55 23.02.2026

  • 37 Оня с мотиката

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Оня с парчето":

    Един сап зад врата и си готов ,а мотиката е за копането .

    17:55 23.02.2026

  • 38 Жбръц

    5 3 Отговор
    До сега,валяка на Путин ,беше на спирачка.Блгодарение на това,всички го приеха за слабост.Е,сега освобождава спирачката! Методично прилага изпитаната тактика на хамерикосите,още от 90- те в бивша Югославия.Унищожаваш инфраструктурата,ток , вода,енергиини източници,ЖП и пътни артерии,противника кляка сам!

    17:55 23.02.2026

  • 39 ХА ХА

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкотрошач":

    Лапуркай бре трррръбар ,че знаш кво хубаво ще обтегна .

    17:56 23.02.2026

  • 40 Кадиров

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    най-православен!

    17:56 23.02.2026

  • 41 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Драги другаре":

    Гордей се, колония сме, но не руска..

    Коментиран от #58

    17:56 23.02.2026

  • 42 Ааааа .. и в България също

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Задължително е":

    Че има много атлантическа сган и са големи дразнители

    17:56 23.02.2026

  • 43 az СВО Победа 80

    2 4 Отговор
    Просроченият призна, че от две години живее в бункер, а уж В.В.Путин "живеел" в бункер, съгласно западната пропаганда!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #53

    17:57 23.02.2026

  • 44 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Въоръжено нахлуване в чужда държава с милиони жертви е на върха на класацията за тероризъм !

    17:57 23.02.2026

  • 45 Q -Ресс Tиaа

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкотрошач":

    Заповядай да ми го трошиш 🍌,козяшка небинарна маzzz Тийоо 😂😂😂.

    17:57 23.02.2026

  • 46 Ку-ку

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Драги другаре":

    Русия има площ почти 117 млн квадратни километри.А иначе губела, губела-Ако завиждаш, така кажи.

    Коментиран от #51, #68

    17:57 23.02.2026

  • 47 гост

    2 4 Отговор
    Каквото повикало - такова се обадило!Руснаците много ги бавят!

    Коментиран от #55

    17:58 23.02.2026

  • 48 Руси Филев

    3 2 Отговор
    Само да помогнем на Иран,после ще видите!

    17:58 23.02.2026

  • 49 ХА ХА ХА ХА

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    За русия сте шепа дърти русофили с некролози в джобовете и шепа платени копейки.Млад човек няма,който да се интересува от тази изостанала в развитието си във всички аспекти държава.
    20 русофила "пазеха"МОЧАТА.
    Ай със здраве.

    Коментиран от #52, #54

    17:59 23.02.2026

  • 50 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "85 % сте тези":

    Ти па кой беше бе пърррр деллл анонимен ,че не моа се сетя ,я марш на Прайда !

    17:59 23.02.2026

  • 51 Кукуси

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ку-ку":

    цялата зема е по-малко!

    17:59 23.02.2026

  • 52 А ГДЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "ХА ХА ХА ХА":

    Кая Калас ?

    17:59 23.02.2026

  • 53 Руската пропаганда

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 80":

    Е предназначена за глупака 😀

    18:00 23.02.2026

  • 54 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "ХА ХА ХА ХА":

    Лапуркай бе лепилар ,кой се интересува от мнението ти!

    18:00 23.02.2026

  • 55 Те Толкова могат

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "гост":

    Бре Рублоидиот.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:00 23.02.2026

  • 56 Чичак

    4 0 Отговор
    На това му казват ,,на гол тумбак, чифте пищови,,
    Имаше някаква руска армия преди да нападнат Украйна

    18:00 23.02.2026

  • 57 бай Даньо

    4 1 Отговор
    Боже божке до къде я докараха рашките войната не върви и минават на диверсии в тила на врага , боже какъв резил!

    Коментиран от #60, #73

    18:01 23.02.2026

  • 58 Това е важно

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    И кани.балска да е, само да не е руска.
    Че още не можем да се отървем от русофиле с робско съзнание, подсъзнание и без съзнание.

    18:01 23.02.2026

  • 59 Руската армия

    2 0 Отговор
    червена ли е?

    Коментиран от #63, #67

    18:01 23.02.2026

  • 60 Ще се оправят

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "бай Даньо":

    орките от втарая. Нали се готвят за 100--годишна война.
    През 2126 г. - още две деревни.

    18:03 23.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Лука ПАК КРАДЕШ

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Русия избива православни,не почита Рождество и Великден в тази страна не може да се говори и за християнство и за православие !

    Коментиран от #66

    18:04 23.02.2026

  • 63 В момента е

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Руската армия":

    кално-окопно кафява.

    18:04 23.02.2026

  • 64 Каква е

    0 0 Отговор
    тази вършачка на снимката?

    18:05 23.02.2026

  • 65 За 4 Години

    2 0 Отговор
    Даже един Охлюв
    Щеше да допълзи
    До Киев от границата .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    А Блатния Башибозук се търкаля още
    В окопите .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #71, #74

    18:05 23.02.2026

  • 66 Лука Оригинала

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    Лука гледай си лука ,Лука и не се занимавай с неща кото не са ти ясни !

    18:06 23.02.2026

  • 67 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Руската армия":

    Червена е и трепе черни фашистки души като твоята

    18:06 23.02.2026

  • 68 С такава територия

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ку-ку":

    друг народ щеше да е водещ в света.
    Да им имам територията.
    хахахахх

    18:06 23.02.2026

  • 69 Удмуртия

    0 0 Отговор
    колко години издържа?

    18:06 23.02.2026

  • 70 койдазнай

    1 0 Отговор
    С една дума, всичко до сега се оказа пълен провал, та ще пробваме поредната чудо-тактика!

    18:06 23.02.2026

  • 71 Пак съм аз

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "За 4 Години":

    И съм ти ръгал чушки 🌶️ в боба в захлас !

    18:06 23.02.2026

  • 72 Русофилчетата,

    0 0 Отговор
    Утре пред руското посолство!По случай 4 години СВО.Сруски знамена,колорадски лентички и плакати с надписи:
    4 години велики пабеди
    Зеленски наркоман
    Европа е егейска
    Путин с най-великият пълководец
    Ботокса трябва да се нахъсва,да не се отчайва,за да праща по 1000 солдата на ден за ликвидация в Донбас.
    И мощно да викате-пабеда,пабеда,пабеда...

    Коментиран от #75

    18:09 23.02.2026

  • 73 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "бай Даньо":

    Бай Даньо ,докато вфилософстваше и източваше стария гущер ,обилно си поля пантофите .После не се чуди откъде все ти миреше на конюшна .

    18:09 23.02.2026

  • 74 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "За 4 Години":

    И на мен козлодуйския ми наду главата, че от руснак войник не ставало.И е прав!

    18:10 23.02.2026

  • 75 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Русофилчетата,":

    Ти пък още днес можеш смело да ходиш наннай касси у ....каттаа .

    18:11 23.02.2026

