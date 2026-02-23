Руската армия променя целите на масираните удари и засилва диверсионните кампании на украински терен

Нападението във Лвов, в резултат на който загина 23-годишна полицайка и бяха ранени над 20 служители на реда, показа, че Русия прибягва до ескалация на диверсионната кампания, насочена към дестабилизиране на украинското общество. А в края на зимата Русия пренасочва масираните си удари от енергийната към водоснабдителната и железопътната инфраструктура. Такива заключения правят от Института за изучаване на войната (ISW) в новия си доклад.
Анализаторите припомнят, че правоохранителните органи на Украйна и Молдова наскоро обявиха за операция "Енигма 2.0“ – разкриването на организирана група, която подготвяла поръчкови убийства на известни граждани на Украйна, в частност на представителя по въпросите на стратегическата комуникация на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната на Украйна (ГРУ МО) Андрей Юсов, журналисти и обществени дейци. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) тогава предупреди, че Русия възнамерява да използва тези убийства за разпространение на паника и дестабилизиране на социално-политическата ситуация в Украйна.
А през август 2025 г. във Лвов бе убит бившият председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий.
След атаката във Лвове в нощта на 22 февруари президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че данните на украинското разузнаване сочат вероятно намерение на Русия да продължи подобни атаки.
От ISW считат, че Русия ще продължи да организира подобни атаки, за да постигне целта си, която е дестабилизиране на Украйна. "Русия вероятно прибягва до ескалация на диверсионна кампания, насочена към подкопаване на вярата на украинците в тяхната сигурност и дестабилизиране на украинското общество“, подчертават анализаторите. Те са убедени, че Москва също може да се възползва от съобщенията за такива атаки или за арести, свързани с осуетени опити за заговор, за да прокара наративи, насочени към разпространение на паника и недоверие в украинското общество.
Анализаторите от ISW посочват и новия масивен комбиниран удар, нанесен от Русия срещу Украйна в нощта на 22 февруари. Анализаторите обръщат внимание на думите на Володимир Зеленски, че този път руските войски са атакували не само енергийни обекти, но и логистика, по-специално железопътни обекти и инфраструктура за водоснабдяване в украински градове. Вицепремиерът на Украйна Алексей Кулеба уточни, че руснаците са нанесли удари по железопътната инфраструктура в Донецка, Запорожска, Миколаевска и Одеска област, повреждайки два локомотива.
От ISW отбелязват, че преориентацията на Русия към нови цели за масирани удари се случва след атаките, насочени към разрушаване на енергийната мрежа на Украйна в средата на зимата. В същото време анализаторите са убедени, че руснаците вероятно ще продължат усилията си за по-нататъшно разрушаване на енергийната инфраструктура на Украйна с помощта на далечни комбинирани удари.
Руската армия променя целите на масираните удари и засилва диверсионните кампании на украински терен
