Последната оценка на институциите! $588 млрд. са нужни за следвоенното възстановяване на икономиката на Украйна

Възстановяването на украинската икономика ще струва приблизително 588 милиарда долара през следващото десетилетие. Това обявиха в общо изявление Световната банка, Организацията на обединените нации, Европейската комисия и украинското правителство, цитирани от Ройтерс.

Последната оценка на институциите, базирана на данни от 24 февруари 2022 г. до 31 декември 2025 г., показва 12% увеличение спрямо миналогодишната оценка. Това се дължи на факта, че има близо 21% повече унищожена или повредена енергийна инфраструктура спрямо година по-рано.

Проучването не включва данни от засилените атаки на Русия срещу украински енергийни съоръжения през януари и февруари, които оставиха десетки хиляди в цяла Украйна без отопление, електричество и вода по време на най-студената зима в историята от десетилетия.

Оценката, петата, проведена от началото на войната, установява, че преките щети в Украйна са достигнали 195 милиарда долара, което е с близо 11% повече от предишната оценка. Най-силно засегнати са жилищният, транспортният и енергийният сектор.

В докладът се посочва, че щетите са огромни и непрекъснато се увеличават. Щетите са концентрирани във фронтовите райони и метрополните райони, включително столицата Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски е подложен на постоянен натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп да се съгласи на споразумение за прекратяване на огъня, което може да доведе до болезнени териториални отстъпки. Разговорите между Русия и Украйна в Женева миналата седмица не доведоха до пробив.

Войната, която ще навлезе в петата си година тази седмица, предизвика най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война. Към декември 2025 г. над 6 милиона украинци живеят като бежанци извън страната, а още 4,6 милиона са разселени в рамките на нейните граници.

Войната също така е оказала огромно влияние върху икономиката на Украйна, като брутният ѝ вътрешен продукт сега е с 21% по-малък в реално изражение, отколкото през 2021 г., преди руската инвазия. Ако войната продължи тази година, растежът на БВП на Украйна се очаква да бъде ограничен до около 2%, но растежът може да се увеличи умерено до 4% през 2027 г. и 4,5% през 2028 г., ако до края на годината бъде въведено прекратяване на огъня.

"Четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, общата сума на реконструкцията и възстановяването на Украйна се оценява на близо 588 милиарда долара през следващото десетилетие, което е почти три пъти повече от прогнозирания номинален БВП на страната за 2025 г.", заяви украинският премиер Юлия Свириденко. "На фона на безпрецедентните руски атаки срещу енергийната инфраструктура и домове в цяла Украйна тази зима, нашите хора показват устойчивост, нашите предприемачи продължават да работят. Все още успяваме да се възстановим бързо и да се развиваме допълнително", поясни тя.

Най-големите щети са в жилищния сектор. Близо 14% от общия жилищен фонд е повреден или унищожен, или около 61 милиарда долара, следван от железопътните линии и други части на транспортния сектор, възлизащи на 40,3 милиарда долара щети. Енергийният сектор, силно засегнат през изминалата година от руски ракетни удари и атаки, е понесъл щети от близо 25 милиарда долара, като някои граждани са се сблъсквали с прекъсвания на електрозахранването до 18 часа на ден.

Докладът оценява социално-икономическите загуби на 667 милиарда долара, което е скок с 13% спрямо миналата година, отразявайки обширното и продължително прекъсване на икономическата активност, обществените услуги и работните места. Правителството на Украйна вече предприема стъпки за посрещане на нуждите си от възстановяване за тази година, включително заделяне на около 15,25 милиарда долара за различни програми. Украйна и нейните партньори са похарчили 20,3 милиарда долара от февруари 2022 г. насам чрез спешни ремонти в различни сектори, включително жилищното строителство.

В доклада се отбелязва, че Украйна би могла да покрие около 40% от нарастващите си нужди от възстановяване чрез частния сектор, ако проведе целенасочени реформи за привличане на капиталови инвестиции в продуктивни сектори като селско стопанство, промишленост и туризъм. "Старият икономически модел на Украйна, със слабата си конкуренция, голямата си неформална икономика и тежкото държавно влияние, няма да генерира бизнес динамиката, необходима за възстановяване", се твърди в доклада.

Матиас Шмале, координатор на ООН по хуманитарните въпроси в Украйна, заяви, че предприемането на стъпки за връщане на бежанци, реинтеграция на ветерани и разширяване на участието на жените в работната сила би било от решаващо значение за осигуряване на икономическото бъдеще на Украйна. Според него най-важният актив на Украйна е нейният народ. "Възстановяването трябва да бъде ориентирано към човека и базирано на общността", отбеляза той.

Данните на ООН сочат, че сега в Украйна има 2,4 милиона по-малко деца, отколкото преди войната.