Последната оценка на институциите! $588 млрд. са нужни за следвоенното възстановяване на икономиката на Украйна
Последната оценка на институциите! $588 млрд. са нужни за следвоенното възстановяване на икономиката на Украйна

23 Февруари, 2026 16:58 927 50

Украйна би могла да покрие около 40% от нарастващите си нужди от възстановяване чрез частния сектор, ако проведе целенасочени реформи за привличане на капиталови инвестиции в продуктивни сектори като селско стопанство, промишленост и туризъм

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Възстановяването на украинската икономика ще струва приблизително 588 милиарда долара през следващото десетилетие. Това обявиха в общо изявление Световната банка, Организацията на обединените нации, Европейската комисия и украинското правителство, цитирани от Ройтерс.

Последната оценка на институциите, базирана на данни от 24 февруари 2022 г. до 31 декември 2025 г., показва 12% увеличение спрямо миналогодишната оценка. Това се дължи на факта, че има близо 21% повече унищожена или повредена енергийна инфраструктура спрямо година по-рано.

Проучването не включва данни от засилените атаки на Русия срещу украински енергийни съоръжения през януари и февруари, които оставиха десетки хиляди в цяла Украйна без отопление, електричество и вода по време на най-студената зима в историята от десетилетия.

Оценката, петата, проведена от началото на войната, установява, че преките щети в Украйна са достигнали 195 милиарда долара, което е с близо 11% повече от предишната оценка. Най-силно засегнати са жилищният, транспортният и енергийният сектор.

В докладът се посочва, че щетите са огромни и непрекъснато се увеличават. Щетите са концентрирани във фронтовите райони и метрополните райони, включително столицата Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски е подложен на постоянен натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп да се съгласи на споразумение за прекратяване на огъня, което може да доведе до болезнени териториални отстъпки. Разговорите между Русия и Украйна в Женева миналата седмица не доведоха до пробив.

Войната, която ще навлезе в петата си година тази седмица, предизвика най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война. Към декември 2025 г. над 6 милиона украинци живеят като бежанци извън страната, а още 4,6 милиона са разселени в рамките на нейните граници.

Войната също така е оказала огромно влияние върху икономиката на Украйна, като брутният ѝ вътрешен продукт сега е с 21% по-малък в реално изражение, отколкото през 2021 г., преди руската инвазия. Ако войната продължи тази година, растежът на БВП на Украйна се очаква да бъде ограничен до около 2%, но растежът може да се увеличи умерено до 4% през 2027 г. и 4,5% през 2028 г., ако до края на годината бъде въведено прекратяване на огъня.

"Четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, общата сума на реконструкцията и възстановяването на Украйна се оценява на близо 588 милиарда долара през следващото десетилетие, което е почти три пъти повече от прогнозирания номинален БВП на страната за 2025 г.", заяви украинският премиер Юлия Свириденко. "На фона на безпрецедентните руски атаки срещу енергийната инфраструктура и домове в цяла Украйна тази зима, нашите хора показват устойчивост, нашите предприемачи продължават да работят. Все още успяваме да се възстановим бързо и да се развиваме допълнително", поясни тя.

Най-големите щети са в жилищния сектор. Близо 14% от общия жилищен фонд е повреден или унищожен, или около 61 милиарда долара, следван от железопътните линии и други части на транспортния сектор, възлизащи на 40,3 милиарда долара щети. Енергийният сектор, силно засегнат през изминалата година от руски ракетни удари и атаки, е понесъл щети от близо 25 милиарда долара, като някои граждани са се сблъсквали с прекъсвания на електрозахранването до 18 часа на ден.

Докладът оценява социално-икономическите загуби на 667 милиарда долара, което е скок с 13% спрямо миналата година, отразявайки обширното и продължително прекъсване на икономическата активност, обществените услуги и работните места. Правителството на Украйна вече предприема стъпки за посрещане на нуждите си от възстановяване за тази година, включително заделяне на около 15,25 милиарда долара за различни програми. Украйна и нейните партньори са похарчили 20,3 милиарда долара от февруари 2022 г. насам чрез спешни ремонти в различни сектори, включително жилищното строителство.

В доклада се отбелязва, че Украйна би могла да покрие около 40% от нарастващите си нужди от възстановяване чрез частния сектор, ако проведе целенасочени реформи за привличане на капиталови инвестиции в продуктивни сектори като селско стопанство, промишленост и туризъм. "Старият икономически модел на Украйна, със слабата си конкуренция, голямата си неформална икономика и тежкото държавно влияние, няма да генерира бизнес динамиката, необходима за възстановяване", се твърди в доклада.

Матиас Шмале, координатор на ООН по хуманитарните въпроси в Украйна, заяви, че предприемането на стъпки за връщане на бежанци, реинтеграция на ветерани и разширяване на участието на жените в работната сила би било от решаващо значение за осигуряване на икономическото бъдеще на Украйна. Според него най-важният актив на Украйна е нейният народ. "Възстановяването трябва да бъде ориентирано към човека и базирано на общността", отбеляза той.

Данните на ООН сочат, че сега в Украйна има 2,4 милиона по-малко деца, отколкото преди войната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    29 5 Отговор
    Няма такава държава като Украйна вече, Украйна е напълно съсипана всичките активи, земя и злато са в ръцете на еврейските банкери в Лондон и Ню Йорк, за бонус стотици милиарди долари задължения към западните мародери, разсипана индустрия и инфраструктура 2000 000 убити от ционисткия банков кабал.
    Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България

    16:59 23.02.2026

  • 2 Сталин

    22 4 Отговор
    Най важния план за Укрия който е дискутиран ,както казват това е плана на века за Укрия ,а плана е след войната Укрия ще бъде наводнена с кафяви хора от Африка и Азия за да строят проектите на BlackRock,които притежават милиони хектари земя ,и приматите и талибаните ще опрашват белите жени защото вече няма да има укри ,укрите изпукаха в окопите за ционизма и Израел,това е хилядолетната мечта на талмудистите

    17:00 23.02.2026

  • 3 ООрана държава

    20 4 Отговор
    Стегайте коланите, насилствено ще ни накарат ние да ги платим

    17:01 23.02.2026

  • 4 И какво

    22 4 Отговор
    КАКВО МЕ ИНТЕРЕСУВА ТАЗИ ФАШИСТКА ДЪРЖАВА И ВОЕННАТА И ХУНТА.
    Украинските граждани отдавна се разселиха из ЕС и вече тежат на бюджетите на страните-членки.
    Няма нужда да се дават пари на нацистите от Киев, защото утре ще нападнат нас, не Русия.
    Видяхме как военният им министър си позволи да заплашва страна-членка (Унгария).

    17:01 23.02.2026

  • 5 Махараминдри баба

    18 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    17:01 23.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    15 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:01 23.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    12 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:01 23.02.2026

  • 8 Махараминдри баба

    13 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #15

    17:02 23.02.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    4 22 Отговор
    Фашисткия режим на Кремъл няма никакво намерение да спира в Украйна. Следващите са Молдова, Литва, Латвия, Естония, България ...
    Рашист и хиена се спира само по един начин. И това трябва да се разбере от всички в Европа, в най кратки срокове.
    Ако не искате московските хиени да ви глозгат кокалите, дайте всичко необходимо да се победи Zлото.

    Коментиран от #18, #43

    17:02 23.02.2026

  • 10 Швейк

    5 16 Отговор
    Украйна все някога ще бъде възстановена , докато самоунищожаваща се Русия -- никога !

    Коментиран от #16, #44

    17:03 23.02.2026

  • 11 Инч, ярд, галон, галфон

    6 1 Отговор
    Интересно? Защо изчисленията са в долари? Европа ще плаща и ще купува "препоръчани" американски стоки. Европа произвежда евро и с тях ще купува долари. Еврото ще е кръводарител на долара.

    17:03 23.02.2026

  • 12 кой му дреме

    11 2 Отговор
    ганчу ше плаща
    той е богат

    17:04 23.02.2026

  • 13 Хи хи

    11 3 Отговор
    Ние няма да дадем и един цент на урките, да се оправят сами !! Откъде накъде ще наливаме пари в неква порутина без ток, без вода, без инфраструктура ??!! Орбане, Фицо, с вас сме, нито 1 цент за урките !!

    Коментиран от #41

    17:06 23.02.2026

  • 14 шмале Шматке

    7 2 Отговор
    Ауууууу.... Кви институции са т.н. СБ и еле пък ООН. Обслужващ персонал, ама не нас....

    17:07 23.02.2026

  • 15 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "Махараминдри баба":

    Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
    Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
    Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
    Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война

    17:07 23.02.2026

  • 16 Альоша

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Швейк":

    Внимание, внимание, — говорит Москва! Программа самоуничтожения активирована !

    Коментиран от #20, #42, #45

    17:08 23.02.2026

  • 17 зелен мухал..

    9 2 Отговор
    Малко са тия урсулски млрди..само толкоз ще ми требват за да си върна запорожкио авц,та да пусна малко тоци и жешко на бандерците оти от измразваньие им подкастриха чаркоятьцитье

    17:08 23.02.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Абе хем Путлер няма ракети и чипове !
    Хем всеки момент и икономиката на рашките ще фалира!❗
    А сега щял да напада и превзема Молдова, Литва, Латвия, Естония, България ...❗
    Вие ПО ПЕЙКИТЕ нещо като раздвоение на мислите в горните полукълба ли имате или мислите с другите полукълба🤔❓

    17:08 23.02.2026

  • 19 Щик Найн

    2 10 Отговор
    След войната московлиите ще се редят на опашки за визи за работа пред украинските посолства.

    Коментиран от #21, #25, #48

    17:09 23.02.2026

  • 20 ганьовець..

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Альоша":

    Внимание за бгбандерците..докараха допълнителную добавку од жлътот0 напеефтьски0

    17:10 23.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Щик Найн":

    А числата от тиража в неделя ще ни кажеш ли 🤔❓

    17:13 23.02.2026

  • 22 Професор Герджиков

    8 2 Отговор
    Ганьоо развързвай кесията !Другият по фобър вариант е Русия да си вземе обратно цяла Украйна и тя да си я възстановява .

    17:13 23.02.2026

  • 23 Баба Гошка

    10 2 Отговор
    И какво ни го сервирате на нас? да ви плащаме сметката ли искате? Алоууу. Борис Джонсън да плаща и всичките желаещи да граббят и разпарчетосват Русия. И правещите стотици милиарди от продажбите на орръжия. И най-вече тез, които дразниха мецан с години и не спазваха минските и т н. Споразумения

    17:14 23.02.2026

  • 24 Лудия

    1 6 Отговор
    МВнР на Република България да даде оферта на Украйна за закупуване на Бесарабска област за 100 милиарда $. Като България се ангажира за Европейската интеграция на областа и финансови стимули на Българските граждани там. С тези $ Украйна може да финансира още 2 години войната. Сделката е изгодна и за двете страни!

    17:14 23.02.2026

  • 25 смотань бандерець..

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Щик Найн":

    И я сакам бандерците да доот при урсулците..тамън с бг-то ще си разделиме първото место по крадненьие и коруптьция по етажите на властоимащите

    17:14 23.02.2026

  • 26 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    Скъпо е да си фашист днешни дни, още по-скъпо е да си тъп роб! 🤭

    17:16 23.02.2026

  • 27 Тома

    10 2 Отговор
    Руснаците ще възстановят техните си райони на Нова Русия там пари няма да трябват.Кой иска да открадне тези 588 милиарда да пишат сега

    17:19 23.02.2026

  • 28 СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР

    8 1 Отговор
    ПЪРВО ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ ОТ ПО КРАИНА , ПА ТОГИВА СМЕТКИ ДА ПРАИМ

    17:20 23.02.2026

  • 29 Карго 200

    1 12 Отговор
    Руската нефтопомпена станция "Калейкино", част от петролопровода "Дружба", продължава красиво да гори, след украинската нощна атака.
    Орбан, Фицо, всего хорошего! 😆

    Коментиран от #31, #34

    17:22 23.02.2026

  • 30 Софиянец

    10 1 Отговор
    Нищо бе, нека си стои разрушена! Като паметник на "Позора на ефро фашистите и натувската безаналогова военна техника" 😂😂😂

    17:22 23.02.2026

  • 31 Хихихи

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Карго 200":

    Така ли ти каза униан праопаганда дойче зеле 😁

    17:23 23.02.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Който има желание да си дава парите бе! Кво ви пречи да направите дарителска сметка?
    Обществените средства са за подпомагане населението на държавата - не на чужди!

    17:25 23.02.2026

  • 33 пешо

    10 0 Отговор
    никой не го интересува украйна или русия това не е наша война , защо не пишете как един бг пенсионер живее с 350 евро

    17:25 23.02.2026

  • 34 Инна

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Карго 200":

    Сателитни изображения потвърждават, че в неделя руските сили са ударили авиобазата Канатово в Кропивницки (сега Кировоград) с ракети „Искандер“, отбелязва Сергей Лебедев, координатор на николаевското подземие. Тук са базирани самолети Су-24 и Су-27. Освен това, според военния експерт Алексей Воевода, са били ударени и складове, съдържащи компоненти за дронове и готови дронове.

    Лебедев също така посочва, че на летището се виждат най-малко 11 големи кратера, оставени от ударите. Тяхното местоположение предполага, че руските въоръжени сили са се опитвали да намалят възможностите на вражеската тактическа авиация и да усложнят предислоцирането на самолети. Междувременно руските ракети очевидно са летели почти безпрепятствено – просто няма потвърдени системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Кировоградска област, добавя Лебедев. В нощта на 23 февруари руските сили са ударили военни, енергийни и транспортно-логистични инфраструктурни обекти в Украйна, според Сергей Лебедев, координатор на николаевското подземие, в неговия Telegram канал. Според него, цели са били поразени в Харковска, Сумска, Николаевска, Одеска, Днепропетровска, Кировоградска, Сумска и Киевска области.
    Според Telegram канала Colonelcassad, въздушният удар е засегнал ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в Киев, където ремонтите са били завършени едва наскоро и производството на електроенергия е било частично възобновено. Трипилската ТЕЦ, разположена южно от украинската столица, също е била ударена няколко път

    17:26 23.02.2026

  • 35 4632

    1 9 Отговор
    Редно е агресорът да плати тази сметка чрез репарации. Разбира се са целта трябва да му се помогне да загуби войната, която започна.

    Коментиран от #47, #50

    17:26 23.02.2026

  • 36 ЛОШМАР

    7 0 Отговор
    НЕМСКИТЕ ЗАВОДИ ЗАТВАРЯТ У НАС А И У ТЯХ. ЕВРОПА ИЗДЪХВА ОТ МЕЧТАТА СИ ДА НАЛАПА НА МЕЧКАТА КРЕМЪЛА.. крейзи

    17:29 23.02.2026

  • 37 Ние трябваше

    3 0 Отговор
    сами да си унищожим икономиката, за да ни вземат в ЕС. На 404 Русия й помага много.

    17:36 23.02.2026

  • 38 Гошо

    2 0 Отговор
    Глупости. Една 5та от държавата им е в разрушения. Тия изкараха ,че е 3 трилиона ще трябват за цялата.

    17:39 23.02.2026

  • 39 Трътлю

    2 1 Отговор
    Няма нужда от Африка и Азия да вкарват. Тук в Англия имаме 20 милиона. Когато Стармър си отиде, ще има 20 милиона британци с мургав тен за износ към Украйна. Британската окупационна армия ще бъде в Украйна да гарантира успехите на мултикултурализма.

    17:41 23.02.2026

  • 40 Ама тия за кво са се загрижили,като

    4 0 Отговор
    цялата територия на WC крайна ще е част от РФ и те няма ад имат достъп до нея, ако не са в подобие на тор превърнати.

    17:43 23.02.2026

  • 41 абе така искаме ние хората

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    но за жалост управлявашите и робовладетеля не са на нашето мнение и няма да ни питат направо ще ни вземат парите и ще ги дадът на украйна !!!

    17:44 23.02.2026

  • 42 ами тогава

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Альоша":

    какво чакаш самоунищожавай се щом си активирал тази програма тъкмо няма да тровиш въздуха !

    17:46 23.02.2026

  • 43 И на тез прибалтийски подлоги

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ще им дойде реда и ще унищожат и там усташи и всякаква нацистка измет,която се е възрлодила и там.

    17:46 23.02.2026

  • 44 Да ще бъде възстановена но

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Швейк":

    от Русия и ще се нарича Ново Русия.Тъпанарско е да вярваш,че ще е друго яч.

    17:47 23.02.2026

  • 45 Ну что малыш,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Альоша":

    так сниться в комнате псих врача.Имаш нужда от нова доза от модитен депо и карбамазепин в двойна доза.

    17:50 23.02.2026

  • 46 дааа,

    3 0 Отговор
    Не може да си представите какво кражби предстоят....

    17:52 23.02.2026

  • 47 е да де

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "4632":

    нали за това ни пускат тая новина защото агресора ще иска парите от всички държави в ес

    17:53 23.02.2026

  • 48 Бившата територия на

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Щик Найн":

    WC крайна ще е руска,така,че няма да има нужда от визи да си ходят свободно на собствената си територия. виеш като крастав пес,защото друго не ви остава,а докато ти виеш безпомощно още 20 кв.км.,руснаците присъединиха към Матушка Русь.

    17:53 23.02.2026

  • 49 Корупция в Евро. Империята

    2 0 Отговор
    И незаконно обогатяване срещу подкрепа за Зеленски . Нужни са може би и повече , но урсуули те ги изгърмяха на фронта за да убиват руснаци в стремежа да "осигурят победа" и "мир от позиция на силата". След това навярно десетилетия напред Руската покрайнина ще си остане изгоряла земя.

    18:03 23.02.2026

  • 50 Агресорите са запада и краварника,

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "4632":

    Русия си връща заграбените от тях територии,та ще плащате докато се изприщите и дори след това. По кофите ще ви накараме да ходите и да ровите за кора хляб.

    18:05 23.02.2026

