Последната оценка на институциите! $588 млрд. са нужни за следвоенното възстановяване на икономиката на Украйна

Възстановяването на украинската икономика ще струва приблизително 588 милиарда долара през следващото десетилетие. Това обявиха в общо изявление Световната банка, Организацията на обединените нации, Европейската комисия и украинското правителство, цитирани от Ройтерс.
Последната оценка на институциите, базирана на данни от 24 февруари 2022 г. до 31 декември 2025 г., показва 12% увеличение спрямо миналогодишната оценка. Това се дължи на факта, че има близо 21% повече унищожена или повредена енергийна инфраструктура спрямо година по-рано.
Проучването не включва данни от засилените атаки на Русия срещу украински енергийни съоръжения през януари и февруари, които оставиха десетки хиляди в цяла Украйна без отопление, електричество и вода по време на най-студената зима в историята от десетилетия.
Оценката, петата, проведена от началото на войната, установява, че преките щети в Украйна са достигнали 195 милиарда долара, което е с близо 11% повече от предишната оценка. Най-силно засегнати са жилищният, транспортният и енергийният сектор.
В докладът се посочва, че щетите са огромни и непрекъснато се увеличават. Щетите са концентрирани във фронтовите райони и метрополните райони, включително столицата Киев.
Украинският президент Володимир Зеленски е подложен на постоянен натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп да се съгласи на споразумение за прекратяване на огъня, което може да доведе до болезнени териториални отстъпки. Разговорите между Русия и Украйна в Женева миналата седмица не доведоха до пробив.
Войната, която ще навлезе в петата си година тази седмица, предизвика най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война. Към декември 2025 г. над 6 милиона украинци живеят като бежанци извън страната, а още 4,6 милиона са разселени в рамките на нейните граници.
Войната също така е оказала огромно влияние върху икономиката на Украйна, като брутният ѝ вътрешен продукт сега е с 21% по-малък в реално изражение, отколкото през 2021 г., преди руската инвазия. Ако войната продължи тази година, растежът на БВП на Украйна се очаква да бъде ограничен до около 2%, но растежът може да се увеличи умерено до 4% през 2027 г. и 4,5% през 2028 г., ако до края на годината бъде въведено прекратяване на огъня.
"Четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, общата сума на реконструкцията и възстановяването на Украйна се оценява на близо 588 милиарда долара през следващото десетилетие, което е почти три пъти повече от прогнозирания номинален БВП на страната за 2025 г.", заяви украинският премиер Юлия Свириденко. "На фона на безпрецедентните руски атаки срещу енергийната инфраструктура и домове в цяла Украйна тази зима, нашите хора показват устойчивост, нашите предприемачи продължават да работят. Все още успяваме да се възстановим бързо и да се развиваме допълнително", поясни тя.
Най-големите щети са в жилищния сектор. Близо 14% от общия жилищен фонд е повреден или унищожен, или около 61 милиарда долара, следван от железопътните линии и други части на транспортния сектор, възлизащи на 40,3 милиарда долара щети. Енергийният сектор, силно засегнат през изминалата година от руски ракетни удари и атаки, е понесъл щети от близо 25 милиарда долара, като някои граждани са се сблъсквали с прекъсвания на електрозахранването до 18 часа на ден.
Докладът оценява социално-икономическите загуби на 667 милиарда долара, което е скок с 13% спрямо миналата година, отразявайки обширното и продължително прекъсване на икономическата активност, обществените услуги и работните места. Правителството на Украйна вече предприема стъпки за посрещане на нуждите си от възстановяване за тази година, включително заделяне на около 15,25 милиарда долара за различни програми. Украйна и нейните партньори са похарчили 20,3 милиарда долара от февруари 2022 г. насам чрез спешни ремонти в различни сектори, включително жилищното строителство.
В доклада се отбелязва, че Украйна би могла да покрие около 40% от нарастващите си нужди от възстановяване чрез частния сектор, ако проведе целенасочени реформи за привличане на капиталови инвестиции в продуктивни сектори като селско стопанство, промишленост и туризъм. "Старият икономически модел на Украйна, със слабата си конкуренция, голямата си неформална икономика и тежкото държавно влияние, няма да генерира бизнес динамиката, необходима за възстановяване", се твърди в доклада.
Матиас Шмале, координатор на ООН по хуманитарните въпроси в Украйна, заяви, че предприемането на стъпки за връщане на бежанци, реинтеграция на ветерани и разширяване на участието на жените в работната сила би било от решаващо значение за осигуряване на икономическото бъдеще на Украйна. Според него най-важният актив на Украйна е нейният народ. "Възстановяването трябва да бъде ориентирано към човека и базирано на общността", отбеляза той.
Данните на ООН сочат, че сега в Украйна има 2,4 милиона по-малко деца, отколкото преди войната.
1 Сталин
Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България
16:59 23.02.2026
2 Сталин
17:00 23.02.2026
3 ООрана държава
17:01 23.02.2026
4 И какво
Украинските граждани отдавна се разселиха из ЕС и вече тежат на бюджетите на страните-членки.
Няма нужда да се дават пари на нацистите от Киев, защото утре ще нападнат нас, не Русия.
Видяхме как военният им министър си позволи да заплашва страна-членка (Унгария).
17:01 23.02.2026
5 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
17:01 23.02.2026
6 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
17:01 23.02.2026
7 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:01 23.02.2026
8 Махараминдри баба
Коментиран от #15
17:02 23.02.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Рашист и хиена се спира само по един начин. И това трябва да се разбере от всички в Европа, в най кратки срокове.
Ако не искате московските хиени да ви глозгат кокалите, дайте всичко необходимо да се победи Zлото.
Коментиран от #18, #43
17:02 23.02.2026
10 Швейк
Коментиран от #16, #44
17:03 23.02.2026
11 Инч, ярд, галон, галфон
17:03 23.02.2026
12 кой му дреме
той е богат
17:04 23.02.2026
13 Хи хи
Коментиран от #41
17:06 23.02.2026
14 шмале Шматке
17:07 23.02.2026
15 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
До коментар #8 от "Махараминдри баба":Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война
17:07 23.02.2026
16 Альоша
До коментар #10 от "Швейк":Внимание, внимание, — говорит Москва! Программа самоуничтожения активирована !
Коментиран от #20, #42, #45
17:08 23.02.2026
17 зелен мухал..
17:08 23.02.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Абе хем Путлер няма ракети и чипове !
Хем всеки момент и икономиката на рашките ще фалира!❗
А сега щял да напада и превзема Молдова, Литва, Латвия, Естония, България ...❗
Вие ПО ПЕЙКИТЕ нещо като раздвоение на мислите в горните полукълба ли имате или мислите с другите полукълба🤔❓
17:08 23.02.2026
19 Щик Найн
Коментиран от #21, #25, #48
17:09 23.02.2026
20 ганьовець..
До коментар #16 от "Альоша":Внимание за бгбандерците..докараха допълнителную добавку од жлътот0 напеефтьски0
17:10 23.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Щик Найн":А числата от тиража в неделя ще ни кажеш ли 🤔❓
17:13 23.02.2026
22 Професор Герджиков
17:13 23.02.2026
23 Баба Гошка
17:14 23.02.2026
24 Лудия
17:14 23.02.2026
25 смотань бандерець..
До коментар #19 от "Щик Найн":И я сакам бандерците да доот при урсулците..тамън с бг-то ще си разделиме първото место по крадненьие и коруптьция по етажите на властоимащите
17:14 23.02.2026
26 стоян георгиев
17:16 23.02.2026
27 Тома
17:19 23.02.2026
28 СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР
17:20 23.02.2026
29 Карго 200
Орбан, Фицо, всего хорошего! 😆
Коментиран от #31, #34
17:22 23.02.2026
30 Софиянец
17:22 23.02.2026
31 Хихихи
До коментар #29 от "Карго 200":Така ли ти каза униан праопаганда дойче зеле 😁
17:23 23.02.2026
32 ДрайвингПлежър
Обществените средства са за подпомагане населението на държавата - не на чужди!
17:25 23.02.2026
33 пешо
17:25 23.02.2026
34 Инна
До коментар #29 от "Карго 200":Сателитни изображения потвърждават, че в неделя руските сили са ударили авиобазата Канатово в Кропивницки (сега Кировоград) с ракети „Искандер“, отбелязва Сергей Лебедев, координатор на николаевското подземие. Тук са базирани самолети Су-24 и Су-27. Освен това, според военния експерт Алексей Воевода, са били ударени и складове, съдържащи компоненти за дронове и готови дронове.
Лебедев също така посочва, че на летището се виждат най-малко 11 големи кратера, оставени от ударите. Тяхното местоположение предполага, че руските въоръжени сили са се опитвали да намалят възможностите на вражеската тактическа авиация и да усложнят предислоцирането на самолети. Междувременно руските ракети очевидно са летели почти безпрепятствено – просто няма потвърдени системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Кировоградска област, добавя Лебедев. В нощта на 23 февруари руските сили са ударили военни, енергийни и транспортно-логистични инфраструктурни обекти в Украйна, според Сергей Лебедев, координатор на николаевското подземие, в неговия Telegram канал. Според него, цели са били поразени в Харковска, Сумска, Николаевска, Одеска, Днепропетровска, Кировоградска, Сумска и Киевска области.
Според Telegram канала Colonelcassad, въздушният удар е засегнал ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в Киев, където ремонтите са били завършени едва наскоро и производството на електроенергия е било частично възобновено. Трипилската ТЕЦ, разположена южно от украинската столица, също е била ударена няколко път
17:26 23.02.2026
35 4632
Коментиран от #47, #50
17:26 23.02.2026
36 ЛОШМАР
17:29 23.02.2026
37 Ние трябваше
17:36 23.02.2026
38 Гошо
17:39 23.02.2026
39 Трътлю
17:41 23.02.2026
40 Ама тия за кво са се загрижили,като
17:43 23.02.2026
41 абе така искаме ние хората
До коментар #13 от "Хи хи":но за жалост управлявашите и робовладетеля не са на нашето мнение и няма да ни питат направо ще ни вземат парите и ще ги дадът на украйна !!!
17:44 23.02.2026
42 ами тогава
До коментар #16 от "Альоша":какво чакаш самоунищожавай се щом си активирал тази програма тъкмо няма да тровиш въздуха !
17:46 23.02.2026
43 И на тез прибалтийски подлоги
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":ще им дойде реда и ще унищожат и там усташи и всякаква нацистка измет,която се е възрлодила и там.
17:46 23.02.2026
44 Да ще бъде възстановена но
До коментар #10 от "Швейк":от Русия и ще се нарича Ново Русия.Тъпанарско е да вярваш,че ще е друго яч.
17:47 23.02.2026
45 Ну что малыш,
До коментар #16 от "Альоша":так сниться в комнате псих врача.Имаш нужда от нова доза от модитен депо и карбамазепин в двойна доза.
17:50 23.02.2026
46 дааа,
17:52 23.02.2026
47 е да де
До коментар #35 от "4632":нали за това ни пускат тая новина защото агресора ще иска парите от всички държави в ес
17:53 23.02.2026
48 Бившата територия на
До коментар #19 от "Щик Найн":WC крайна ще е руска,така,че няма да има нужда от визи да си ходят свободно на собствената си територия. виеш като крастав пес,защото друго не ви остава,а докато ти виеш безпомощно още 20 кв.км.,руснаците присъединиха към Матушка Русь.
17:53 23.02.2026
49 Корупция в Евро. Империята
18:03 23.02.2026
50 Агресорите са запада и краварника,
До коментар #35 от "4632":Русия си връща заграбените от тях територии,та ще плащате докато се изприщите и дори след това. По кофите ще ви накараме да ходите и да ровите за кора хляб.
18:05 23.02.2026