Бесънт: Търговските преговори с Китай вървят много добре

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че търговските преговори с Китай вървят много добре, след като двете най-големи икономики в света неотдавна удължиха примирието в ожесточения си търговски спор относно митата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



"Китай в момента е най-големият източник на приходи от мита", каза Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз". "Имахме много добри преговори с Китай, предполагам, че ще се видим отново преди ноември", добави финансовият министър. "Мисля, че в точно в този момент статуквото функционира доста добре", подчерта Бесънт.



Миналата седмица Вашингтон и Пекин отложиха взаимното облагане на стоки с нови трицифрени мита с още 90 дни.



Двете страни първоначално обявиха примирие в търговския си спор през май след преговори в Женева. Тогава те се споразумяха да отложат планираните увеличения за митническите налози с три месеца, през които да продължат преговорите.



Представители на Вашингтон и Пекин срещнаха отново в Швеция в края на миналия месец, след което американските преговарящи се върнаха във Вашингтон с препоръка към президента Доналд Тръмп отново да удължи крайния срок за влизане в сила на новите мита.



Вашингтон призовава Пекин да спре да купува руски петрол, като средство за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна. В петък обаче Тръмп заяви, че няма непосредствени планове за налагане на ответни мита върху Китай с оглед на текущите преговори за мир с руския президент Владимир Путин.



Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска в петък, а три дни по-късно американският президент прие украинския лидер Володимир Зеленски и други лидери на Европа и НАТО в Белия дом.



Тръмп подготвя двустранна среща между Зеленски и Путин, а по-късно и тристранна среща на върха Русия – Украйна – САЩ.



Русия отрече да се е опитвала да се намесва в изборите в САЩ.

Междувременно държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на Австралия на преносими противотанкови ракетни комплекси "Джавелин" със съответното прилежащо оборудване на обща стойност 97,3 млн. долара, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Пентагона.

Основен изпълнител на продажбата ще бъде съвместно предприятие на "Ар Ти Екс Корп", (RTX Corp) и "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin).